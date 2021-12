Veszélyes állatnak hitt ezer éves inka labdába csapott bele a szűzen szülő meteor, amit áron alul adtak el

Számtalan fontos dolog történt idén is, újságíróként mi sem unatkoztunk 2021-ben. Németország kancellárt választott; tovább eszkalálódott az új hidegháború; berobbant az infláció; újabb koronavírus-mutánsok jelentek meg stb. A fontos hírek közepette azonban olyan dolgok is történtek, amelyek abszurditásukkal olykor megnevettették, de legalábbis megdöbbentették a szerkesztőség aktuális hírügyeletesét. A fő érdem a Magyar Távirati Iroda munkatársaié, akik év közben folyamatosan közölték a színes híreket, nekünk annyi volt a dolgunk, hogy gyűjtsük őket, és szubjektív szempontok alapján rangsoroljuk ezeket a valóban megtörtént eseményeket.

Nem volt könnyű dolgunk: a világunk bolondabb hely, mint azt a saját környezetünk alapján gondolni merjük. Az idei abszurd hírek toplistájának összeállításakor így a hangos nevetésen túl az volt a szempont, hogy melyik hír olvasása után vetődött fel bennünk a kérdés:

Az egy dolog, hogy ez az őrület megtörtént, de a híre mégis hogyan jutott el hozzám – és miért?

A miérten különösen nagy a hangsúly, ezek a hírek ugyanis tényleg semmilyen érdemi információt nem hordoznak az olvasó számára, mivel abszolút nem hétköznapi eseményeket mutatnak be. Tökéletesen alkalmasak tehát egy szilveszteri összeállításra. Következik a mi tízes toplistánk 2021 legabszurdabb (de nem mindig vicces) híreiről, amelyeket az MTI szerkesztői által közölt címmel (hiszen a mi figyelmünket is ez keltette fel) és hír rövid összefoglalásával mutatunk be. (Kivéve az első hírt, abból egy fél mondatot sem tudtunk kihagyni, hiszen minden szava arany.) Íme a Portfolio Abszurd Hírselection 2021 TOP10 az MTI híreiből:

Veszélyes állatnak hitt croissant-hoz riasztották a hatóságokat Krakkóban

Egy fáról leselkedő veszélyes állatnak hitt croissant-hoz hívták ki a hatóságokat szerdán (április 14.) Krakkóban. A Krakkói Állatjóléti Társaság Facebook-bejegyzése szerint egy helyi lakos kétségbeesett telefonhívása nyomán szálltak ki a helyszínre. "Két napja ül egy fán a házzal szemben. Az emberek nem mernek ablakot nyitni, mert félnek, hogy bemegy az otthonukba. Barna színe van, és egy fán pihen" - idézte fel a telefonáló szavait a szervezet. A szakemberek eleinte ragadozómadárra gyanakodtak, de a bejelentő kitartott amellett, hogy a teremtmény sokkal inkább egy leguánra hasonlít, noha ez a szó nem jutott rögtön eszébe és először lagúnát mondott. Mindezektől függetlenül a szervezet munkatársai kimentek a helyszínre és fel is fedezték a gyanús lényt egy orgonafán, azonnal észlelve, hogy "se feje, se lábai nincsenek". "Akkor már tudtuk, hogy nem segíthetünk ezen a teremtményen. Ugyanis a rejtélyes lagúna egy croissant volt" - írták a közösségi oldalon. A társaság reméli, hogy ez az incidens nem tántorít el senkit attól, hogy jelentse, ha aggodalma támad valamilyen állat jóléte miatt.

Nyolcszázhatvanegy autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszteréjjel, jóval kevesebbet, mint az elmúlt években

Nyolcszázhatvanegy autót gyújtottak fel Franciaországban szilveszter éjszakáján; öt éve nem volt ilyen alacsony a felgyújtott autók száma, ami az Európe 1 francia rádió szerint a koronavírus-járványnak és a kijárási tilalomnak tudható be. Míg egy évvel ezelőtt szilveszterkor 1457 autót gyújtottak fel, az idén a belügyminisztérium újévi adatai szerint "csak" 861-et, ami 41 százalékos csökkenést jelent - olvasható szombaton az Európe 1 honlapján. Gérald Darmanin belügyminiszter a megyei vezetőkhöz intézett levelében kifejezetten kérte, hogy megyei adatokat ne hozzanak nyilvánosságra a "versengés" elkerülése érdekében.

Őszintén reméljük, hogy ez a fontos statisztikai mutató az előző évekhez képest idén tovább javul majd.

Rókának bizonyult egy perui család kutyája

Rókának bizonyult egy perui család kutyája: a kölyökkorában megvásárolt állatról csak felcseperedése után derült ki, hogy valójában egy pamparóka. A család Lima központjában vette fél éve a "kiskutyát", amely a Run Run (Fuss Fuss) nevet kapta, de idővel egyre furcsábban viselkedett, üldözni kezdte a szomszédok baromfijait, és le is ölte őket, amivel magára haragította a szomszédságot.

A nőstény polipok megdobálják az őket zaklató hímeket

A nőstény polipok olykor üledékkel dobálják meg azokat a hímeket, amelyek megpróbálnak párosodni velük - állapították meg ausztrál, kanadai és amerikai szakemberek. A kutatócsoport még 2015-ben készített néhány olyan felvételt, amelyen az látszik, hogy a polipok különböző dolgokkal dobálják társaikat. Akkor még nem volt egyértelmű a szakemberek számára, hogy a fejlábúakat szándékosan vették célba társaik, vagy rosszkor voltak rossz helyen. A szakemberek megállapították, hogy a hímek gyakran megpróbálnak kitérni a feléjük "repülő" tárgyak elől, és az esetek nagyjából felében ez sikerül is nekik. Érdekes módon azonban egyetlen olyan esetnek sem voltak a szemtanúi, amikor a hímek visszadobtak volna bármit az őket célba vevő nőstények felé.

Igen, ezek valóban egy nemzetközi kutatócsoport több éves munkájának a fő következtetései.

Kastélyfelügyelőt keresnek a cornwalli Szent Mihály-hegyre

Bentlakó kastélyfelügyelőt keresnek a Cornwall partjai közelében lévő Szent Mihály-hegy történelmi szigetére. Olyanok jelentkezését várják az 1135-os építésű kastélyba, akik legalább heti öt éjszakát eltöltenének a várban, és el tudják látni a karbantartási feladatokat. Aki azonban tengeribetegségtől szenved, nem alkalmas a feladatra, dagály idején ugyanis az ingatlant kizárólag hajón lehet megközelíteni. "Ha itt élsz, az a legjobb, hogy minden ablakból tengerre néző kilátásod van. A legrosszabb pedig, hogy nem rendelhetsz házhoz pizzát" - idézi Duncan Murdochot, a vár gondnokát a BBC hírportálja alapján az MTI. Van egy erős tippünk rá, hogy Magyarországról pontosan hány jelentkező volt a feladatra. Ha esetleg most jönne meg a kedved, talán még nem késő – bár a hirdetést májusban adták fel, nem biztos, hogy túljelentkezés volt az állásra.

Meghalt a menyasszony az esküvőn, a vőlegény a húgát vette feleségül

Hirtelen elhunyt menyasszonya testvérét vette feleségül Indiában egy férfi a még aznap tartott menyegzőn - jelentette csütörtökön az IANS indiai hírügynökség még júniusban. "Nem tudtuk, mitévők legyünk ebben a helyzetben" - mondta az elhunyt menyasszony fivére, Szaurab az IANS-nak. A helyszínre riasztott orvos már csak a nő halálát tudta megállapítani. "A két család összeült és valaki azt javasolta, hogy a húgom, Nisa menjen hozzá a vőlegényhez. A családok megvitatták az ügyet és beleegyeztek" - ismertette a fivér a történteket. Adzsab Szingh, az elhunyt nővér nagybátyja szerint Szurabhi holtteste az esküvő ideje alatt a szomszédos szobában feküdt. "Sosem voltak még ilyen vegyes érzelmeink. A halála feletti gyászt és az esküvő örömét még fel kell dolgoznunk" - tette hozzá. Szaurab elmondta, hogy a vőlegény családjának távozását követően megtartották halott testvérük gyászszertartását – idézte az MTI. Mi megmondtuk, hogy az abszurd hírek nem feltétlenül viccesek.

"Szexuális izgalomba" kerülhetnek a remeterákok az óceáni műanyagszeméttől

Szexuális izgalomszerű állapotba kerülhetnek a remeterákok az óceáni műanyaghulladékokból kioldódó egyik adalékanyag hatására - állapították az angliai Hull Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogy az éghajlatváltozás, a műanyaghulladékok és különböző molekulák együttesen milyen hatással vannak a tengeri fajokra. Alighanem más eredményre számítottak.

Környezetkárosító mennyiségben találtak kábítószert a Glastonbury Fesztivál helyszínénél lévő folyóban

Környezetet károsító mértékben mutattak ki kábítószereket a Glastonbury fesztivál helyszínénél lévő Whitelake folyóban. A kutatók mérései szerint a fesztivál idején az MDMA (metiléndioxi-metamfetamin) pszichoaktív szer és a kokain szintje a folyóban olyan magas, hogy képes károsítani a vízivilágot, köztük a ritka angolnapopulációkat a folyó távolabbi szakaszain és mellékágain is. A szakemberek ezért felszólították a fesztiválozókat, hogy a rendezvény hivatalos mellékhelyiségeket használják, mivel a kábítószerek a szabadban való vizeléssel jutnak a közeli folyókba. "Fő gondunk a környezeti hatás. Ez a kutatás megmutatta azt, hogy a kábítószerek olyan mértékben kerülnek a folyókba, amely felborítja az európai angolna életciklusát, aláásva a fajmegőrzésre irányuló erőfeszítéseket" - közölte a kutatás vezetője szeptemberben.

Egy denevér nyerte az Év madara versenyt Új-Zélandon

Új-Zéland egyetlen őshonos szárazföldi emlőse, egy ritka denevérfaj nyerte az Év madara versenyt. Az új-zélandi hosszúfarkú denevért a verseny szervezői azért vették fel a listára, hogy felhívják a figyelmet arra, kihalás fenyegeti a hüvelykujjnagyságú denevért. Sokakat felháborított, hogy a verseny történetében első ízben indítottak egy emlőst is az Év madara versenyben. A botrány mindenesetre nagyon jól jött, mert sok új-zélandi eddig nem is tudta, hogy létezik ilyen faj az országban - kommentálta az eseményeket Ben Paris, az Aucklandi Tanács természetvédelmi tanácsadója. Aki nem értené, hogy ez a novemberi hír miért is fontos, az jobb, ha tudja: az Év madara-választás az egyik legnépszerűbb esemény Új-Zélandon (persze ez a tény csak további kérdéseket vet fel).

Miután a világon most is tomboló koronavírus feltehetőleg éppen denevér eredetű, vélhetően sokan nem pont a díjnyertes jelzővel illetnék ezt az emlőst. A hír már ezért is abszurd, de az, hogy madár kategóriában sikerült az elismerést elnyernie az állatnak, fokozza a WTF-faktort. Azt viszont szívből reméljük, hogy a szervezők elérték a céljukat, és a kihalás szélén álló faj nagyobb védelmet kap majd.

Megalakult a múzeumi macskák és gondozóik szakszervezete Szentpéterváron

Megalakult a múzeumi macskák és gondozóik szakszervezete Szentpéterváron - közölte csütörtökön az Ermitázs sajtószolgálata. Az érdekvédelmi szervezet a macskák és gondozóik jogai fölött fog őrködni. Emellett igény esetén megosztja más múzeumokkal a gyűjtemény rágcsálóelleni védelem terén szerzett gazdag tapasztalatait. Az Ermitázs illetékes szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a múzeumi egerek levadászására tartott macskákat megbecsülik és jól bánnak velük. A szakszervezet megalapításával a kezdeményezők éppen ennek az állapotnak a fennmaradását szeretnék biztosítani. Erre a munkajogi szempontból precedensértékű eseményre februárban került sor. Az egérfogók korábban egyébként 2020 decemberében is bekerültek a világ híradásaiba, amikor egy francia férfi rájuk hagyta vagyonának egy részét.

Tíz évvel a japán földrengés és cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája

Idén ismét járni kezdett a jamamotói Fumondzsi templom százéves órája tíz évvel az után, hogy a 2011 márciusában Japánban pusztító földrengés és cunami miatt megállt. Bár a katasztrófa után megtisztították, a mutatói többé nem mozdultak meg, azóta is emlékeztetve a tíz évvel ezelőtt történtekre. Február 13-án, a tíz évvel ezelőtti földrengés egy utórengése mozgatta meg a földet a régióban. Másnap reggel a buddhista templom papja, Szakano Bunsun meglepve látta, hogy az óra ismét jár. Az 58 éves Szakano elmondta, hogy az óra járását jelként értelmezi, és arra biztatja, hogy a pandémia idején se adja fel a közösségszervező munkát. Az órát gyártó Seiko cég képviselője ennél prózaibb magyarázattal állt elő: szerinte elképzelhető, hogy az inga, amelyet a földrengés megállított, az új rengés miatt indult el újra, vagy az is lehetséges, hogy az újabb rengés szétoszlatta az óraszerkezetben felgyülemlett port.

Ennél sokkal több abszurditás fért az évbe

Nehéz volt a fenti lista összeállítása, hiszen ennél jóval több, végletekig abszurd, de a tágabb közösség számára semennyire nem fontos fejlemény is történt a világon, ami valamilyen oknál fogva hozzánk is eljutott. Olvashattunk a fiókáikat védelmező, félelmetes varjakról, az ásítás és az állatok agytérfogata közti összefüggés tudományos feltárásáról, a szegedi papucs napjáról, és valamiért azt is megtudtuk, hogy egy olasz férfi 15 évig kapott fizetést anélkül, hogy egy napot is dolgozott volna. Szívünk szerint minden hírt bemutatnánk részletesebben, de ez nem fér bele a cikk terjedelmébe, de a címeket (amelyek egyébként minden esetben találóan kiemelik az adott hír abszurditását) összegyűjtöttük:

Portfolio Abszurd Hírselection 2021: A hír címe Több mint ezer dollárért rendelt sütit egy négyéves ausztrál kisfiú apja telefonjával Oposszum ejtett túszul otthonában egy új-zélandi nőt Ősi ír kecskék segítenek megelőzni a bozóttüzeket az ír fővárosban Űrhajósoknak kifejlesztett ételeket díjaztak A csecsemő nevetése jobban hasonlít a csimpánzéra, mint a felnőtt emberére Az elvadult disznók okozta éves szén-dioxid-kibocsátás 1,1 millió autóéval is felérhet Újra megrendezik a szegedi papucs napját Akár száz évig is élhet az eleven fosszíliának számító bojtosúszós hal Nyugdíjba vonul a hős bombakereső patkány A nagyobb agyú állatok hosszabban ásítanak Csaknem kétméteres TOKHALMATUZSÁLEMET fogtak ki a Detroit folyóból Megtarthatja az őt megcsonkító fehér cápa fogát egy ausztrál szörfös Június közepéig ijesztegethetik az embereket a fiókáikat védelmező varjak Egy olasz férfi 15 éven át kapott fizetést anélkül, hogy egyetlen órát is dolgozott volna Kutatók igazolták, hogy a szociális környezet befolyásolja az örvös légykapók énekét Nyolc év börtönre ítélték a barátját "megleckéztetésből" felakasztó férfit Elfelejtik párzási éneküket a súlyosan veszélyeztetett kockás mézevők Egy kaszkadőr 24 órára beleült egy babszósszal teli medencébe, hogy megmentse kedvenc éttermét Országos sasszámlálást tartanak a hétvégén Indiában országos vizsgát tartanak "tehéntanból" Elpusztult 28 évesen az első fogságban született MAJOMEVŐ sas Forrás: MTI, Portfolio

Nem csak 2021 volt abszurd

Ha ezek után azt gondolnád, hogy az idei évben egymást követték az abszurdabbnál abszurdabb történések, akkor jól látod – csakhogy ez nem 2021-es specifikum, megmagyarázhatatlan hírekből minden évben jó pár van. Jó példa erre, hogy már 2020 végén felfigyeltünk ezekre a megdöbbentő hírekre, és vannak köztük annyira groteszk történések, amelyek simán befértek volna az idei év toplistájára. A díjnyertes hírt a címbe is beemeltük, ez ugyanis önmagában mindent visz:

Becsapva érzi magát a házába esett meteoritot áron alul eladó indonéz férfi.

A jakartai KOPORSÓKÉSZÍTŐ házának tetejét átütő meteoritot 14 ezer dollárért adta el egy amerikainak tavaly ősszel, de kiderült, hogy az űrkőzet ennél sokkal többet, 1,8 millió dollárt ér. "Ha ez igaz, akkor hazudtak nekem, és nagyon csalódott vagyok" - nyilatkozta akkor az újságnak a 34 éves Joshua Hutagalung, és mi őszintén megértjük a csalódottságát. A meteorit egy darabját Jared Collins amerikai meteoritszakértő vásárolta meg tőle, aki nyilvánvalóan tudta, mekkorát szakít az ügyleten (kapitalista nyelven ezt az arbitrázst az információ értékével magyarázhatnánk, az újbaloldaliak inkább kizsákmányolásnak hívnák alighanem). Joshua Hutagalung arra költötte a Collinstól kapott pénzt, hogy a családjának és árváknak segítsen, hozzájárult egy templom építéséhez és megjavíttatta a szülei sírját. Hutagalung elmondta, hogy a meteoritból nála maradt részt megosztotta a családtagjaival, és akármilyen értékes is, nem szándékozik eladni. Hogy azóta eladta-e, nem tudtuk meg. 2020 további abszurd hírei:

Abszurd hírek még 2020-ból: A hír címe Már nem magányos a világ legmagányosabb elefántja Megbüntettek egy apát Tádzsikisztánban, mert a menyegző előtt megmutatta másoknak lánya esküvői ruháját Felfüggesztettet kapott a francia férfi, aki lelőtte és felnyársalta szomszédja kakasát Sok ezernyi pulykatollból készült az ősi indián takaró Osztrák vadaskertben nevelt szarvasbikával csaptak be egy francia vadászt Zalában Párzás nélkül rakott hét tojást egy királypiton az Egyesült Államokban Nagyjából háromezer évesek az Eurázsiában feltárt eddigi legrégebbi labdák Nem a hosszú ideig tartó anyatejes táplálás miatt halt ki a neandervölgyi ember Kutyakölyöknek hitt egy medvebocsot egy férfi Japánban Nőstények a világ legnagyobb halai Forrás: MTI, Portfolio

Maradj velünk 2022-ben is!

Reméljük, a lista elnyerte olvasóink tetszését és hozzájárult a szilveszteri hangulat megalapozásához. Szeretnénk a toplistával hagyományt teremteni, ezért 2022 folyamán is gyűjteni fogjuk az abszurd történéseket, hogy a Portfolio olvasóinak a gazdasági és globális szempontból fontos hírek, alapos szakmai elemzések – azaz a sok komolykodás - után lezárásképp egy kis humorral is szolgáljunk. Egyúttal köszönjük a Magyar Távirati Iroda munkatársainak a színes híreken túl az egész éves, olykor emberpróbáló munkát, amellyel segítik a hazai sajtó hírfeldolgozását.

Minden Kedves Olvasónknak boldog új évet kívánunk!

Címlapkép: Getty Images