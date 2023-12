Öt fogalom, amit nem biztos, hogy helyesen használsz az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban

Az orosz-ukrán háború lassan két éve alatt rendre előkerültek a hazai sajtóban olyan fogalmak, amelyekről a haditechnika iránt érdeklődő olvasók korábban nem, vagy csak elvétve találkoztak. Mitől lesz egy katonai repülő csatarepülő? Mi a különbség a géppuska és a golyószóró között? Mi áll az olyan angol mozaikszavak mögött, mint az FPV, a DMR, vagy az MRAP? Itt van öt olyan fogalom, amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, mit is jelent.

MRAP harcjárművek – aknavédelem felsőfokon

Bár az MRAP harcjárművek leginkább a közel-keleti konfliktusok miatt kerültek be a köztudatba, az ukrajnai események ismét reflektorfénybe helyezték őket, főleg azért, mert meglehetősen felemás teljesítményt nyújtottak mind az orosz, mind az ukrán oldalon.

Az MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected – Aknaálló rajtaütés-védett) koncepciót az iraki és afganisztáni harcok tapasztalatai hívták életre. Az itteni harcszíntéren a katonákat szállító könnyebb terepjárók, mint például a legendás Humvee a veszteségeket főleg az úton elrejtett pokolgépek miatt szenvedték, az amerikai hadvezetés pedig rájött, hogy a járművek lapos alváza miatt a robbanás a fejére állítja azokat, a katonák pedig sokszor nem is a detonáció által generált nyomás, vagy a repeszek miatt veszítik életüket, hanem a borulás következtében.

Lengyel Cougar MRAP-ek Afganisztánban. Az amerikai tervezésű jármű az első nagy számban gyártott MRAP. Forrás: Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikimedia Commons

A megoldást az jelentette, hogy a terepjárók V alakú alvázat kaptak, így a pokolgépek mozgásképtelenné tették ugyan a járműveket, de a robbanás energiáját az alváz oldalra elvezette, így a jármű nem pördült meg, a katonák pedig jobb túlélési esélyekkel mozoghattak. Az MRAP-ek emellett továbbra is repeszállóak, és a kisebb kézifegyverek tüzétől is óvják használóikat. Bár napjainkra lényegében minden nagyobb haderő rendszeresítette őket, a legismertebb variáns továbbra is az amerikai MaxxPro MRAP. Hazánkban a török-magyar közös fejlesztésből született Gidránok vannak rendszeresítve.

Csatarepülőgépek – nehézsúly a levegőben

Azt követően, hogy az első világháború során elterjedtek, a katonai repülőgépeknek számtalan változata jelent meg: kezdetben felderítésre használták őket, később más repülőgépek elleni harcra, illetve bombázásra. Napjainkban a legnépszerűbb géptípusok szárazföldi és légi célpontok ellen is bevethetőek, van azonban egy variáns, amit csak földi célpontok ellen alkalmaznak, mégsem bombázók.

Az ilyen célra fejlesztett gépek első ismertebb típusa az orosz Iljusin Il-2-es volt.

Egy igazi legenda a levegőben: szovjet Iljusin Il-2 "Strumovik" csatarepülőgép. Forrás: Wikimedia Commons

A csatarepülőgépek alacsony magasságból, kezdetben gépágyúkkal, később nem irányított rakétákkal támadták a szárazföldi célpontokat.

Lassabbak és nehezebben manővereznek, mint a legtöbb vadászgép, ugyanakkor komolyabb páncélzatot kapnak, és rendszerint tetemes mennyiségű fegyver szállítására alkalmasak.

Az amerikai légierő A-10 Thunderbolt II-es csatarepülőgépe Afganisztánban. Forrás: Master Sgt William Greer via Wikimeda Commons

A géptípus egyik legismertebb képviselője a legendás amerikai A-10 Thunderbolt II-es, becenevén varacskosdisznó, amit lényegében egy 30 milliméteres lőszert tüzelő, összeszerelve több mint öt méter hosszú GAU-8 Avenger forgócsövű gépágyú köré építettek. A GAU-8-as percenként 3900 lövést tud leadni, a szegényített uránmagvas lőszerek pedig darabokra tudnak szakítani egy közepesen páncélozott járművet is. Az orosz-ukrán háborúban a legelterjedtebb hasonló eszköz a Szuhoj Szu-25-ös csatarepülőgép, mind Moszkva, mind Kijev alkalmazza a géptípust.

Géppuska ez egyáltalán? – a golyószórók

A különféle géppuskák (sorozatlövésre alkalmas, jellemzően nagy tárkapacitású fegyverek) kategorizálása önmagában is kitöltene egy méretesebb könyvet, különösen azért, mert az egyes alkategóriák a fegyverek XX. század elején történő megjelenése óta meglehetősen sokat változtak.

Az egészet tetézi az, hogy minden ország kialakította a saját fogalomtípusait, amelyek sokszor nem egyeznek meg teljesen a nagyobb katonai hatalmak, mint például a NATO vagy Oroszország terminológiájával.

Orosz katonai rendész a világ egyik legelterjedtebb golyószórójával, egy RPK-74M-mel. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Hazánkban a „géppuskák” nagy részét jellemzően golyószóróként szokták emlegetni. A fogalmat nagyjából úgy lehet körülírni, hogy a könnyűgéppuskánál kisebb, köztes lőszert tüzelő, sorozatlövésre alkalmas támogató fegyver, melyeket rendszerint villalábról, szükség esetén vállból sütnek el a katonák. Érdemes ugyanakkor megjegyezni azt, hogy még a magyar szakirodalom is rugalmasan szokta használni a golyószóró és a könnyű géppuska kifejezést, főleg a nyugati gyártmányú fegyvereknél gyakran szinonimaként használják a két fogalmat.

Példák útján valamivel könnyebb képet kapni arról, hogy mi a különbség a két fegyvertípus között: az olyan legendás orosz fegyverek, mint az RPD és az RPK-74 a magyarban golyószóróként kerülnek meghatározásra, a széles körben elterjedt 7,62X39 mm-es lőszert tüzelik, ezzel szemben a PK, illetve annak modernizált PKM variánsa, ami a jóval hosszabb 7,62X54 mm-es peremes lőszert tüzeli már könnyűgéppuska.

A nehézgéppuskák csúcsa: ukrán katona egy amerikai M2 Browning .50-es kaliberű nehézgéppuskával. Forrás: mil.gov.ua/General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Wikimedia Commons

Az átláthatóság kedvéért most megpróbáljuk összehozni a NATO, Oroszország és hazánk terminológiáját is. A nehézgéppuskáknál, melyek rendszerint 12,7 mm-es, (.50-es kaliberű) vagy annál nagyobb lőszert tüzelnek nincs eltérés, az M2-es Browningot vagy az orosz DSK-t mindhárom helyen nehézgéppuskának szokták nevezni.

A puskalőszert használó géppuskákat a magyarban könnyűgéppuskaként szokták emlegetni, az amerikaiak rendszerint GPMG (General Purpose Machinegun – általános rendeltetésű géppuska) rövidítéssel illetik őket, az oroszok pedig egyszerűen Pulemjotként, azaz géppuskakét. Ezekre a fegyverekre jó példa a NATO által használt legendás M60-as, illetve a jóval modernebb M240-es, a keleti blokk felől pedig a PK-géppuskacsaládot érdemes megemlíteni.

A kurd COBRA különleges alakulat tisztje egy PKM könnyűgéppuskával. Sokak szerint a világ legjobb ilyen fegyvere. Forrás: Wikimedia Commons

A nyugati blokk egyébként azért hívja általános rendeltetésűnek a fegyvert, mert a gyalogsági használat mellett járművekre is fel szokták szerelni, szemben a golyószórókkal.

Végül elérkeztünk a legkisebb kaliberű géppuskákhoz, melyek a magyarban a már sokat emlegetett golyószóró névre hallgatnak. A nyugati terminológia ezekre a fegyverekre hazánkkal ellentétben LMG-ként, azaz könnyűgéppuskaként szokott hivatkozni, de elterjedt az SAW (Squad Automatic Weapon – önműködő rajfegyver), illetve a brit LSW (Light Support Weapon – könnyű támogatófegyver) is. A szovjeteknél az altípust RP-ként (Rucsnoj Pulemjot – kézi géppuska) szokták emlegetni. Példaként itt a NATO által használt FN Minimi (Washington M249-ként rendszeresítette), illetve a már korábban említett RPD és RPK hozható.

Szlovén katona egy FN Minimi para golyószóróval. Forrás: Bruno Toič via Wikimedia Commons

Kamikaze vagy sem? – az FPV drónok

A különféle géppuskák meglehetősen bonyolult terminológiája után következzék egy jóval egyszerűbb kérdés: mi a különbség a kamikaze és az FPV drón között?

Jelen esetben nem egymást kizáró fogalompárról beszélünk:

a kamikaze a drón rendeltetésére utal, az FPV pedig arra, hogy mit lát a drón kamerája.

Az FPV a first person view, azaz az elsőszemélyes nézőpont rövidítése, tehát a drónra felszerelt kamera „előre” néz. Ez a polgári forgalomban kapható drónok nagy többségére egyébként igaz. A kamikaze drón hivatalosan az a kifejezetten katonai célra kifejlesztett fegyver, mely a kilövés után a célpontot eltalálva felrobban, arra nincsen lehetősége, hogy esetleg újra leszálljon.

Ukrán FPV drónok. Az első drón a robbanóanyagot szállítja, a hátulsó felderítést és célravezetést végez. Forrás: armyinform.com.ua via Wikimedia Commons

Amennyiben szigorúan ragaszkodunk a katonai szakzsargonhoz, úgy a polgári célra gyártott, de robbanótöltettel felszerelt FPV drónok éppen amiatt nem nevezhetőek kamikaze drónnak, mert amennyiben elvétik a célpontot, szükség esetén akár le is tudnak szállni azért, hogy begyűjtsék őket, bár erre az éles robbanószer miatt valószínűleg nem igazán kerül sor.

Tényleg mesterlövészpuska? – DMR-ek

Végezetül nézzünk meg ismét egy nehezebben körülhatárolható, mégis gyakran alkalmazott fogalmat: a DMR az angol Designated Marksman Rifle rövidítése, magyar megfelelője a raj-mesterlövészpuska. Amikor mesterlövészekre gondolunk, akkor általában párban mozgó, rejtekhelyről tüzelő katonákat képzelünk el, akiknek a feladata fontos személyek kiiktatása. A raj-mesterlövész ezzel szemben a lövészraj tagja, feladata abból áll, hogy az átlag lövészhez képest képzettségének és felszerelésének hála nagyobb távolságból tudja felvenni a harcot az ellenséggel, igaz, közel sem olyan messziről, mint egy önállóan működő mesterlövész.

Amerikai mesterlövészek afganisztánban, az közelebbi lövésznél egy M110 SASS, a távolabbinál egy M14 EBR látható. Forrás: Staff Sgt Shane Hamann/Program Executive Office via Wikimedia Commons

A DMR tehát azon fegyvert jelenti, amit az említett raj-mesterlövész használ.

Ezek a fegyverek általában a sztenderd gépkarabélyoknál jelentősen pontosabbak, egy „tradicionális” mesterlövészpuskánál azonban könnyebbek, használatuk kevesebb előkészületet igényel.

Míg a legnépszerűbb mesterlövészpuskák komoly távcsövekkel, általában legalább tizenkétszeres nagyítású optikákkal vannak felszerelve, addig a rajmesterlövész a harctéri körülményektől függően kisebb lőtávra tervezett optikákat használ. Maguk a DMR-ek kivétel nélkül öntöltő puskák, melyek a több mozgó alkatrész miatt nagy hatótávolságon kevésbé pontosak, mint a forgó tolózáras „igazi” mesterlövészpuskák, ugyanakkor gyorsabb egymásutánban tudnak lövéseket leadni.

Az iráni forradalmi gárda Fatehin (területvédelmi) alakulatának mesterlövésze egy SZVD-vel. Forrás: Tasnim News Agency via Wikimedia Commons

Az, hogy pontosan mely lőfegyvereket nevezzük DMR-nek, valamelyest gumifogalom, a nyugati blokk országaiban sokkal elterjedtebb, mint például Oroszországban, ehhez ráadásul hozzájön az is, hogy minden raj-mesterlövész által használt fegyvert lehet DMR-nek hívni, függetlenül attól, hogy az adott eszközt más célokra is fel lehet használni.

Az Egyesült Államok esetében a két legismertebb ilyen célokra alkalmazott fegyver az M110-es és az M14-es gépkarabély modernizált, EBR (Enhanced Battle Rifle) verziója. Keleti oldalról hasonló szerepet a legendás SZVD öntöltő puska látja el.

Címlapkép: ukrán katonák egy amerikai MaxxPro MRAP harcjárművel Harkiv megyében 2022 októberében. A címlapkép illusztráció, forrása: Carl Court/Getty Images