Fordulóponton az orosz–ukrán háború, és az idő Putyinnak dolgozik – Mi lehet a kiút a patthelyzetből?

Lassan harmadik évébe fordul az orosz–ukrán háború, de a megoldás továbbra sem körvonalazódik. Év végi beszédében Putyin ismét visszatért a „nácitlanítás és demilitarizálás” követeléséhez, ami reálisan Ukrajna szuverenitásának, végső soron önálló létének felszámolását jelenti. Zelenszkij továbbra is valamennyi megszállt ukrán terület visszafoglalásáról beszél. A két cél, természetesen, alapvetően más természetű: Putyin az agresszió eredményeinek elfogadtatásáról, sőt, annak kiterjesztéséről, egy szuverén ország önállóságának de facto megszüntetéséről beszél, míg Zelenszkij hazája – és áttételesen – Európa védelméről, az agresszió felszámolásáról. A két követelésben egy dolog közös: egyik sem reális célkitűzés a jelen körülmények között.

Bár Ukrajna – és Európa – stratégiai értelemben már győzelmet aratott, a hadszíntéren – a jelentős nyugati segítség ellenére – inkább patthelyzet alakult ki. Az orosz mennyiségi fölény érvényesülni látszik, különösen mivel az orosz hadsereg tanult a hadjárat tanulságaiból, és emberáldozatokat nem kímélve, eredményesen képes az ukrán támadások visszaverésére. Sőt: nagyon lassan inkább előrehalad, újabb területeket elfoglalva.

Mára az is kiderült, hogy

a nyugati – valóban jelentős – segítség az orosz győzelem megakadályozására ugyan elég, de messze nem éri el azt a szintet, ami egy ukrán győzelemhez szükséges lenne.

Ezen a várható újabb „csodafegyverek” – F–16-osok – sem fognak jelentősen változtatni. Be kell látunk, hogy a Nyugat hibát követett – és követ el –, mikor a fegyverszállításokat a szükséges minimumra korlátozta: a „too little, too late” („túl keveset, túl későn”) nem eredményezhetett áttörő sikereket. A jelenlegi helyzetben pedig inkább az látszik, hogy még ez a segítség is kétségessé válik: minden retorika ellenére sem az amerikai, sem az európai támogatás nem tekinthető biztosnak a jövőben.

Következtetés: ami eddig nem volt eredményes, a jövőben sem lesz az. Ahogy Einstein mondta:

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

Radikálisan új stratégiára van szükség, amely ötvözi az erőfeszítések fokozását bizonyos engedményekkel, és amely vállalható Ukrajna számára, amely mögött ott van a Nyugat teljes támogatása, és amely lehetőséget ad az orosz diktátor számára, hogy a vereséget győzelemként tüntesse fel. Ez látszólag lehetetlen, de nem az. Megkíséreljük egy ilyen csomag felvázolását.

Vlagyimir Putyin orosz, Emmanuel Macron francia, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, illetve Angela Merkel német kancellár találkozója 2019. december 10-én. Forrás: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Kritériumok:

Lehetővé tegyen egy tartós tűzszünetet – ha nem is jelent végleges megoldást. Biztosítsa, hogy Oroszország a megállapodás felrúgásáért számára elfogadhatatlanul magas árat fizessen. Kiküszöbölje a konfliktus kiterjedésének – a NATO–Oroszország-összecsapásnak – a veszélyét, és egyúttal olyan helyzet alakuljon ki, amelyben Oroszország reálisan nem ismételheti meg agresszióját. Elfogadható legyen Ukrajna számára, azaz – legalábbis formálisan – Ukrajna területi egysége és szuverenitása biztosítva legyen. Elfogadható legyen Oroszország számára, azaz – legalábbis formálisan – orosz ellenőrzés alatt maradjon a megszállt területek jelentős része.

A feladat majdnem lehetetlen. De csak majdnem. Megvalósításához néhány előfeltétel teljesülésére van szükség.

Mindenekelőtt az Egyesült Államoknak határozottan ki kell állnia amellett, hogy szükség van egy megállapodásra és ennek MOST van itt az ideje. Miért?

Mert az idő Putyinnak dolgozik.

Mint fentebb kifejtettük, a hadszíntéren patthelyzet alakult ki, ami csak nagyon lassan és stratégiailag nem lényeges mértékben és módon változik, de a változások Oroszországnak kedveznek. A Biden-kormányzatnak meg kell találnia a módját, hogy a kormányzásból még biztosan hátralevő egy év alatt tető alá hozzon egy ilyen megállapodást. Ha a republikánusok sokáig szabotálják ezt, akkor olyan megoldást kell találni, ami megkerüli a problémát. Például, ha a Kongresszus nem lesz képes jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó segélyeket, akkor az Európai Uniónak kellene megfelelő formában finanszíroznia az amerikai fegyverek beszerzését. Tudom, ez ma elképzelhetetlennek tűnik, de súlyos biztonsági problémáról van szó, amely elsősorban Európát fenyegeti és az idő nagyon sürget. „Out of the box”-megoldások egész garmadájára lesz szükség. Ez is ezek közé tartozhat.

Ebből is világosan kiderül, hogy Európának is össze kell szednie magát. Ha lehet, kollektívan – EU-keretekben –, de ha ez nem sikerül, akkor összehangolt, integrált egyéni, nemzeti akciókkal. Az európai államok érdekeltsége ebben nem egyforma. Különböző okok miatt többen hezitálnak és valószínűleg húzodzkodnának a kiadások lényeges növelésétől – különösen ha olyan megoldások kerülnének szóba, amelyeket fentebb említettem.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester az ukrán fővárost érő 2024. január 2-i rakétatámadás után. Forrás: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A jelenlegi helyzetben, tudjuk, kockázatos egy tűzszünet. Egyrészt nincs rá biztosíték, hogy Oroszország elfogadná, másrészt félő, hogy saját helyzetének megerősítésére használná fel. Ezért

a tűzszünetet – akár egyoldalúan is – úgy kell meghirdetni, hogy annak visszautasítása, súlyos megsértése, illetve felrúgása olyan következményekkel járjon, amelyek Oroszországot elfogadhatatlan mértékben sújtanák.

Ilyen lehet például Ukrajna azonnali NATO-tagsága és az Ukrajnának nyújtott segítségnyújtás gyors és radikális növelése.

A leglényegesebb azonban, hogy a szükséges feltételek egyszerre, csomagban kerüljenek meghirdetésre és bevezetésre, hogy Oroszország számára világossá váljon, csak annak elfogadása lehet számára kifizetődő. Ezért, természetesen, olyan részei is kell legyenek a csomagnak, amelyek Oroszország számára vonzóak.

Azonnali tűzszünet, amelynek felrúgása súlyos következményekkel jár – mindkét fél számára. Tárgyalások megkezdése mondjuk két héten belül, egy előre kidolgozott megállapodásjavaslat alapján. Ennek csak akkor van esélye, ha a tervezetet nem Ukrajna, nem az USA terjeszti elő, hanem – ideális esetben – egy Kína vezette szűkebb csoport (India, Németország, Franciaország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság) –, szövegét, természetesen egyeztetve a nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével folyamatban lévő háttértárgyalásokon részt vevőkkel. A csomag tartalma:

Tartós tűzszünet.

A tűzszünet ellenőrzését ENSZ-csapatok biztosítanák (Kína, India, Németország, Franciaország, Dél-afrikai Köztársaság stb. részvételével).

A tűzszünet megsértésének súlyos következményei vannak: ha Oroszország sérti meg, Ukrajna azonnal teljes jogú NATO-taggá válik, és a nyugati segítségnyújtás radikálisan megnő. Ha Ukrajna sérti meg, a nyugati támogatást olyan mértékben korlátozni kell, amely kizárólag a kialakult helyzet fenntartására elegendő.

A megállapodás életbe lépése után két hónappal Ukrajna a NATO tagjává válik, két korlátozással: 1. Az 5. cikkely alkalmazásának módja és formája – a Washingtoni Szerződés szigorú értelmezésének megfelelően nem automatikus. 2. Ukrajna tagságára az NSZK tagfelvételénél alkalmazott érvényesített korlátozásokat alkalmazzák.

A NATO-tagság nem váltja ki az EU-tagságot. Ennek elfogadása a megállapodás részét kell képezze, abban a tudatban, hogy bármennyire is felgyorsítják a csatlakozási tárgyalásokat – nem a feltételek lazításával, hanem fokozott segítségnyújtással –, a folyamat jó pár évig fog tartani.

Ukrajna bizonyos területei – ideiglenesen és de facto – orosz ellenőrzés alatt maradnak (Krím, Luhanszk, Donyeck), míg a többi annektált terület ideiglenesen és de facto ukrán ellenőrzés alá kerül (ideiglenesen, azaz a jelen megállapodást felváltó békeszerződés megkötéséig, illetve egy külön megállapodásig, ha sor kerül ilyenre).

A demarkációs vonal mentén 50 km-es demilitarizált övezet jön létre.

Ukrajna és Oroszország egy CFE-jellegű fegyverzetkorlátozási szerződést kötnek.

Ukrajna biztosítja a Velencei Bizottság valamennyi ajánlása alapján a területén élő nemzeti kisebbségek jogait olyan módon, hogy azt a kisebbségek is elfogadják.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez jelenleg álomnak tűnik.

De el kell indulni egy megállapodás felé, mert a háború folytatásának nincs értelme.

Oroszországnak be kell látnia, hogy eredeti maximális céljai nem elérthetőek, meg kell elégednie egy korlátozott, kompromisszumos megoldással. Ezzel egy időben Ukrajnának viszont be kell látnia, hogy eredeti céljai, valamennyi megszállt terület felszabadítása – belátható időn elül – nem lehetséges, a frontok befagytak. Ez azt is jelenti, hogy míg mostanáig igazolható és szükséges volt az áldozatok vállalása, beleértve az emberi veszteségeket is, de mostanra ez értelmét vesztette és igazolhatatlan, elfogadhatatlan és ellentétes Ukrajna, az ukrán nép érdekeivel.

Orosz páncélos Z szimbólummal Ukrajnában. Forrás: armyinform.com.ua / Wikimedia Commons

Néhány nagyon fontos kérdést ezzel kapcsolatban azonban tisztázni kell.

Először, a Trump-faktor. Igaz, közvetlenül ez csak egy jó év múlva lép életbe, de addig is valamilyen módon és mértékben befolyásolja az amerikai, és következésképpen az európai politikát is, nem is beszélve arról, hogy ez a háború könnyedén elhúzódhat egy évig, és akkor Donald Trumpnak lehetősége lesz arra, hogy érvényesítse elképzeléseit.

Trump hivatalba lépése esetén a politikusok és megfigyelők többsége attól tart – illetve Putyin azt reméli –, hogy elárulja az ukránokat, és lehetővé teszi az oroszok akaratának az érvényesülését. Ennek nagy a valószínűsége, de nem ez az egyetlen lehetőség.

Tekintettel arra, hogy Trump politikájának egyik legfontosabb és legfőbb eleme a kiszámíthatatlanság, lehetséges egy másik szcenárió is.

Ha Trump, mint ígéri, elnökségének első napján felhívja Putyint, és felszólítja, hogy fejezze be az ukrajnai háborút – ebből a szempontból szinte mindegy, hogy milyen követeléseket támasztana –, de Putyin erre nem hajlandó, akkor az is lehetséges, hogy a legvalószínűbbnek tartott forgatókönyvnek pont az ellenkezője történik: Trump „megsértődik”, és eddig nem látott mértékben avatkozik be a háborúba Ukrajna oldalán.

Másodszor, egy ilyen kezdeményezésnek csak akkor van értelme, ha a siker reményében kerül sor rá. Ehhez kulcskérdés Kína támogatása. Azt gondoljuk, hogy a NATO-tagság kivételével ez biztosítható. Természetesen a NATO-tagság kérdését is a megállapodással egy időben megnyugtatóan rendezi kell, ezért ezt előzetesen tisztázni kell Kínával.

Harmadszor, morális kérdés, vállalható-e egy ilyen kompromisszum, hiszen ez de facto megjutalmazza az agresszort. Igaz. De az alternatíva, a háború – értelmetlenné váló – folytatása ugyanígy az agresszor érdekeit szolgálja, ráadásul súlyos további, igazolhatatlan veszteségekkel jár. Ezért, azt gondoljuk, hogy ez a morális dilemma felülírja az előzőt – ezért vállalható.

Negyedszer, el lehet-e fogadtatni egy ilyen megoldást az ukrán néppel. Erre a kérdésre nem tudjuk az objektív választ. Nincsenek olyan megbízható közvélemény-kutatások, amelyek erre megbízható választ adnának. A kockázatot azonban vállalni kell. Zelenszkij egyszer már megmutatta államférfiúi nagyságát, amikor nem fogadta el a nyugati hatalmaknak azt a javaslatát, hogy a Kijev alatt álló orosz hadak elől Varsóba meneküljön, és ott egy emigráns kormány élén küzdjön Ukrajna visszaszerzésért. Most ismét egy ilyen kiállásra van szükség. Ehhez biztosítani kell az európai irányultságú ellenzék (Petro Porosenko) és a teljes Nyugat támogatását.

Az akár ideiglenes megállapodás elérése a háborús erőfeszítésekkel majdhogynem egyenértékű kihívást jelent. Azok nélkül lehetetlen is lenne. De itt az idő, hogy belássuk: a háború változatlan folytatása elviselhetetlen terheket ró az ukrán népre, és ennek vállalása politikailag, de morálisan is elfogadhatatlan. Lépni kell. Most.

