Hatalmas stratégiai hibát követett el Kína, komoly veszélybe kerülhet Peking nagyhatalmi mesterterve

Kína sokáig viselte a világ legnépesebb országa címet, azonban a legtöbb demográfus egyetért abban, hogy az elmúlt néhány évben India megelőzte. A pár évtizeddel korábban még elképzelhetetlen pozíciócsere nagyban köszönhető annak, hogy Kínában a nők egyre kevesebb gyereket vállalnak, az éves születésszámok drámai csökkenésnek indultak.

Ha Pekingnek nem sikerül megállítani a trendet, akkor az évszázad végére akár feleződhet is az ország lakossága.

A politikai elit is egyre nagyobb figyelmet fordít a problémára, szeretnék ösztönözni a nőket, hogy nőjön a termékenységi ráta Kínában. Hszi Csin-ping kínai elnök októberben sürgette az állami támogatású Össz-Kínai Nőszövetséget, hogy „előzzék meg és oldják meg a problémákat”. Clyde Yicheng Wang, a washingtoni és a Lee Egyetem politikai adjunktusa szerint a vezető egyáltalán nem a nőket fenyegető kockázatokat emelte ki beszédében, hanem sokkal inkább a nők hozzáállását nevezte a társadalmi stabilitás veszélyének.

Total fertility rate (TFR) by province in China in 2021. TFR is calculated based on official inflated births (10.62 million nationwide). Shanghai is dying, with a population of 25 million and a TFR of only 0.57, meaning that the next generation is only 27% of the previous one! pic.twitter.com/SeVX82ew7z