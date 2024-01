Még soha ennyi személyes adatot nem kért ki a magyar kormány a Facebooktól

Tavaly január és június között rekordszámú adatigénylést adtak be a világ államai a Facebookhoz, azonban a magyar hatóságok fél év alatt annyi információt kértek a felhasználókról, mint 2021-ben egész évben. Viszont a Meta jogi csapata az esetek alig felében teljesítette a magyar kéréseket.

A Facebook anyacége, a Meta közzétette a 2023 január-június közötti időszak adatait a különböző állami, hatósági adatkérésekkel kapcsolatban, és kiderült, hogy rekordmennyiségű információt akartak megszerezni a felhasználókról a világ kormányai és intézményei. Összesen 271 692 darab kérvényt kaptak a Facebook-profilokkal kapcsolatban, amelyek összesen 496 372 darab fiók esetében kértek adatokat. Ezek közül 4195 darab sürgősségi kérvényt nyújtottak be globálisan.

Soha ennyi hatósági adatkérés nem érkezett még a Facebookhoz egyetlen fél év alatt, ez meghaladja a 2022 második hat hónapjában beesett 239 ezer darab igénylést is.

A kormányok, állami hatóságok különböző célokból nyújthatnak be adatkéréseket a Facebooknak, ezek kapcsolatosak lehetnek bűnügyi nyomozásokkal, terrorelhárítási tevékenységekkel, bírósági eljárásokkal és kiberbiztonsági fenyegetések kezelésével is. Ritkább esetekben az eltűnt személyek felkutatásakor kérnek hozzáférést a felhasználói fiókokhoz a különböző hatóságok.

Az egyes szervezeteknek általában jogi eljárásokat kell követniük, például házkutatási parancsot vagy bírósági végzést kell beszerezniük, amikor felhasználói adatokat kérnek az olyan vállalatoktól, mint a Facebook. Az egyes hatóságok, titkosszolgálatok sokszor ezen dokumentumok nélkül próbálnak meg adatokat kérni a közösségi platformtól, amelyet a Meta jogi csapata vizsgálhat meg, és dönthet úgy, hogy nem teljesíti ezeket a kérvényeket.

A világszerte beérkező legtöbb kérésnek azonban eleget szokott tenni a Meta jogi csapata:

a 2023 január-júniusi időszakban az ügyek 76,9 százalékában kiadtak valamilyen adatot a megkeresésekre.

Magyarország is kíváncsi ország

Meglepő módon Magyarországról jóval több megkeresést kapott a közösségi platform üzemeltetője, mint a korábbi években. Míg 2022 első felében 625, a második félévben pedig 620 darab kérvényt, vagyis egész évben 1224 darab megkeresést adtak be itthonról,

addig a 2023 január-júniusi időszakban rekordszámú, 1033 darab adatkérést küldtek a Metának 1413 felhasználói fiók vonatkozásában.

Azt a Facebook jelentése nem ismerteti, hogy ezeket milyen jogcímen küldték be a magyar hatóságok, mindössze annyit közöltek csak, hogy 13 esetben kaptak sürgős, vészhelyzeti kérvényt.

A legmeglepőbb, hogy csak az ügyek 50,63 százalékában küldtek felhasználói fiókokkal kapcsolatos adatokat a magyar hatóságoknak, a többi esetben visszadobták a kérvényeket.

Ez jóval rosszabb arány, mint más európai országok esetében, a szomszédos Romániának 62,88 százalékban, Csehországnak 77,23 százalékban, a franciáknak pedig 84,2 százalékban küldtek profilinformációkat a Metától.

Érdekesség még, hogy a magyar hatóságok jóval több megkeresést is küldtek, mint a hasonló lélekszámú Csehország, akik csak 839 megkeresést küldtek. Szorgalmasabbak voltak az osztrák hatóságok, amelyektől 1590 kérvényt futott be a Facebookhoz, cserébe ezek 87,92 százalékára választ is kaptak.

