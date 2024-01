Tényleg használhatatlan állapotban van a világ egyik legerősebb hadserege? Meghökkentő fordulatot vett a botrányos leleplezés

A hétvégén jelent meg az amerikai Bloombergben egy jelentés, amelyben bennfentes forrásokra hivatkozva festettek nagyon súlyos képet a kínai hadseregben tapasztalható korrupcióról. Az írás szerint emiatt döntött úgy Hszi Csin-ping kínai elnök még 2023 nyarán, hogy leváltja a hadsereg számos magas rangú vezetőjét. Az amerikai hírszerzés információra hivatkozó cikk szóbeli beszámolókon kívül nem mutatott be bizonyítékokat.

Bryen szerint a történet számos kérdést vet fel, ezért érdemes mélyebben belemerülni a témába. Szerinte az elmondottak naivitásra utalnak, ugyanis a rakétákat üresen tartják a rakétasilókban, csak akkor töltik fel őket üzemanyaggal, ha olyan figyelmeztetést kapnak, ami miatt ez indokolttá válik. Vízzel felölteni viszont egyáltalán nem „szakszerű” a hasonló eszközöket, mivel a rakéták üzemanyagtartályai tönkre mennének a fellépő korrózió miatt.

Az elemzés szerint maximum szándékos szabotázs következtében találhattak vizet a fegyverekben.

A szakértő szerint ez viszont olyan drasztikus lépéseket követelne, ami a legsúlyosabb eljárást vonná maga után. A kiemelkedően fontos eszközök szándékos rongálását nem lehetne egyszerű pozícióvesztéssel megúszni, hanem hadbíróság és – vélhetően – halálbüntetés várna az érintettekre.

-Dangerous devmnts- Building 2nd Missile Silo Field in at Hami(110)-Hami silos are very similar to 120 silos at Yumen site discovered earlier-PLARF has 250 silos under construction-10 times No of ICBM silos existing today #IndianArmy