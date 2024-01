Hatalmasat nyert Amerika szövetségese, Pekingben nagyon dühösek – Most szabadulnak majd el igazán az indulatok?

A hétvégén tartottak Tajvanban választásokat, amelynek a tétje jóval túlmutatott a sziget jövőjén: a globális nagyhatalmi versenyfutás egyik újabb fejezetét jelentette Kína és az Egyesült Államok között. Az eredmények Washington számára alakultak kedvezően, győzött a nyolc éve irányító kormánypárt, ezzel folytatódik az Amerika-barát politikai erő vezetése. A körülmények azonban nagyban eltérnek az eddigiektől, sokkal feszültebb a helyzet a Távol-Keleten, mint korábban. Kérdés azonban, hogy az eredmények mennyiben rúgják fel az eddigi erőviszonyokat a térségben. Az elemzésünkben ennek járunk utána.

Szombaton választottak Tajvanban, az eredmények a papírformának megfelelően alakultak: győzött a 2016 óta kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelöltje, Laj Csing-tö. Az elmúlt szavazások alkalmával rendre két nagy párt között dőlt el a végeredmény, a DPP és a Kuomintang (KMT) közötti küzdelem döntött az elnök személyéről. Most is ez volt a két legnagyobb formáció, viszont újdonságot jelent, hogy a 2019-ben alakult Tajvani Néppárt (TPP) is bele tudott szólni a küzdelmekbe, jelentős számú szavazót tudott elhódítani mindkét párttól.

️ A journey through time! Check out this chart showing 's presidential election results from 2008 to 2024. See how the political landscape has evolved! #Taiwan — TVBS (World) January 13, 2024

Az előzetes felmérések kifejezetten jól lőtték be a várható eredményeket. A kormánypárt több mint 5,5 millió szavazatot kapott, ez a választók több mint 40 százalékát jelentette. Az eredmény magabiztos előnyt jelent a KMT jelöltje Hou Jü-ih előtt, aki 33,5 százalékot szerzett. Harmadik helyen futott be a TPP jelöltje a szavazatok 26,46 százalékával. Érdekesség, hogy 2020-hoz képest mindkét nagypárt jelentős számú szavazót vesztett, ezeket az újonnan belépő néppárti jelölt, Ko Ven-je tudta megszerezni.

Final map and results of 2024 Taiwanese legislative election - HUNG PARLIAMENT:57 seats needed for a majorityKMT: 52 (+14)DPP: 51 (-10)TPP: 8 (-3)Independents: 2 (-3) #Taiwan — Ericssen (@EricssenWen) January 14, 2024

A megosztott parlamentről szóló várakozások is beigazolódtak, Laj pártjának mindössze 51 széke lesz a 113 fős szervezetben. Itt vereséget szenvedtek: a KMT 52 helyet szerzett meg. A többséghez összesen 57 törvényhozói helyre van szükség, ez mindkét formációnak csak a TPP 8 helyével lehet meg. Ez mindenkit arra kényszeríthet, hogy engedjenek a néppárti követeléseknek, várhatóan verseny lesz majd az ő szavazatainak megszerzéséért.

Hogyan reagált a világ?

Az eredmények nyilvánosságra kerülését követően minden fontosabb szereplő megszólalt, valódi nyilatkozatháború robbant ki a sziget jövőjével kapcsolatban:

Laj szinte azonnal Kínáról kezdett beszélni: elmondta, hogy egyenrangú félként szeretne a jövőben tárgyalni Pekinggel. Kifejtette, hogy a kölcsönös tiszteleten és egyenlőségen alapuló párbeszédet kíván folytatni.

Kifejtette, hogy a kölcsönös tiszteleten és egyenlőségen alapuló párbeszédet kíván folytatni. A kínai tajvani ügyekkel foglalkozó hivatal vezetője azonnal elítélte a választást, külön kiemelve, hogy ellenzik a „sziget függetlenségi törekvéseit, és a külföldi beavatkozásokat". Hozzátette viszont, hogy együtt kívánnak működni a kereskedelem élénkítésében, a kapcsolatok erősítésében és a békés újraegyesítésben.

Hozzátette viszont, hogy együtt kívánnak működni a kereskedelem élénkítésében, a kapcsolatok erősítésében és a békés újraegyesítésben. Oroszország a keleti nagyhatalom mellett foglalt állást. Elmondták, hogy Tajvant Kína elválaszthatatlan részének tekintik.

Joe Biden amerikai elnök egy kérdésre úgy válaszolt, hogy nem támogatják a sziget függetlenségét. Antony Blinken amerikai külügyminiszter gratulált Lajnak és Tajvannak a „szilárd demokratikus rendszerhez". Az Egyesült Államok a jövőben is együtt kíván működni a megválasztott vezetéssel. Nem sokkal az eredményeket követően Washingtonból érkezett delegáció Tajpejbe, vélhetően azért, hogy a nyugati nagyhatalom és a tajvani vezetés jövőbeli kapcsolatairól tárgyaljanak.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter gratulált Lajnak és Tajvannak a „szilárd demokratikus rendszerhez”. Az Egyesült Államok a jövőben is együtt kíván működni a megválasztott vezetéssel. Nem sokkal az eredményeket követően Washingtonból érkezett delegáció Tajpejbe, vélhetően azért, hogy a nyugati nagyhatalom és a tajvani vezetés jövőbeli kapcsolatairól tárgyaljanak. Ezt követően súlyosabb fordulatot vett az üzengetés: Kína bírálta az országokat – különösen az Egyesült Államokat – , amelyek gratuláltak Lajnak, mire Tajpej úgy reagált, hogy Pekingnek tiszteletben kell tartania az eredményeket. A kínai külügyminisztérium nem maradt adós a válasszal: közölték, hogy Tajvan soha nem volt független ország és soha nem is lesz az.

Bár az üzengetés keménynek tűnik, valójában ez beleillik az előzetes várakozásokba. Az eredmények, és az eddig elhangzott nyilatkozatok is azt a következtetést engedik, hogy a kialakult status quo nem fog változni a jövőben:

Várhatóan az Egyesült Államok továbbra is igyekszik majd felfegyverezni Tajvant. Jelenleg is számos korábbi katonai beszerzés várja a leszállítást, a Pentagon várhatóan további védelmi eszközök átadását tervezi a jövőben. A térségi védőhálót is igyekezhetnek tovább erősíteni. Az elmúlt években Washington Dél-Korea és Japán részvételével egy korai „távol-keleti NATO" magvait hintette el, illetve a Fülöp-szigetekkel erősítette látványosan a biztonsági kapcsolatait. Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 26. Hidegháborús mestertervet porol le Amerika - Jöhet hamarosan a második NATO? az amerikaiak diplomáciai szempontból sem törekednek a törékeny stabilitás felrúgására a Távol-Keleten, ezt jelzi, hogy nem támogatják az esetleges tajvani függetlenedési törekvéseket. Katonai hadgyakorlatot tart Tajvan egy esetleges kínai inváziót szimulálva 2022-ben. A kép forrása: Annabelle Chih/Getty Images

Peking is folytatja a korábbi politikáját: minél nagyobb nyomást gyakorolni a szigetre. Az gyorsan kiderült, hogy politikai szempontból maradnak az erős üzengetések, Peking ragaszkodik az „egy Kína" elvhez, és továbbra is hideg elutasítással tekint a tajvani politikai vezetésre. Várhatóan a következő időszakban igyekeznek majd minél jobban ellehetetleníteni az új elnököt, ráadásul Kína kezére játszik a megosztott parlament is. Ez segíthet Kínának megnehezíteni Laj elnöki működését, ami gyorsan népszerűtlenné teheti a politikust Tajvanban.

A kínai katonai nyomás sem fog megszűnni a Dél-kínai-tenger környékén. Egyes biztonsági szakértők már évek óta egy esetleges kínai katonai invázió rémét vázolják fel. Különösen Nancy Pelosi, az akkori amerikai képviselőházi elnök tajpeji látogatását követően vált fenyegetővé egy távol-keleti háború lehetősége. Kína folyamatosan katonai gyakorlatokat tart a keleti partvidéken, légi és vízi katonai járművek riasztó megközelítései mindennapossá váltak Tajvan körül. A biztonsági szakemberek többsége szerint Kína egyelőre nem áll készen egy nagyszabású hadműveletre a térségben, de a folyamatos haderőfejlesztésnek köszönhetően a helyzet gyorsan megváltozhat. Az elmúlt években több jóslat is született arról, hogy mikor indulhatnak meg a kínai csapatok Tajvan ellen: elhangzott korábban a 2026-os és a 2027-es dátum is. Egy tajvani háború azonban senkinek sem érdeke, erről bővebben itt írtunk: Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 11. Hatalmas válság fenyegeti a világot, emellett még a koronavírus hatásai is eltörpülhetnek

Peking folytatja a nemzetközi kampányát a világ országaiban, hogy forduljanak el Tajvan nemzetközi elismerésétől. Kína eddig jellemzően a gazdasági erejét vetette be – egyesek szerint valójában megzsarolta – az országok meggyőzésére, hogy a Kínai Köztársaság helyett a Kínai Népköztársaságot ismerjék el hivatalosan. Az elmúlt években ezek az erőfeszítések komoly eredményeket hoztak: mindössze 13 ország maradt, amelyik kitartott Tajvan elismerése mellett – ezek jellemzően apró csendes-óceáni, vagy közép-amerikai országok. A választásokat követő hétfőn jött a hír, hogy a szám 12-re fog csökkenni, ugyanis a mindössze 12 ezer lakosú Nauru is Pekinget választja. A jövőben várható, hogy további diplomáciai elszigetelési kísérletek fogják kísérni az új elnök tevékenységét. Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 15. Máris itt van Kína első nagy győzelme a DPP sikere után – Egy apró ország beintett Tajvannak

Tajvan politikai vezetése valamelyest kényszerhelyzetbe került. Egyrészt a parlament összetétele megköveteli a kompromisszumot az ellenzékkel, másrészt a kommunikáció megváltozása is jelzi, hogy törekedniük kell békésebb kapcsolatok kialakítására. Várhatóan továbbra is az Egyesült Államokra tekintenek majd elsődleges partnerként, de nem teljesen elképzelhetetlen, hogy Kína felé is óvatos békülési kísérletek lesznek majd. Az persze nagyon fontos szempont, hogy ez a helyi választóknak ne Peking túlzott térnyeréseként ütközzön ki, vagy a kormánypárt árulását éreztesse.

Az már a választások előtt világosan látszott, hogy a feszültségek enyhülésére aligha van esély, bármilyen eredmény is születik. Érdemi változásokhoz hosszú folyamatra van szükség, amely az Egyesült Államok és Kína kapcsolatainak javulását is megköveteli. Ez egyelőre csak apró lépésekben nyilvánul meg, a két nagyhatalom újra felvette egymással a katonai kommunikációs kapcsolatokat. Ez még nem jelenti azt, hogy az elmúlt évek stratégiája is megváltozna akár Washingtonban, akár Pekingben, továbbra is egymás riválisaiként tekintenek egymásra.

Az sem várható, hogy a 2024-es amerikai választások hatására lényegi előrelépés lenne: a demokraták és a republikánusok is hasonlóan gondolkodnak Tajvan és Kína kérdéséről.

Hasonlóan izgalmas szempont a régóta hangoztatott kínai invázió lehetősége, viszont az elmúlt időszakban az ország hadserege körüli aggasztó jelentések, valamint a gazdasági megingás óvatosságra adnak okot Pekingben is. Egy körvonalazódó háború egyelőre nem látszódik, de akár egyetlen incidens is alapjaiban írhatja át a térségi status quót. Ez pedig drámai hatást gyakorolna az egész világra.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images