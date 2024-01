Totális káoszt robbantottak ki az elégedetlen német traktorosok – Ebbe már a kormány is belebukhat?

A december óta zajló német gazdatüntetések egyik legnagyobb erődemonstrációja zajlott január 15-én, hétfőn, amikor mintegy 5000 traktor és teherautó özönlötte le a német főváros, Berlin központját, mindenekelőtt a Brandenburgi kapuhoz vezető sugárutat. A gazdák haragját az Olaf Scholz kancellár vezette kormánynak az a terve váltotta ki, hogy megszüntetik a mezőgazdasági járművek dízeltámogatását és gépjárműadó-mentességét.

Bár a kabinet az eredeti tervekhez képest több pontban visszakozott – például a dízeltámogatást 2026-ig, folyamatosan vezetnék ki, a gépjárműadó-mentesség pedig megmarad –, ez nem volt elég a gazdáknak, és folytatták a tüntetést. Hétfőn a Gazdaszövetség elnöke, Joachim Rukwied mellett kiállt a színpadra Christian Lindner pénzügyminiszter is, akinek beszédét hangos füttyszó és bekiabálások kísérték, azt követően is, hogy Rukwied megpróbálta nyugalomra inteni a tüntetőket.

NOW - German Finance Minister Lindner is booed at the farmers' protest in Berlin: pic.twitter.com/1VgpwfWIgj

Lindner beszédében azt mondta, „hallom Önöket”, ugyanakkor megjegyezte:

Nem tudok ma Önöknek több állami segítséget ígérni a szövetségi költségvetésből.

Aznap este a közszolgálati televízió híradójának, a Tagesschaunak adott interjújában a pénzügyminiszter azt mondta, mindenkinek hozzá kell járulnia a költségvetés rendbetételéhez, hogy ne adóemeléssel kelljen megoldani az államháztartás problémáit. Lindner a megszorításokért cserébe a gazdáknak azt ígérte, hogy csökkenteni fogják a mezőgazdaságra nehezedő bürokratikus terheket, ami szerinte „jó kompromisszum”. A gazdák azonban nem így gondolják.

A gazdaszervezetek vezetői, ugyancsak hétfőn, a szövetségi parlamentben, a Bundestagban találkoztak a három kormánypárti frakció – a szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a liberális FDP – elnökeivel.

Követelésük továbbra is az, hogy a kormány teljesen vonja vissza a dízeltámogatások eltörlését.

A frakcióvezetők szerint ez lehetetlen; ők szintén a bürokrácia leépítését ígérték meg „ellenszolgáltatás” gyanánt.

Annak megértéséhez, hogy miért is van szükség a költségvetési megszorításokra, a német alkotmánybíróság egy november közepi döntésére kell visszamennünk, amikor a taláros testület megtorpedózta, hogy a kormány a koronavírus-válság miatt fölvett hitel megmaradt 60 milliárd eurós összegét a klímaalapba (KTF) csatornázza át. Ezzel 60 milliárd eurós lyuk keletkezett a költségvetésen, amelyet máshonnan kell befoltozni. A költségvetési lyuk befoltozásának egyik lépése pedig a gazdák dízeltámogatásának megszüntetése, amelytől a koalíció idén 920 millió eurós megtakarítást vár.

A német kormány helyzetét a gazdaság állapota is nehezíti. Éppen hétfőn közölte a szövetségi statisztikai hivatal, hogy 2023-ban 0,3 százalékkal esett vissza a német gazdaság, ezzel a G7-ek közül Németország az egyetlen volt, ahol recesszió következett be tavaly. Az idei kilátások sem jobbak. A BDI német ipari szövetség például mindössze 0,3 százalékos gazdasági növekedést jelez előre 2024-re – épp annyit, amennyi tavaly a visszaesés volt. A vezető német gazdasági intézetek is csak kicsit optimistábbak: az Ifo 0,9 százalékos, az RWI 0,8 százalékos, míg a DIW 0,6 százalékos növekedést vár.

A német gazdák 2022-ben és 2023-ban összességében megkétszerezték nyereségüket – írta a vezető német gazdasági lap, a Handelsblatt. Ennek oka nagyrészt az élelmiszerárak emelkedése az ukrajnai háború kitörését követően. Hozzá kell persze tenni, hogy az időjáráshoz kötöttség miatt a mezőgazdaság nyeresége jelentős évenkénti hullámzásokat mutat, ugyanakkor tény, hogy a tavalyi nyereséget nézve a megszorítás nem a legrosszabbkor éri a gazdákat.

A dízeltámogatás kiesése a legtöbb gazdálkodó egzisztenciáját biztosan nem fenyegeti

– nyilatkozta a Handelsblattnak Christian Henning, a kieli egyetem agrárpolitika-professzora. Számításai szerint a szántóföldi növénytermesztésben a nyereség átlagosan 2,5 százalékát vinné el a megvonás. A német kormány átlagosan évi 3000 euró többletköltséggel számol üzemenként.

A dízeltámogatás eltörlése elsősorban a kisebb gazdaságok számára jelenthet problémát – igaz, ilyenekből évről évre egyre kevesebb van. Míg 2010-ben még mintegy 300 ezer mezőgazdasági üzem volt, ez a szám mára 250 ezerre csökkent. A Handelsblatt által megkérdezett szakértő szerint az egyik probléma, hogy a bérek más szektorokban általában magasabbak, mint a mezőgazdaságban, ezért egyre kevesebb a munkaerő, így az általában rosszabb fizetést nyújtó kisebb gazdaságok nem találnak elegendő dolgozót, és kénytelenek lehúzni a rolót. A DZ Bank elemzése szerint 2040-re a mezőgazdasági üzemek száma Németországban a mai 250 ezer körüliről 100 ezerre fog csökkenni, miközben átlagos méretük nő. Elsősorban tehát a kis családi parasztgazdaságok tűnnek el majd.

A jobboldali ellenzéki pártok, vagyis a konzervatív CDU/CSU szövetség, illetve a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) természetesen kihasználják a gazdatüntetések kormányellenes élét, és igyekeznek a maguk javára fordítani az elégedetlenséget. Különösen az AfD jeleskedik ebben, amelynek a szimpatizánsait rendre látni a különböző tüntetéseken szerte Németországban, miközben a párt alapvetően libertárius gazdaságpolitikát követ, vagyis az állam által nyújtott támogatások megkurtítása mellett áll ki. Az AfD egyes támogatói és más jobboldali radikális szervezetek hívei egyre többet beszélnek arról, hogy a tüntetésekkel el lehetne mozdítani a regnáló kormányt.

Olaf Scholz kancellár szombaton videóüzenetet tett közzé, amelyben mértékletességre szólította fel a gazdatüntetések résztvevőit.

Ha a jogos tiltakozások dühbe vagy a demokratikus folyamatok és intézmények semmibe vételébe csapnak át, akkor mindannyian veszítünk. Akkor csak azok járnak jól, akik megvetik a demokráciánkat

– óvott a kancellár a tüntetések eldurvulásától.

Scholz figyelmeztetése nem volt ok nélküli, ugyanis a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) és az alkotmányvédelmi hivatal (BfV) nyomozásai arra jutottak, hogy

szélsőjobboldali csoportok általános sztrájkra, felforgatásra és beszivárgásra felhívó üzeneteket tettek közzé közösségi médiás csoportjaikban.

A Harmadik Út nevű szélsőjobboldali párt pedig egy lehetséges „parasztfelkelésről” is beszélt.

Bár a hetek óta tartó tüntetéseken egyes traktorokon AfD-poszterek voltak láthatók, a gazdatársadalom pedig hagyományosan jobboldali, konzervatív szavazó, az korántsem állítható, hogy a gazdák az AfD kottájából játszanak, az meg főleg nem, hogy a kormány megdöntésére szervezkednének. A gazdaszervezetek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy ők minden politikai párttól távol tartják magukat.

Ettől még persze a tüntetések igencsak az AfD kezére játszhatnak, amely már hónapok óta a második legnépszerűbb párt Németországban, a volt NDK területén egyes tartományokban pedig a legnépszerűbb. Idén szeptemberben három olyan tartományi választás is lesz, amelyen az AfD az első helyet szerezheti meg: Szászországban, Türingiában és Brandenburgban – mindhárom keleti tartomány.

A német gazdatüntetésekről folyamatosan tudósított Eva Vlaardingerbroek radikális jobboldali holland politikai kommentátor, aki úgy véli, a kevés társadalmi csoport egyike, aki sikeresen veheti fel a harcot a „globalista elittel”, éppen a gazdák. Vlaardingerbroek az ismert amerikai konzervatív műsorvezető, Tucker Carlson rendszeres vendége, a mostani tüntetések kapcsán is ő informálta a népszerű tévést, mondván:

A németországi establishment gyűlöl mindent, amiért a gazdák, a kékgalléros dolgozók, a rendes német állampolgárok kiállnak.

If you come after the farmers, if you come after the people who produce food, youre not on team humanity. https://t.co/EqI5w7yJKl