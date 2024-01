Felcsaptak a háború lángjai a meghökkentő támadás után – Teljesen váratlanul eshet egymásnak két komoly katonai hatalom?

Egyre mozgalmasabb események bolygatják fel a muszlim világot, eddig úgy tűnik, hogy az október 7-i Hamász támadás Izrael területe ellen valóságos földcsuszamlást indított meg. A Gázai övezet ellen indított hadműveletet követően katonai események zajlottak Libanonban, Szíriában, Irakban, de most újabban Iránban és Pakisztánban is. Ez utóbbi új fejezetet nyit az eddigi konfliktusok sorában, ráadásul erre jóval kevésbé lehetett számítani. Nagy kérdés, hogy lesz-e újabb kiterjedt háború az iszlám világban, és mit gondolnak erről a globális nagykutyák.

Irán január 16-án kedden váratlanul támadást intézett pakisztáni célpontok ellen, amelyben többen meghaltak. Az esetre nagyon dühösen reagált Iszlámábád, a kormány azonnal a szuverenitásának megsértésével reagált a perzsák csapásaira. Teherán igyekezett csitítani a helyzetet, a külügyminiszter Davosban mondta el, hogy egyáltalán nem „barátjuk és testvérük” ellen irányultak a rakéták, hanem a perzsa állam nemzetbiztonságára veszélyt jelentő szélsőségeseket támadtak.

Hiába minden igyekezet, mert Iszlámábád azonnal súlyos következményeket helyezett kilátásba.

Visszahívta nagykövetét Iránból, valamint válaszcsapással fenyegette meg szomszédját. Csütörtök hajnalban aztán kiderült, hogy ezek nem csak üres szavak voltak, Pakisztán szintén támadást indított az iráni Szisztán és Beludzsisztán területén. Egyelőre itt tart a történet, de a világ már attól retteg, hogy egy újabb regionális háború robban ki, ami tovább súlyosbítja a helyzetet az így nagyon feszült iszlám világban. Ahhoz, hogy át lehessen látni megfelelően a problémát, érdemes a mélyére ásni a dolgoknak, amely segít megérteni a mostani események mögött meghúzódó érdekeket.

Miért robbant ki most a balhé?

Kezdetnek érdemes tisztázni néhány dolgot. Egyrészt a két középhatalom alapvetően jó kapcsolatot ápol egymással, Irán ismerte el elsőként Pakisztán függetlenségét 1947-ben. A barátságos viszony később is fennmaradt, többször voltak a kormányok egymás segítségére a konfliktusaik során. Ez akkor sem változott, amikor 1979-ben a síita teokrácia támogatói átvették a hatalmat Teheránban, és a térségben elharapódzott az iszlamistáktól való félelem. Pakisztán viszont nem fordult el szomszédjától, továbbra is együttműködés jellemezte a két ország kapcsolatát, a legtöbb platformon egy oldalon álltak. Sőt, Iszlámábád igyekezett közvetítőként fellépni a síitákat érintő államközi vitáknál.

A stabil, már-már harmonikusnak nevezhető kapcsolat most azonban egy szempillantás alatt felborult, de ebben nagy szerepe van egyetlen régiónak: Beludzsisztánnak.

Mind Teherán, mind pedig Pakisztán az említett tartomány ellen intézett csapásokat a másik országban. Ezt meg tudták tenni, mivel a történelmi régió mindkét ország területére átnyúlik. A terület régóta nyugtalan, gyakoriak a terrortámadások, az utóbbi időben jellemzően az egyre nagyobb gazdasági és politikai súllyal megjelenő kínaiakat érték atrocitások. A „modern gyarmattartók” elleni küzdelem mellett más célokat is megfogalmaznak a helyiek: több szeparatista csoportosulás törekszik a beludzsok függetlenségének elérésére. Most is ezekre hivatkozott a perzsa hatalom: a Dzsais Al-Adl szunnita milícia bázisait lőtték.

Nem előzmény nélküli a történet, a radikálisok korábban rátámadtak egy rendőrőrsre Iránban, Raszk városában. A fegyveresek vérengzést rendeztek és 11 rendőrtiszttel végeztek az akció során. Az esetet követően találkozott egymással a pakisztáni és az iráni külügyminiszter, ahol a síita politikus kifejezte megdöbbenését kollégájának. Az eset ráadásul megerősítette azt a vélekedést Teheránban, hogy Pakisztán szándékosan nem lép fel a beludzs szervezetek ellen, sőt, menedéket nyújt a határon átnyúló akciók esetén. Az eset hátterében egyébként a nagy riválist, Szaúd-Arábiát vélik felfedezni Iránban.

A támadás mögött a 2012-ben alapított Dzsais Al-Adl vagyis az „Igazság Hadserege” állt.

A mozgalom teljes Beludzsisztánban tevékenykedik, mindkét országban követett már el akciókat, 2019-ben például az iráni forradalmi gárda autóbusza ellen intézett terrortámadást, akkor 27 áldozatot követelt az öngyilkos merénylet. A szervezet célja, hogy független országot hozzanak létre a szunnita beludzsok számára.

Pakisztán mindig is azt mondta, hogy a terrorizmus közös fenyegetést jelent a térség minden országára nézve, amely összehangolt fellépést igényel. Az ilyen egyoldalú cselekedetek nincsenek összhangban a jószomszédi kapcsolatokkal, és súlyosan alááshatják a kétoldalú bizalmat

– írta a pakisztáni külügyminisztérium közleménye.

Tehát a Iszlámábádban különösen azt nehezményezik, hogy Irán nem egyeztetett velük a lépését megelőzően.

Csütörtökre be is váltotta ígéretét a pakisztáni hadsereg, támadásokat intézett Szisztán és Beludzsisztán területe ellen, ahol állításuk szerint szintén a felkelőcsoport tagjaival végeztek. A helyzet érdekes, olybá tűnik, mintha mindkét oldal a másiknak „segítene” a helyi ellenállókat megsemmisíteni.

Sources in the Pakistani Armed Forces are reporting that the Air Force has conducted several Airstrike tonight on a Baloch Militant Group in Eastern Iran near the City of Saravan, roughly 20 Miles into the Sistan and Baluchestan Provence from the Border with Pakistan; Smoke is pic.twitter.com/VKO8fjohWD — OSINTdefender (@sentdefender) January 18, 2024

A helyzet azonban ennél bonyolultabb: a légicsapásokon túl is fokozódik a feszültség Irán keleti határvidékén. A Dzsais Al-Adl szerdán jelentette be, hogy tüzet nyitottak az Hosszein-Ali Dzsavdanfar ezredesre, a támadásban a perzsa haderő ezredes pedig életét vesztette. Ez a támadás jelzi, hogy szeparatista fegyveresek valóban egyre aktívabban lépnek fel az iráni hatóságok ellen.

Az azonban érthetetlen, hogy a két hatalom között fennálló jó kapcsolatok ellenére miért döntött úgy Teherán, hogy egyszerűen megkerüli Iszlámábádot, és az ő jóváhagyásuk nélkül hajtanak végre támadást.

Világos, hogy ráadásul pont egy olyan ügyről van szó, amely közös érdek, hiszen sem Irán, sem Pakisztán nem rajong a szeparatista mozgalmakért, különösen az olyanokért, amelyek átnyúlnak a határokon. Ebben a konkrét kérdésben Iránnak fontos szempontja, hogy ne tudjak túlságosan megerősödni a függetlenséget követelő milíciák a szomszédjában, mivel az ottani események a perzsa országban is növelheti az elszakadást követelők táborát.

Ugyanilyen szempontjai vannak Pakisztánnak is, szintén érdekük, hogy a határ túloldalán élő beludzsok ne tudjanak megerősödni. Könnyen lehet, hogy Teherán elszámította magát a lépésével, és most éppen az egyik legfontosabb szövetségesét sikerült maga ellen fordítani. Egyelőre itt még nem tart a dolog, de ha folytatódnak a hasonló csapások, az könnyen végletesen elmérgesítheti a kapcsolatot az iszlám hatalmak között. Az elkövetkezendő napok sorsdöntőek lesznek egy esetleges újabb háború szempontjából, a helyzet nagyon feszült, Iszlámábád bejelentette, hogy teljes készültségben tartja a haderejét, miközben nagyon súlyos választ ígért Iránnak egy újabb lépés esetén.

Bárhogy is alakulnak a következő napok, arra egyelőre igen kicsi az esély, hogy Pakisztán nagyszabású megtorló akcióba kezdjen nyugati szomszédja ellen.

Ennek okai összetettek: egyrészt az ország délnyugati régiójában fel-felbukkanó szeparatisták az országon belül is problémákat okoznak. Másrészt Iszlámábád nincs éppen a legrózsásabb gazdasági helyzetben, egyre jobban kezdenek eladósodni Kínának, miközben a szaporodó nehézségek politikai válsághoz vezettek. Ezen felül pedig az ország elsőszámú védelmi-biztonsági kihívását mindenkor India fogja jelenteni, és szinte bizonyos, hogy ezt a több mint hetven éves dogmát nem fogják a sarokba hajítani egyetlen támadás miatt. Nem megkerülhető szempont viszont, hogy a két ország hadereje egyáltalán nem elhanyagolható méretű: mindkét oldalon közel milliós méretű sereg van, ráadásul Pakisztán még atomhatalom is. Az bizonyos, hogy a kardokat csörtetni fogják még a felek, de – pusztán racionális indokokat alapul véve – elképzelhetetlennek tűnik egy kiterjedt regionális háború.

De mit gondol most a világ?

Az már korábban felmerült, hogy esetleg a szaúdiak állnak az események hátterében, de ezt a véleményt érdemes fenntartásokkal kezelni. A teheráni paranoia gyakran találja meg az események hátterében a legnagyobb riválisait, így az Egyesült Államokat, Izraelt vagy pedig Szaúd-Arábiát. Ez most sincs másképp, de egyelőre hiányoznak ehhez a bizonyítékok. Viszont egy esetlegesen kibontakozódó háború szinte az egész világot érintené, főleg annak továbbgyűrűző hatásai miatt.

Érdemes a kínai állásponttal kezdeni az áttekintést, mivel talán őket érinti a legérzékenyebben a mostani konfliktus. Pekingben valószínűleg idegesen szemlélik az iszlám világban zajló eseményeket. Szinte bizonyos, hogy a keleti nagyhatalom a lehető leghamarabb szeretné elérni a konfliktusok békés rendezését, amire több oka is van:

Kínának (még) nincs akkora katonai ereje, hogy képes legyen akkora nyomást gyakorolni a térségben, ami miatt a felek a békés rendezés mellett döntenek. Ráadásul a kínai haderőt most sokkal inkább a Dél-kínai-tenger foglalkoztatja, és nem tudják megosztani a figyelmüket. A pekingi tehetetlenség már az izraeli háborúban is kiütközött, Kína egyértelműen a háttérbe húzódott, gyakorlatilag átadva a rendezés lehetőségét az Egyesült Államoknak. Ugyanez a helyzet a Vörös-tengernél, ahol szintén nem tudott gyakorlati lépéseket tenni a húszi lázadók ellen, miközben Dzsibutiban van az ország első tengerentúli katonai bázisa. Félő, hogy most sem Pakisztánra, sem pedig a perzsa hatalomra nem lesz képes védelmi szempontból hatást gyakorolni.

Ráadásul a kínai haderőt most sokkal inkább a Dél-kínai-tenger foglalkoztatja, és nem tudják megosztani a figyelmüket. A pekingi tehetetlenség már az izraeli háborúban is kiütközött, Kína egyértelműen a háttérbe húzódott, gyakorlatilag átadva a rendezés lehetőségét az Egyesült Államoknak. Félő, hogy most sem Pakisztánra, sem pedig a perzsa hatalomra nem lesz képes védelmi szempontból hatást gyakorolni. A 2013-ban elindított Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) lett az egyik alappillére a keleti nagyhatalom fejlődésének. Maga az elképzelés arról szól, hogy különböző szárazföldi és tengeri útvonalakon keresztül összeköttetések épüljenek ki Kína és a Közel-Kelet, Afrika és Európa irányába (később más térségekbe is, de ez nem része a jelenlegi elemzésnek). A jelenlegi események két fontos útvonalat is érintenek: a Báb el-Mandebnél a hajózás kerül veszélybe, Beludzsisztánban pedig a pakisztáni szárazföldi útvonal. Kína már korábban is elégedetlen volt az országban tapasztalható biztonsági helyzettel. Ha fentiekhez hozzávesszük, hogy az orosz-ukrán háború miatt az oroszországi útvonal sem túl stabil, valamint a mianmari polgárháború Délkelet-Ázsiában okoz nehézségeket, máris nagyon sötétnek látszik a BRI jövője. Official Map of China Pakistan Economic Corridor Projects just released. #CPEC — The (Daily) July 15, 2021

Ha fentiekhez hozzávesszük, hogy az orosz-ukrán háború miatt az oroszországi útvonal sem túl stabil, valamint a mianmari polgárháború Délkelet-Ázsiában okoz nehézségeket, máris nagyon sötétnek látszik a BRI jövője. Kína törekszik arra, hogy ne foglaljon állást a konfliktusokban, ez a „be nem avatkozás elve”. Ezt pragmatikusan használják: gyakorlatilag ez teszi lehetővé, hogy tekintet nélkül bármilyen rendszerrel felveszik a kapcsolatot, anélkül, hogy bármilyen jogállami elvárást támasztanának. Hasonló történik Pakisztánnal és Iránnal is, mindkét országgal erős kapcsolatokat épített ki az elmúlt években. Pont ezért problémás Pekingben, hogy pontosan merre tart majd a konfliktus, viszont megnyitja annak is az ajtaját, hogy közvetítsenek a vitás ügyekben. Vélhetően már most igyekeznek tárgyalásokat tető alá hozni a Teherán is Iszlámábád között a problémák rendezésére, üzenetben már figyelmeztette a feleket a feszültség csökkentésére.

Kína globális hegemón törekvéseit tehát jelentősen visszavetik az események, különösen azért, mert kibukik, hogy a katonai konfliktusok esetén nem sok lehetőséggel bírnak Pekingben. Ha a keleti nagyhatalom békebíró tudna lenni a perzsák és a pakisztániak vitájában, az mindenképpen előrelépés lehetne számára a nemzetközi szerepét tekintve.

Az Egyesült Államok számára sem hiányzik különösebben egy újabb konfliktus. Washington figyelme le van foglalva Ukrajnában, Izraelben és Tajvannál, ehhez jött még most Jemen is.

Már ezek is túlfeszítik az amerikai lehetőségeket, egy újabb regionális vitában már egyáltalán nem tudnának megjelenni. Ráadásul itt kisebb esélyük is van az akaratuk érvényesítésére, mivel Teheránnal végletesen rossz kapcsolatot ápolnak, és Pakisztán is távolodik Washingtontól. Vélhetően a hírekre most a Pentagonban is idegesen kapkodják a fejüket, és igyekeznek mindent megtenni a helyzet eszkalálódásának elkerüléséért. Ha ez mégsem sikerül, úgy félő, hogy valahol vissza kell lépnie majd az amerikai érdekek képviseletéből, ezért szinte biztosan sérülne az Egyesült Államok megkérdőjelezhetetlen globális katonai hatalmának képe. Ráadásul ez esélyt adhat a riválisoknak megerősödni bizonyos területeken.

BREAKING: YEMEN HOUTHIS ATTACK ANOTHER USA OWNED SHIPYemeni Houthis have attacked a US-owned commercial vessel in the Red Sea in the water near Aden, YemenAccording to a US official speaking to local media, details regarding the weapon used and potential damage are currently pic.twitter.com/ReAnc5vuBp — Sulaiman (Ahmed) January 17, 2024

Ezzel kapcsolatban elsősorban Oroszországot érdemes megemlíteni, aki nagy nyertese lehet a hasonló háborúknak. Egyrészt Moszkva 2022 februárjában indított támadása Ukrajna ellen a kezdeti sikereket követően megakadt. A Kreml azt az álláspontot képviseli, hogy ez a nyugati segítségnek köszönhető, viszont ha elhúzzák a háborút, akkor előbb-utóbb elfogy a politikai akarat Európában és Amerikában is. A stratégia lassan működni látszik, valóban egyre több hang kérdőjelezi meg az Ukrajnának szánt segélyszállítmányokat.

Ráadásul egy újabb konfliktus esetén esélyes, hogy a Fehér Ház kényszerűen elengedné Kijev kezét, így szinte magára maradna az ukrán állam.

A hasonló konfliktusok ráadásul a nemzetközi sajtó figyelmét is megosztják, így Moszkva úgy érezhetné, hogy szabadabb kezet kap a súlyosabb akciók végrehajtására, mivel nem kell tartania a nyugati világ megtorlásától. Putyinék így most szinte bizonyosan azért szorítanak, hogy durvuljon el a helyzet Teherán és Iszlámábád között. Van azért árnyoldala is a Kreml számára egy ilyen eshetőségnek, mégpedig, hogy Moszkva egyre több fegyvermegállapodást köt a síita hatalommal, ha Iránnak Pakisztán felé kell fordítania tekintetét, akkor szinte bizonyosan felfüggeszti ezek szállítását az oroszoknak.

Összességében tehát többnyire csak vesztesei lennének egy térségi háborúnak, amely egyik félnek sem érdeke. Az még a jövő zenéje, hogy a muszlim világ szembesülhet-e újabb konfliktussal, vagy lassan megbékélnek a felek, viszont a tendencia aggasztó.

Már olyan államközi konfliktusok fenyegetnek, amelyekben hatalmas reguláris seregek eshetnek egymásnak: ez pedig mindenképpen egy új szintje a térségi veszélyeknek.

A címlapképen a pakisztáni légierő egyik vadászgépe látható. Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images