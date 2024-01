Eget rengető változások előtt Németország? – Brutálisan törnek előre a szélsőségesek, sorra robbannak be az új erők

Január 8-án új párt jött létre Németországban, amelyet máris 4 százalékra mérnek, de potenciálisan akár 14 százaléknyi szavazót is megszerezhet. A pártot a radikális baloldali Baloldalból kilépett Sahra Wagenknecht alapította, és elsősorban a radikális jobboldali AfD szavazóit hódítaná el. Eközben a német belső hírszerzés volt vezetője, Hans-Georg Maaßen, aki jelenleg még az ellenzéki konzervatív CDU tagja, szintén új párt alapítását tervezi, amely ugyancsak az egyre erőteljesebb rendszerellenes hangulatot lovagolná meg.

A német politikai paletta folyamatos átrajzolódásának lehetünk szemtanúi. Az ukrajnai háború hatásai, a fokozódó bevándorlás és a migránsok sokszor sikertelen asszimilációja, valamint a német gazdaság gyengélkedése látványosan erodálni kezdte az Olaf Scholz vezette „közlekedési lámpa”-koalíció támogatottságát. A legújabb felmérések szerint a koalíció három pártja – a szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a liberális FDP – összesen áll 31 százalékon, éppen annyin, mint a legnagyobb ellenzéki párt(szövetség), a konzervatív CDU/CSU. Eközben látványosan jön fel a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD), amely már második a sorban a maga 22 százalékával.

Az AfD előretörése arra utal, hogy

egyre nagyobb az elégedetlenség az establishment pártjaival szemben, a szavazók pedig egyre inkább új erőket keresnek, amelyek radikálisabb eszközökkel oldanák meg a kétségkívül súlyosbodó problémákat.

A rendszerellenes szavazói rétegre azonban most már nemcsak az AfD utazik, hanem egy új szélsőbaloldali párt, a Sahra Wagenknecht által gründolt mozgalom (BSW), és pártot alapítana a belső elhárítás egykori vezetője, az ultrakonzervatív nézeteiről ismert Hans-Georg Maaßen is.

Új párt robbant be a balszélen

A Baloldal (Die Linke) nevű párt 2007-ben alakult meg két baloldali radikális párt, az egykori keletnémet állampárt (SED) utódpártjaként létrejött Demokratikus Szocializmus Pártja (PDS), illetve az SPD-ből 2005-ben kiszakadt Munka és Társadalmi Igazságosság – A Választási Alternatíva (WASG) nevű párt egyesüléseként. Az új párt két politikai hagyományt egyesített: az egykori NDK területén továbbra is erős, részben a kommunista időszak iránti nosztalgián alapuló „posztszocializmust”, illetve az 1989 előtti Nyugat-Németország radikális baloldali, marxista, eurokommunista tradícióit.

A Baloldal a nyugati tartományokban nem tudott áttörni, a volt NDK területén azonban jól szerepelt,

ami elég volt ahhoz, hogy a párt rendre bejusson a Bundestagba. A 2021-es választásokon viszont már nem sikerült elérniük az 5 százalékos parlamenti küszöböt, ugyanakkor egy külön szabálynak köszönhetően frakciót alakíthattak. A pártot azóta folyamatosan 4 százalékra mérik.

Legfőbb bástyájuk a keleti Türingia tartomány, ahol 2019-ben még 31 százalékos eredményt értek el, amivel az első helyet szerezték meg, és a miniszterelnököt is ők adják Bodo Ramelow személyében. A Forsa január 11-i felmérése szerint azonban mostanra 17 százalékra csúsztak vissza, a szélsőjobboldali AfD viszont az első helyre került 36 százalékkal. A Baloldalt a CDU is megelőzte, a konzervatív párt jelenleg 20 százalékon áll. Türingiában szeptember 1-jén tartanak tartományi választásokat.

A Baloldal folyamatos erodálódása azonban újabb löketet kaphat azzal, hogy a párt 2015 és 2019 közötti frakcióvezetője, az iráni apától és német anyától az egykori NDK-ban született Sahra Wagenknecht január 8-án hivatalosan megalapította új pártját, a Sahra Wagenknecht Szövetsége – Ész és Igazságosság (BSW) nevű radikális baloldali szervezetet. Wagenknecht országosan is népszerű politikus, a szélsőbaloldal légismertebb és legnépszerűbb politikusa, így viszonylag könnyedén elragadhatja egykori pártja szavazóit, és új tömegeket is megnyerhet.

Sahra Wagenknecht 2018-ban. Forrás: Ferran Cornellà / Wikimedia Commons

A második német közszolgálati csatorna, a ZDF január 12-én megjelent Politbarometere szerint

máris 4 százalékos támogatottsága van Wagenknecht frissen alakult pártjának.

A megkérdezettek 4 százaléka mondta azt, hogy mindenképpen a BSW-re szavazna, 17 százalék pedig azt, hogy elképzelhető, hogy az új pártra húzná be az X-et. Különösen a Baloldal és az AfD szavazói körében nagy a hajlandóság arra, hogy Wagenknecht szövetségét támogassák. Az INSA január 13-án publikált kutatása azt mutatja, hogy a BSW akár 14 százalékot is elérhet, és szinte minden nagyobb párttól venne el szavazókat: az AfD-től négy, a CDU/CSU-tól 3, az SPD-től és a Baloldaltól pedig 1-1 százaléknyit.

Kifogni a szelet az AfD vitorlájából

Elsőre talán meglepőnek tűnik, hogy szélsőjobboldali szavazók számára szimpatikus egy szélsőbaloldali párt, de a Baloldal, a BSW és az AfD célközönsége sok tekintetben átfedi egymást. Mindhárom párt elsősorban a volt keletnémet tartományokban élők támogatására számíthat, akiknek egy jó része a német újraegyesülés és a nyugatosodás vesztesének érzi magát, az öngondoskodás helyett erős államra vágyik, szkeptikus az EU-val és a NATO-val szemben, és sokkal megengedőbb a putyini Oroszországgal.

Wagenknecht az új párt megalapítását részben azzal indokolta, hogy „meg akarja menteni a demokráciát” a szélsőjobboldaltól, vagyis az AfD-től. A szélsőségesek vitorlájából a szelet azonban gyakran éppen a szélsőségesek programjával próbálják kifogni – nem tesz másként a BSW sem. Wagenknecht az AfD-hez hasonlóan például azt ígéri, hogy leállítja az Ukrajna felé tartó fegyverszállításokat. A pártvezető szerint eljött a béketárgyalások ideje, és tévesen arra hivatkozott, hogy már ukrán tábornokok is azt mondják, nem lehet megnyerni az Oroszország elleni háborút. (A téves hivatkozás alapja Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök kijelentése, miszerint patthelyzet alakult ki a fronton, de azt egyetlen ukrán katonai vezető sem mondta, hogy nem lehet megnyerni a háborút.)

Sarah Wagenknecht továbbá

feloldaná az Oroszországgal szembeni energetikai szankciókat, szűkebb határokat szabna a bevándorlásnak, nem búcsúzna el a belső égésű motoroktól, és általában jóval megengedőbb klímapolitikát folytatna.

Ezek a programpontok szinte teljesen megegyeznek az AfD elképzeléseivel, ugyanakkor a szociális és gazdaságpolitikában a BSW az AfD egészen libertárius elveivel szemben igazi baloldali programot képvisel: magasabb adók, magasabb minimálbér, nagyobb munkanélküli- és nyugdíjellátás, több pénz az oktatásba és az infrastruktúrába. Főleg a szegényebb rétegek körében ez a baloldali program jobban rezonálhat, mint az AfD klasszikusan jobboldali, az állami támogatások leépítése mellett lándzsát törő tervei.

Lelepleződött a titkos találkozó

Az utóbbi napokban a gazdatüntetések mellett a német közvéleményt egy másik ügy is izgalomban tartotta, méghozzá egy még novemberben Berlin közelében tartott titkos találkozó, amelyet január 10-én a Correctiv oknyomozó portál leplezett le. A megbeszélésen különböző szélsőjobboldali csoportok képviselői találkoztak az AfD és a CDU-n belüli úgynevezett Értékunió (Werteunion) néhány politikusával.

Az eseményen az osztrák szélsőjobboldali identitárius mozgalom egyik ifjú titánja, Martin Sellner volt a hangadó, aki egy úgynevezett „remigrációs” javaslattal állt elő. E javaslat szerint nemcsak megálljt parancsolnának a bevándorlásnak, hanem

olyan bevándorlókat és bevándorló gyökerű embereket toloncolnának ki az országból, akik szerintük nem tudtak asszimilálódni.

Sellner szerint nemcsak letelepedési jogot kapott migránsokat, hanem német állampolgárságú, de nem német származású lakosokat is egy észak-afrikai „mintaállamba” küldenének. Sellner elképzeléseit többen a nemzetiszocialisták azon, még a holokauszt előtt felmerült tervéhez hasonlították, mely szerint az európai zsidókat Madagaszkárra kellene deportálni.

A találkozón részt vett többek között a neves XIX. századi német kancellár, Otto von Bismarck családjának egy ma élő tagja, Alexander von Bismarck, de ami ennél fontosabb, Alice Weidel AfD-társelnök személyes tanácsadója, Roland Hartwig, valamint az AfD másik három politikusa. Az AfD tagadta, hogy esetleges kormányra kerülésük esetén ilyen remigrációs tervet akarnának végrehajtani, és a társelnök január 15-én azonnali hatállyal meg is vált tanácsadójától.

Az AfD négy politikusa mellett a legnagyobb német konzervatív párt, a CDU két tagja is részt vett az ominózus novemberi összejövetelen. Mindketten a párt tagjaiból szerveződő, de azon belül hivatalos szervezeti egységet nem jelentő Értékunió tagjai. A CDU kongresszusán a párt elnöke, Friedrich Merz magyarázkodni volt kénytelen az eset miatt, és bejelentette, a következő kongresszuson olyan indítványt terjeszt be, amely az Értékunió-tagság és a CDU-tagság összeegyeztethetetlenségét mondaná ki. Ezzel a párt megszabadulhatna a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal egykori vezetőjétől, Hans-Georg Maaßentől is, aki viszont már egy új párt megalakításán munkálkodik.

Hans-Georg Maaßen 2023-ban. Forrás: Elekes Andor / Wikimedia Commons

Jobbról jöhet az újabb kihívás

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) a német belső hírszerzés, melynek elsődleges feladata a demokratikus rend megdöntésére irányuló kísérletek feltárása, illetve a kémelhárítás. Ennek vezetője volt 2012 és 2018 között Hans-Georg Maaßen, hivatali idejére esett a 2015-ben kulminálódó migránsválság is. Maaßen a CDU tagja, 2023 januárjától pedig az Értékunió elnöke, ugyanakkor erőteljes konfliktus alakult ki közte és a párt vezetése között elsősorban a volt kémfőnök szélsőjobboldalra hajló és antiszemita kijelentése miatt. A konfliktus odáig fajult, hogy tavaly februárban az elnökség kizárási eljárás megindításáról döntött Maaßennel szemben, azonban a CDU türingiai kerületi pártbírósága júliusban elutasító ítéletet hozott. Az elnökség novemberben egy feljebbviteli fórumnál kezdeményezte az eljárás folytatását.

Ennek befejeződését azonban talán nem is kell megvárni, mert

Maaßen most új párt alapítását tervezi.

Míg a nagyobb pártok a CDU/CSU-tól a Baloldalig egyfajta politikai karanténban tartják az AfD-t, Maaßen azt mondta, ő nem zárja ki az együttműködést a párttal.

Én olyan ember vagyok, aki nem ismer tűzfalakat

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, döntő tényezőnek tartja, hogy csatlakoznak-e új pártjához a CDU hívei és egyes tagjai. Maaßen tervezett pártja valahol az AfD és a CDU/CSU között állhat majd ideológiailag, és mindkét párttól elvehet szavazókat.

Az AfD felemelkedésén, valamint Wagenknecht és Maaßen példáján is jól látszik, hogy

új verseny indult a nemcsak a kormány munkájával elégedetlen, hanem általában a rendszerellenes szavazókért, akiknek az összes, eddig kormányzati szerepet betöltő pártból (CDU/CSU, SPD, Zöldek, FDP) elegük van.

Különösen látványos ez az egykori NDK területén, de a nyugati tartományokban is nő az elégedetlenség a bevándorlással, az inflációval vagy a gyengélkedő német gazdasággal szemben. Ez pedig nemcsak a jelenlegi kormánypártoknak rossz hír, hanem a most a közvélemény-kutatások élén végző, de történetileg így is nagyon gyenge támogatottságú CDU/CSU-nak is.

Címlapkép: Sahra Wagenknecht egy háborúellenes demonstráción Berlinben 2023. november 25-én. Forrás: Michele Tantussi/Getty Images