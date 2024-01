Ezek a nagy hatótávolságú rakéták képesek masszív kárt okozni Oroszországon belül, a legtöbb területen”

- mondta ezt körülbelül egy hete az orosz médiának Amerika Tomahawk-rakétáiról Nyikolaj Jevmenov tengernagy, az orosz haditengerészet vezérkari főnöke.

Alig egy hét telt el a kijelentéstől és Tomahawk-rakéták csapódtak be Jemen Hudajda, Taiz, Damár, al-Bajda és Szaáda régióiba, az amerikai haditengerészet a húszik rakétakilövő állásait célozta.

| Approximately half an hour ago heavy US-UK airstrikes in Yemens Hudaydah, Saada, and Dhamar took place. According to a Yemeni military source, the US-UK aggression against Yemen aims to break the israeli naval blockade. However, Yemen will continue to target ships pic.twitter.com/BFNWsqFJic