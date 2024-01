Az abszolút vészforgatókönyv: mi vár ránk, ha az oroszok nyernek Ukrajnában, és Trump lesz az elnök?

Az elmúlt hetek során két, részletesebb elemzéssel is jelentkeztünk arról, hogy mi lesz, ha Oroszország győz Ukrajnában és foglalkoztunk azzal is, hogy mi lesz a világgal, ha ismét Donald Trump lesz az amerikai elnök . Most nézzük meg, mi lesz, ha megvalósul a nyugat-európai politikusok számára abszolút vészforgatókönyvként kezelt kimenetel: az oroszok győznek Ukrajnában, miközben Donald Trump ül az amerikai elnöki székben.

A vészforgatókönyv

Idén elnökválasztás van az Egyesült Államokban, a legfrissebb pollok szerint fej-fej mellett áll Joe Biden jelenlegi és Donald Trump volt elnök. Abszolút nem kizárható, hogy a két rendkívül népszerűtlen és megosztó elnök párharcából ezúttal Donald Trump kerül ki győztesen, vagyis 2025 és 2029 közt ő vezeti majd az Egyesült Államokat.

Arra, hogy az orosz hadsereg győz Ukrajnában, Trump visszatéréséhez hasonlóan megvan az esély, ugyanakkor jelenleg kevésbé tűnik valószínűnek, hogy ez idén meg fog valósulni; az pedig, hogy Ukrajnát teljesen elfoglalják, továbbra is kifejezetten valószínűtlen – bár nem teljesen kizárható. Múltkori elemzésünkben írtunk arról, hogy komoly, nyugati elemzőházak próbálják megjósolni, mi vár Európára, ha az oroszok a Donbasztól Lvivig mindent megszereznek Ukrajnában.

Trump visszatérését és Oroszország ukrajnai győzelmét – főleg együttesen, - abszolút vészforgatókönyvként kezeli Európa legtöbb vezetője.

Ez a mix ugyanis olyan biztonságpolitikai kihívások rémképével fenyeget, melyek gyökeresen megváltoztathatják Európa mindennapjait. Téves ugyanakkor azt várni, hogy Trump esetleges visszatérése automatikusan azt jelenti, hogy fehér-kék-piros lobogók lobognak majd a volt szovjet érdekszféra fővárosai fölött, vagy akár azt, hogy Amerika és Oroszország viszonya visszatér a régi, barátkozós, szankciómentes mederbe.

Trump és az oroszbarátság

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump volt amerikai elnök, 2019-ben, Japánban. Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images

Mióta Trump 2015 júniusában bejelentette, hogy indul az elnöki székért, rendszeresen vádolták politikai ellenfelei azzal, hogy oroszbarát, oroszbáb, Putyin érdekeit szolgálja. A dolog olyan szempontból nem teljesen alaptalan, hogy

többször is méltatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt,

orosz elnököt, elnöksége alatt megpróbált feloldani egyes, Oroszországgal szembeni szankciókat,

szintén, még elnökként, átmenetileg leállította Ukrajna segélyezését,

illetve hozott olyan katonai döntéseket (pl. szíriai amerikai jelenlét leépítése), melyek világosan Oroszországnak kedveztek.

Fontos tényező ugyanakkor, hogy ha el is fogadjuk azt a tézist, hogy Trump kritika nélküli Moszkva-barát vezető, számos kérdésben nem tud egyedül dönteni, hiszen az amerikai törvényhozás, a Kongresszus, meg tudja akadályozni abban, hogy egy tollvonással

kilépjen a NATO-ból,

feloldja az orosz szankciókat,

leállítsa Ukrajna segélyezését.

Emlékezetes:

amikor Trump elnök volt, saját párttársai is leszavazták az orosz szankciók feloldásában, vagy Ukrajna támogatásának szabotálásában, ugyanakkor Trump „magánakciói” mindenképpen csavart dobtak Ukrajna támogatásának gépezetébe.

Amikor az ukrán segélyeket leállította, Kijev hónapokon át nem jutott hozzá a kellő forrásokhoz és hadianyaghoz, nyílt háborús helyzetben ez kifejezetten komoly probléma lehet. Jelenleg pedig ugyanazok a republikánusok, akik anno nem engedték Trumpnak, hogy leállítsa Ukrajna támogatását, most a Biden-kormányt akadályozzák abban, hogy a kellő forrásokat, nehézfegyvereket elküldje az orosz inváziótól sínylődő országnak.

Ugyanakkor akár Trump, akár a republikánusok Ukrajnával kapcsolatos huzavonája valószínűleg nem arról szól, hogy utálják Zelenszkijt és imádják Putyint: az egész „szabotőrködés” főleg belpolitikai célokat szolgál.

A republikánusok nyilvánvalóan igyekeznek kiszolgálni a választói érdekeket és kellemetlen helyzetbe hozni Joe Biden jelenlegi elnököt, igazából komoly, rövidtávú vesztenivalójuk nincs. A választók úgy érzik, Amerika túl sokat költ Ukrajnára, Joe Bident „béna kacsa” színében tudják feltüntetni, aki képtelen kellően markánsan fellépni Amerika ellenségeivel szemben. Ha pedig Ukrajna elbukik, az egészet Biden és a demokraták nyakába tudják varrni, szimplán azért, mert ő volt az elnök, amikor az orosz invázió elkezdődött. Mindezzel pedig a republikánusok Trump hatalomra kerülési és hatalmon maradási esélyeit segítik és jó pontokat tudnak szerezni a választóknál és az elnöknél is.

Ha viszont a republikánusok kerülnek hatalomra, Trumppal az élen, más lesz a helyzet. Ebben a szakaszban már ők lesznek felelősek Amerika nemzetbiztonsági érdekeinek megvédéséért, ebbe pedig nem tartozik bele az, hogy hagyják, hogy Oroszország simán győzzön Ukrajnában.

Egyáltalán nem kizárt, hogy ha Trump győz, a kongresszusi mérsékeltebb republikánusok ellenállása miatt csupán enyhén csökken Ukrajna támogatása és nem fullad ki egyik pillanatról a másikra, ez pedig akárhogy is nézzük, a demokrata vezetés alatt is tervben van.

Trump maga egyébként többször is beszélt arról, hogy „24 óra alatt” le tudná zárni az ukrajnai háborút, azt persze nem árulta el, hogy pontosan milyen módon kerülne erre sor. Csak annyit mondott: Putyin és Zelenszkij is jóbarátja, leültetné a két vezetőt tárgyalni egymással. Az ukrán vezető egyébként valószínűleg úgy látja: Trump „béketerve” úgy nézne ki, hogy rákényszerítené Ukrajnát területeinek feladására, melyről a kijevi vezetés hallani sem akar. A végső döntést az oroszokkal való tárgyalásról, a békekötésről pedig nem Trump, hanem az ukrán kormány hozza majd meg.

Az ukrán politikai vezetés egyébként korábban jelezte: ha Amerika hirtelen minden támogatást megvonna tőlük, akkor is tovább harcolnak.

Mi lesz, ha az oroszok nyernek és Trump az elnök?

Ugorjunk egyet az időben: tegyük fel, hogy Trump és a republikánusok hatalmas győzelmet aratnak novemberben, Amerika gyors ütemben leállítja Ukrajna támogatását és Oroszország valamikor a következő Trump-kormány ideje alatt elfoglalja az egész országot. Nem nevezhető ez a forgatókönyv kifejezetten valószínűnek, ugyanakkor kétségkívül ez a legizgalmasabb a lehetséges szcenáriók közül.

Gyakorlatilag teljesen mindegy, ki lesz a következő amerikai elnök, szinte biztosan nem várható gyors békülés, a szankciók hirtelen feloldása és az orosz területi követelések elismerése a Nyugat részéről. Akkor sem, ha az ukrán hadsereg összeroppan és az orosz haderő győz Ukrajnában.

Ami Trumptól várható, maximum annyi, hogy egy fokkal puhábbak lesznek Oroszországgal, mintha Biden maradna az elnök, illetve bizonyos, nem közvetlenül Ukrajnával kapcsolatos dolgokban (pl. északi-sarkkör, űrkutatás, klímaváltozás elleni harc), megpróbálnak majd valamilyen kompromisszumot kötni.

De az teljesen esélytelen, hogy 2025. februárjában Trump és Putyin felhívják egymást és örök barátságot fogadnak, hiszen ez totálisan ellenkezne a két ország stratégiai, geopolitikai érdekeivel.

Ami várható viszont Trump esetleges elnökségétől:

Az Egyesült Államok egészen biztosan nagyobb nyomást fog gyakorolni Európára, annak érdekében, hogy elérjék, hogy a NATO-tagállamok költsenek többet fegyverkezésre, lehetőleg vegyenek amerikai fegyvereket. Trump fontos célja az amerikai ipar felélesztése, a fegyvergyártás az amerikai GDP kb. 3%-át adja, a politikus emellett rendszeresen kritizálja Európát amiatt, hogy szerinte a kontinens nem hajlandó költeni saját védelmére és Amerikától várja el, hogy megvédje. Nem kizárt, hogy Trump megzsarolja majd az európai országokat, hogy kilépteti Amerikát a NATO-ból, ha nem költenek többet, de kongresszusi felhatalmazás nélkül nem léphet ki a katonai szövegségből. Jó esély van rá, hogy az amerikai kormány nagyobb nyomást fog gyakorolni Kínára, hogy elérjék: Peking ne segítsen többet az oroszoknak a szankciók elkerülésében. Nem kizárt, hogy az orosz szankciók elkerülése csupán kifogás lesz a Trump-kormány részéről, hogy keményebb legyen Kínával. Trump Kínát tartja Amerika fő riválisának. Európa szinte biztosan segítséget kér majd az Egyesült Államoktól a keleti határvonal megerősítéséhez. Az, hogy a Trump által vezetett Amerika eleget tesz-e majd a kérésnek, valószínűleg attól függ majd, hogy az amerikai vezető elégedett lesz-e az európai fegyvervásárlási, haderőfejlesztési projektekkel, vagy sem. Nem kizárható, hogy bizonyos kérdésekben tárgyalni fog Oroszország és az Egyesült Államok egy újfajta európai biztonsági rendszer létrehozásáról, de extrém valószínűtlen, hogy Oroszország ukrajnai győzelme mellett bármilyen, megbízhatóan működő, kompromisszumos alku tudna születni.

Tehát: ha Biden marad az elnök és Oroszország győz, veszélyes szintre emelkedik majd a geopolitikai feszültség, visszatér a hidegháborús klíma, maradnak a szankciók és mindenki fegyverkezni kezd. Ha Trump lesz a következő elnök és úgy győz Oroszország, mindez ugyanúgy meg fog történni, csak talán Ukrajna (esetleges) bukása gyorsabb lesz és talán lesz majd valamilyen tárgyalás arról, hogy lehetne kikeveredni a feszült helyzetből valamilyen kompromisszum segítségével.

Magyarország, Trump és az orosz győzelem

Donald Trump és a jelenlegi magyar kormány számos dologban egy húron pendülnek, ugyanakkor

ahogy Amerikának, úgy Magyarországnak is komoly biztonsági kockázatot jelent az, ha az orosz hadsereg felvonul Záhony mellett.

Világos, hogy a magyar kormány Oroszországgal szembeni fellépése kevésbé szigorú, mint a legtöbb nyugati országé, ugyanakkor az EU-s szankciókat a magyar kormány is rendre megszavazza és implementálja, hazánk pedig a NATO megbízható és értékes tagjaként geopolitikai szempontból ugyanolyan „barátságtalan ország” Oroszország szemében, mint az összes többi NATO-tagállam.

Ha be is dőlünk annak a hazai oroszrajongók által hangoztatott feltételezésnek, hogy Oroszország majd „kivételezni” fog velünk ilyen-olyan okokból, akkor is fontos tényező, hogy Kárpátalja orosz megszállása stratégiai szempontból fontos lenne Moszkvának egy esetleges, Szlovákiával és Romániával és Lengyelországgal való konfrontáció során. Már csak ezért is biztosra vehető, hogy a jelenlegi magyar-ukrán határon nagy erőkkel vonulna fel az orosz hadsereg elit műveleti osztagokkal, páncélosdandárokkal, tüzérséggel, légvédelmi rendszerekkel és nagy hatótávolságú, precíziós rakétafegyverekkel. Ezzel pedig akárhogy is nézzük, Magyarország északkeleti része az orosz fegyverek lőtávolságán belülre kerülne.

Így tehát, Trump ide vagy oda: Magyarországnak szüksége lenne arra, hogy a jelenleginél is nagyobb NATO-jelenlét legyen a területünkön, hiszen hiába a jelenleg zajló, nagyszabású haderőreform, valódi elrettentő erőt nem biztos, hogy képviselni tud egy 9,5 milliós, 93 ezer négyzetkilométer területű ország hadereje Oroszországgal szemben. Magyarországon az Ukrajna elleni orosz invázió kezdetén is jelentősen megerősödött a NATO-jelenlét, jelenleg Magyarország egyike azoknak az országoknak, ahol az orosz invázió miatt létrehozott négy új NATO-harccsoport egyike állomásozik. Nem kizárt, hogy hagyományos műveleti csoportok mellett akár új légvédelmi alakulatok és amerikai katonai repülőalakulatok is hazánkba települhetnek. A magyar légierő pilótái biztosan jól képzettek és motiváltak, 12 Gripen és néhány NASAMS-üteg viszont nem biztos, hogy labdába tud rúgni Oroszország több mint 2000 katonai repülőgépével és hatalmas drónarzenáljával szemben.

Ami Trump elnöksége esetén változhat Bidenhez képest: jó eséllyel elcsendesednének azok a kritikák, melyek a magyar kormány oroszokkal szemben úgymond megengedőbb álláspontjával ellenpontban fogalmazódnak meg. Az amerikai jelenlét hazánkban pedig szinte biztosan megerősödne: Magyarország ráadásul várhatóan 2023/2024-ben teljesíti is a Trump által sokat emlegetett, 2%-os GDP-arányos védelmi költségvetési elvárást is, így az esetlegesen hatalomra jutó új elnök még csak ezt sem tudja hazánk szemére vetni. Egyébként miért is vetné? Ahogy írtuk fentebb is: Trump és a magyar kormány közt remek a viszony, a katonai együttműködés lehetősége pedig további lehetőséget adna arra, hogy a republikánusok és a magyar kormánypártok közti viszony még szorosabbra fonódjon.

Persze, minden borulhat, ha netán Trump mégis kilép a NATO-ból, erre ugyanakkor csillagászatian alacsony az esély.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images