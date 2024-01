Újabb győzelemmel robog Trump az elnökjelöltség felé

A várakozásoknak megfelelően Donald Trump, korábbi amerikai elnök nyerte a New Hampshire-i republikánus előválasztást. Egyetlen kihívója Nikki Haley, az ENSZ korábbi nagykövete fogadkozik, hogy folytatja a kampányt – számolt be a Reuters.

A második republikánus kaukuszon is győzedelmeskedett Donald Trump volt elnök New Hampshire-ben, ahogy erre az előzetes felmérések alapján számítani is lehetett. Ezzel a győzelemmel újabb nagy lépést tett az elnökjelöltség felé, egyre több esély mutatkozik arra, hogy novemberben ő csaphat össze Joe Bidennel, a jelenlegi demokrata elnökkel. Egyetlen kihívója, Nikki Haley a veresége ellenére sem tervez visszalépni, kitart kampánya folytatása mellett. Az eredmények nyilvánosságra hozatalát követően Concordban tartott gyűlést támogatói számára, ahol vitára hívta ki Trumpot.

Ez a verseny még messze nem ért véget

– jelentette ki Haley. A korábbi ENSZ-nagykövet úgy fogalmazott, hogy a márciusi „szuperkeddig” szeretne kitartani, amikor egyszerre több államban tartanak majd előválasztást.

Trump a nashuai ünnepségén gúnyosan reagált Haley kitartására, „szélhámosnak” nevezte őt, és bírálta a választások utáni megjegyzéseit. A korábbi elnök diadala azt jelenti, hogy 1976 óta az ő az első republikánus, aki Iowában és New Hampshire-ben is győzelmet szerzett, sőt aki ezeken a helyen nyert, az eddig mindig a végső jelöltté is vált. A végső eredmények még nem születtek meg, de már biztosnak tekinthető Trump diadala, az utolsó számok alapján magabiztosan, 11 százalékponttal előzte kihívóját. Ez az eredmény erősítheti a hangokat, hogy Haley adja fel a küzdelmet, és álljon be a volt elnök mögé.

A következő republikánus előválasztás február 24-én lesz Dél-Karolinában, ahol az 52 éves nő korábban két cikluson keresztül kormányzó volt.

Ennek ellenére a pálya itt is Trump számára lejt, minden felmérés szerint jelenős az előnye az államban. Azt, hogy milyen kampánnyal szeretné meggyőzni a kaukuszon résztvevőket a korábbi kormányzó, azt egyelőre nem tudni, de kampánya során már eddig is több alkalommal is felemlegette a várható jelöltek életkorát, amikor a publikumnak feltette a kérdést, hogy:

Két 80 éves embert akarnak látni az elnökválasztáson?

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images