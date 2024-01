Buldózerként tör előre a párt, amely népszavazást tartana Németország EU-s tagságáról – Megállíthatja-e még bármi a szélsőjobbot?

A német közvéleményt mostanában leginkább foglalkoztató témák egyike a szélsőjobboldalinak tartott Alternatíva Németországnak (AfD) erősödése. A párt már hónapok óta második helyen áll a közvélemény-kutatásokban, magasan előzve a jelenlegi kormánykoalíció pártjait. Igazán égetővé az tette a kérdést, hogy januárban nyilvánosságra került: novemberben egy AfD-politikusok részvételével zajló titkos találkozón a nem asszimilálódó bevándorlók tömeges kitoloncolásáról szóló tervről értekeztek. Ennek hatására most hétvégén megteltek a német nagyvárosok utcái: több százezren demonstráltak az AfD ellen.

Több százezres tüntetések a hétvégén

Szombaton és vasárnap több százezren vonultak ki német nagyvárosok utcáira, hogy a szélsőjobboldali AfD ellen tüntessenek. Már szombaton rengeteg ember vonult fel – összesen mintegy 250 ezren –, vasárnap ezen felbátorodva aztán még több ember jelent meg a demonstrációkon. A rendőrség szerint Németország második legnépesebb városában, Münchenben mintegy 100 ezren voltak, miközben a szervezők 25 ezerre számítottak (ők egyébként 250 ezerre tették végül a résztvevők számát). A nagy tömeg miatt félbe is kellett szakítani a rendezvényt, mert a rendőrség szerint a sok ember miatt nem tudták volna szavatolni a résztvevők biztonságát.

A tüntetések kiváltó oka az AfD erősödése, illetve egy novemberi titkos találkozó, amelyen a szélsőjobboldali párt több politikusa is részt vett. A találkozón egy osztrák identitárius, Martin Sellner fölvetette, hogy Németországnak „remigrációra” lenne szüksége, azaz mindazokat egy „észak-afrikai” mintaállamba kellene deportálni, akik nem tudnak a német társadalomba asszimilálódni, köztük német állampolgárokat is. Nyilvánosságra kerülése után a találkozó hatalmas felzúdulást váltott ki Németországban. Ennek hatására Alice Weidel, a párt társelnöke megvált személyes tanácsadójától, aki részt vett a novemberi eseményen. Weidel egyébként néhány napja azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy belengette: kormányra kerülésük esetén a Brexit-referendum mintájára népszavazást tartanának Németország EU-s tagságáról.

A titkos találkozó nyilvánosságra kerülése és a tüntetések következtében némileg visszaesett az AfD támogatottsága, ami tavaly május óta lényegében töretlenül emelkedik. Az Insa közvélemény-kutató szerint egy hét alatt 23-ról 21,5 százalékra csökkent a párt népszerűsége – két éve nem szenvedett el ilyen veszteséget az AfD. A Forsa 2 százalékpontos veszteséget mért – 22-ről 20 százalékra.

Az Insa szerint a hétvégi tüntetések támogatottsága 37 százalékos volt, a németek 57 százaléka pedig semmiképpen nem szavazna az AfD-re. A radikális párt népszerűségvesztéséből ugyanakkor sem a hármas kormánykoalíció pártjai (SPD, Zöldek, FDP), sem a vezető ellenzéki erő, a konzervatív CDU/CSU nem tudott profitálni.

Betilthatják az AfD-t?

Kedden fontos döntést hozott a karlsruhei székhelyű német alkotmánybíróság: hat évre megvonták a neonáciként számon tartott Haza (Die Heimat) nevű párt állami támogatását. A taláros testület indoklása szerint a párt

autoriter nemzetállam létrehozására törekszik a fennálló alkotmányos rend helyett, és semmibe veszi az emberi méltóságot és az alaptörvényben rögzített demokratikus alapelveket.

Míg az AfD mindössze 2013 óta létezik, és eredetileg egy libertárius, euróellenes szervezet volt, később válva bevándorlásellenes, radikális párttá, a Haza különböző neveken már évtizedek óta jelen van a német politikában, az AfD-vel szemben azonban a Bundestagba sem sikerült soha bekerülnie. A Haza elődpártja az 1950-ben alapított Német Birodalmi Párt (Deutsche Reichspartei – DRP) volt, ebből jött létre 1964-ben Németország Nemzeti Demokrata Pártja (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD), amelyet tavaly neveztek át Haza pártra.

A Haza állami támogatásának elvonását egy 2017-es alkotmánymódosítás tette lehetővé, mely szerint ki kell zárni az állami pártfinanszírozásból mindazon politikai szervezeteket, amelyekről az alkotmánybíróság megállapítja, hogy tevékenységük a demokratikus berendezkedés gyengítésére vagy felszámolására irányul. Az alkotmánybíróság keddi határozatával most először alkalmazta a gyakorlatban ezt a módosítást. A döntés inkább szimbolikus a pártra nézve, ugyanis 2021-ben már nem ért el olyan eredményt a választáson, amivel állami támogatást kapott volna.

A döntés nem is annyira a Haza párt miatt fontos, hanem azért, mert az alkotmánybírósági döntés ismét előtérbe hozta azt a már évek óta fel-felvetődő kérdést, hogy az AfD-vel szemben is valamilyen jogi szankciót kellene alkalmazni. Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke például azt mondta, az alkotmánybírósági döntés példát adhat az AfD-vel szemben is, ugyanakkor a párt elleni betiltási eljárást nem tart reálisnak.

Peter Müller volt alkotmánybíró a közszolgálati ZDF televízió portáljának azt mondta, egy betiltási eljárás évekig eltarthatna, és nem biztos, hogy sikeres lenne – egy kudarc pedig éppen az AfD malmára hajtaná a vizet. Nemcsak azt kellene bizonyítani ugyanis, hogy a párt a szabad demokratikus államrend ellen tör, hanem azt is, hogy ezt a párt egésze teszi, nemcsak egyes politikusai. Michael Brenner alkotmányjogász szerint az állami támogatás elvétele is kockázatos, ugyanis ez is évekig tartó folyamat lehet, és ez sem biztos, hogy sikeres lesz végül. Peter Müller szerint a tiltások egyébként sem helyettesíthetik, hogy a párttal politikailag is meg kell küzdeni.

AfD-ellenes tüntetők Frankfurtban 2024. január 20-án. Forrás: Thomas Lohnes/Getty Images

Hol erős az AfD?

Az AfD legfontosabb bástyáját a volt NDK tartományai jelentik. A német újraegyesítéskor létrehozott úgynevezett új tartományoknak (neue Bundesländer) a Német Szövetségi Köztársaságba történt integrációja a mai napig nem valósult meg teljesen, amit jól mutat az is, hogy „Kelet-Németország” a mai napig nagyon máshogy szavaz, mint „Nyugat-Németország”.

A keleti tartományokban nemcsak az AfD erős, hanem részben a keletnémet állampárt (SED) utódpártjából létrejött Baloldal is, amely Türingiában még miniszterelnököt is ad Bodo Ramelow személyében. Ugyancsak a keleti tartományokban erősödik a Baloldalból kilépett, NDK-s születésű Sahra Wagenknecht januárban létrejött új formációja, a Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW), amely a Baloldal mellett az AfD szavazóira is kivetette hálóját.

Az egyes tartományokban végzett közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy

ma már mind az öt „új tartományban” az AfD áll az élen.

A legnagyobb támogatottságot a Drezda központú, legkeletebbre fekvő Szászország tartományban tudhatja magáénak, ahol január közepén 34 százalékra mérték. Míg a keleti tartományokban 28–34 százalékra mérik az AfD-t, a nyugati tartományokban 12–18 százalékos támogatottságokkal rendelkezik. Elmondható tehát, hogy

az AfD már a nyugati tartományokban is stabilan középpárti státuszt élvez.

Az AfD támogatottsága az egyes német tartományokban a legutóbbi közvélemény-kutatások alapján. Forrás: wahlrecht.de. Pirossal a keleti tartományok, kékkel a nyugatiak, zölddel Berlin. (A tartományi jogú Brémában nem mérnek népszerűséget az AfD-nek.)

Az AfD keleti tartományokban megfigyelhető kiugró népszerűsége természetesen nem annak tudható be, hogy a volt NDK területén ennyi szélsőjobboldali elkötelezettségű ember lenne. Egy felmérés szerint a szavazók legfeljebb 10 százaléka nyitott a radikális jobboldali nézetekre, a többi mintegy 20 százalék inkább azért választja az AfD-t, mert elege van a mainstream pártokból, illetve a bevándorlásból. Bár a keleti tartományokban jóval kevesebb a bevándorló, mint a nyugatiakban, a migrációellenesség mégis keleten az erősebb. A keletiek számára ugyanis a bevándorlás viszonylag újkeletű jelenség: a volt NDK-ban sokkal kevesebb migráns élt, mint az NSZK-ban, ahol már az 1960-as évek elején megjelentek az első török vendégmunkások.

Tartományi választások ősszel keleten

Szászországban, Türingiában és Brandenburgban idén szeptemberben tartanak tartományi választást, és ha minden így marad, az AfD egyszerre rögtön három tartományban is megszerezheti az elsőséget. Igaz, mivel a többi párt karanténban tartja, valószínűtlen, hogy hatalomra juthatna, a többi párt viszont nagyon színes koalíciókba kényszerülne.

Türingiában például Olaf Scholz kancellár koalíciójának három pártja együtt kapna 14 százalékot – az SPD 6, a Zöldek 5, az FDP 3 százalékon áll. Ad absurdum az is előfordulhat, hogy a koalíció egyik pártja sem éri el az 5 százalékos küszöböt a szeptember 1-jén esedékes tartományi választáson. A CDU 20 százalékon áll, a Baloldal 15 százalékon, Sahra Wagenknecht pártja pedig valóságosan berobbant: 17 százalékra mérik, pedig hivatalosan még csak néhány hete létezik. A mostani felmérés szerint életképes koalíció nem is látszik, az AfD-val ugyanis senki nem lép koalícióra, a CDU pedig a radikális baloldali pártokkal hagyományosan nem hajlandó társulni. A tartományi parlament most is csak úgy működőképes, hogy a CDU mintegy kívülről támogatja a Baloldal, az SPD és a Zöldek alkotta kormányt.

Szintén szeptember 1-jén tartanak választást Szászországban, ahol jelenleg a CDU, az SPD és a Zöldek alkotnak kormányt. A január 11-én készült legutóbbi közvélemény-kutatás szerint azonban a három pártnak együtt már nincs meg az 50 százaléka, miközben az AfD 34 százalékkal előzi a 30 százalékos CDU-t.

A Berlin körüli Brandenburg tartományban, ahol szeptember 22-én lesz a tartományi választás, hasonló színösszetételű a kormánykoalíció, csak itt az SPD a legnagyobb erő a CDU előtt. A január 17-i közvélemény-kutatás szerint a CDU 18, az SPD 17, a Zöldek 8 százalékon áll, vagyis itt sincs meg a többség. Az AfD 28 százaléka mellett itt is nagyon jön fel Sahra Wagenknecht pártja, amelyet 13 százalékra mérnek, míg a Baloldalt 6 százalékra.

A három tartományban, ahol idén tartanak választást, tehát a centrum pártjai – CDU, SPD, Zöldek, FDP – összesítve is 50 százalék alatt vannak, miközben a szélsőjobb (AfD) és a szélsőbal (Baloldal, BSW) is erős. (A legkisebb koalíciós pártot, a liberális FDP-t mindhárom tartományban 3 százalékra mérik.) Az AfD valószínűleg nagyon látványos győzelmeket fog aratni, és hiába tudható, hogy a párt a keleti tartományokban a legerősebb,

a győzelem percepciója bizonyára országosan is hatni fog.

Ráadásul júniusban még európai parlamenti választások is lesznek, és egy ott elért jó teljesítmény szintén új löketet adhat az AfD-nek.

Címlapkép: az AfD elleni tüntetés Berlinben 2024. január 21-én. Thomas Imo/Photothek via Getty Images