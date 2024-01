Mégis hogy lőnek el az ukránok most már egészen Szentpétervárig? Két igazán furcsa találmány lehet a válasz

A múlt hétvégén hirtelen hatalmas robbanás rázta meg Uszty-Luga kikötőváros egyik vegyiüzemét: kiégett egy gáztároló a Szentpétervártól mindössze 80 kilométerre, nyugatra található településen. Röviddel ezután újabb robbanás következett: ezúttal egy olajtároló komplexum kapott lángra. A hét második felében pedig Szocsi mellett, Tuapsze határán csaptak fel a lángok. Ezeket, a mélyen Oroszország nemzetközileg elismert területén belül található településeket szinte biztosan az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) vette célba, saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokkal. Mik ezek az eszközök, és hogyan működnek? Egyáltalán hogyan jutott hozzá Ukrajna olyan fegyverekhez, melyekkel csapást tudnak mérni akár 800-1000 kilométerre is az ukrán határról? Megválaszoltuk a legégetőbb kérdéseket.

Mélyen Oroszországon belül pusztítanak az ukrán drónok

Az elmúlt bő egy hét során több orosz olajfinomítót, gáztárolót is ukrán támadás ért: felcsaptak a lángok Uszty-Luga és Tuapsze térségében is. Tuapsze talán a kevésbé érdekes, mivel a Fekete-tenger keleti partján, Szocsi mellett fekszik, Uszty-Luga viszont Szentpétervártól alig 80 kilométerre található, a Finn-öböl partján, közel az észt-orosz határhoz.

Vagyis Uszty-Luga több mint 850 kilométerre van az ukrán határtól.

A kikötővárost több támadás is érte: egyszer egy gáztároló, második alkalommal pedig egy olajtároló robbant fel, a két incidenst alig pár nap választotta el egymástól. Uszty-Luga azért fontos, mert egyik kikötője a Finn-öblön keresztül kiáramló orosz energiaexport-hálózatnak, ez a térség együttesen az orosz tengeri nyersolaj-export mintegy 40%-át adja.

Azért tudunk biztos ukrán támadásról írni, mert az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) gyakorlatilag elismerte, hogy ők vették célba az orosz létesítményeket, a dolog elmondásuk szerint egy teljesen tudatos katonai stratégiai célja. Kijevben úgy látják: az orosz olajtárolók, gáztárolók megsemmisítésével

egyrészt meg tudják fosztani az orosz államot a hadigépezet finanszírozásához szükséges anyagi forrásoktól,

másrészt rongálják az orosz harcjárművek működéséhez szükséges üzemanyag-utánpótlást.

Azt is tudni lehet, hogy a támadásokhoz az ukránok saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú kamikaze-drónokat használnak; ezek a furcsa kinézetű, egyszerű eszközök nem most okoznak először komoly fejfájást az orosz védelmi minisztériumnak.

Mégis hogy jutottak hozzá az ukránok ilyen fegyverekhez?

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajna elleni invázió megindításakor az ukrán haderő alig 100 kilométeres lőtávolságú OTR-21 Tocskáit emlegette, mint Kijev legveszélyesebb fegyvere. Ez teljesen reális helyzetértékelés volt az orosz politikus részéről, hiszen 2022 elején Ukrajna még nem rendelkezett olyan fegyverrel, mellyel valóban képesek lettek volna Belgorodnál beljebb támadni,

ironikus módon épp az Ukrajna elleni orosz invázió sarkallta Kijevet arra, hogy elkezdjenek nagy hatótávolságú harci drónokat fejleszteni, melyek most mélyen Oroszország nemzetközileg elismert határain belül pusztítanak.

Az ukrán hadvezetés a teljes körű háború kezdete után pár hónappal kiemelt prioritásként kezdte el kezelni a drónbeszerzések kérdését, hiszen látták azt, hogy

a kisméretű, olcsó, és könnyen kezelhető pilóta nélküli repülőgépek komoly károkat okoznak az orosz hadigépezetben,

az orosz légvédelem egy része gyakorlatilag nem tudott mit kezdeni az ukrán drónokkal.

A háború kezdete óta persze sok minden változott: az ukrán és az orosz hadiipar is havi tízezerszám ontja a drónokat, az oroszok pedig nagyon felturbózták az elektronikus harcászati képességüket. De a hét eseményei is bizonyítják: Oroszország még mindig nem tud teljes légvédelmi fedezetet adni saját területeinek, Ukrajna pedig egyre veszélyesebb és hatékonyabb katonai drónokat gyárt.

H. I. Sutton nemzetközileg elismert haditengerészeti szakértő kiemelten foglalkozik az orosz-ukrán háborúval, a napokban épp egy érdekes összesítést közölt blogján az ukrán nagy hatótávolságú drónképességről.

List of Ukrainian kamikaze UAVs:- Mugin-5 family- UJ-26 Beaver- UJ-22 Airborne- AQ-400 Scythe- UJ-25 Skyline- And 2 unknown types of kamikaze UAVs.Source: Covert Shores pic.twitter.com/C0DOoqz4Ws — Clash (Report) January 25, 2024

A szakértő sok ismert és ismeretlen ukrán drónt is feltüntet a képen, ezek közül kettő kifejezetten érdekes:

az UJ-26 Bober (Hód)

(Hód) és az AQ-400 Scythe (Kasza vagy sarló)

A Bobereket először tavaly láthattuk éles bevetésen, amikor az ukránok Moszkva pénzügyi negyedét támadták az eszközökkel, a gyanú szerint most pedig főleg a Scythe-okat használták az ukránok Uszty-Luga és Tuapsze ellen. Ennek ismeretében talál elmondható: a Bober és a Scythe Ukrajna két legsikerseb nagy hatótávolságú kamikaze-drónja.

The impact of an alleged UAV attack on the IQ building at the Moscow City district pic.twitter.com/WBXjDeTjeP — Giorgi (Revishvili) August 1, 2023

Mindkét drónt egy-egy apró ukrajnai startup rakta össze, a Scythe fejlesztését végző Terminal Autonomy egy ukrán és brit-ausztrál vegyesvállalat, a Boberek fejlesztését pedig egy ukrán influenszer, Ihor Lacsenkov vezette. Mindkét dróntípus kifejezetten nagy hatótávolságú: a Boberek 600-1000 kilométeres, a Scythe-ok körülbelül 800 kilométeres távolságot képesek átrepülni. A Boberek elvileg 20, a Scythe-ok 30-70 kilogramm robbanószert képesek célba juttatni.

A végére marad az érdekes kérdés:

ha a háború előtt Ukrajna nem rendelkezett ilyen drónokkal, most mégis hogyan váltak képessé ilyen eszközöket összerakni, ráadásul úgy, hogy az ukrán hadiipar folyamatos orosz támadás alatt áll lassan két éve?

A válasz nagyjából a következő tényezőkben kereshető:

A 2022-es orosz invázió kezdetén rengeteg lelkes külföldi önkéntes érezte úgy, hogy támogatnia kell Ukrajnát, nem feltétlen azzal, hogy kimennek egy lövészárokba harcolni; egy részük pénzzel, szakértelemmel, technikai készségekkel segíti az ukrán hadsereget, hadiipart. A dróniparban is rengeteg külföldi dolgozik, az említett Scythe drónok fejlesztésében például egy ausztrál és egy brit veterán is részt vett. Nem mellesleg maguk az ukránok is rengeteg szellemi tudást hoztak haza, illetve csatornáztak át a hadiiparba: tömegével mentek haza és alapítottak haditechnikai startupokat programozók, mérnökök, műszerészek, akik neves külföldi vállalatoknál vagy külföldön dolgoztak. A háború során több mint 300 új hadiipari startup kezdte meg a működést Ukrajnában, illetve olyan cégek is elkezdtek a hadiiparnak termelni, melyek korábban teljesen mással foglalkoztak. Ukrajna elképesztő mennyiségű pénzt kapott a Nyugattól az orosz invázió kezdete óta, ennek zöme értelemszerűen a hadiiparba ment. Olyan projektek, fegyverfejlesztések finanszírozására, ötletek megvalósítására van most hirtelen megfelelő mennyiségű forrás, melyre korábban egyszerűen nem volt pénze Kijevnek. Ahogy írtuk korábban: a drónok sikereit látva az ukrán vezetés abszolút előtérbe helyezte a pilóta nélküli haditechnikai eszközök fejlesztését, saját fejlesztésű páncélosok, páncéltörők, rakétarendszerek helyett és mellett most messze a dróniparba megy a legtöbb pénz, szakértelem. Ennek a fő oka egyszerűen az, hogy az ukrán vezetés igyekszik technológiai fölénnyel pótolni a haderő létszámával kapcsolatos hiányosságokat, erre pedig kiválóan alkalmasak az olcsó, egyszerűen használható és mélyen a frontvonal mögül, biztonságból üzemeltethető katonai drónok. A drónok nagy részét kisméretű civil épületekben, garázsokban rakják össze, civil forgalomban könnyen kapható alkatrészekből. Nincsenek olyan jól azonosítható és belőhető ipari létesítmények a dróngyártó-ökoszisztémában, melyet egy Iszkander-rakétával el lehet intézni.

Video of a Ukrainian (SBU/GUR) drone inbound to the Novatek Plant near St. Petersburg, Russia. I am guessing it is one of the new AQ 400 Scythe long-range strike UAVS shown below. #OSINT — OSINT (Uri) January 21, 2024

Egyáltalán hogy működik egy ilyen drón és miért tudja kicselezni a légvédelmet?

Az ilyen, nagy hatótávolságú drónok működésével kapcsolatosan több érdekes kérdés is felmerül: nyilván az a legizgalmasabb, hogy mégis hogy képes egy robbanószerrel megrakott repülő eszköz 800 kilométert repülni Oroszország felett, majd pontos találatot leadni a kijelölt céltárgyra.

Először is azt fontos látni, hogy egy ilyen eszköz lényegesen kevésbé komplex szerkezet, mint mondjuk egy vadászgép, de akár mint egy civil kisrepülőgép, ez pedig sok szempontból az előnyére válik. A tervezés során ráadásul kiemelten fontos szempont, hogy a felhasznált anyagok és a gyártási folyamat minél egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb legyen.

A sárkányszerkezetet és a külső alkatrészeket például sokszor 3D-nyomtatóval rakják össze, de speciel a Scythe még ennél is egyszerűbb megoldást használt:

ez a drón nagyrészt bútorgyárakban készített furnérlemezből van.

A drónok navigációjában sokszor egy GPS-alapú kommunikációs rendszer segít, ennek köszönhető az, hogy az eszközök kezelői több száz kilométerre az indítóplatformtól is irányítani tudják az UAV-t. Egyre több ilyen repülőgép működik FPV-konfigurációban: ezt azt jelenti, hogy egy fedélzeti kamera, egy VR-szemüveg és egy irányítópanel segítségével a kezelő gyakorlatilag úgy tudja irányítani ezeket a drónokat, mintha egy képzeletbeli, miniatűr pilótafülkében ülne az eszköz orrában.

A célba juttatott robbanószer pedig sok esetben mindössze egy vagy két 122 milliméteres tüzérségi repesz-romboló lövedék.

Mivel ezek a drónok sokszor kicsik (fesztávjuk 2-3 méter), alacsonyan repülnek, halkak és többnyire nem is fémből készülnek, a régi, főleg merevszárnyú katonai repülőgépek és helikopterek azonosítására tervezett légvédelmi rendszerek egyszerűen nem észlelik őket. Ahogy láthattuk a háború elején: a régi, szovjet légvédelmi eszközöknek még a kifejezetten nagy, lomha és lassú TB2-es drónok észlelése is problémákat okozott. Sokáig az orosz légvédelem magja pedig ilyen eszközökből állt.

Ahogy írtuk a cikk elején: a háború eleje óta sokat fejlődött az orosz elektronikus harcászat és légvédelmi képesség is. Az elektronikus harcászati eszközök kifejezetten nagy veszélyt jelentenek az ukrán drónokra, hiszen ezek képesek akár egyszerre több tucat ellenséges drón összeköttetését is megzavarni az eszközök kezelőjével, a földre kényszerítve ezzel az ellenséges UAV-t.

️Wreckage of the new Ukrainian UJ-25 pic.twitter.com/WJzUYmW880 — Ukrainian (Front) December 22, 2023

Az elektronikus harcászati eszközök gyártása azonban akárhogy is nézzük, drága és körülményes, illetve szofisztikált alkatrészek beszerzését követeli meg:

az orosz haderő jelenleg egyszerűen nem képes arra, hogy minden nagyobb városba, kikötőbe, repülőtérre egy elektronikus harcászati komplexumot telepítsen, főleg több száz kilométerre a frontvonaltól.

Nyilván, ezzel az ukrán hadvezetés is tisztában van: ezért is támadnak olyan célpontokat, melyeket, úgy gondolják, hogy az orosz légvédelem nem kezel prioritásként. Nem véletlen, hogy azok a drónok Tuapszébe és Uszty-Lugába és nem mondjuk Szociba és Szentpétervárba csaptak be.

Mivel a határ mentén nyilván ott kell, hogy legyenek ezek az eszközök: így talán kevésbé valószínű, hogy Brjanszkon vagy Belgorodon át küldték Szentpétervár felé az ukránok a Scytheokat.

Ugyanakkor az abszolút nem kizárható, hogy Kijev vagy Csernyihiv felől lőtték fel a UAV-ket, ezek átrepültek az ütőképes légvédelemmel nem éppen rendelkező Belarusz felett, majd lecsaptak az észt határ mellett.

Tuapszét pedig alighanem a Fekete-tenger felett átkelve vették célba az ukrán drónkezelők.

Kevés rá az esély, de nem teljesen kizárható, hogy ukrán kommandósok keltek át a határon és Oroszország területéről indították a támadást, ez nem lenne teljesen példátlan dolog. Ugyanakkor, ha ilyen beszivárgások kellenek egy olajfinomító támadásához, nincs értelme 800 kilométeres hatótávolságú drónokat fejleszteni.

Végül pedig az is lehet, hogy az orosz haderő ismét alulmúl minden várakozást és nem voltak képesek észlelni és elfogni a Belgorod, Kurszk, Brjanszk felett elrepülő drónokat, de erre talán most már tényleg alacsony az esély: már az ukránok is elismerik, hogy az orosz elektronikus harcászat nagyon sokat fejlődött és rengeteg problémát okoz az ukrán drónkezelőknek.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images. A címlapképen egy rövid hatótávolságú polgári drón látható.