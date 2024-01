Oroszország legfontosabb szövetségesénél kopogtat Ukrajna a békéért, de egyre csak sokasodnak a problémák

A közel két éve tartó ukrajnai háború már a kezdetek óta nemcsak a két ország közötti konfliktusról szól, hanem arról is, hogy melyik fél milyen szervezeteket, hatalmakat tud maga mellé állítani. Ukrajna mögé 2022 februárját követően szinte azonnal felsorakozott a Nyugat, de Kijev az orosz diplomáciai érdekszférában is támogatást szeretne elérni. A legfontosabb szereplő ebben Kína lehet, azonban egyre inkább illúziónak tűnik, hogy Kijev képes lehet eredmények elérni a keleti nagyhatalomnál. Pedig várhatóan Peking nem lesz megkerülhető szereplő a továbbiakban sem.

A 2022 februárjában kirobbanó háború Oroszország és Ukrajna között végül az oroszok előzetes várakozásaival ellentétben nem „ért véget három nap alatt”, hanem immáron bő egy éve tartó állóháborúvá alakult át, alig mozdulnak a frontvonalak.

Az idő előrehaladásával egyre többet számít az, hogy ki milyen nemzetközi szövetségeseket bír a háta mögött, és ők mit gondolnak a háborúról vagy a béke lehetőségéről.

Ez utóbbi különösen azért fontos, mert az elmúlt időszakban tapasztalható alacsony területi változás miatt egyre hangosabb azoknak a hangja, akik a békére szólítanak fel. Egy ilyen helyzetben viszont azok az államok kerülnek rivaldafénybe, akik hivatalosan nem köteleződtek el egyik fél mellett sem, ezért képesek lehetnek hiteles közvetítőként fellépni. A legnagyobb ilyen ország Kína, de az ő helyzetük sok szempontból megkérdőjelezhető.

Mit vár Ukrajna Kínától?

Ukrajna továbbra is reményeket fűz ahhoz, hogy Kínát meg tudja nyerni a saját ügyének, miközben ez egyre inkább illúzióvá válik.

Peking a háború eleje óta nagyon következetesen tartja a „semlegességi” politikáját, nyíltan egyik háborús fél mellett sem tesz állásfoglalást. Közben viszont látványos a gesztusokat tesz Oroszország felé, sőt, a nyugati szankcióknak köszönhetően a konfliktus haszonélvezője is lett. A keleti nagyhatalom a háború eleje óta egyfajta pávatáncot jár a különböző globális érdekek között. Ez nem véletlen, hiszen érdeke, hogy mindenkivel stabil kapcsolatot ápoljon anélkül, hogy túl közel sodródna bármelyik félhez is. Az ukrajnai háború pedig alaposan próbára tette a kínai diplomatákat, mivel az oroszok felől nyomasztó a teher, hogy támogassák őket, a „határtalan barátot”, míg a Nyugat erre az esetre egyértelmű szankciókkal fenyegette meg Kínát. Ez nem jelenti azonban azt, hogy képesek teljesen kimaradni a konfliktusból, mivel a nemzetközi súlyuk megköveteli, hogy megszólaljanak az ügyben.

Hszi Csin-ping kínai elnök a háború kirobbanását követően 14 hónapig halogatta a beszélgetést Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, csak 2023 áprilisában tartottak megbeszéléseket. A tárgyalás valódi eredményeket hozott, hiszen újra lett ukrán nagykövet Kínában, Peking pedig különmegbízottat küldött Kijevbe, hogy a háború rendezésének módjairól beszéljenek.

For the first time since the war in , President Xi Jinping and President Volodymyr Zelenskyy spoke on the phone.What did they talk about?What are the implications for role as a facilitator for a path towards peace? pic.twitter.com/wq56UGA7We — Moritz (Rudolf) April 26, 2023

A lépés azonban inkább csak átmeneti imázsjavító intézkedésnek tűnik: a keleti nagyhatalom az európai partnerek és a „globális dél” országinak szemében akart feltűnni, mint a béke támogatója/szószólója. Viszont már magára a találkozóra ukrán szempontból a legjobb előjelek után került sor. Megelőzte ezt ugyanis egy másik fontos megbeszélés 2023 márciusában.

Olyan változás következik be, amire 100 éve nem volt példa, és ezt a változást közösen hajtjuk végre

– mondta Hszi Csin-ping 2023 márciusában Vlagyimir Putyintól. A meleg, baráti szavak már önmagában azt mutatták, hogy a két nagyhatalom között nagyon szoros kapcsolat alakult ki. Ráadásul ez volt az első külföldi találkozója a kínai elnöknek a formabontó, harmadik vezetői ciklusának bejelentése után.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS UKRAJNA A HÁBORÚ ELEJE ÓTA MEG VAN GYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a béke valójában nem is igazán áll Kína érdekében.

Ezért igyekeztek meggyőzni a pekingi döntéshozókat, hogy gyakoroljanak nyomást az oroszokra a háború befejezése érdekében. Ez a feltételezés maradt domináns akkor is, amikor Zelenszkij béketerveihez szerettek volna támogatást nyerni a kínai vezetőktől. Bár sikerként értékelhető a keleti nagyhatalom küldöttének részvétele az egyik a tárgyaláson, ez a gesztus nem Kijev felé szólt, hanem a békekonferencia szervezőjének irányult, azaz Szaúd-Arábiának. Ezt megerősíti az is, hogy ezt követően sem Máltán, sem pedig Davosban nem vett részt Hszi Csin-ping embere.

Hiába az ukránok közeledési kísérlete, eddig még nem sikerült áttörni a „kínai nagy falat” a kérdésben. Ennek ellenére Kijev nem adja fel, tovább próbálkozik Pekingnél, bár azt elismerik, hogy „nehéz a kommunikáció” velük.

Egy dolgot biztosan jól látnak Nyugaton: valóban Kína azon kevés hatalmak közé tartozik, amely képes lehet hatást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Ennek oka legfőképpen a gazdaságban keresendő: a nyugati szankciók hatására Moszkva új kereskedelmi partnerek felé fordult, és különösen Peking felé emelkedett meg az export-import mértéke. Az oroszok függése azonban Kínának is jó, hiszen ez remek bevételi forrást jelent a terjeszkedő kínai vállalatok számára. Az új autók eladásában például a kínai márkák részesedése 55 százalékra ugrott Oroszországban. A két ország kereskedelme 2023-ban rekordot döntött, elérte a 240 milliárd dolláros volument. Ha ezt az értéket összehasonlítjuk a keleti nagyhatalom és Ukrajna közötti (szintén rekord) 2021-es árucsere mértékével – ami 18,9 milliárd dollár volt – máris könnyen érthetővé válik, hogy miért nem akar Peking változtatni a jelenlegi helyzeten.

Trade between China & Russia has soared over the past two years. pic.twitter.com/XXzS55oveL — Piker (Capital) January 23, 2024

Van egy dolog azonban, amelyben képes lehetett volna Kijev hatást gyakorolni Moszkva szövetségesére: ez az élelmiszerbiztonság.

A háború előtt az ukrán gabona egyik fő felvásárlója Peking volt, és ez azt követően sem változott. Ráadásul Kínában egyre fontosabb szempont az élelmiszerellátás biztosítása, Hszi Csin-ping is kiemelkedő fontosságú témának tartja. Két év után azonban az is bizonyossá vált, hogy ez a fegyver is hatástalan maradt az ukránok kezében. Ennek oka, hogy 2022-től kezdve a kínaiak diverzifikálni akarták a beszerzéseiket, így hiába maradt magas az ukrán gabonaimport, az már nem jelent valódi befolyásolási lehetőséget. Ráadásul éppen az oroszok ütötték ki őket a nyeregből, 2023 októberében hatalmas gabonamegállapodást kötött egymással Putyin és Hszi.

A másik félreértelmezés az volt Kijevben, hogy az ország geopolitikai helyzetét megkerülhetetlennek vélték. Úgy látták a döntéshozók, hogy az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) orosz szárnya halálra van ítélve Ukrajna nélkül, ezért Kína törekszik majd a valódi békére. Idővel belátták, hogy Pekingben inkább globális szempontból közelítik meg a konfliktust. Annak mértékét is alulbecsülték, hogy politikailag milyen erős partnerre talált Putyinban a kínai vezetés, hiszen a két nagyhatalom – üzeneteiben – együttesen tudja kihívni a jelenlegi unipoláris világrendet. Ez az együttműködés fellebegteti annak a lehetőségét, hogy létrejön egy Peking-Moszkva tengely, amely katonai szövetséggé alakulhat idővel. Bár jelenleg közvetlenül még Kína nem juttat el haditechnikai eszközöket Oroszországnak, de a kettős felhasználású szerkezetek már megjelentek a fronton.

A Nyugat közben kényszerhelyzetbe került: ha szigorúan szankcionálják azokat a kínai a vállalatokat, amelyek kereskednek az oroszokkal, az azzal fenyeget, hogy drámai viszontválasz érkezik. A jelenlegi helyzetben Kína kereskedelmi súlya megkerülhetetlen, ráadásul Peking felháborodással vesz minden korlátozással fenyegető felvetést. Fontos ennél a pontnál megjegyezni, hogy a szankciók hatékonyságát az is jól jellemzi, hogy a katonai eszközök gyártásához elengedhetetlen mikrochipek jelentős részét közvetve továbbra is nyugati gyártóktól szerzi be Moszkva.

Kína nagyon mást gondol a háborúról

Ukrajna várakozása az volt Kína felé, hogy a keleti nagyhatalom majd a béketeremtés szándékával igyekszik megszilárdítani a helyét a globális hatalmak között. Korábban, még 2012-ben létrehozták Pekingben a World Peace Forumot (WFP), amely az orosz-ukránhoz hasonló vitás ügyeket hivatott rendezni a felek között. Nyugaton azonban megdöbbentést keltett, hogy Kijevet nem képviselte senki, csak orosz képviselők beszéltek a problémáról. Az elemzők szerint azonban nincs miért meglepődni.

Az European Council on Foreign Relations (ECFR) több interjút is készített kutatásában, amely azt firtatta, hogy mit gondolnak a kínaiak az orosz-ukrán háborúról. Az eredmény több tanulságot is tartalmazott:

Elsőként, hogy hogy a keleti nagyhatalom lakossága közel sem gondolja annyira fontosnak az ukrajnai konfliktust, mint ahogyan erről a nyugati államokban gondolkodnak. Sokan úgy értelmezik ezt, mint Washington egy újabb kísérletét Kína bekerítésére, hiszen úgy látják, hogy Amerika erre hivatkozva épít egyre szorosabb szövetséget Dél-Koreával és Japánnal is. Ugyanezen logikának gondolják, hogy az európai államokra is nyomást helyezek a Fehér Házból, hogy tartsanak távolságot a kínai technológiától.

Sokan úgy értelmezik ezt, mint Washington egy újabb kísérletét Kína bekerítésére, hiszen úgy látják, hogy Amerika erre hivatkozva épít egyre szorosabb szövetséget Dél-Koreával és Japánnal is. Ugyanezen logikának gondolják, hogy az európai államokra is nyomást helyezek a Fehér Házból, hogy tartsanak távolságot a kínai technológiától. Peking második uralkodó narratívája emellett az, hogy egyszerűen többet nyerhetnek az oroszok támogatásával, mint amennyit veszíthetnek. Közben az ECFR tanulmánya úgy fogalmaz, hogy sok kínai úgy érzi, hogy egyértelműen elkezdték alárendelni Moszkvát, „amely már nem érdemli meg a nagyhatalmi státuszt”. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezt a kommunikációban is tükröződik mindez, nem szeretnék sem a status quo felborítani, sem pedig nyilvánosan megalázni Vlagyimir Putyint. Ez akkor is megállja a helyét, hogy nem hagyják, hogy egy másik fél így tegyen az orosz elnökkel. Sokan akár hajlandóak is lennének fegyverrel támogatni Moszkvát, aminek az oka, hogy ezzel akadályoznák meg „Amerika győzelmét”. Különösen azért nem, mert mindkét félnek szüksége van a másikra a globális céljaik eléréséhez.

Közben az ECFR tanulmánya úgy fogalmaz, hogy sok kínai úgy érzi, hogy egyértelműen elkezdték alárendelni Moszkvát, „amely már nem érdemli meg a nagyhatalmi státuszt”. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezt a kommunikációban is tükröződik mindez, nem szeretnék sem a status quo felborítani, sem pedig nyilvánosan megalázni Vlagyimir Putyint. Ez akkor is megállja a helyét, hogy nem hagyják, hogy egy másik fél így tegyen az orosz elnökkel. Különösen azért nem, mert mindkét félnek szüksége van a másikra a globális céljaik eléréséhez. A harmadik szempont, hogy az orosz-ukrán háború semmilyen hatást nem gyakorolt Pekingre azt illetően, hogy pontosan mit gondolnak a tajvani kérdésről. A megkérdezettek biztosak abban, hogy sem pozitív sem pedig negatív irányba nem befolyásolták az orosz tapasztalatok egy esetleges invázió lehetőségét. Ebben nagy szerepet játszott az, amit a Nyugat képviselt Ukrajnában: sündisznó-stratégiát alkalmazni, azaz felfegyverezni a helyi erőket, de a saját katonáikat megkímélni. Ennélfogva kínai elemzők szerint ugyanez várhat Tajvanra is, az Egyesült Államok nem fog ténylegesen beavatkozni.

A megkérdezettek biztosak abban, hogy sem pozitív sem pedig negatív irányba nem befolyásolták az orosz tapasztalatok egy esetleges invázió lehetőségét. Ennélfogva kínai elemzők szerint ugyanez várhat Tajvanra is, az Egyesült Államok nem fog ténylegesen beavatkozni. A negyedik tanulság az volt, hogy a politika és a biztonság kérdése felülmúlja a gazdaságot, ezért nem lehet a kereskedelmi érdekekkel mindent felülírni. Ennélfogva Kínában belátták, hogy a szankciók elkerülhetetlenek egy konfliktusnál. Szerintük ez azt jelenti, hogy a gazdaságtan felett a geopolitika aratott győzelmet. Jól példázta ezt Németország viselkedése az ukrajnai háború elején. Berlin erősen függött az orosz energiahordozóktól, mégis a saját gazdasági érdekeikkel ellentétes döntéseket hoztak. Ez a felismerés viszont arra készteti a vezetőket Kínában, hogy már előzetesen stratégiát dolgozzanak ki a hasonló esetekre, hogy minél kisebb hatást gyakoroljon a keleti nagyhatalomra egy esetleges szankciós háború.

A tanulmány tehát teljesen egyértelműnek vette, hogy Kínának egyszerűen nincs oka közeledni Ukrajna felé, sőt, a belső politikai szereplők sem látják ennek szükségességét. Bár a tanulmány még 2023 nyarán készült, az azóta eltelt idő eseményei éppen a fenti narratívát erősítették meg. Peking és Moszkva továbbra is nagyon erős partnerek maradtak, láthatóan inkább közelednének a felek egymással, mintsem távolodnának.

Minél tovább húzódik a háború, annál egyértelműbb, hogy Ukrajna Kína felé tett diplomáciai próbálkozásai nem fognak sikerrel járni. Egyszerűen túl kis hal ahhoz, hogy hatással tudjon lenni Peking döntéseire. Abban az esetben lenne (vagy inkább csak lett volna) erre esélye, ha a konfliktus elejétől kezdve a Nyugat egyként sorakozik fel mellette, és együttesen igyekeznek nyomást gyakorolni a keleti nagyhatalomra. Az elmúlt hónapok eseményeiből viszont az rajzolódik ki, hogy a nyugati államok egységes fellépése már a fegyverszállítmányok kérdését illetően is erőteljesen repedezik.

Kína egyszerűen túl nagy falat az ukrán állami vezetőknek, akiknek semmilyen eszköz nincs kezükben, hogy hatással tudjanak lenni Pekingre.

Emellett, ahogy egyre jobban húzódik a konfliktus, az is fenyeget, hogy Kína egyre közelebb sodródik Oroszországhoz, ezzel elveszti a „semleges” pozícióját, valamint elkezdi fegyverszállítmányokkal támogatni Moszkvát. Erre már a Nyugat nagyon súlyos következményekkel fenyegette meg a kelet nagyhatalmat, de kérdéses, hogy mennyire tartanák be a szavukat. Főleg most, hogy elfordulás látszódik Kijevtől. Közben azt is egyre inkább belátják, hogy nem lesz béke Kína nélkül.

