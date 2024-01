Nagysebességű vonatokon robogna át a fél világon a kínai diplomácia, de kisiklani látszanak a tervek

Hszi Csin-ping 2013-ban jelentette be az Övezet és Út kezdeményezést (Belt and Road Initiative – BRI), amelynek célja egyértelműen az volt, hogy Kína átalakítsa a globális infrastruktúrát. Az elképzelés célja számos megközelítésben szolgálta Peking céljait: „újrahuzalozta” a világot, ezzel erősebb kereskedelmi lehetőségek valósultak meg; nőtt a keleti nagyhatalom befolyása, valamint képes volt a saját technológiáit terjeszteni a világban. Ez utóbbi egyik legfontosabb eszköze a vasútdiplomácia lett, ami az egyik zászlóshajója volt az elmúlt több mint egy évtized beruházásainak. Ennyi idő után azonban az elképzelés hátulütői is kezdenek kirajzolódni.

Peking a 21. században hatalmas infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, számtalan vasútvonal és autópálya létesült az országban, hogy csak a legnagyobb projektekről ejtsünk szót (emellett természetesen még hosszan lehetne sorolni a különböző fejlesztéseket, de ez most nem tartozik a cikk témájához). Kiemelkedő volt ezen belül a vasúti, különösen a gyorsvasúti fejlődés, ennek világszinten is az élvonalában járt Kína. Ezt érzékelték a vezetők is, akik elkezdték a megszerzett tudást és technológiát exportálni a BRI-on keresztül.

Ezzel együtt megszületett a „nagysebességű vasút” diplomácia, amely egy újabb befolyásnövelési eszköz lett a ping-pong, a panda, vagy akár az energiát követően a kínai vezetés kezében.

Ennek az okai világosak voltak: a kötöttpályás közlekedés felhasználásával javítani lehet az összeköttetést az országok között, valamint gyorsítani az áruszállítást is elősegíti. Az útvonalak sokasága egy hálózattá épül össze, így a variációs lehetőségek is növekednek. Peking azt is szem előtt tartotta, hogy igyekezett a már meglévő hálózatokba integrálódni, valamint a helyi terveket támogatni. Ezzel egyrészt megkönnyítette a saját dolgát, hiszen gyorsabban tudja elfogadtatni az elképzeléseit, valamint a saját befolyását is képes növelni.

Kína különösen a nagysebességű vasútrendszerek kiépítésében mert nagyot álmodni, de idővel az elképzelés és a realitás között egyre nagyobb szakadékok kezdtek kialakulni. Van több látványos példa, ahol egyáltalán nem a tervek szerint alakulnak a dolgok:

Az egyik kiemelendő a Kunming-Szingapúr vasútvonal. A dél-kínai várost és a Malaka-szoros bejáratánál található kereskedelmi központot összekötő vonal a tervek szerint egész hálózaton keresztül köti össze egymással a két települést. A szerteágazó sínpárok azt a célt szolgálják, hogy az Indokínai-félsziget minden országával legyen gyorsvasúti összeköttetése a keleti nagyhatalomnak. A három útvonal a következő: a keleti Vietnamon, a középső Laoszon és Kambodzsán, a nyugati pedig Mianmaron keresztül köti össze Kunmingot Bangkokkal, ahonnan már csak egy vonal vezet Malajzián keresztül Szingapúrba. Az elképzelés már évszázados múltra tekint vissza, amely a 2000-es évek elején kapott új lendületet. A megvalósításhoz az új pályák mellett a meglévő vonalak felújításával és összekapcsolásával szerettek volna eljutni. A BRI meghirdetése óta azonban felemás eredmények jellemzik a terveket, Laoszban 2021-ben átadták a vonalat, de ez jelentősen hozzájárult a fejlődő ország eladósodásához, viszont Vietnamban csak 2023-ban kezdték el az építkezést. A finanszírozás kérdése Thaiföldön és Malajziában okozott gondokat, míg Mianmarban a polgárháború miatt nem halad az építkezés. Another transformative and amazing infrastructure project from China Pan-Asian railway network to link 8 countries with high-speed rail. Connectivity, trade and peace! No South China Sea drama!VietnamLaosCambodiaMyanmar ThailandMalaysia Singapore pic.twitter.com/I7FNatA9F8 — S.L. (Kanthan) August 10, 2023

Az elképzelés már évszázados múltra tekint vissza, amely a 2000-es évek elején kapott új lendületet. A megvalósításhoz az új pályák mellett a meglévő vonalak felújításával és összekapcsolásával szerettek volna eljutni. A finanszírozás kérdése Thaiföldön és Malajziában okozott gondokat, míg Mianmarban a polgárháború miatt nem halad az építkezés. Nemcsak Kína közvetlen közelében, hanem Délkelet-Európában is megvalósulnak hasonlóan nagy beruházások. Kiemelkedő a Pireusz-Szkopje-Belgrád-Budapest vonal, amely a kínai tulajdonban lévő görög kikötőből észak felé juttatja el a kínai termékeket az Európai Unióba. Az ötlet még a BRI előtt született meg 2012-ben, majd 2014-ben lendületet kapott: a térség egyik kiemelt projektjévé vált. Fontos kiemelni azonban, hogy ahogy az előző példa, így ez sem kizárólag Kína szempontjait képviseli, hanem a résztvevő országok egyéni érdekei és kétoldalú szerződéseinek sokasága határozza meg a fejlesztést. Pontosan emiatt nagyon sok érdek küzd egymással, valamint a finanszírozás is széttöredezett. Magyarországon például az uniós előírások miatt akadozik az építkezés, míg az ennél nagyobb szabályozási szabadságot élvező Szerbiában kínai és orosz közreműködéssel jól haladnak a munkák. Észak-Macedóniában (amely szintén nem EU-s tagállam) még embrionális állapotban vannak a munkák. Az is gondokat okoz, hogy a vonal nem mindenhol éri el majd a nagysebességű vonalaknál közmegegyezéses 200 km/h-s maximális sebességet, a magyar szakaszon például 160 km/h lesz a csúcs. Ezen felül látványos, hogy mennyire lassan és szakaszosan halad a projekt. Az előrejelzések szerint nem is várható éles változás a közeli jövőben, ez pedig szintén rontja Kína megítélését a régióban – még akkor is, ha jellemzően nem is Peking tehet a csúszásokról. Congratulations to Serbia, China, Hungary and President Aleksandar Vučić for the realization of such a large and important project in the Balkans!>Construction worth several billion dollars of the Novi Sad-Kelebija high-speed railway began in Serbia today pic.twitter.com/fiCtyMM8vD — srb (news) November 22, 2021

Az esetek jól példázzák, hogy a nemzetközi elvárás túl nagy volt Peking felé, amelynek a keleti nagyhatalom nem tudott megfelelni.

Ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy Kína túl ambiciózusan futott neki a hasonló beruházásoknak, anélkül, hogy kellő alapossággal felmérte volna a helyi viszonyokat, érdekeket és a jogszabályok kusza hálóját, valamint a nemzetközi kapcsolatok eltéréseit.

Ez abból a szempontból érthető, hogy a hasonló méretű építkezéseknél Kínában ezzel nem volt túl nagy kihívás az országon belül, mivel a kormány könnyen tudta érvényesíteni az akaratát.

A nagyon lassú haladás azzal fenyeget, hogy az egyes partnerek végül elállnak a projekttől. Ez lenne a legrosszabb eshetőség Peking számára, mivel ez egyértelműen kudarcot jelentene. Az viszont nem kecsegtet túl sok reménnyel, hogy állandó késedelmek bélyegzik a hasonló elképzeléseket, amelyek más országokban is visszatetszést kelthetnek. Az sem járható út, hogy a projektek csak szakaszosan készülnek el, hiszen úgy pont a BRI egyik alappillére, a hálózatok kiépítése, valamint a sebesség növelésére tett kísérlet bukna el. Ezen felül a beruházás nemcsak a helyi országoknak, hanem Kínának is érdeke, ezért az elhúzódó építkezés az ő gazdasági érvényesülésüket is akadályozza.

Fontos megjegyezni, hogy Kína nincs egyedül az elképzeléseivel a világon, a nagysebességű vonalak kiépítésében Japán és az Európai Unió is aktív. Ez egyben azt is jelenti, hogy például Délkelet-Ázsiában Tokió, míg Délkelet-Európában pedig Brüsszel tudja kiszorítani Pekinget.

A félelem beigazolódni látszik: 2023 végén Japán vietnami nagykövete japán támogatást ígért a helyi vasútépítési projekthez kutatás és beruházás révén.

Más kihívások is veszélyeztetik a haladást: egyes országokban Kínát túl rámenősnek találják, ezért a saját szuverenitásukat féltik. Ilyen például Thaiföld és Észak-Macedónia is, ahol egyre inkább vonakodnak a keleti nagyhatalom nyomulásától. A China Observers tanulmánya kifejezetten sommásan fogalmaz ezzel kapcsolatban:

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Kína csak a tőle jobban függő országokban tudja keresztülvinni projektjeit

– írja a jelentés. A függés is képlékeny, hiszen akár ellenreakciót is kiválthat: az egyes kisebb országok megpróbálhatnak más partnerekkel kapcsolatot keresni, hogy diverzifikálják a gazdasági szerkezetüket.

Az elmúlt időszakban több hatalom is felbuzdult a BRI eredményei láttán, több nagy léptékű vasútfejlesztési projektet is bejelentettek, viszont ezekből direkt hagyják ki Pekinget, látva a kezdeti nehézségeket. A valósághoz hozzátartozik, hogy a tapasztalat Kína oldalán áll, hiszen bármennyire is optimisták Nyugaton (mondjuk az Indiát és Kelet-Európát összekötő infrastrukturális közlekedési folyosóval kapcsolatban), egyelőre még nincs tapasztalatuk az összehangolt fejlesztésekkel kapcsolatban, és ugyanazok a kihívások várnak rájuk, mint egy évtizede Kínára. Ez pedig a jövőben újra a keleti nagyhatalom malmára hajthatja a vizet: beugróként még akár a nyugati projekteket is elhappolhatják. De addig még van mit kijavítaniuk és átgondolniuk a döntéshozóknak Pekingben is.

