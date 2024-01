Szép csendben brutális hatalmi harc dúl a világ egyik legerősebb országában – Borulhat a kényes erőegyensúly

Kínában immáron tizenegyedik éve megkérdőjelezhetetlen Hszi Csin-ping kínai elnök vezető szerepe, aki tavaly kezdte meg a formabontó harmadik ciklusát. Ez azt a képet mutatja a külvilág felé, hogy az ország politikai élete nagyon stabil, az irány pedig nagy támogatottságot élvez, mindenki elégedett a munkával és az eredményekkel. A háttérben azonban folyamatos a helyezkedés, amelyet jól mutat a kínai kormány összetételének folyamatos változása, valamint az elnök körül feltűnő legfontosabb bizalmi emberek váltakozása.

A Nikkei Asia elemezte a Hszi Csin-ping közeli holdudvarában zajló aktuális eseményeket, amelyek fontos változásokat jeleznek a kínai politikában. Információk szerint a több mint egy évtizedes elnöksége során már csak két olyan szereplő maradt a Kínai Kommunista Pártból, akiben az elnök megbízik. Az egyik a 68 éves Caj Csi, a másik pedig a 64 éves Li Csiang. Mindketten tagjai a kínai héttagú Politbüro Állandó Bizottságának, Caj az ötödik a sorban, míg Li a második helyen áll a testületben. A rangsor azt feltételezné, hogy a fiatalabb politikus van fontosabb pozícióban, ennek ellenére rendre az idősebb társát mutatják be előbb a protokolláris eseményeken. Ezek az apró jelek fontosak a kínai belpolitika elemzésének szempontjából, hiszen az ehhez hasonló gesztusok sokat elárulnak az erőviszonyokról. A politológusok szerint a felborult sorrend azt jelzi, hogy a két politikus közti kényes egyensúly is megbomlott.

A kényes balansz kibillenéséhez egy természeti katasztrófa vezetett: a kínai Hopej tartományban 2023 júniusától augusztusig heves esőzések voltak, ez pedig hatalmas áradásokhoz vezetett a térségben.

A katasztrófa a fővárost, Pekinget is érintette. Az özönvíz miatt a vezetésnek döntenie kellett, hogy a védekezési munkák során a történelmi városokra koncentrálnak, vagy pedig az újonnan felhúzott településekre fókuszálnak. Kiemelkedő volt ebben a 2017-ben alapított Hsziungan Új Terület szerepe, amely a tervek szerint az évszázad közepére lehet kész, és az ország egyik új ipari-fejlesztési központjának szánják. A politika úgy határozott, hogy inkább a nagyszabású projektre koncentrálnak a mentési munkálatok során, a nagyobb múlttal rendelkező települések helyett.

Satellite image shows progress of Xiongan New Area over the past five years. The left part of the combo photo, which was taken by a satellite, shows Rongdong District in Xiongan New Area in 2017, while the right part shows Rongdong in May 2022. pic.twitter.com/fdnnx5RsUr