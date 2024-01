Van egy dolog, amit nagyon benézett a Nyugat Oroszországgal kapcsolatosan – Ennek beláthatatlan következményei lehetnek

A modern történelemben még egyetlen országot sem ért olyan szankciós nyomás, mint az Oroszország Föderációt. Miután Vlagyimir Putyin orosz elnök kiadta a parancsot Ukrajna lerohanására, a Nyugat példátlan büntetőintézkedésekkel próbálta elérni, hogy az orosz gazdaság összeomoljon, az orosz hadiipar működésképtelen legyen; csupán a kihelyezett szankciók számát tekintve rövid időn belül Oroszország vált a világ legszélesebb körben büntetett országává.

Bár a korlátozó intézkedések rövidtávon kétségkívül komoly pofonnak bizonyultak és egyes területeken (pl. polgári repülés) a mai napig gondok vannak Oroszországban, a szankciók hosszú távon nem tudták elérni egyik fő céljukat:

az orosz hadiipar nemhogy nem omlott teljesen össze, de jelentősen bővülni is tudott az orosz fegyvergyártó képesség.

Ráadásul nem csupán arról van szó, hogy több Kalasnyikovot vagy aknagránátot gyártanak az oroszok, az orosz hadiipar most már képes (újra) hőkamerákkal felszerelt harckocsikat, harci helikoptereket, ötödik generációs vadászbombázókat előállítani.

The mass production of SOSNA-U devices has indeed put an end to the previous bottleneck in Russia's tank production. Some months ago, I had discussed the projected waiting time of 2-5 months for these devices. Regrettably, it appears that the allies have missed this window of pic.twitter.com/spOEBt16jO