Bajban vannak az oroszok - Olyan fegyvert kapott Ukrajna, ami még a rettegett HIMARS-t is maga mögé utasítja

A GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb – szárazföldi indítású kis átmérőjű bomba) az Egyesült Államok tüzérségének legújabb szerzeménye. A fegyver olyannyira újnak számít, hogy még éles bevetésen sem vett részt, erre valószínűleg a hetekben fog először sor kerülni Ukrajnában.

A GLSDB lényege az, hogy az egyébként repülőgépekről ledobott GBU-39 SMB „okosbombákra” rászerelik az M270 MARS és M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők által is használt M26-os rakétahajtóműveket, így a fegyverek szárazföldről is indíthatóvá válnak.

Amellett, hogy az amerikai gyártmányú rakéta-sorozatvetők képesek használni a GLSDB-t, a fegyver saját indítókonténerével rögzített állásból, vagy hajó fedélzetéről is indítható.

A GLSDB-t az amerikai Boeing és a svéd Saab fejlesztette, az ukrajnai szállításról pedig tavaly februárban érkeztek az első hírek. A fegyverek átadását az hátráltatta, hogy az amerikai fegyveres erők mostanáig tesztelték a bombákat.

A fegyver egyik hatalmas előnye lőtávolsága: az ukrán csapatok számára rendelkezésre álló MARS és HIMARS rakéta-sorozatvetők főleg az M30-as lőszer különböző variánsait használják, ezek maximális hatótávolsága pedig 80-90 kilométer között mozog.

A GLSDB ezzel szemben akár 150 km-en is hatékony lehet, mivel az indítórakéta üzemanyagkészletének kifogyása után az M26 és az SDB szétválik, az „okosbomba” kinyitja szárnyait, és siklórepülőként halad tovább.

Politico reports that Ukraine will receive its first GLSDB surface-to-surface missiles from the U.S. tomorrow. The my are very accurate and have a range of 160 km, making it possible for Ukraine to strike far behind Russian linesVideo of how they work pic.twitter.com/NeLvtHptdo