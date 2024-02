Harold James: Trump és európai hívei a félelem és a nyomor hipnózisát teremtik meg

Furcsa módon megosztott jelenleg a közvélemény a világ helyzetével kapcsolatban. A nagy ipari gazdaságokat, köztük Kínát is, a félelem és a kétség általános hangulata uralja, még akkor is, ha sokan helyesen úgy gondolják, hogy az ő soruk jól megy, mindenki másnak meg szörnyen. A piacokon pedig új csúcsokat látni, mivel elvált egymástól a politikai és a befektetői hangulat. A politikát pesszimizmus jellemzi, míg a gazdasági élet tele van energiával.

Az elmúlt 30 évben James Carville amerikai politikai tanácsadó híres mantrája – miszerint „A gazdaság a lényeg, te hülye!” (It's the economy, stupid) – alakította a politikáról alkotott felfogásunkat, különösen a választások évében. E felett azonban már jócskán eljárt az idő. A politika már régóta nem reagál arra, ami a való világban történik, beleértve a gazdaságot is.

Kezdjük az Egyesült Államokkal, ahol úgy tűnik, hogy megismétlődik a Joe Biden és Donald Trump közötti 2020-as összecsapás. A két idős ember, akik négy évvel idősebbek, mint amikor legutóbb egymással szemben álltak a választáson, novemberben újra megvívnak egymással. Hasonlóképpen, Franciaországban a szélsőjobboldali populista Marine Le Pen ismét megpróbálja megszerezni az elnökséget.

Németországban pedig a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy összeomlott a szociáldemokrata vezetéssel, illetve rajtuk kívül a zöldek és a szabaddemokraták részvételével létrejött kormánykoalíció támogatottsága, míg a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az ország második legerősebb pártjává vált, ami arra utal, hogy az AfD tartósan a politikai élet része marad. Populista pártok a közelmúltban nagy győzelmet értek el Hollandiában és Szlovákiában. Az Egyesült Királyságban pedig most mindenki arra számít, hogy a Munkáspárt (mérsékeltebb vezetéssel) megnyeri a következő választást; ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az új kormány gyenge gazdaságot és egy megosztott közéletet fog megörökölni.

A kétségbeesett közhangulat fő okozójának pedig Trump számít. Ő és európai csodálói, hívei a nyomor és a félelem hipnotizáló meséjét teremtik meg. Trump így vélekedik Amerikáról: „egy hanyatló, bajba jutott – őszintén szólva – megbukott ország". Az ilyen bornírt kijelentések szándékosan egyszerű és tömör nyelvezetükkel a hitelesség illúzióját keltik. Ugyanez vonatkozik a Nikki Haley-t (a republikánus elnökjelöltek előválasztásán Trump riválisaként elinduló politikus – a szerk.) illető trumpi kritikára is, miszerint Haley „hamis kijelentései, becsmérlő megjegyzései megalázóak az igazi amerikai hazafiak számára".

Most pedig vizsgáljuk meg a gazdasági összképet, amely szöges ellentétben áll ezekkel a borús politikai értékelésekkel. A technológiai innováció gyorsabb és nyilvánvalóbb eredményeket ér el, mint bármikor máskor az elmúlt 50 évben. A közgazdászok sokáig értetlenül álltak a Robert Gordon, a Northwestern University professzora által bemutatott paradoxon előtt, miszerint az információs és kommunikációs technológia lenyűgözőnek tűnik, de nem hozott olyan mértékű termelékenységnövekedést, mint a korábbi technológiák, például a villamos energia. A következtetés az volt, hogy a digitális technológia csupán időpazarló szórakozást kínál: irodai dolgozók milliói töltötték az idejüket pasziánsz (Solitaire) és aknakereső (Minesweeper) játékokkal, amelyek az 1990-es években a legtöbb személyi számítógépen telepítve voltak.

Ez ma már nem igaz. Az információs és kommunikációs technológia – mindenekelőtt a mesterséges intelligencia – már egyre inkább képes alapvető problémák megoldására, beleértve azokat is, amelyek az elmúlt négy évtizedben a középosztály számára nehézséget jelentettek.

Túl drága a lakhatás a városokban? A távmunkának köszönhetően ma már nem kell egy nagyvárosban élni ahhoz, hogy egy nagyvállalatnál dolgozhassunk.

Drága és nehezen hozzáférhető az oktatás? Az online tanfolyamoknak – mint például a Khan Academy által kínált kurzusoknak – köszönhetően számos tantárgyat lehet online is tanulni.

Túl drága és elérhetetlen – valamint felesleges vizsgálatokkal jár együtt – az egészségügyi ellátás? A mesterséges intelligencia mindezeken segíteni fog.

E technikai vívmányok közül valóban sok nevezhető sokkolónak. Biztos, hogy sok dolgozó munkáját veszik majd el, de egyben erőforrásokat is fel fognak szabadítani: sok ember számára teszik majd lehetővé, hogy céltudatosabb életet éljenek ahhoz képest, mint ami jelenleg megvalósítható a néhai antropológus, David Graeber által bullshit jobnak nevezett állások révén.

Korábbi bizonytalan gazdasági időszakokban, mint például az inflációs 1970-es években, a megtakarítási ráták– némileg paradox módon – megugrottak, mivel az infláció felemésztette a meglévő megtakarításokat. Most azonban a megtakarítási ráták, különösen az Egyesült Államokban, gyorsan csökkennek: a koronavírus-járvány időszakára jellemző magas szintekről a 2010-es évek szintje alá estek. Vajon ez a tendencia a jövőbe vetett bizalomról szól, vagy fatalizmust jelez?

A technológiai vívmányok és az újszerű lehetőségek korszakával együtt új útmutatókra van szükség a személyes elvárások és hozzáállás terén. A történelem, ahogy mindig, most is tanulságokkal szolgál. Mindig is voltak olyan, nagy változásokat generáló személyiségek, akik átformálták a közvélekedést, és akik egészen más módon működtek, mint a modern kor Trumphoz hasonló, nagy hatással bíró személyiségei.

Buddha a teljes papi hierarchia számára jelentett közvetlen kihívást. Az olyan személyiségek, mint Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin és Lourdes-i Szent Bernadett mindannyian óriási vonzerővel rendelkeztek, amit szenvedésük még erősített is. Fellázadtak az akkori elit és annak ortodoxiái ellen. Segítettek az embereknek meglátni az értelmes egyéni cselekvés lehetőségét. Inkább megmutatták ezt, mint elmondták. Végül, de csak azután, hogy forradalmi változást idéztek elő sok ember életében, a társadalmuk intézményei is reagált gondolataikra.

A modern kor nagy hatással bíró személyiségeinél viszont ez a sorrend fordított. Céljuk pusztán az utánzás és a származtatott viselkedés piacosítása. Trump nem az általa képviselt értékek miatt számít nagy hatással bíró személyiségnek, hanem azért, mert ráült egy bizonyos hangulatra. Ennek a hatásnak a lényege egyben az is, hogy múlandó.

A szentek azért voltak nagy változásokat elérő személyiségek, mert hosszabb távon – sőt, örökérvényűen – gondolkodtak és cselekedtek. A félelmet és a bizalmatlanságot a jelen pillanata iránti megszállottság leküzdésével enyhítették. A modern játékelmélet hívei felismerhetik ennek a megközelítésnek a hatékonyságát abban, ahogy az az ismétlődést a perspektívák átkeretezésére használja. Újra fel kell építenünk a rövid távú gondolkodáson túlmutató hozzáállás képességét, ha ki akarunk emelkedni a jelenlegi csüggedés mocsarából.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

