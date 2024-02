Interjút adott Tucker Carlsonnak Vlagyimir Putyin - Komoly témákat említett meg az orosz elnök

Donald Trump amerikai elnök bukása után hamarosan Tucker Carlson is kiesett a republikánus elit kegyeiből. A jobboldali Fox News egykori tudósítóját kirúgták munkahelyéről, azóta pedig saját blogján beszél vadabbnál vadabb elméleteiről. Állhatatosságát ugyanakkor nem érheti kritika, ő az első nyugati sajtós, akinek a háború kirobbanása óta i nterjút adott Vlagyimir Putyin orosz államfő, maratoni, két órás hosszúságban, ahol az ukrán történelem orosz értelmezésétől a mesterséges intelligenciáig számos téma szóba került.

Az orosz elnök az interjú kezdetén egy rövid történelemleckét ad az amerikai riporternek Oroszországról, melyben többek között elmondja, hogy Lengyelország összejátszott Hitlerrel Csehszlovákia felosztásában, a Szovjetunió pedig végül azért szállta meg Lengyelország keleti felét, hogy segíteni tudjon Prágának. Putyin meglátása szerint Ukrán nép, illetve Ukrajna soha nem létezett, az "Ukrán" szó mindössze az orosz határvidéken élő szlávokat jelentette. Az, hogy a szovjet érában végül létrejött az Ukrán Szovjet Szocialista köztársaság az orosz elnök szerint Lenin rossz döntésének köszönhető.

A történelemlecke során gyorsan előkerül hazánk is. Carlson felteszi a kérdést az orosz elnöknek: felajánlotta-e Kárpátalját Orbán Viktornak, melyre Putyin egyértelmű nemmel felel, ugyanakkor elmondja, hogy bár a nemzetközi jog szerint Magyarország nem követelhetné vissza az elcsatolt területeket, de megértené, ha mégis meghozná ezt a döntést Budapest.

Az orosz államfő továbbá elmondja: hazáját elárulta a Nyugat, hiszen a Szovjetunió felbomlásakor ígéretet tettek arra, hogy a NATO nem fog Oroszország irányába terjeszkedni, erre mégis sor került. Putyin azt is elmondja, Bill Clinton elnöksége alatt négyszemközt még az orosz NATO-tagságról is beszélt az amerikai elnökkel, de Clintont a tanácsadói lebeszélték erről az ötletről.

Bár Putyin szerint hazája ezt követően is megpróbált jó kapcsolatot fenntartani a NATO-val, Washington ahol tudta, akadályozta Oroszországot: támogatta a kaukázusi szeparatizmust, kémkedett az orosz vezetés után és elutasította az orosz elnök azon ötletét, hogy Oroszország, Európa és az Egyesült Államok közös rakétavédelmi rendszert építsen ki. Putyin úgy véli, bár mind Clinton, mind idősebb Bush jó szándékú politikus volt, a tanácsadóik kezében volt a valódi hatalom.

Az elnök álláspontja szerint lényegében Washington "kergette bele" Moszkvát abba, hogy interkontinentális ballisztikus rakétákat kezdjen fejleszteni.

Putyin beszélt a 2014-es Maidan-tüntetésekhez vezető útról is: úgy véli, Viktor Janukovicsot a nyugat által támogatott ellenzék buktatta meg, miután az ukrán elnök gondolkodási időt kért az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán. Putyin szerint Moszkvát nem az aggasztotta, hogy Ukrajna közeledik az EU-hoz, hanem az, hogy egy ukrán EU-tagság ellehetetlenítené az orosz-ukrán szabadkereskedelmi övezetet. Az orosz elnök azt állítja, Janukovics félt az orosz gazdasági kapcsolatok meggyengülésétől, de Washington nem várta meg a döntését, inkább megbuktatta. Az orosz államfő állítja: ő igyekezett békíteni a feleket, rávette Janukovicsot, hogy ne vesse az ország erőszakszervezeteit, de a felfegyverzett lázadók mégis végrehajtották a puccsot.

A Maidan-tüntetésekről készült számtalan videófelvétel bizonyítja azt, hogy az ukrán rendőrség igenis belelőtt a tömegbe a zavargások során.

Az elnök elmondja, hogy a Maidan-tüntetésekkor az orosz lakosság védelme érdekében annektálta a Krím-félszigetet, melyre válaszul az ukrán haderő megtámadta a fegyvertelen, főleg oroszok lakta Donbaszt. Putyin kijelenti, ha Janukovicsot hagyták volna békében távozni (amire szerinte hajlandó lett volna) és nem támadnak az ukrajnai oroszokra, akkor Moszkva nem vonult volna be az országba. Szerinte a Kreml az utolsó pillanatig igyekezett betartani a 2014-es Minszki Egyezményt, de Ukrajna és a Nyugat erre nem volt hajlandó.

A 2022 február 24 utáni eseményekre rátérve Putyin elmondja, hogy Oroszország legfőbb célkitűzése továbbra is Ukrajna "nácitlanítása", illetve kijelenti: a 2022 március végén Isztambulban tartott tárgyalások után minden esély megvolt a tűzszünetre, a oroszok visszavonták a csapataikat Kijev alól, Ukrajna azonban ismét elárulta az egyezményt.

A világ legtöbb biztonságpolitikai szakértője egyetért abban, hogy a Moszkva által 2022-ben bevetett csapatoknak lényegében semmi esélye nem volt az ukrán főváros elfoglalására.

Putyin ezt követően hosszasan beszél az ukrán nácizmusról, azt is kijelentve, hogy Oroszországban nincs jelen a nacionalizmus.

Az elnök elmondja azt is, hogy a "különleges katonai művelet" kezdete óta nem beszélt Joe Biden amerikai elnökkel, és nem is tervezi, tekintettel arra, hogy "bizonyos csatornákon" továbbra is él a kommunikáció a két nagyhatalom között. Putyin kiemeli, hogy Oroszország nem tervez háborút kirobbantani Európa ellen, az erre utaló nyugati kijelentések pusztán hangulatkeltések. Kizárólag abban az esetben küldene csapatokat Európába, ha Oroszországot érné először támadás.

Nem kell elemzőnek lenned, elég a józan ész ahhoz, hogy ne akarj globális háborút. Egy ilyen háború az emberiség végét jelentené. Ez nyilvánvaló.

Az elnök szerint ezt az eszkalációt az is előidézheti, ha a NATO reguláris csapatokat küld Ukrajnába harcolni, ráadásul az Egyesült Államoknak is megvannak a saját problémái.

Carlson felteszi a kérdést: ki robbantotta fel az Északi-Áramlatot, melyre az orosz elnök azt mondja, egyértelműen a CIA. Carlson

érdeklődik afelől, hogy ha Putyinnak bizonyítéka van arra, hogy a Nyugat robbantotta fel a vezetéket, akkor miért nem hozza ezt nyilvánosságra? Az orosz elnök erre annyit válaszol, nem szeretné "reflektorfénybe helyezni" az informátorait. Putyin azt is elmondja, nem érti, Németország, aki komoly gazdasági károkat szenvedett a detonáció következtében, miért nem fordul Amerika ellen. Meglátása szerint Németország és Lengyelország feladta az identitását a Fehér Ház előtt.

Putyin elmondja, hogy az amerikaiak hibát követnek el azzal, hogy a dollárt geopolitikai fegyverré változtatták. Megjegyzi, hogy a háború előtt az orosz külkereskedelem 50%-a dollárban zajlott, a szankciók hatására azonban 13%-ra csökkent, ezzel szemben a kínai jüan 3%-ról 34%-ra emelkedett. Putyin szerint ez is jól jelzi azt, hogy a világ - még Amerika szövetségesei is - igyekeznek megszabadulni dollártartalékaiktól.

Putyin azt is kijelenti, nem aggódik attól, hogy Kína ledominálja a BRICS-tagállamokat, a viszonyuk továbbra is jó, ráadásul Peking nem folytat expanzionista külpolitikát. Azokat a kijelentéseket, melyek szerint Oroszország lassan kínai "gyarmattá" válik "rémtörténeteknek" tartja. Az elnök szerint Washington saját magának tesz rosszat azzal, hogy elzárja a piacát a kínai termékek elől, hiszen a BRICS folyamatosan erősödik, miközben a G7 gyengül.

Az elnök elárulja, hogy bár több korábbi amerikai elnökkel, így az ifjabbik Bushhal és Trumppal is jó személyes kapcsolatot ápolt, de az amerikai külpolitikát nem az elnökök, hanem az ország elitje alakítja, így szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy jobb lenne a Kreml és a Fehér Ház viszonya akkor, ha másik politikus ülne az Ovális Irodában.

Putyin kijelenti, hogy a világ, és vele együtt Amerika is változik és nem rajta, vagy az ukrajnai háborún múlik az, hogy ez a változás "gyors és fájdalmas" vagy "lassú és békés" lesz-e. Az eseményeket párhuzamba állítja a Római Birodalom bukásával, de hozzáteszi: napjainkban minden sokkal gyorsabban történik.

Visszatérve Ukrajnára az orosz elnök úgy gondolja, hogy Volodimir Zelenszkijnek továbbra is megvan a lehetősége arra, hogy szembe forduljon Amerikával, de az USA minden esetben azokat a politikai erőket fogja támogatni, akik Oroszország érdekei ellen ténykednek.

Putyin azt is kijelenti, hogy továbbra is hajlandó asztalhoz ülni az ukrán elnökkel.

Putyin az interjú végén megemlítette azt, hogy a mesterséges intelligencia nagy lehetőségeket biztosít az emberiségnek, de globális szabályozás nélkül komoly veszélyeket is rejteget.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a 2024-es tulai katonai fórumon. A címlapkép illusztráció, forrása: 2024 Contributor#8523328 via Getty Images