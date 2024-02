Most aztán tényleg komoly bajban van az ukrán haderő – Hogy lesz ebből győzelem?

Az elmúlt néhány hét során drasztikusabbnál drasztikusabb beszámolók jöttek az ukrajnai frontvonalakról: ezek alapján abszolút az a kép rajzolódik ki, hogy az ukrán haderő igencsak komoly kihívásokkal néz szembe. Alapvetően két, régóta fennálló probléma vált mostanra igazán súlyossá: az egyik a lőszerhiány, a másik pedig a harcoló alakulatok emberállományának feltöltöttsége. Jelenleg nehéz látni, hogy lesz majd képes arra az ukrán haderő, hogy visszahódítsa az ország megszállt keleti, délkeleti területeit, sőt, ha a Nyugat nem kapja össze magát nagyon gyorsan, hamarosan még nagyobb területek kerülhetnek orosz kézre. A kialakult szituáció vészes, de még nem katasztrofális, ugyanakkor van pár akut probléma, amire hosszú távon is nehéz lesz megoldást találni.

Súlyos helyzetben az ukrán haderő

Mióta a 2022 tavaszi béketárgyalások kudarcba fulladtak, Ukrajna vezetése többször is közölte, hogy csak egyféle kimenetelét fogadja el a háborúnak: az orosz hadsereg kiűzését Ukrajna teljes területéről, vagyis a részben megszállt Zaporizzsja, Herszon, Donyec és Luhanszk megyék, illetve a Krím felszabadítása a cél.

NEW: Ukrainian forces successfully sank another Russian Black Sea Fleet (BSF) landing ship in the Black Sea off the southern coast of occupied Crimea on the night of February 13 to 14. (1/2) pic.twitter.com/IDaFsb3XSO — Institute (for) February 15, 2024

A két oldal kommunikációján jól látszott, hogy éppen ki érezte magát nyeregben: a meglepően sikeres 2022 őszi ukrán ellentámadás után az oroszok többször is jelezték, hogy tárgyalnának, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben tiltotta meg magának és az ukrán államnak a tárgyalásos rendezést. A kudarcos, 2023 nyári ukrán ellentámadás óta viszont Moszkva egyre inkább azt kommunikálja, hogy (ismét) egész Ukrajna elfoglalását és / vagy az ukrán államiság felszámolását tartják fő célnak, míg Kijev óvatosabban beszél az ország területi integritásának visszaállításáról.

Az elmúlt hónapok eseményei alapján kijelenthető, hogy a frontvonalon teljes mértékben átvette a kezdeményezést az orosz haderő és jelenleg nem látszik, mikor, hogyan fordulhat ez.

Ukraine update for the past week: forces have advanced into the central areas of Avdiivka. forces in the southeast of the city, and at 'Zenit', are now at significant risk of encirclement if withdrawals are not already underway. pic.twitter.com/qR8pTFoeHx — War (Mapper) February 14, 2024

Rengeteg helyszíni riport, médiabeszámoló és bennfentes információ alapján a következő problémák ismertek:

Az ukrán haderő súlyos lőszerhiánnyal küzd, különösen a tüzérségi fegyvernemen belül. Az ukrán tüzérség szinte teljesen átállt a NATO-szabvány 155 milliméteres tüzérségi eszközökre a háború alatt, ezeknek a fegyvereknek a lőszerutánpótlásával kapcsolatosan viszont már bőven a nyári offenzíva előtt is gond volt. Az európai, amerikai hadiipar egyszerűen nem tudja tartani a lépést az ukrajnai háború intenzív lőszerhasználatával: az ukrán haderő napi 4-7 ezer, az orosz haderő napi 20 ezer tüzérségi lőszert lő el. Irán több százezer, Észak-Korea legalább egymillió tüzérségi gránáttal töltötte föl Oroszország arzenálját, miközben Európa töredékét sem tudja majd leszállítani a márciusra beígért 1 millió lőszernek, Amerikából pedig a Kongresszus hónapok óta húzódó vitája miatt egyetlen töltény sem jön. Egyre kritikusabb a harcoló alakulatok személyi állományának feltöltöttsége. Talán még az ukrán vezérkar sem tudja pontosan, mennyi katonája van az ukrán haderőnek, a frontvonalon harcoló alakulatok létszámát így még megbecsülni is lehetetlen. Helyszíni beszámolók alapján viszont annyit tudni lehet, hogy egyes ukrán zászlóaljak feltöltöttsége kevesebb mint 25%-os, a frontharcokat folytató katonákat 3 helyett 5-10 naponta rotálják ki, a NATO-kiképzéssel rendelkező fiatal katonák helyett pedig egyre nagyobb a fizikai kihívásokat nehezebben viselő, idősebb sorkatonák jelenléte a harcokban. Az ukrán vezetés újabb mozgósítást tervez, de a Valerij Zaluzsnij főparancsnok és Zelenszkij közötti ellentét egyik fő forrása is az volt, hogy nem tudtak megállapodni ennek üteméről, mértékéről és a behívott katonák béréről. Az ukrán hadvezetés nem tud, vagy sokáig nem tudott megállapodni a műveletek folytatásának stratégiájáról, a mozgósítás mellett a stratégiai tervezés volt a Zaluzsnij és Zelenszkij közti ellentét fő forrása. Zelenszkij állítólag támadni akart minden áron, mivel úgy látta, hogy a harctéri sikerekkel tudja fenntartani a Nyugat támogatását és saját népszerűségét hosszabb távon, Zaluzsnij viszont aktív védekezést szeretett volna, tartva attól, hogy az újabb támadások irreálisan magas áldozatot követelnek az ukrán haderőtől. Zaluzsnij menesztésével és Olekszandr Szirszkij tábornok kinevezésével ez az ellentét feloldódott, Szirszkij állítólag sokkal inkább „parancskövető” vezető, mint elődje, így alighanem eldőlt az, hogy újabb támadások lesznek, amint ez lehetséges. Függetlenül attól, hogy mi lesz a hatalmi harcok frontvonalra gyakorolt hatása, a helyzet két szempontból is előnytelen Ukrajna számára: egyrészt Zaluzsnij rendkívül népszerű volt az ukrán katonák körében, így menesztése negatív hatással lesz / van a morálra, másrészt pedig összetört az ukrán vezérkar oszthatatlan egységének illúziója. Sokat elmond, hogy a háború során talán először kisebb tüntetés is volt Kijevben Zaluzsnij menesztése ellen.

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na Placu Niepodległości w Kijowie, domagając się przywrócenia na stanowisko generała Wałerija Załużnegohromadske pic.twitter.com/Qo95ZEEVFX — Biełsat (@Bielsat_pl) February 9, 2024

Mindez nem jelenti azt, hogy – ahogy számos orosz, oroszbarát forrás sugallja -, az ukrán hadsereg „már csak egy lépésre van” a teljes összeomlástól. Ugyanakkor az vitathatatlan, hogy nem látszik, az ukrán haderő hogy lenne képes rövidtávon újabb támadóműveleteket folytatni, sőt, bizonyos szektorokban (Avgyijivka, Robotine, talán Kostyantynivka és Kupjanszk) a védvonalak integritása is veszélybe kerülhet.

A kialakult szituációból tehát nem következik az, hogy az orosz haderő, mint kés a vajon, meg sem áll Kijevig Avgyijivka elfoglalása után, ugyanakkor minél tovább fennállnak a fent említett problémák, annál inkább nő az esélye a frontvonal összeomlásának.

(Hogy) lehet ezen fordítani?

Rengeteg nyugati elemző hangsúlyozza: az orosz győzelem Ukrajnában, legyen szó akár arról, hogy „csak” a Donbaszt és a Krímet összekötő megyéket viszik, nem állna a Nyugat érdekében. Az orosz haderő közelebb kerülne a NATO keleti arcvonalához, illetve megnőne az orosz nacionalisták „étvágya” más országok, például Moldova, Grúzia / Georgia, netán hosszú távon a NATO-tag balti államok megtámadásához, destabilizálásához.

Ennek ismeretében furcsa lehet annak ténye, hogy Európa és az Egyesült Államok ilyen gyorsan „kifulladt,” pedig a Nyugat kollektív biztonságának érdekében állna Ukrajna további támogatása.

THE HIGH PRICE OF LOSING UKRAINE https://t.co/txy8gSElI2 — Jeremy (Smithson) January 9, 2024

Most nagyon úgy fest, hogy miközben Amerikában politikai okokból akadt meg Ukrajna támogatása, Európában a folytatás nem csupán akarat kérdése. Az ukrán haderő intenzív lőszerhasználatát egyszerűen nem tudja támogatni az európai hadiipari gyártóképesség, nem véletlen, hogy épp a 155 milliméteres tüzérségi lőszerekkel kapcsolatosan vannak gondok. Persze, vannak bizonyos képességek, melyet az európai vezetők Kijev intenzív lobbizása ellenére sem akarnak átadni, például a német Taurus-rakéták, a svéd Gripenek vagy a francia Leclerc harckocsik, de a hagyományos fegyverek lőszerutánpótlása most sokkal égetőbb kérdés.

Ukrajna legnagyobb problémája, hogy hiába van akarat az orosz haderő feltartóztatására, az ukrán haderő utánpótlása túlságosan függ a nyugati országok támogatásától.

️Ukrainian crew destroys Russian positions with a German 155-mm self-propelled howitzer PzH 2000 pic.twitter.com/GCoXhPzZot — Ukrainian (Front) February 8, 2024

Mindenféle hatalmas ígéretek ellenére (pl. a Rheinmetall, a Baykar is építene üzemet Ukrajnában), nem látszik az sem, hogy pörögne fel az ukrán hadiipar annyira, hogy nehézfegyverekkel, nehézlőszerekkel ki tudja szolgálni az ukrán haderő frontvonalbeli igényeit. Vagyis például hiába gyártanak az ukránok nagyon jó drónokat, egyelőre nem reális, hogy tudnának akár hosszabb távon is harckocsikat, vadászgépeket, önjáró tarackokat, légvédelmi rakétarendszereket megfelelő számban gyártani az orosz haderő állandó ostroma mellett. Így tehát a Nyugattól való függőség valószínűleg hosszú távon is fennmarad.

Minden fennálló probléma ellenére nem teljesen visszafordíthatatlan a helyzet a frontvonalakon; változhat a helyzet, ha és amennyiben:

Az amerikai Szenátus után a Képviselőház is jóváhagyja az Ukrajnának szánt, 60 milliárd dolláros segélyezési keretmegállapodást. Erre most nagyon kevés az esély, mivel a Képviselőház republikánus többségű, ők pedig a határvédelem fontosságára hivatkozva blokkolni fogják a csomagot. Nem kizárt ugyanakkor, hogy ha két nagypárt valamiért mégis kompromisszumra késznek mutatkozik az ügyben, valamikor a tavasz folyamán ismét elindulhatnak az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok. A fegyvercsomag szenátusi elfogadására is kevés esélyt adtak az elemzők, mégis megtörtént. Ha viszont Amerika csak a választások után (Kijev számára jobb esetben novemberben, rosszabb esetben 2025. februárjában, beiktatás után) dönt a további támogatásról, az ukrán haderő tényleg drasztikus helyzetbe kerülhet. Miközben az amerikai politikusok egymással vitatkoznak, egyes európai hatalmak, élen Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Németországgal, próbálják pótolni az ukrán haderő szükségleteit. Itt azonban nincs meg a kellő ipari képesség ahhoz, hogy rövid távon ellássák a kellő mennyiségű tüzérségi lőszerrel, nehézfegyverekkel az ukrán hadsereget. Nem kizárt, hogy 2-5 éven belül új gyártóüzemek létesülnek majd, ahol nagy mennyiségben készülnek majd 155 milliméteres lőszerek, drónok, modern harckocsik és IFV-k, de addig Európa nem tudja egyszerre pótolni az ukrán eszközveszteségeket és lőszerfelhasználást, illetve kiszolgálni a NATO-országok saját védelmi igényeit. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy egyik európai ország sem akar túlságosan mélyen belenyúlni saját készleteibe, az új eszközök gyártása pedig évek kérdése.

Kijev számára ideális esetben tehát hamarosan megállapodik az amerikai Kongresszus Ukrajna további támogatásáról, aztán 2025-2026-ra az európai hadiipar is felpörög, így pedig fenntartható lesz az ukrán hadigépezet további támogatása. Kevésbé ideális (és egyelőre talán reálisabb) esetben viszont akár 2024 második feléig is érdemi fegyvertámogatás nélkül maradhat az ukrán haderő és a tavaly tavasszal transzferált, az offenzívában nem felhasznált eszközökre kell támaszkodnia az ukrán védelmi képességnek (a Leopard 1-esek, Challenger és Abrams harckocsik, CV90-es IFV-k és Strykerek nagy részét például még biztos nem használták fel).

Challenger 2 tank of Ukrainian 82nd Air Assault Brigade. #UkraineRussiaWar — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 9, 2024

Nem biztos, hogy 2024 második felére úgymond "késő lesz" Ukrajna további támogatása, de nagyon nehéz most ezzel kapcsolatosan bármit jósolni. Az orosz haderő papíron most jelentős előnyben van, de nem egyszer fordult már elő, hogy (főleg támadóműveletek során) Putyin katonái alulmúlták a várakozásokat.

Van azonban egy, hatalmas probléma, aminek megoldása sehogy sem látszik, hosszú távon sem: ez pedig az ukrán haderő személyi állományának kérdése.

Akárhogy is nézzük, Ukrajna durván 35 milliós lakossága nem biztos, hogy még éveken át motivált és / vagy jól képzett katonákat fog tudni a frontra küldeni, a külföldi önkéntesek / zsoldosok pedig az orosz haderő előretörése miatt valószínűleg egyre kevésbé érzik majd azt, hogy a Kijev által felajánlott 3300 dolláros havi fizetés megéri a felmerülő kockázatokat.

Video of soldiers listening to the sounds of battle in the distance before (presumably) being sent to . #Ukrainian — Elliot (@elliotreports) February 11, 2024

Ukrajnának hatalmas technológiai fölénybe kell kerülnie haditechnikai eszközök, hírszerzési képességek és képzettség terén, ha a 140 milliós Oroszország személyi állománybeli fölényét ellensúlyozni akarják.

De technológia ide vagy oda: gyalogságra mindenképp szükség lesz: Bahmut, Tokmak, Mariupol utcáit ugyanis nem lehet kizárólag drónokkal, F-16-os vadászbombázókkal és HIMARS-rendszerekkel visszahódítani. Ugyanez igaz a meglévő városok védelmére is. Egyszerűen nem létezik olyan technológia, amely az utcai harcok során helyettesíteni tudná a gyalogság kulcsfontosságú szerepét.

Nem véletlen, hogy a további sorozás, illetve a meglévő alakulatok katonáinak védelme állandó vita tárgyát képezi az ukrán vezetésben is.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images