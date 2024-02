Elesett Avgyijivka, de az orosz hadsereg nem áll le: 3 város, amely most Putyin célkeresztjébe kerülhet

Öt hónapnyi ostrom után úgy néz ki, elesett Avgyijivka: a donbaszi kisvárosból kivonultak az ukrán katonák. Az orosz haderő ezzel a győzelemmel aligha áll le, már látszik, mely városok, települések kerülhetnek következőnek az orosz hadvezetés célkeresztjébe.

Csasziv Jar

Ahogy átszakították az avgyijivkai védvonalakat az orosz erők, egy másik település ellen is ostrom indult: az orosz katonák északkeleti és délkeleti irányból is támadás alá vették Ivanivszkét. A falutól északra található Bohdanivkát már januárban elfoglalták az oroszok.

A két kistelepülés azért fontos, mert közrefogják Csasziv Jart, azt a durván 12 ezres kisvárost, ahonnan az ukrán haderő tavaly tavasszal és 2022 telén a bahmuti harcokhoz szállította az utánpótlást.

Az orosz haderőnek szinte biztosan Csasziv Jar a következő stratégiai célja a szektorban, a kisváros elfoglalásával hosszú időre biztosítani tudják bahmut ellenőrzését.

Orihiv

Az igencsak karcsú eredményeket elérő 2023 nyári ukrán hadjárat egyik legnagyobb sikere az volt, hogy elfoglalták Kijev katonái a Zaporizzsjában található Robotine települést, azóta az orosz haderő nem is tudta ezt visszaszerezni.

Számos ukrán forrás írt arról az elmúlt napokban, hogy hatalmas ellenséges csapatösszevonást észleltek Rivnye, Novokprokopivka és Verbove térségében,

egyes ukrán vezetők szerint nagyobb a régióban az orosz erőkoncentráció, mint Avgyijivka körül volt tavaly októberben.

Ilyen mennyiségű haditechnika (valószínűleg harcjárművek százairól és sokezer katonáról van szó), aligha ahhoz kell, hogy az oroszok csupán Robotinét vegyék vissza, a fő cél alighanem az, hogy az ukrán fő védvonalakat átszakítva Orihiv térségébe tudjon tovább mozogni az orosz támadóerő.

Kérdés, hogy ez az elképzelés mennyire jár majd sikerrel: ahogy az ukránoknak beletört a bicskája a Tokmak körül felhúzott orosz védvonalakba, úgy az orosz erőkre is hasonló veszélyek leselkednek. Akárhogy is nézzük, az ukrán haderőnek több mint másfél éve volt készülni Orihiv védelmére, így egy ilyen művelet még az ukrán hadsereg lőszerhiánya mellett is aligha lesz sétagalopp.

Kupjanszk

A Harkiv megyében található Kupjanszk először akkor válhatott nemzetközileg ismertté, amikor 2022 őszén teljesen kiürítette a várost az orosz hadsereg, az ukrán ellentámadás során az egyik visszahódított, stratégiai fontosságú település ez a város volt.

Az orosz haderő tavaly nyár óta próbál mozgolódni Kupjanszk térségében, sokáig látható eredmény nélkül, az elmúlt hetekben azonban ebben a szektorban is lenületbe jött az orosz offenzíva. A legnagyobb nyomás északkeleti irányból, Szinkivka felől nehezedik Kupjanszkra, az orosz katonák konzervatívabb becslések szerint is 7-8 kilométerre vannak már a harkivi várostól.

Kupjanszk azért fontos, mert vasúti, szárazföldi és vízi közlekedési csomópont is egyszerre, a város megszerzésével az oroszok Harkiv felé tudnának tovább nyomulni.

Címlapkép forrása: 2023 Libkos via Getty Images