Navalnij felesége részt vesz az EU külügyi tanácsának ülésén

Az uniós miniszterek határozott üzenetet küldenek majd az oroszországi szabadságharcosok támogatásáról, és tisztelegnek Alekszej Navalnij emléke előtt - olvasható a bejegyzésben.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi . @navalny