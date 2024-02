Háború ide vagy oda, Putyinnak egy sokkal nagyobb kihívással kell megküzdenie

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban állandóan felmerül, hogy Oroszország egyszerűen túl nagy és túl népes ahhoz, hogy egy anyagháborút elveszítsen. Az kétségtelen, hogy Moszkva – minden számítás szerint – ellenőrzi a legtöbb területet a világon, viszont a lakosságszám tekintetében még éppen befér az első tízbe. A jövőben viszont ez is megváltozhat, a vezetés pedig már belátta, hogy tennie kell valamit a születésszámok felpörgetéséért.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre határozottabban próbálja meggyőzni az orosz lakosságot, hogy több gyerek vállalásával járuljanak hozzá az ország jövőjének biztosításához.

Az orosz családoknak legalább két gyermeket kell vállalniuk a nemzet etnikai fennmaradása érdekében, és három vagy több gyermeket, ha fejlődni és gyarapodni akarnak

– mondta február 15-én az orosz elnök egy uráli harckocsigyár dolgozóinak tartott beszédében. Hozzátette azt is, hogy „amennyiben szeretnének megmaradni népcsoportként, akkor mindenkinek több gyermeket kell vállalnia”. Felmerül a kérdés, hogy pontosan mekkora lehet a probléma az országban, ha már Putyin is ennyire drámaian fogalmaz.

Oroszország a világ legnagyobb országa, azonban csak a világ kilencedik legnagyobb lakosságával rendelkezik. Korábban a Szovjetunió népessége 290 millió fő felett volt, ezzel Kína és India után ez volt a harmadik legnépesebb ország a világon. A rendszerváltás viszont a kommunista blokk széteséséhez vezetett, amelyből Oroszország került ki legnagyobb, és legnépesebb országként.

Hiába maradt így is messze a világ legnagyobb területtel bíró állama, a lakosságszám „mindössze” 149 millió főre zsugorodott.

Az ország gazdaságilag ráadásul jelentősen megsínylette a rendszerváltozást, ezért oroszok tömegei döntöttek a kivándorlás mellett, többnyire Izrael, Németország és az Egyesült Államok jelentette a fő célpontot. A trend a helyzet konszolidációjával visszaesett, sőt, egyenesen meg is fordult. A 2000-as évektől kezdve a volt szocialista államokból rengeteg bevándorló érkezett Oroszországba, ennek okai kettős volt: egyrészt a fellendülő orosz gazdaság vonzó lehetett a munkások számára, különösen a szegény belső-ázsiai országok lakóinak. Másrészt a Szovjetunió szétesése után jelentős orosz kisebbség szorult az országhatáron kívülre, ők pedig nagy számban döntöttek a bevándorlás mellett.

there are some pretty astonishing charts on this paper based on release of 2018 demographic data. first up is has first absolute contraction in size of population #Russia — BenAris (@bneeditor) April 29, 2019

Hiába alakultak jól Oroszország gazdasági mutatói, valamint a vándorlási egyenleg is pozitív képet mutatott, a lakosságszám mégis folyamatosan csökkent. Ennek okai elsősorban a születésszámok visszaesésében keresendőek. A teljes termékenységi arányszám (Total Fertility Rate – TFR) 1987-ben még bőven a népesség reprodukciójához szükséges 2,1-es érték felett volt, a 2,22-es szám a lakosság lassú növekedését jelentette. A trend viszont ettől kezdve nem alakult kedvezően: a folyamatos csökkenés eredményeként 1999-ben már mindössze 1,16 volt a TFR. Ez jelentette a mélypontot, ettől kezdve lassú emelkedésnek indultak a születési arányok, de 2015-ben 1,78-nál tetőzött, majd újra csökkenésnek indult. A jelenlegi értékek mindössze 1,5-esek, ami az orosz lakosság számának folyamatos esését jelenti.

Ez tehát az orosz vezetés nagy problémája, hiszen Moszkva nagyhatalmi érdekei sérülnek a lakosság csökkenésével.

Az elöregedő lakosság egyre nagyobb szociális terheket ró az országra, miközben a csökkenő munkaerő a bevételek visszaesésével fenyegetnek.

A kormányzat nem szeretné tétlenül szemlélni az eseményeket, hanem már régóta igyekeznek ösztönözni a gyermekvállalást.

Vlagyimir Putyin 2007-ben hagyta jóvá az ország népességpolitikai irányvonalat. Ennek része az általános egészségügyi helyzet javítása, amely segíthet csökkenteni az Oroszországban jellemző krónikus betegségek számát. Fontosabb lépés volt, hogy a családokat közvetlenül támogassák jelentős pénzösszeggel, valamint egyszerűen lehetővé tegyék a családok számára, hogy megigényelhessék az állami pluszjuttatásokat. Ezen felül kiemelten fontos Moszkvában, hogy a gyermekhalandóságot lecsökkentsék. A három, vagy annál több gyermeket vállaló párok kaphatnak az államtól olyan telket, amelyre az alapinfrastruktúra már megépített. A közegészségügyi intézkedések a társadalmi függőségekre is kitérnek, szeretnék a dohányzást, valamint az alkoholizmust visszaszorítani. Az intézkedések hatására a halálozások száma csökkenni kezdett az országban, ez viszont a koronavírus járvánnyal megszakadt.

A születésszámok megoszlása is egyenlőtlenül alakul az országban. A városias zónákban jóval alacsonyabb, mint a vidéki területeken. Ameddig a legnagyobb városokban 1,4 körüli értékek vannak, addig a 10 ezer fő alatti kistelepüléseken átlépi a természetes reprodukcióhoz szükséges értéket a születésszám. A legalacsonyabb születési arányszámokat produkáló régiók többsége Oroszország nyugati – legsűrűbben lakott – részén összpontosul, elsősorban tehát a helyieknek szóló programot kellene kitalálnia a vezetésnek. Jellemző trend, hogy a többségi társadalmat alkotó orosz etnikum kevésbé szívesen vállal gyermeket, míg a muszlim többségű területeken jóval a 2,1-es érték feletti a TFR.

A JELENSÉG AHHOZ VEZET, HOGY JELENTŐSEN ÁTALAKUL AZ OROSZ TÁRSADALOM ETNIKAI ÖSSZETÉTELE, AZ OROSZ NEMZETISÉG ARÁNYA FOLYAMATOSAN CSÖKKENNI FOG, MIKÖZBEN A MUSZLIM KISEBBSÉG SÚLYA EGYRE NAGYOBB LESZ.

Az ukrajnai háború is súlyos hatást gyakorolt az orosz lakosságra. Nem tudni pontosan, hogy mekkora áldozatokat követelnek a harcok, viszont a beszámolók alapján már százezres nagyságrendben mérhetőek az oroszok veszteségei. Ez még nem a halottakat jelenti, viszont az óvatos becslések szerint is tízezres nagyságrendre tehető az orosz haderő halálos áldozatainak száma. Ez még önmagában eltörpül a teljes lakosságszám mellett, viszont egyáltalán nem elhanyagolható szempont, mivel jellemzően éppen a családalapítási korban lévő férfiak harcolnak a frontvonalon.

Ennél nagyobb problémát okoz Moszkvának az, hogy a behívó miatti félelmükben hatalmasra tehető a kivándorlók száma az országból. Emlékezetes, hogy még az ukrajnai konfliktus elején, amikor az orosz elnök részleges mozgósítást rendelt el, akkor micsoda tömegjelenetek alakultak ki a határátlépőknél. Akkor ugyanis hosszú, tömött sorokban várakoztak az oroszok, hogy elhagyhassák az országot. Az információk szerint nagyjából 820 ezer ember hagyta el a háború kirobbanását követően Oroszországot, viszont többen azóta már visszatértek. Ez még nem egyenlítette ki a mérleget, jelentős orosz diaszpórák jöttek létre a Közel-Kelet több országában is. A Jewish Agency for Israel szerint csak 2022-ben 37 ezer orosz költözött a zsidó államba. A felmérések alapján nagyjából 15 százalékos lehet a visszatérők aránya, ők azért döntöttek a költözés mellett, mivel már nem volt annyira fenyegető a mozgósítás az országban. Putyin ennél magabiztosabb kijelentést tett 2023 júniusában, amikor azt mondta, hogy az orosz kivándorlók fele már vissza is érkezett az országba.

Nehéz megmondani, hogy most pontosan mennyien élnek Oroszországban, mivel az ukrajnai invázió területnyeresége a népesség emelkedésével is együtt járt. Csak megközelítőleges becsléseket lehet arra adni, hogy az elfoglalt ukrajnai területeken pontosan mennyien maradtak, illetve pontosan milyen korösszetételű maradt a társadalom. Tekintve azonban, hogy jelenleg éppen Ukrajna korábbi legnépesebb területein zajlanak a harcok, így feltételezhető, hogy a nagyszámú ukrán menekült ellenére is milliós nagyságrendben maradt helyben a lakosság. Az orosz csapatok az elmúlt hónapokban két említésre méltó települést is elfoglaltak Donyeck közelében: Marijinkát és Avgyijivkát. Ez azonban nem nagyon eredményezte a lakosságszám növelését, mivel

az intenzív harcok hatására ezek a városok teljesen élhetetlenné váltak, a helyreállítási munkálatok is minimum éveket fognak igénybe venni.

Yep - the UN was already projecting a likely decline in Russia's population *before* Putin invaded Ukraine (this chart is from 2020), so with the combination of combat deaths & emigration, mostly in the 20-30 age bracket, the low variant projection looks increasingly likely pic.twitter.com/Mkqqhlnjhv — Nick (Payne) February 28, 2023

A Krím elcsatolása egyben azt is jelentette Putyinnak, hogy Oroszországban tudott a népesség újbóli növekedésével kampányolni. A félsziget egyoldalú elcsatolása azt jelentette, hogy több mint kétmillió új lakója lett az országnak, ezzel a 143 milliós lakosság 145 millió fölé hízott. A jövő azonban nem fest túl rózsás képet: minden előrejelzés azzal számol, hogy Oroszország lakossága csökkenni fog. Abban egyetértenek a szakemberek, hogy a következő években a csökkenés bizonyosan megállíthatatlan, de hosszú távon van esély a természetes szaporodás emelésére.

Ehhez viszont nagyon gyors és radikális beavatkozásra lenne szükség, amit nem biztos, hogy megengedhet magának most a moszkvai vezetés.

A hosszútávú kilátások sem festenek túl pozitív képet Moszkva számára, a legtöbb forgatókönyv azzal számol, hogy a következő évtizedekben jelentősen csökkenni fog Oroszország lakossága. Ez ahhoz vezethet, hogy kicsúszik a legnépesebb országok sorából. Az sem mellékes szempont, hogy meddig tart a szomszédos Ukrajnával vívott háború. Minél tovább húzódnak az összecsapások, annál több katona esik el, ráadásul könnyen lehet, hogy a vezetésnek újabb mozgósítást kell majd elrendelnie a jövőben. Ez a kivándorlók újabb hullámaihoz vezet, miközben a nyugati szankciók miatti gazdasági nehézségek hatására már a bevándorlók számára is egyre kevésbé számít vonzó célpontnak az ország.

Címlapkép forrása: Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images