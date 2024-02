Csúnyán összeveszett egymással Amerika két kulcsfontosságú szövetségese – Kína már dörzsöli a tenyerét

Magyarországon mindegy, hogy Dokdó-szigeteknek, Takeshima-szigeteknek vagy esetleg Liancourt-szirtekről beszélünk, ugyanis mindhárom elnevezés ugyanazt a területet jelöli. A helyzet azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű a Távol-Keleten, ahol ez egy komoly geopolitikai vitát jelent Dél-Korea és Japán között. A kis szigetcsoport korábban megmaradt a két ország gondjának, de Kína felemelkedésével a figyelem középpontjába került a néhány sziklaszirtből álló szárazföldek hovatartozásának kérdése.

Az angolul csak Liancourt-szirteknek nevezett szárazföldek nagyjából félúton helyezkednek el Japán és Dél-Korea között a Japán-tengeren (az egyszerűség kedvéért a cikkben a koreai Dokdó-szigetek elnevezést fogjuk használni). A 35 kis felszínre bukkanó szikla teljesen lakatlan, a körülmények nem teszik ideálissá az állandóan lakott település létrehozását. A szárazföld összterülete nem éri el a 19 hektárt, vagyis a 0,19 négyzetkilométert (összehasonlításul, ez a magyar Parlament alapterületének tízszeresével nagyjából megegyező méret). A művelésre alkalmatlan területen egy apró bázis működik, amelyen a dél-koreai parti őrség 40 tagja állomásozik. Az igencsak jelentéktelennek tűnő helyzete ellenére 2022-ben több mint 280 ezer turista látogatott el az ég felé meredő sziklákhoz.

Bár a szigetek egyáltalán nem tűnnek fontosnak, már hosszú évtizedek óta állandó vitaforrást jelent a hovatartozásuk Dél-Korea és Japán között (Észak-Korea is fennhatóságot követel a területen, de ez annak része, hogy Phenjan a teljes Koreai-félsziget felett szeretne ellenőrzést szerezni).

A távol-keleti középhatalmak vitájának hátterében számos sérelem, megoldatlan viták és gazdasági érdekek sora húzódik.

Miért ilyen fontos egy apró sziklacsoport a feleknek?

A vita kiújulása egyáltalán nem váratlan, sőt, már nagyon hosszú történelemre tekint vissza a küzdelem a sziklák felügyeletéért. Első ránézésre a világ többségének számára érthetetlennek tűnik, hogy miért ragaszkodnak a katonai hatalmak ennyire ezekhez az apró szárazföldekhez. A megegyezés hiánya miatt ugyanis a tengeri erőforrások kiaknázása sem valósulhat meg a területen.

A Dokdó-szigetek kérdése azonban nemcsak pár apró jelentéktelennek tűnő szikla feletti viaskodásról szól, hanem sokkal inkább a történelmi emlékezet megnyilvánulásáról is.

Dél-Korea számos sérelmet cipel magával a korai japán gyarmati uralom időszakából, és a lakosság többsége úgy gondolja, hogyha ebben a kérdésben engednének Tokió igényeinek, akkor az utólag legitimálná a Koreai-félsziget megszállását. Pártpolitikai oldaltól függetlenül ez a téma mindenkiből nagyon erős nacionalista ellenreakciót vált ki Dél-Koreában. Tehát, ha még lenne is politikai akarat arra, hogy előrelépés legyen a rivális szomszéddal a helyzet rendezésére, az szinte biztosan felérne egy politikai öngyilkossággal.

A koreai nemzeti tudatban nagyon erősen megmaradt, hogy Tokió először az apró sziklákat annektálta 1905-ben, mielőtt 1910-ben elfoglalta volna magát a félszigetet is. Ez a nemzeti élmény pedig azt a szimbolikus képet vetíti a lakosság szeme elé a szigetek kérdésében, hogy Japán újra hasonló lépéseket fontolgat. Japán részéről sem valószínű a kihátrálás, bár gyakran felmerül az az érv, hogy először a szigetországnak kellene lépnie az ügyben. Közben Tokiónak más területi vitái is vannak – például a Kuril-szigetek hovatartozásának kérdése Oroszországgal –, ezért nem engedhet a követeléseiből, mert félő, hogy ezt gyengeségnek tekintenék a riválisai, és megpróbálnák kihasználni a saját akaratuk érvényesítésére.

The Kuril Islands are a chain of islands in the Northwestern Pacific disputed by Russia and Japan | Source: https://t.co/BajWB1wzlu — MapAddict (@AddictMap) April 3, 2022

Nem elhanyagolható tényező, hogy a Japán-tenger fenekén jelentős nyersanyag-lelőhelyek húzódnak.

Mindkét keleti gazdaságnak égetően szüksége van az energiára, mivel alapvetően energiaszegény országok, amelyek nagyban rászorulnak a külföldi forrásokra. A Dokdó-szigetek körüli vizek ráadásul halban gazdagok, a halászati jogokra pedig szintén mindkét ország igényt tart.

A felek már több alakalommal tettek kísérletet a terület feletti ellenőrzés rendezéséért, de mindeddig sikertelenül:

1951-ben San Franciscóban írtak alá egy dokumentumot a felek, amely a második világháború lezárásáról szólt. A szerződés kimondta, hogy Tokió elismeri a Koreai-félsziget függetlenségét, viszont a Dokdó-kérdésben úgy határozott Washington, hogy ennek eldöntése a két ország feladata. Egyesek szerint a nyugati hatalom nem egyértelmű állásfoglalása hozzájárult a mai helyzethez. A szerződést egyébként nagyon sokszor írták át, eleinte egyértelműen Dél-Koreához, majd később Japánhoz csatolva a Dokdó-szigeteket. A végső verzió nem fogalmazott egyértelműen a hovatartozásról. A japán kormány viszont az egyezményre hivatkozik a saját igényeinek indoklásaként.

Egyesek szerint a nyugati hatalom nem egyértelmű állásfoglalása hozzájárult a mai helyzethez. A szerződést egyébként nagyon sokszor írták át, eleinte egyértelműen Dél-Koreához, majd később Japánhoz csatolva a Dokdó-szigeteket. Takeshima-nap bevezetése: a japán Shimane prefektúra közgyűlése 2005-ben elrendelte, hogy tartsanak attól kezdve Takeshima-napot. A kormány arra hivatkozva nem utasította ezt vissza, hogy szerintük nincs fennhatóságuk a döntés felett. A lépés szimbolikus jelentőséggel bírt Tokió igényeinek megnyilvánítására. Ezt követően a japán vezetés számos alkalommal nevezte Japán területnek a Dokdó-szigeteket, 2012 óta a középiskolai anyagokban is ez szerepel. A szigetország 1993-ban adott számot először a területi igényeiről, de csak 2005-ben lett világos, hogy valóban követeli magának a vitás szigetcsoportot. Tokió több alkalommal megpróbált behatolni a térségbe, de ezt a dél-koreai hatóságok megakadályozták. A japán törekvések 2012 után váltak látványosabbá, akkor az Abe Sinzó vezette kormány gyakran nyilvánította ki akaratát.

A kormány arra hivatkozva nem utasította ezt vissza, hogy szerintük nincs fennhatóságuk a döntés felett. A lépés szimbolikus jelentőséggel bírt Tokió igényeinek megnyilvánítására. Ezt követően a japán vezetés számos alkalommal nevezte Japán területnek a Dokdó-szigeteket, 2012 óta a középiskolai anyagokban is ez szerepel. Tokió több alkalommal megpróbált behatolni a térségbe, de ezt a dél-koreai hatóságok megakadályozták. A japán törekvések 2012 után váltak látványosabbá, akkor az Abe Sinzó vezette kormány gyakran nyilvánította ki akaratát. 2019. július 23-án öt kínai és orosz vadászgép hatolt be Dél-Korea légvédelmi azonosító zónájába (ADIZ), ebből az egyik orosz repülőgép éppen a Dokdó-szigetek sértette meg Szöul légterét. Ez volt az első eset, hogy illetéktelen külföldi katonai járművek léptek be a zónába, és Dél-Korea figyelmeztető tűzzel reagált a légtérsértésre. A körülbelül hét perces incidens során összesen 360 figyelmeztető lövést adott le az ország légiereje. Meglepő módon az esetet Japánban felkapták, arra hivatkozva, hogy „Dél-Korea és Oroszország nem csaphat össze egymással japán területek felett”. Az incidens más eredménnyel is járt, mivel Washington egyértelművé tette, hogy szerintük melyik országhoz tartoznak a kis szárazföldek: Dél-Koreát ért agresszív behatolásról beszélt. Később azonban Washington a két ország közötti tengert Japán-tengernek ismerte el, ezzel a koreai „Keleti-tenger” földrajzi név elhagyásával újabb frontot nyitott a névvitában.

A szigetek körüli helyzetre is nagy hatást gyakorolt, hogy az utóbbi évtizedben az Egyesült Államok legnagyobb riválisává Kína lépett elő, Peking terjeszkedésének megakadályozásához pedig Washingtonnak mindkét szövetségesére (Dél-Koreára és Japánra) szüksége van. További adalék, hogy a keleti nagyhatalom növekvő ereje a távol-keleti középhatalmakra is veszélyt jelent, ezért az ő érdekük is a térség békéjének fenntartása.

A három ország közös érdekének érvényesítéséhez, viszont félre kell tenniük (vagy meg kell oldaniuk) a régi vitás ügyeiket, amelyek a bizalmatlanságot szítják a felek között.

A problémás ügyek kezelésére Washington igyekszik egy háromoldalú megállapodást összehozni.

A közeledés eredménye 2023 augusztusában volt látható, amikor Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok első emberei az amerikai Camp Davidben tartottak megbeszéléseket. A találkozót követően megállapodtak abban, hogy igyekeznek minél inkább intézményesítetté tenni a hármas között a kapcsolatot, valamint sokoldalúvá tenni azt. Az aláírt dokumentum a gazdasági, energetikai és technológiai szektorra is kiterjed a biztonsági szempontok mellett. Az országok közötti szövetség egyelőre nem kapott hivatalos elnevezést, de többen a „második NATO” néven emlegették korábban.

Mi történt Camp David óta?

Az eltelt több mint fél évben a megbeszélt találkozókat tartották a felek, valamint a vitás ügyek lassú rendezése is elindult. A szöuli védelmi minisztérium egy dokumentumban „vitatottnak” nevezte a Dokdó-szigetek területét, amely arra utalhat, hogy a biztonsági szempontok miatt hajlandóak engedni Japán követeléseinek. Az eset komoly belpolitikai felhördülést váltott ki az országban, ahol ráadásul hamarosan választásokat tartanak, ahol egyáltalán nem biztos a Tokióval engedékeny politikai erők győzelme.

Egy másik megoldatlan konfliktus a két távol-keleti ország között a japán gyarmati időszakból származik. Szöul azt állítja, hogy a szigetország megszállása (1910-1945) alatt koreaiakat ítéltek kényszermunkára, valamint szexuális rabszolgának vittek el embereket. Ezeket a vádakat Tokió tagadta. Az ügy fontosságát viszont jelzi, hogy a két ország közötti 1965-ös és a 2015-ös normalizálási megállapodásban is szerepeltek. 2024-ben egy japán cég egy bírósági ítélet alapján először fizetett jóvátételt az egyik koreai áldozatnak.

Ez szintén azt jelezheti, hogy a felek hajlandóak lehetnek a legnagyobb ellentétekben is óvatos közeledésre.

Hogy nem minden oldódott meg még ezzel egycsapásra, azt jól jelzi, hogy Japán továbbra is tiltakozását fejezi ki a vitatott területen zajló dél-koreai katonai gyakorlatok miatt:

: Last week, Japan protested against South Korean military drills conducted near a set of remote islands called Dokdo in South Korea and Takeshima in Japanese. The islands are currently controlled by South Korea but claimed by Japan. #MAPWave — Institute (for) January 3, 2024

A jövő azonban kiszámíthatatlan, mivel hamarosan a hármas mindegyik országában választásokat fognak tartani, ahol a szövetséget támogató erők egyáltalán nem biztos, hogy nyernek. Először Dél-Koreában szavazhat a lakosság 2024 tavaszán, ahol nagyon szoros küzdelem várható a két legnagyobb párt között. Szintén idén, de novemberben dönthetnek a jövőről az Egyesült Államok lakói, ahol nagyon kiélezett küzdelemre van kilátás Donald Trump és Joe Biden között. Jövő októberben Japánban lesznek választások, ahol a kormánypárt rekordalacsony társadalmi támogatottsággal bír jelenleg. A drámai politikai változások akár meg is akaszthatják az eddigi fejleményeket, nemcsak az országszövetség alakításában, hanem a vitás ügyek kezelésében is. Ez pedig éppen Pekingnek kedvezne, amely így zavartalanul növelheti tovább a befolyását az indo-csendes-óceáni térségben.

Címlapkép forrása: South Korea Navy via Getty Images