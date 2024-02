Egy háromszáz éve született német gondolkodó lenne felelős az ukrajnai háborúért? – Késhegyig menő vitákat gerjeszt a Putyin által is dicsért filozófus

Kalinyingrád kormányzója nemrég az ukrajnai háborúért is felelőssé tette a balti-tengeri orosz, a második világháború végéig Königsberg néven német város híres szülöttét, Immanuel Kant német filozófust. A kormányzó szavai nem az első becsmérlő megszólalást jelentették a gondolkodóval szemben, aki idén 300 éve született, a jubileumot pedig Kalinyingrád városa is megünnepli. A durva szavak ugyanakkor éles ellentétben állnak azzal, ahogy Vlagyimir Putyin elnök nyilatkozott Kantról, többször is alapvető, nagy gondolkodóként utalva rá, akinek a művei a mai napig tanulságokkal szolgálnak.

A német filozófus, aki miatt oroszok lőnek egymásra

2013-ban furcsa incidens történt az oroszországi Rosztov-na-Donu városában: két huszonéves férfi egy kisboltban állt sorban sörért, miközben Immanuel Kant filozófiájáról vitatkoztak. A filozófiai vita egyre hevesebbé vált, előbb verekedéssé fajult, majd egyikőjük elővett egy pisztolyt, és gumilövedékekkel többször is rálőtt a másik férfira. A lövöldözőt őrizetbe vették, a sértettet könnyebb sérülésekkel kórházba szállították.

Hogy pontosan Kant melyik tételén vitatkozott össze a két férfi a Monty Python Repülő Cirkuszát idéző jelenet során, nem derült ki, mindenesetre nem ők az egyetlenek Oroszországban, akik indulatba jöttek a 300 éve született német filozófus miatt. Pedig Immanuel Kant korántsem olyan megosztó és provokatív gondolkodó, mint például Niccoló Machiavelli, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, vagy az egyidőben a nemzetiszocialistákkal szimpatizáló Carl Schmitt és Martin Heidegger.

Kant olyan könyvei, mint a három nagy Kritika (A tiszta ész kritikája, A gyakorlati ész kritikája, Az ítélőerő kritikája), nem éppen olvasmányos művek, hanem nehéz, filozófiai előképzettséget igénylő írások. Sok más filozófussal szemben Kant műveit, nézeteit zsarnoki rendszerek sem nagyon tudták használni a maguk ideológiai igazolására, ahogy tették azt például a jakobinusok Jean-Jacques Rousseau politikai írásaival, a bolsevikok Marx műveivel vagy a nácik Nietzsche egyes gondolataival.

Immanuel Kant 1790-ben készült portréja. Forrás: Wikimedia Commons

Königsberg, Kalinyingrád, Kant

Egy tény miatt azonban Oroszország nem teheti meg, hogy nem kezd valamit a német filozófus örökségével: Kant ugyanis egész életét Königsbergben élte le, amely város a második világháborút követően Németországtól a Szovjetunióhoz került Kalinyingrád néven, majd a Szovjetunió felbomlása után a körülötte fekvő régióval együtt az Oroszországi Föderáció része lett külön közigazgatási területként (oblasztként). A Kalinyingrádi terület ma a Balti-tenger, Lengyelország és Litvánia közé ékelődik be exklávéként, és itt található az orosz Balti Flotta parancsnoksága.

Königsberg városát a Német Lovagrend alapította 1255-ben, és kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 1945-ig alapvetően német (porosz) uralom alatt állt. Immanuel Kant élete során, 1724 és 1804 között a Porosz Királyság egyik legfontosabb városa volt, saját egyetemmel, ahol maga Kant is oktatott. A második világháború idején a légitámadásokban és a harcokban a város jelentős része elpusztult, majd miután a Szovjetunióhoz került, a német lakosság nagy részét kitelepítették, és oroszokat telepítettek be a helyükre. A város új nevét a Szovjetunió 1946-ban meghalt első államfőjéről, Mihail Kalinyinről kapta. (Kalinyin hivatalosan a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke volt, ami az államfői posztnak felelt meg, de tényleges hatalommal nem bírt.)

Kant élete majdnem 80 éve során el sem hagyta Königsberg városát. A filozófus nagyon puritán életet élt, és élete végéig agglegény maradt. Anekdoták szerint olyan pontos időbeosztás szerint szervezte az idejét, hogy a königsbergi polgárok napi sétájához igazíthatták óráikat. Ebéd utáni magányos sétáját mindössze egyetlen alkalommal hagyta ki, amikor kezébe került Rousseau Emil, vagy a nevelésről című könyve, amely aztán hatalmas hatást gyakorolt gondolkodására. Kant spártai egyszerűséggel berendezett dolgozószobájának egyetlen éke Rousseau arcképe volt.

Kalinyingrád híres szülöttéből hazaáruló

Oroszország és a Nyugat viszonya Vlagyimir Putyin 1999 óta tartó uralma során lépésről lépésre mérgesedett el. Egészen a Krím 2014-es megszállásáig azonban – legalábbis a felszínen – mindkét fél alapvetően jó kapcsolatokra törekedett. (Az első nagy törést hagyományosan Putyin 2007-es müncheni beszédére teszik, amikor az orosz elnök szokatlan keményen kelt ki az Egyesült Államok ellen.) Kalinyingrád lakossága alapvetően büszke volt a város világhírű szülöttére, annak ellenére, hogy német gondolkodóról van szó.

2005-ben Putyin és Gerhard Schröder akkori német kancellár Königsberg alapításának 750. évfordulójára a balti városba látogatott, és közösen vettek részt a jubileumi ünnepségeken, melyek során a kalinyingrádi egyetemet Immanuel Kant Orosz Állami Egyetemmé nevezték át. (Ma az Immanuel Kant Balti Szövetségi Egyetem nevet viseli.) Kant síremléke a mai napig látható a városban, ahogy szobra is, amely egy XIX. században állított szobor 1992-es másolata.

Immanuel Kant szobra Kalinyingrádban. Forrás: Georg Denda / Wikimedia Commons

Az oroszok előszeretettel hivatkoztak Kant kapcsán arra, hogy a filozófus egy ideig orosz alattvaló volt. 1758-ban ugyanis Erzsébet orosz cárnő csapatai elfoglalták Königsberget, amely egészen 1762-ig orosz fennhatóság alatt állt. Az orosz megszállás alatt Kant levelet intézett a cárnőhöz, amelyben azt kérte tőle, hadd tartsa meg egyetemi katedráját. A levélben a filozófus magát a cárnő „szolgájának” nevezte, aki „a legmélyebb áhítattal esedezik Ő Császári Felsége előtt”. Kantot e levél miatt sokan behódolással és szolgalelkűséggel vádolták, habár annak ma már szokatlannak tetsző nyelvezete csak az uralkodókkal szembeni korabeli etikettet követte.

Az Oroszország és a Nyugat közötti viszony elmérgesedése azonban Kant kalinyingrádi megítélését is megváltoztatta.

Ennek első látványos momentuma az volt, hogy 2018-ban internetes szavazást hirdettek arról, ki után nevezzék el Kalinyingrád repülőterét. A három legesélyesebb jelölt a várost ideiglenesen elfoglaló Erzsébet cárnő, a Königsberg 1945-es szovjet elfoglalását irányító Alekszandr Vaszilevszkij marsall (később szovjet honvédelmi miniszter), illetve maga Immanuel Kant volt, aki az első körben több ezer szavazattal vezetett.

Ez megkongatta a vészharangot az orosz nacionalistáknál. A szavazás során a Balti Flotta ellentengernagya, Igor Muhametsin durván kikelt Kant ellen, mint aki nem lehet egy orosz repülőtér névadója. A filozófus egyik legfőbb bűne számára éppen az volt, hogy behódolt a cárnőnek: Muhametsin szerint Kant ezzel elárulta hazáját.

Megalázta magát, és négykézláb könyörgött, hogy kapjon egy tanszéket az egyetemen, hogy taníthasson

– mondta az ellentengernagy, akinek az sem tetszett, hogy Kant művei nem könnyen adják magukat az olvasónak.

Írt néhány érthetetlen könyvet, amelyeket a jelenlévők közül senki sem olvasott, és nem is fog olvasni

– mondta Muhametsin.

Az ellentengernagy kirohanása értő fülekre talált, és nem sokkal később festékkel öntötték le Kant szobrát, síremlékét és az egykori házánál kihelyezett emléktáblát. A tettesek szórólapokat is szétszórtak a helyszíneken, melyeken azt írták:

A német Kant neve nem fogja bemocskolni a repülőterünket.

A szavazást végül nagy fölénnyel Erzsébet cárnő nyerte meg.

Immanuel Kant síremléke a kalinyingrádi székesegyház oldalában. Forrás: Rimantas Lazdynas / Wikimedia Commons

Kant mint az ukrajnai háború kirobbantója?

Míg Muhamatsin ellentengernagy 2018-ban néhány indulatos mondattal intézte el Kant örökségét, Anton Alihanov, a Kalinyingrádi terület mindössze 37 éves kormányzója jóval hosszabban fejtette ki elítélő véleményét a német filozófusról nemrég. Míg Muhamatsin a haditengerészet katonáihoz intézte szavait, Alihanov egy politikatudományi konferencián szólalt fel február 9-én.

Szeretném megmutatni, hogy Immanuel Kant, aki közel 300 évvel ezelőtt született itt, szinte közvetlen kapcsolatban áll azzal a globális káosszal [...], amellyel most szembesülünk

– mondta a kormányzó városa híres szülöttéről. Hozzátette, Kantnak

közvetlen kapcsolata van az ukrajnai katonai konfliktussal.

Alihanov szerint a Kanttal kezdődő német filozófia, mely filozófia szerinte „istentelen” és hiányoznak belőle a „magasabb értékek”, olyan „szociokulturális helyzetet” hozott létre, amely többek között az első világháborúhoz vezetett.

Ma, 2024-ben elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy azt állítsuk, nemcsak az első világháború kezdődött Kant munkásságával, hanem a jelenlegi ukrajnai konfliktus is. Itt, Kalinyingrádban merjük felvetni […], hogy éppen A tiszta ész kritikája és Az erkölcsök metafizikájának alapvetése című Kant-művek [...] teremtették meg a jelenlegi konfliktus etikai, értékalapú fundamentumait

– fejtette ki Alihanov.

A kormányzó szerint Kant „majdnem mindannak az atyja”, amit a Nyugat jelent, a jogállamé, a liberalizmusé, a racionalizmusé és az Európai Unió eszméjéé is.

Vlagyimir Putyin fogadja Anton Alihanovot, a Kalinyingrádi terület kormányzóját 2016-ban. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Felvilágosodás és tradicionalizmus

Bár az kétségtelenül új fejlemény, hogy egy orosz vezető éppen egy 300 éve élt német filozófust tesz felelőssé az ukrajnai háborúért, Alihanov gondolatai nem teljesen előzmény nélküliek. Az olyan Kreml-közeli ideológusok, mint Kirill moszkvai pátriárka vagy Alekszandr Dugin filozófus már régóta hangoztatják, hogy a Nyugat szakított a keresztény értékekkel, istentelenné, sőt „sátánistává” vált, és a Nyugattal szemben Oroszország maradt a hagyományos értékek védelmezője, a kereszténység utolsó bástyája. Kirill vagy Dugin az ukrajnai háborút ezért a Nyugat elleni „szent háborúnak” tekinti, amelyet lényegében a Nyugat indított Oroszország ellen, amely csak védekezik, és egyben megvédi azokat az értékeket, amelyeket a Nyugat már rég eldobott.

Alihanov „újítása”, hogy ezúttal megnevezte az értékek nyugati hanyatlásának egyik fő felelősét, Immanuel Kantot. A német filozófus annyiban megfelelő célpont lehet, hogy a felvilágosodás gondolkodója volt, amelyet a tradicionalista gondolkodók az elsők között tesznek felelőssé a hagyományos értékek hanyatlásáért. Kant ráadásul a felvilágosodás egyik programadónak nevezhető írásának szerzője is. Az 1784-es Kant-esszé, a Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?, így definiálja a történelmi jelenséget:

A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata.

Alihanov az általa említett globális értékkáosz alapjának éppen azt a kanti felszólítást láthatja, hogy „merj a magad értelmére támaszkodni”, vagyis hogy mindennek – hagyománynak, vallásnak, erkölcsi értékeknek – az ész ítélőszéke elé kell kerülnie. Kant filozófiája ugyanakkor – nagyon leegyszerűsítve – éppen azt tűzi ki célul, hogy racionális megalapozást találjon a hagyományos értékeknek.

Kant szigorú pietista szellemben nevelkedett – a pietizmus egy lutheránus reformmozgalom volt, amely az intézményes vallásossággal szemben az istenhit belső megélésének fontosságát hirdette. Kant egész, egyébként racionalistának nevezhető filozófiáját áthatja ez a vallásos szellem, és filozófusként az a célja, hogy a kereszténység alapelveit az „ész korába” is átmentse, úgy, hogy ezeket az elveket racionálisan igazolja.

Így Kant filozófiai megalapozást kíván adni a keresztény erkölcsnek, ennek eredménye pedig egy szigorú kötelességetika, amely szerint egy erkölcsi parancsot nem azért kell követni, mert az például nagyobb jót eredményez a világban, hanem kizárólag azért, mert ez kötelesség. Kant szerint az erkölcsi parancsokat minden észszerűen gondolkodó ember be tudja látni, ugyanis a moralitás elve úgy szól, hogy úgy kell cselekedni, hogy a cselekvés elve (maximája) egyben általános törvényhozás elveként is szolgálhasson. Vagyis mikor azt kérdezzük magunktól, helyes-e ezt vagy azt megtenni, valójában azt a kérdést kell feltennünk, akarhatjuk-e, hogy mindenki ennek az elvnek az alapján cselekedjen. Például ellophatjuk-e más tulajdonát? Kant szerint a lopást nyilvánvalóan nem tehetjük általános törvénnyé, hiszen az teljes káoszhoz vezetne. A más tulajdonának tiszteletben tartása tehát feltétlen parancs, vagy ahogy Kant filozofikusabban megfogalmazza: „kategorikus imperatívusz”.

Már csak a kanti etika eme egyszerű leírásából is látható, hogy

Kant épphogy nem az értékek káoszának megteremtője, hanem szilárd, racionális megalapozást akar adni a hagyományos erkölcsi értékeknek

egy olyan korban, amikor ezeket az értékeket valóban elkezdték megkérdőjelezni. Amiben Kant elképzelése nem összeegyeztethető a tradicionalista felfogással, az az, hogy az erkölcsi parancsokat nem a Bibliára, nem Istenre és nem a keresztény hagyományra alapozza, hanem az emberi észre – ennyiben egy evilági és szubjektív elemet épít be, még ha úgy is gondolja, hogy a racionalitás törvényei objektívek, és minden „eszes lénynél” ugyanazok.

Königsberg városa a XIX. század végén. Forrás: Wikimedia Commons

Kant és Putyin

Muhamatsin és Alihanov megszólalásai azonban

éles ellentétben állnak azzal, amilyen értelemben maga Vlagyimir Putyin nyilatkozott a német filozófusról.

Az orosz elnök többször is megszólalt Kantról, és mindannyiszor pozitív ítéletet mondott róla.

2005-ben például, amikor Gerhard Schröder német kancellárral együtt avatta fel az akkor Kant nevét kapó egyetemen a filozófus emléktábláját, Kant egy kései művéről, Az örök békéről szólt részletesebben. Ebben az esszében a szerző azt mutatja meg, mik a feltételei annak, hogy az államok tartós békében éljenek egymással – Kant szerint ez az állapot nemcsak kívánatos, hanem el is érhető. Putyin Kant művére utalva ezt mondta:

Kant kategorikusan ellenezte, hogy az államközi vitákat háborúval oldják meg. És ezt a részt illetően mi igyekszünk az ő tanításaihoz ragaszkodni. Úgy gondolom, hogy a Kant által felvázolt víziót meg kell valósítani, és napjainkban is megvalósítható.

Érdekes ezeket a sorokat ma olvasni, amikor a putyini Oroszország agressziót gyakorol egy független, szuverén ország ellen. Putyin akkor még „a nagy európai humanitárius hagyományok folytatójának” gondolta magát, ahogy 2005-ös ünnepi beszédében említette.

2013 áprilisában az orosz elnök az akkor már Immanuel Kant Balti Szövetségi Egyetem nevet viselő kalinyingrádi egyetem hallgatóival találkozott, akiknek Kantról is beszélt. Azt mondta, mindenképpen ki kellene adni a filozófus műveit orosz nyelven, sőt azt is megjegyezte, Kant nemcsak a nevét viselő egyetem, de az egész kalinyingrádi régió szimbóluma is kell legyen. Putyin ismét szóba hozta Az örök béke című esszét, mely szerinte az első kísérlet volt az európai egység megteremtésére.

Ebben az értelemben Kant szimbólum egész Európa számára

– mondta Putyin.

Az européer és pacifista filozófus azonban paradox módon az ukrajnai háborút kirobbantó Putyin számára sem vált persona non gratává. Január elején az ukrajnai háborúban meghalt katonák családtagjaival találkozott, és a találkozó egyik résztvevője, egy filozófia szakon végzett fiatalember megkérdezte tőle, kik a kedvenc filozófusai az orosz Nyikolaj Bergyajev mellett.

Vannak mások, például Kant, akiket érdemes elolvasni és megpróbálni belelátni abba, hogy mit és hogyan gondoltak

– válaszolta az orosz államfő.

Ugyancsak idén január 25-én Putyin Kalinyingrádba látogatott, ahol a Kantról elnevezett egyetem diákjaival is találkozott. A hallgatókkal folytatott eszmecsere során részletesebben is kitért Kantra. Az egyik diák ugyanis arról kérdezte, hogy mit gondol a felvilágosodás Kant által adott jelmondatáról, amely egyébként a kalinyingrádi egyetem mottója is, jelesül, hogy „merj a magad értelmére támaszkodni”.

Putyin ekkor hosszabb eszmefuttatásba kezdett. Rögtön az elején hangsúlyozta, hogy Kant orosz alattvaló is volt Königsberg átmeneti orosz megszállása alatt, és orosz tiszteket is tanított.

Kant természetesen a maga kora és a mi korunk egyik legnagyobb gondolkodója, alapvető gondolkodó

– mondta Putyin, aki ezt követően tért rá a kanti mottó aktuálpolitikai értelmezésére. Az orosz elnök szerint a „magad értelmére támaszkodni” Oroszország kapcsán azt jelenti, hogy az országot a saját nemzeti érdekeinek kell vezérelniük. Ez szerinte nem jelenti azt, hogy más érdekeit nem tartják tisztában,

de soha nem engedjük, hogy Oroszország érdekeit figyelmen kívül hagyják.

Putyin szerint a szomszédos országok közül sokan mások értelmére támaszkodnak, ez pedig nem hoz nekik jót.

Vlagyimir Putyin az Immanuel Kant Balti Szövetségi Egyetem hallgatóival találkozik 2024. január 25-én. Forrás: Getty Images

Érdekes, hogy a beszélgetésen maga a kormányzó, Anton Alihanov is részt vett, aki két héttel később állt elő a maga Kant-ellenes gondolataival. Kérdés, hogyan „vetemedhetett” arra a kalinyingrádi vezető, hogy ha nem is szemtől szembe, de ebben a kérdésben mégis ellentmondjon Putyinnak. A Der Spiegel korábbi oroszországi tudósítója, Christian Neef maga is meglepődött Alihanov kijelentésein.

Nem úgy hangzik, mintha Moszkvával szemben találták volna ki. Az egyik alárendelt hivatalnok megpróbálja előzni Putyint hazafiság tekintetében?

– mondta Neef. Alihanov esetén valószínűleg inkább egy beosztott túlteljesítéséről lehetett szó, semmint a Kremlből érkező ideológiai instrukcióról. A kormányzó szavai ugyanakkor nem éppen odaillő nyitányát jelenik annak, hogy idén április 22-én lesz Kant születésének 300. évfordulója, melynek megünneplésére Kalinyingrád is készül.

Kalinyingrád megünnepli Kant jubileumát

Vlagyimir Putyin 2021-ben elnöki rendeletet adott ki, melyben elrendelte, hogy Kant születésének 300. évfordulóját nagy tudományos konferenciával ünnepeljék meg. Bár eredetileg német Kant-szakértőket is vártak volna, az ukrajnai háború új „vasfüggönyt” vont a Nyugat és Oroszország közé, így nyugati tudósok aligha fognak megjelenni a nemzetközi konferencián, amelyet április 22-e és 24-e között rendeznek meg az egykori Königsbergben. A jubileumra való felkészülés részeként több száz, a XV. és a XX. század között kiadott kötetet digitalizálnak, a fókuszban Kant könyveivel.

Címlapkép: A kalinyingrádi (königsbergi) székesegyház a Kant-szigeten, ennek oldalában található Immanuel Kant síremléke. Forrás: Getty Images