Váratlan ukrán ellentámadás ért el sikereket, az oroszok máris áttörhették az új védelmi vonalat

A Donyeck megyei, egykor 16 ezer fős Krasznohorivka ostroma az elmúlt napokban kezdődött, miután az orosz csapatok délkeleti irányból benyomultak a városba. A térségbe az elmúlt hetekben áthelyezett 3. ukrán rohamdandár beszámolója szerint az egység ellentámadást indított szerdán.

A támadás eredményeképp az orosz egységeket – súlyos harcok árán – sikerült kisöpörni a városból.

Mindeközben az oroszpárti Rybar esti frissítésében arról számolt be, hogy az orosz csapatok máris elfoglalták Berdicsi, Orlivka és Tonenyke településeket. Ezek a faluk azért fontosak, mert részét képezték annak az új ukrán védelmi rendszernek, amelynek a feladata lett volna az orosz offenzíva megállítása, de legalábbis a lelassítása lett volna.

