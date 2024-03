Két tűz közé került Ukrajna egyik legfőbb támogatója – Leáldozott az oroszellenes szövetségnek?

Egyre jobban elmérgesedik Lengyelország és Ukrajna viszonya, miközben a két ország közös határán folyamatosan tüntetnek a gazdák az olcsó ukrán importgabona ellen. Donald Tusk miniszterelnök tavaly év végi megválasztásakor Ukrajna legelkötelezettebb támogatójának mutatkozott, de most két tűz közé szorult: úgy kell továbbra is katonailag támogatnia Kijevet, hogy közben a lengyel gazdák követeléseinek is eleget tesz.

Lengyel gazdák tüntetnek az olcsó ukrán importgabona ellen

Mintegy 10 ezer lengyel gazda vonult fel kedden Varsó belvárosában, és előbb a lengyel parlament, a Szejm épülete elé, majd a miniszterelnöki hivatalhoz indult. A gazdák már hetek óta folyamatosan tüntetnek, elsősorban a lengyel–ukrán határon, ahol több határátkelőt is blokád alá helyeztek: volt olyan nap, hogy az összes nagyobb átkelőt lezárták.

A lengyel gazdák alapvetően két dolog ellen emelik fel a szavukat:

az egyik az Európai Unió úgynevezett „Zöld Megállapodása”, amely szerintük túlzott terheket ró az agrárszektorra; a másik az olcsó ukrán gabona behozatala, ami letöri a lengyel agrártermékek árát, súlyos veszteségeket okozva a mezőgazdaságban dolgozóknak.

Thousands of Polish farmers took to the streets of Warsaw carrying the national flag and blowing handheld horns, escalating a protest that started early in February against food imports from Ukraine and European Union green rules https://t.co/UqZ6sm6Koz — Reuters (@Reuters) February 27, 2024

A lengyel–ukrán határnál hetek óta zajló tüntetések egyre inkább eszkalálódnak. Immár négy olyan eset is volt, hogy lengyel gazdák ukrán tehervonat gabonarakományát borították ki a földre. A legsúlyosabb ilyen eset vasárnap történt, amikor 160 tonnányi ukrán gabonát öntöttek ki egy teherkocsiból. Az incidens után Ukrajna Olekszandr Kubrakov miniszterelnök-helyettes személyében erőteljes felszólítást küldött Lengyelországnak, hogy találják meg és büntessék meg a felelősöket.

Those who have damaged Ukrainian grain must be found, neutralized, and punished. Two friendly civilized European states are interested in this. Such planned demonstration videos and comments have similarities with the russian hybrid war.The and the @minfrastucture — Oleksandr (Kubrakov) February 26, 2024

Ukrán oldalról olyan feltételezések is megjelentek, hogy részben Oroszország állhat a lengyel gazdatüntetések mögött. Ennek a konspirációs teóriának táptalajt adtak az olyan felvételek, mint ami például egy lengyel gazdáról készült, aki traktorára egy szovjet zászlót tett ki, valamint egy transzparenst a következő felirattal:

Putyin, tedd rendbe Ukrajnát, Brüsszelt és a mi kormányunkat!

Bár ha valóban Moszkva keze lenne a dologban, ilyen direkt formában aligha utalna érintettségére. A helyi rendőrség elkobozta a molinót és a zászlót, és eljárást indítottak a gazda ellen totalitárius rendszer támogatása és gyűlöletkeltés miatt. Tomasz Siemoniak lengyel titkosszolgálati miniszter „botrányosnak” és „provokációnak” nevezte a molinó kirakását, hangsúlyozva, hogy az üzenet nem tükrözi a kormány álláspontját és a lengyel polgárok érzéseit.

A Polish farmer, who showcased a banner reading https://t.co/eBBp8WjKDB — Euromaidan (Press) February 21, 2024

A lengyel külügyminisztérium elítélte a tüntetéseken hallható ukránellenes szlogeneket, mondván, ezek árnyékot vetnek Lengyelországra, amely elsőként segítette a megtámadott Ukrajnát és fogadta az ukrán menekülteket.

A lvivi lengyel konzul, Eliza Dzwonkiewicz még élesebben fogalmazott Facebook-oldalán:

Nem tudok tovább hallgatni. A hazám iránti szeretetből. Nem tehetek úgy, mintha nem látnám Lengyelországnak ezeket a szégyenteljes cselekedeteit a lengyel-ukrán határon. Bocsánatot kérek tőletek, kedves ukrán barátaim

– írta.

A legmagasabb szintekre került az ügy

A lengyel gazdatüntetések a politika legmagasabb szintjét is elérték. Volodimir Zelenszkij február 21-én, szerdán videóüzenetet tett közzé, amelyben azt mondta, utasította a kormányt, még az orosz–ukrán háború második évfordulója, február 24-e előtt találkozzon a határon a lengyel kormány képviselőivel a konfliktus megoldása érdekében, és adott esetben ő maga is hajlandó elmenni tárgyalni. Az ukrán elnök a gabonaborogatásokról is szót ejtett.

Ez az a gabona, amelyet gazdáink és parasztjaink nagy nehézségek árán termesztenek, az oroszok brutális agressziója okozta nehézségek ellenére

– mondta az ukrán államfő.

Zelenszkij lengyel kormánynak tett ajánlata azonban süket fülekre talált. Donald Tusk másnap, csütörtökön azt mondta, a lengyel és az ukrán kormány március 28-án fog találkozni, Zelenszkij ajánlatáról nem ejtett szót. Pénteken Denisz Smihal ukrán miniszterelnök és delegációja ellátogatott a határra, de lengyel kormányzati küldöttséggel nem találkoztak.

Az ukrán kormányfő elmondta, ötpontos akciótervet tettek le az asztalra, és felhívta a figyelmet, hogy mivel Varsó már korábban betiltotta az ukrán gabona importját, Lengyelországon csak keresztülhaladnak a szállítmányok, a gabonát nem ott adják el. Amiről Smihal nem beszélt: a továbbszállított olcsó ukrán gabona jelenléte miatt a lengyel gazdák csak szintén olcsóbban tudják termékeiket eladni nyugaton. Így hiába a már hónapokkal ezelőtt Lengyelországban (valamint Magyarországon és még három másik országban) bevezetett tilalom, az olcsó ukrán gabona miatt továbbra is kárt szenvednek a lengyel gazdák.

Protests in Warsaw against Ukrainian imports transiting through Poland pic.twitter.com/OvE0CUPkn1 — Devana () February 27, 2024

Két tűz között Donald Tusk

Donald Tusk decemberben hivatalba lépett centrista kormányának összetett kihívást jelent az erőteljesen ukránellenes gazdatüntetések kezelése. Tusk már miniszterelnökként mondott első beszédében a Szejmben határozottan hitet tett Ukrajna támogatása mellett.

Hangosan és határozottan fogjuk követelni a szabad világ, a nyugati világ teljes mozgósítását Ukrajna megsegítésére. Nem tudom tovább hallgatni azokat a politikusokat, akik arról beszélnek, hogy belefáradtak az ukrajnai helyzetbe. (...) Az első naptól kezdve segítséget fogok követelni Ukrajnának

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 12. Totálisan mozgósítaná a Nyugatot Ukrajna mellett Lengyelország új vezetője

Az egy orosz agressziótól hagyományosan tartó és védelmi kiadásait drasztikusan megnövelő

Lengyelországnak elemi érdeke, hogy Ukrajna ne vérezzen el az oroszokkal folytatott háborúban.

Ugyanakkor Tusk nem teheti meg, hogy a lengyel gazdák érdekeit figyelmen kívül hagyja, még akkor sem, ha a lengyel gazdatársadalom hagyományosan az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) támogatója. A Tusk-kormány mögött álló pártok jól állnak a közvélemény-kutatásokban, április 7-én önkormányzati, júniusban pedig európai parlamenti választások lesznek, így a kormánypártoknak most különösen fontos, hogy látványosan kiálljanak a lengyel gazdák mellett, és ne engedjék megerősödni a mostanában nem a legjobb formáját mutató PiS-t.

Poland, United Surveys poll:KO-EPP|RE|G/EFA: 34%PiS-ECR: 30% (-1)TD PL2050/PSL-RE|EPP: 16%Kon~NI|ID: 10% (+2)Lewica-S&D: 9% (-2)+/- vs. 10-11 February 2024Fieldwork: 23-25 February 2024Sample size: 1,000 https://t.co/TMumh6CCxH — Europe (Elects) February 28, 2024

Tusk és kormánya ügyel arra, hogy a nemzetközi színtéren továbbra is Ukrajna egyik legelkötelezettebb támogatójának mutatkozzon. Különösen erősen felszólalnak az amerikai republikánusok ellen, akik vonakodnak elfogadni az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros katonai támogatást.

Tusk az egyik sikertelen szavazás után az X-en azt írta a republikánus szenátoroknak:

Tisztelt Amerikai Republikánus Szenátorok! Ronald Reagan, aki millióknak segített visszaszerezni szabadságunkat és függetlenségünket, ma biztosan forog a sírjában. Szégyelljék magukat!

Hétfőn pedig Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter figyelmeztette Mike Johnsont, a Képviselőház trumpista elnökét, hogy az ő lelkén fog száradni, ha Ukrajna súlyos vereségeket szenved a csatatéren.

A hazai közönség előtt azonban Tusk a lengyel gazdák támogatójának mutatkozik, sőt a tüntetések láthatóan ukránellenes élét is megpróbálta kisebbíteni.

Tudom, hogy a lengyel gazdák nem ukránellenesek. Lehet, hogy volt egy-két incidens, de ezeket kezelni fogjuk

– nyilatkozta pénteken.

A nagy varsói gazdatüntetés napján, kedden, a V4-csúcs előtt Prágában Tusk arról beszélt, nem zárja ki, hogy az ukrán gabonatermékek behozatalára kivetett lengyel importkorlátozást más árukra is kiterjeszthetik, amennyiben az EU nem lép fel a közösség piacainak védelme érdekében. Tusk szerint az Uniónak meg kell oldania azokat a problémákat, melyek abból származnak, hogy megnyitották a közös piacot az ukrán termékek előtt.

A lengyel kormányfő szerdán azt mondta, tárgyalnak Ukrajnával a közös határ ideiglenes lezárásáról. Olekszandr Kubrakov nem sokkal később úgy reagált, ukrán részről senki nem tárgyal a határ lezárásáról.

A lengyel miniszterelnök csütörtökön találkozott lett kollégájával. Lettország embargót vezetett be az orosz gabonára, Tusk pedig bejelentette, a lengyel kormány is hasonló lépést fontolgat. Délután már a lengyel gazdákkal tárgyalt a kormányfő, de a megbeszélés nem hozott sikert, a Szolidaritás gazdaszervezet ki is vonult az ülésről. A gazdák március 6-ára újabb tüntetést hirdettek Varsóba.

Thousands of farmers protest in today against the agenda. #Poland — Attentive (Media) February 28, 2024

Csökken a kölcsönös szimpátia

Az elmúlt hetek lengyel–ukrán feszültsége nem új, valójában már hónapok óta tart a konfliktus. A gazdákat megelőzően, ősszel például a fuvarozók tüntettek és zárták le a határokat, mivel az ukrán kamionsofőrök kevesebb pénzét vállalják el ugyanazt a munkát, így hazai és külföldi cégek egyre inkább őket foglalkoztatták a lengyel fuvarozók helyett.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 23. Egyre súlyosabb krízis mutatja: talán visszafordíthatatlanul elvesztette legszorosabb szövetségesét Ukrajna

A két ország közötti feszültség még a PiS-párti Mateusz Morawiecki kormánya között lépett kormányzati szintre; szeptemberben a lengyel vezetés azt is belengette, hogy Varsó nem szállít több fegyvert Ukrajnának. A PiS-kormány „izmozása” akkor inkább tűnt az október 15-én tartott parlamenti választások elleni kampányfogásnak, de láthatóan a Tusk-kormánynak is előbbre kell sorolnia az egyes lengyel társadalmi csoportok érdekeit a Kijevvel fenntartott jó viszonynál.

A két ország közötti feszültség nem hagyta érintetlenül a lakosság szimpátiáját sem.

Egy februári felmérés szerint a tavaly júniusi 94 százalékról mostanra 79 százalékra csökkent azon ukránok aránya, akik „baráti országnak” tekintik Lengyelországot. Hatalmasat esett azon ukránok aránya is, akik az „egyértelműen barátságos” kategóriába sorolták Lengyelországot: míg tavaly júniusban 79 százaléknyian gondolták ezt, most már csak 33 százaléknyian vélik így.

Egy lengyelek körében készült felmérés pedig azt mutatja, hogy míg a háború kitörésekor mindössze 17 százalék mondta azt, hogy nem segítene az ukrán menekülteknek, ma már ez az arány 41 százalékos.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 21. Felmérés: az ukránok több mint fele ellenséges országként tekint Magyarországra

Címlapkép: Lengyel gazdatüntetés Varsóban 2024. február 27-én. Forrás: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images