Már a politikai hatalomért küzdenek a bűnbandák az erőszakba süllyedt országban – Nem látszik a kiút a földi pokolból

A korábbiaknál is kaotikusabbá vált a helyzet a karibi országban, Haitin, ahol a múlt hét végén több ezer elítélt szabadult ki a börtönökből. Az ország már így is részben a bűnbandák uralma alatt állt, most pedig néhány ezer rendőrnek kéne felvenni a harcot a jól felfegyverzett bűnözőkkel. A csekély legitimitású miniszterelnök külföldön tartózkodik, hogy az ENSZ égisze alatt külső segítséget kérjen az erőszak megállítására. Közben az egyik legnagyobb bűnbanda vezére már bejelentkezett a politikai vezető posztjára.

Folyamatos káoszban az ország

A Karib-tengerben fekvő Hispaniola szigetének nyugati harmadát elfoglaló, 11,3 milliós lakosú Haiti Köztársaság

jó úton van afelé, hogy a világ első, bűnbandák által kormányzott országa legyen.

Az 1,2 millió lakosú főváros, Port-au-Prince területének 80 százalékát már most is bandák uralják, amelyek különböző bűncselekményekből tartják fent magukat, és rettegésben tartják a lakosságot. Az egész országban mintegy 200 bűnbanda tevékenykedik.

Bár Haiti soha nem tartozott a világ legfejlettebb és legbékésebb országai közé, 2010 óta lényegében folyamatos a káosz az országban. Akkor sújtotta egy 7-es erősségű földrengés a fővárost és környékét, amely 200 ezer ember halálát okozta, és az épületek egy jelentős része megsemmisült. Hat évvel később a Matthew hurrikán tarolta le az országot, több ezer áldozatot szedve. Az ország a katasztrófákból mind a mai napig nem tudott felállni, sőt egyre mélyebbre süllyed, csak most már nem a természet okozza a károkat, hanem az ember.

2021. július 7-én gyilkosság áldozata lett a 2017-től regnáló elnök, Jovenel Moïse. A merényletet nagyrészt kolumbiai bérgyilkosok követték el, ám hogy ki volt a megbízójuk, a mai napig nem derült ki. Haiti legújabb kori káosza az elnök meggyilkolásától datálódik, ugyanis azóta lényegében nincs legitim, választott vezetése az országnak, 2016 óta nem voltak választások.

Moïse halála után Ariel Henry lett a miniszterelnök, aki egyben ügyvivőként az elnöki feladatokat is ellátja. Mind neki, mind a törvényhozásnak lejárt a mandátuma, az eredetileg idén februárra tervezett választásokat pedig nem tartották meg. Így most lényegében ex lex állapot van az országban, a legitimációs hiány pedig még inkább arra ösztönzi a vezető bűnbandákat, hogy ők töltsék be a politikai űrt.

Port-au-Prince a 2010-es földrengés után. Forrás: USAID / Wikimedia Commons

Több ezer bűnöző szabadult ki a börtönökből

Az egyre csökkenő létszámú haiti rendőrség eddig sem igen volt képes szembeszállni a bűnbandákkal, amelyek mára nagyobb fegyveres erővel rendelkeznek, mint az ország hivatalos fegyveres testületei. Azonban a múlt hét második felében a korábbinál is súlyosabbá vált a helyzet, amikor utcai összecsapások törtek ki, melyek eredményeként

a hét végén több ezer elítélt szabadult ki az ország két legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetéből.

Az egyik haiti rendőrségi szakszervezet vasárnap kétségbeesett üzenetben hívott fel minden fegyverrel és autóval rendelkező rendőrt, hogy segítsen a többi rendőrnek a szökött rabok elleni harcban.

Ha hagyjuk, hogy a banditák elfoglalják a börtönt, nekünk végünk van. A fővárosban senkit sem kímélnek meg, mert mostantól 3000 újabb bandita lesz újra aktív, a rendőrség lényegében semmit nem fog tudni irányítani

– írta a szakszervezet.

A legrosszabb azonban bekövetkezett, a több ezer elítélt kiszabadult. A haiti kormány vasárnap szükségállapotot és kijárási tilalmat hirdetett, de ereje alig van felvenni a harcot. Hétfőn a bandák megostromolták az ország nemzetközi repülőterét is. Egyelőre azt sem tudni, hol tartózkodik Ariel Henry miniszterelnök, aki a múlt héten Kenyába utazott, hogy ott kérjen segítséget egy fegyveres ENSZ-misszióhoz.

Prisoners freed from 's Pénitencier National chanting in support of 5 Segonn gang leader Izo in Port-au-Prince's Village de Dieu. Ariel men Izo, jete w, jete w. #Haiti — Michael (Deibert) March 4, 2024

Pandúrból rabló

Az ország két legnagyobb bűnbandája a G9, illetve a G-Pep, amelyek egymás ellen is kíméletlen háborút vívnak. A G9-et egy kirúgott rendőr, a most 46 éves Jimmy Cherizier alapította 2020-ban, kilenc fővárosi bűnbanda egyesítésével. A „Barbeque” becenevű bandavezér azonban nem elégszik meg azzal, hogy a szervezett bűnözés vezetője legyen, politikai hatalmat is akar szerezni. Annak hatalomra lépésétől kezdve erőteljesen szemben áll Ariel Henry miniszterelnökkel, a mostani lázadás alkalmából pedig kijelentette, nem fogja hazaengedni a Kenyába utazott kormányfőt.

Le redoutable chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue et sa bande demandent à linstant aux parents de la zone métropolitaine du pays de garder leurs enfants à la maison jusquà nouvel ordre. Lancien policier annonce que la bataille visant à déloger Ariel Henry de la pic.twitter.com/pycevQ7a0Z — Windy (Phele) March 1, 2024

Barbeque és a G9 állítólag jó kapcsolatokat ápolt a meggyilkolt elnökkel, Jovenel Moïse-zel, míg a rivális G-Pep az ellenzéki pártokhoz volt bekötve. Moïse halála után pár hónappal a G9 elfoglalta Haiti legnagyobb olajterminálját, és egy hónapon keresztül blokád alatt tartotta. Ekkor vált világossá, hogy Jimmy Cherizier politikai babérokra tör, és erőszakos eszközökkel akarja átvenni a hatalmat.

Úgy döntöttünk, hogy saját kezünkbe vesszük a sorsunkat. A harc, amit vívunk, nem csak Ariel kormányát fogja megbuktatni. Ez a harc megváltoztatja az egész rendszert

– jelentette ki a mostani konfliktusra reagálva a bandavezér.

4000 inmates have fled Haiti 's main prison after armed gangs stormed the facility after an overnight explosion of violence that hit much part of the capital Port-au-Prince pic.twitter.com/3R2mMOe0UK — 99 (attempts) March 4, 2024

Külföldi segítség jöhet?

Ariel Henry miniszterelnök már évek óta azon dolgozik, hogy az ENSZ égisze alatt külföldi fegyveresek jöjjenek az országba, és rendet tegyenek a fokozódó káosz és erőszak közepette. Henry fő reménysége Kenya – nem véletlen, hogy most is Nairobiba utazott segítséget kérni. Február végéig hivatalosan öt ország jelezte, hogy részt vennének a rendfenntartásban: a Bahama-szigetek és Barbados a karibi térségből, Benin és Csád Afrikából, illetve Banglades Ázsiából. Az öt közül négy ország, illetve Kenya is fekete többségű, ahogy Haiti is. Nem véletlen, hogy éppen ezekből az országokból várnak segítséget, ugyanis fehér fegyveresek megjelenése rossz üzenetet jelentene a zömmel egykori rabszolgák lakta, több megszállást is átélt országban.

Hispaniola szigetét első útja során fedezte fel Kolumbusz Kristóf. A sziget egésze 1697-ig spanyol uralom alatt állt, majd Spanyolország a nyugati harmadáról lemondott a franciák javára. A keleti rész spanyol maradt, később ebből alakult meg a Dominikai Köztársaság. Haitin a XVIII. század végére a fekete rabszolgák mintegy tízszer annyian lettek, mint a francia telepesek, és a nagy francia forradalom idején, 1791-ben kirobbantották a maguk forradalmát. Súlyos harcokat vívtak a francia hadsereggel, végül 1804-ben függetlenedett az ország. Ezzel

Haiti lett az első független állam a karibi térségben, illetve az első feketék irányította köztársaság.

1915-ben azonban az Egyesült Államok megszállta az országot, és egészen 1934-ig megszállás alatt tartotta, de a függőség továbbra is megmaradt. 1957 és 1986 között kemény diktatúra volt az országban, előbb a „Papa Doc”-nak becézett François Duvalier, majd fia, a „Baby Doc”-nak hívott Jean-Claude Duvalier gyakorolt rémuralmat. 1986-ban utóbbit elkergették, 1990-ben pedig megtartották az első szabad elnökválasztást, melyen egy pap, Jean-Bertrand Aristide győzött.

A szabadon megválasztott elnököt azonban egy évvel később megbuktatta a hadsereg, mire 1994-ben ismét amerikai csapatok szálltak partra, amelyek újra Aristide-et helyezték hatalomba. 2004-ben felkelés tört ki ellene, ekkor újra amerikai tengerészgyalogosok érkeztek, hogy megszilárdítsák a rendet. A törvényes hatalom aztán a 2004 és 2017 között működő ENSZ-misszió segítségével maradt fent, amelyet Brazília vezetett. A több évszázados gyarmati uralom és a többszörös amerikai megszállás miatt érthető, hogy a haiti lakosság a bűnbandáktól való rettegés ellenére nem szívesen lát külföldi katonákat az országban.

The situation has gotten ridiculously tense in . I don't know if the gangs are preparing for a last stand against the and peacekeepers. All the gangs, Jimmy BBQ and the G9 / Manyen You Manyen Tout, IZO 5 Second, 400 Mawozo, Chen Mechan took over the airport as #Haiti — Beatrice (Noel) March 5, 2024

Reménytelen helyzet

A jelenlegi körülmények között nem látszik, hogy Haiti hogyan lenne képes önerőből kimászni a mostani reménytelen helyzetéből. Szimbolikus, hogy a 2010-ben a földrengésben súlyosan megrongálódott elnöki palota a mai napig romokban hever.

A haiti elnöki palota romjai egy 2012-es felvételen. Forrás: Trocaire / Wikimedia Commons

A bűnbandák közötti harcok miatt 300 ezer ember vált hajléktalanná, csak a múlt hét végén 15 ezer embert kényszerített menekülésre a kiújuló erőszak. Haitin az egyik legnagyobb a világon a gyilkosságok aránya, és folyamatosan növekszik: csak 2022-ről 2023-ra megduplázódott a gyilkossági ráta. A tavaly évben 100 ezer főre 41 gyilkosság jutott (összehasonlításul, Magyarországon 0,69 gyilkosság jutott 100 ezer főre 2021-ben).

Mivel az ország erőforrásokban szegény, a bűnbandák egyre inkább emberrablásokból tartják el magukat: csak tavaly 2490 embert raboltak el. Az áldozatokért magas váltságdíjat követelnek, amelyet a családtagok sokszor nem tudnak kifizetni, ilyenkor a szerencsétlenül járt embert leggyakrabban megölik. A lakosság 60 százaléka kevesebb mint napi 4 dollárból él, miközben az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek.

A rendőrség nemcsak eszközökben, létszámában sem elégséges ahhoz, hogy megküzdjön a bandákkal.

2023-ban 1663 rendőr hagyott fel a szolgálattal, miközben mindössze kilencezren vannak egy több mint 11 milliós országban.

A legtöbb külföldre menekült haiti lakos az Egyesült Államokban él, ahol mintegy 2 millióra tehető a haiti gyökerekkel rendelkezők száma. Az országból elmenekülni ugyanakkor nem könnyű, végeredményben csak a tengeri út marad, hiába osztozik az ország Hispaniola szigetén a Dominikai Köztársasággal. A spanyolajkú szomszéd több tízezer haiti menekültet deportált vissza anyaországába tavaly, jelenleg kerítést épít a határon, a dominikai elnök pedig kizárta, hogy menekülttáborokat nyisson Haiti lakosai számára.

Az Egyesült Államok fegyvereseket nem akar küldeni a karibi országba, anyagi támogatást ugyanakkor ígért. A külügyminisztérium hétfőn felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy hagyják el Haitit, „amint csak lehetséges”.

Címlapkép: Bandatagokkal vív utcai tűzharcot egy rendőr Haiti fővárosa, Port-au-Prince Portail negyedében 2024. február 29-én. MTI/AP/Odelyn Joseph