Úgy néz ki, tényleg csúnyán helybenhagyták az ukránok az orosz haditengerészet legmodernebb hajóját

Hajnalban kezdtek el szivárogni a hírek arról, hogy az ukrán tengeri drónok megtámadták és megrongálták - egyes források szerint elsüllyesztették - Oroszország legmodernebb hadihajóját, a Szergej Kotovot. Az ukrán védelmi minisztérium most videókat is közölt az akcióról.

A Szergej Kotov nehéz járőrhajó az orosz haditengerészet legmodernebb hadihajója volt, a 22160-as szériába tartozó járművet 2022 nyarán adták át a fekete-tengeri flottának.

A reggeli órákban még csak egy videó volt elérhető, amit egy másik orosz hajóról készítettek. Ezen a felvételen mindössze annyi látszódott, hogy egy orosz hadihajó fedélzeti fegyvereivel tüzel valamire, majd egy nagy robbanás rázza meg a hajótörzset.

Az ukrán védelmi minisztérium által kiadott montázsvideó, melyet a támadást végrehajtó Magura V5 tengeri drónok fedélzeti kamerája készített, már jóval pontosabb képet ad az eseményekről. Az ukrán drónok a "megszokott" stratégiát alkalmazva több irányból, tömegesen rontottak rá a Kercsi-szoros környékén mozgó Szergej Kotovra.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a hajó olyan súlyos károkat szenvedett, hogy el is süllyedt.

A címlapkép illusztráció, a Dmitrij Rogacsev, a Szergej Kotov testvérhajója látható rajta Szevasztopolban. Forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons