Vérfürdőnek ígérkezett, mégis fölényes siker Izrael inváziója - Most jön majd az igazi csapda?

A Jeruzsálem által közölt információk szerint a Hamász terrortámadása óta összesen 587 izraeli katona vesztette életét, több mint felük, 340 fő ráadásul még a Gáza elleni támadás kezdete előtt. A sebesültek száma összesen alig több mint háromezer, ebből 1700 fő könnyebb sérülést szenvedett. Az izraeli külügyminisztérium folyamatosan és aránylag részletesen közli a veszteségeket, ráadásul az övezetből kiszivárgó, harcérintkezést mutató videók alapján is reálisnak tűnik ez a szám. Összehasonlításképpen Jeruzsálem nagyjából 13 ezerre becsüli a Hamász-fegyveresek veszteségeit.

A Gázai övezet a világ egyik legsűrűbben lakott területe. A Budapest nagyjából háromötödének megfelelő területen a harcok kirobbanása előtt nagyjából 2,3 millió ember élt. Az övezetben rendkívül zsúfolt városok és ritkásabban lakott, főleg mezőgazdasági művelés alatt álló területek váltogatják egymást.

A hadviselés sajátossága az, hogy senki sem rajong az utcai harcokért és minél sűrűbben beépített az érintett terület, annál inkább áll ez a kijelentés. A magas épületekről könnyen nyomon lehet követni a csapatmozgásokat, a szűk utcákban csapdába lehet csalni a katonákat, egy páncélozott járműre bármelyik kapualjból, vagy ablakból robbanószert lehet dobni.

A páncélozott járművek utcai harcok során történő vegzálását egyébként a Groznijt védő csecsen fegyveresek fejlesztették művészi szintekre: a törmeléken egyébként is nehezen mozgó orosz alakulatokat egyszerre több épület több emeletéről támadták meg, így a páncélosoknak és az azokat kísérő gyalogságnak lényegében esélye sem volt a hatékony védekezésre.

Hasonló képeket vártak sokan az IDF offenzívája során is, a jármű és emberveszteségek azonban mindezidáig minimálisak maradtak.

A Hamásznak és a vele szövetséges Iszlám Dzsihádnak ugyanakkor minden lehetősége megvolt arra, hogy komoly ellenállást fejtsen ki.

A legendás gázai alagútrendszer kifejezetten hadianyag mozgatására lett létrehozva, az IDF pedig az övezeten kívülről egyszerűen nem tudta volna szemmel tartani a föld alatt mozgó harcosokat.

Arról, hogy a terrorszervezeteknek mennyi fegyverese volt a harcok kezdetén csak elnagyolt becslések állnak rendelkezésre. Jeruzsálem úgy számolt, hogy tavaly októberben a Hamásznak 24 zászlóaljjnyi, 15-40 ezer fős állománya volt. A valós szám valószínűleg az utóbbi becsléshez áll közelebb, irreguláris erő lévén azonban lehetetlen pontosítani rajta. A jóval radikálisabb Iszlám Dzsihád harcosainak száma a harcok elején sem érhette el a tízezer főt, összesítve tehát nagyjából maximum 50 ezer harcos állt tartózkodott Gázában.

Az IDF számára kellemetlen ellenállás kifejtéséhez ráadásul nincs szükség szofisztikált fegyverek tömegére: a harckocsi lánctalpát egy utca szélén elhelyezett improvizált robbanószer is leszakíthatja, közelharcban pedig egy pár ezer dolláros RPG-7-es páncéltörő gránátvető is éppen olyan hatékony tud lenni, mint egy jóval drágább nyugati tankelhárító fegyver.

Bár az IDF a világ egyik legjobban képzett hadereje, melyet ráadásul kifejezetten utcai harcokra fegyvereztek fel, a veszteségráta ilyen alacsony szintje előirányozza azt, hogy a gyors előrenyomulás sikere mögött nem csak az izraeli katonák profizmusa áll.

A Hamász és a hasonszőrű iszlamista szervezetek fegyveres szárnyait gyakran igazi fanatikusokként képzelik el az emberek, akik az utolsó emberig hajlandóak harcolni, ugyanakkor a legtöbb ilyen terrorcsoport jó adag pragmatizmussal áll hozzá a katonai akciókhoz. Erős vallásos meggyőződés ide, vagy oda, nem lehet hatékonyan működtetni egy iszlamista csoportosulást akkor, ha minden fegyveresünket öngyilkos rohamokra küldjük.

Éppen ezért egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy a Hamász egyszerűen igyekezett kitérni a direkt konfrontáció elől.

Az iszlamisták oldalán áll egy olyan fegyvertény, ami ezt a lépést nagyban elő is segíti: mivel nem egy egyenruhában harcoló reguláris katonai alakulatról van szó, a fegyveres egyszerűen civil ruhát ölthet és elvegyülhet a gázai lakosság között.

Könnyen lehet tehát, hogy a terroristák kivárásra játszanak, nem szállnak be egy olyan harcba, amit nem tudnak megnyerni és bíznak abban, hogy az izraeli katonai akciók után újraépíthetik a szervezetet. Ezzel az opcióval az IDF is teljesen tisztában van, éppen ezért dolgoznak olyan nagy hévvel a Hamász által hátrahagyott infrastruktúra teljes megsemmisítésén.

Jeruzsálem számára ugyanakkor gondot fog okozni az, hogy a lakosság majdani mozgásával együtt az iszlamisták is visszatérhetnek korábbi lakóhelyeikre.

Fontos megjegyezni, hogy az Izraellel szomszédos országok többek között éppen ebből az okból ódzkodnak a gázai menekültek befogadásán: Egyiptomnak például valószínűleg nem hiányzik az, hogy néhány év múlva a Sínai-félsziget egy eldugott szegletéből rakéták induljanak Izrael felé.

Az emberi tényező szintén közre játszhat abban, hogy a palesztinok a vártnál kisebb hévvel vették fel a harcot a Gázába behatoló izraeli csapatokkal. Bár a Hamász, és különösen az Iszlám Dzsihád támogatóinak jelentős százaléka valóban vallási meggyőződésből csatlakozik a szervezethez, sokan inkább a megélhetés miatt, hiszen köztudott, hogy a Hamász „zsoldjában” álló emberek könnyebben jutnak ellátmányhoz az övezetben, mint az egyébként éhező tömegek. Ehhez ráadásul hozzájönnek az életcélt és kalandot kereső, ezáltal könnyebben radikalizálható fiatalok is.

Ezek a csoportok azonban minden esetben megbízhatatlan „katonák”. Alapvetés az, hogy a fegyveresek igen jelentős része az első éles bevetés után jelentősen átértékeli azt, hogy mennyire is szeretne valójában katonáskodni, egy Hamászhoz hasonló paramilitáris szervezetben pedig valószínűleg meglehetősen egyszerű dezertálni.

Az természetesen nem valószínű, hogy a Hamász „állományának” egésze megfutamodott volna, a dezertálók azonban biztosan gondokat okoznak a terrorszervezetnek.

Azt, hogy a Hamász katonai vezetése milyen veszteségeket szenvedett szintén nem lehet biztosra tudni. Az IDF meglehetősen gyakran közöl híreket arról, hogy „magas rangú vezetőkkel” végzett az övezetben, ezen személyek pontos szerepét azonban nem hozzák minden esetben nyilvánosságra.

Jeruzsálem szerint a Hamász fegyveres szárnyának 24 zászlóaljából 17-et tettek harcképtelenné. A harcképtelenség eléréséhez nem kell ugyanakkor minden, az adott zászlóaljban harcoló fegyveressel végezni, elég kiiktatni a tapasztaltabb tiszteket, megszakítani a parancsnoki láncot, illetve megrongálni a fegyverzetet. Ennek következtében az alakulatok nem fogják tudni megfelelően koordinálni az akcióikat.

