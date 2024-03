Kína nem hagyja magát: hatalmas lendülettel robban be az új fegyverkezési verseny, Amerika komolyan aggódhat

A kínai pártpolitika leglényegesebbnapjai zajlanak éppen Pekingben, ahol az országot vezető legfontosabb emberek tanácskoznak napokig. Bár a megbeszélések még tartanak, néhány kiemelkedő dolog már elhangzott, amelyből lehet tudni, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) milyen irányt jelölt ki az ország számára a következő egy évben.

A héten tartották a körülbelül 3 ezer tagú kínai Országos Népi Gyűlés (ONGY) 14. éves ülésszakának második találkozóját. Az ONGY gyakorlatilag megfelel a parlamentnek, ez az ország legfőbb döntéshozó testülete és csak évente egyszer ülésezik, amely több napon keresztül tart. Ezeken a találkozókon minden alkalommal olyan dolgok hangzanak el, amelyek meghatározzák Kína következő időszakának politikáját, a megbeszélések a kínai holdújév utáni hetekre esnek. Sok esetben csak a 170 tagú állandó bizottság tanácskozik, ezért gyakran ők fogalmaznak meg lényeges alapelveket. Ezzel párhuzamosan szokták megtartani az Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) éves ülését is, ezért szokták együttesen „Két ülésszaknak” (lianghui) nevezni az eseményt.

A tanácskozásokon hangzik el a kormány éves jelentése, beszámol a Legfelsőbb Nép Bíróság elnöke és a Legfelsőbb Nép Ügyészség főügyésze is. Meghatározzák a költségvetést, számos törvényt terjesztenek be, valamint politikai határozatokról tárgyalnak.

Ez a hét tehát azt jelenti a kínai politikai életben, hogy a maximumra pörög fel a döntéshozatali nagyüzem, szinte minden fontos kérdés ekkor dől el.

Néhány hangzatos kijelentést már az elmúlt egy hétben is tettek a felek, ezek a keleti nagyhatalom jövőjének szempontjából igen figyelemreméltó mondatok.

A legnagyobb várakozás Peking gazdasági célkitűzését övezte, miután tavaly az előrejelzéseknél jobban köhögött a kínai pénzügyi szektor. A ONGY az egy évvel korábbihoz hasonlóan óvatos, 5 százalékos növekedést irányzott előre az idei évre. Nagy figyelmet kapott az is, hogy a keleti nagyhatalom merre irányítja magát geopolitikai szempontból a következő egy évben. A kérdés az elmúlt évek fokozódó biztonságpolitikai fenyegetései miatt vált ennyire fontossá:

Az idei év elején tartottak választásokat Tajvanon, ahol a függetlenség felé húzó Demokratikus Progresszív Párt jelöltje, Laj Csing-tö kapta a legtöbb szavazatot. Peking 1949 óta sérelmezi, hogy a sziget kvázi függetlenként működik, az elmúlt években viszont fizikai fenyegetésekkel is élt a kínai haderő Tajvan környékén. Sokan azt várják, hogy az Amerika-barát erők irányítása alatt eszkalálódni fog a konfliktus a „két Kína” között.

Egyre jobban elharapódzik a területi vita a Dél-kínai-tengeren, különösen a Fülöp-szigetekkel. A két ország között már incidensek is előfordultak, amikor a rivális parti őrségek hajói egymásnak ütköztek. Az egyre hangosabbá váló kardcsörtetés tényleges katonai összecsapással fenyegeti a térséget.

Mindkét eset hátterében pedig ott áll a nagy rivális, az Egyesült Államok. Washington mind Tajpejjel, mind pedig Manilával szoros kapcsolatot ápol, valamint védelmi garanciákat adott a szigetek kormányainak. Azt sem szabad kihagyni, hogy a Fehér Ház egy amolyan „második NATO" összehozásán ügyködik Kína régi riválisainak részvételével, Dél-Koreával és Japánnal. Bár ebben némi enyhülés érzékelhető a 2023 novemberi Hszi Csin-ping kínai és Joe Biden amerikai elnökök találkozója óta.

A 2023-as év nem alakult éppen a legjobban a kínai haderő számára, több alkalommal is súlyos korrupciós vádak merültek fel, miközben több vezetőnek távoznia kellett a pozíciójából. A politikai vezetés és a katonai döntéshozatal közötti elkülönülés elmosódni látszik, amely belső feszültségekre, bizalmatlanságra utal.

A március 4-i nyitónapon bejelentett 7,2 százalékos védelmi kiadásnövelés pontosan ugyanakkora arányú emelést jelent, mint egy évvel korábban. 2022-ben 7,1 százalékos emelést jelentettek be, 2021-ben pedig 6,8 százalékost. Ez azt tükrözi, hogy Peking továbbra is kitart a stabil, egyenletes hadi kiadás növelési politikája mellett.

A 2024-es büdzsé összesen 1,665 ezer milliárd jüanra emelkedik, ami mintegy 231,4 milliárd dollárnak felel meg.

China's Two Sessions wrapped up with key 2024 goals, including China's aim to increase GDP by 5%, military budget by 7% and revising labour rules in overtime work. pic.twitter.com/n1GZZRbJjb — HKeye (@HKeye_) March 7, 2024

Ezzel stabilan Kína költi a második legtöbbet a hadseregre a világon, bár ezzel még mindig messze le vannak maradva a legnagyobb riválisuktól. Összehasonlításul, az Egyesült Államok hadi kiadásai 2024-re 842 milliárd dollárra vannak kalibrálva.

Kína globális ambícióinak beteljesítéséhez számos törvénytervezet elfogadásáról is szót ejtettek március 8-án. Kiemelkednek ezek közül a nemzetbiztonságról, a vészhelyzet-kezelésről és egy atomenergiáról szóló javaslat. Ezeken felül Csao Le-csi, a parlament állandó bizottságának elnöke ígéretet tett a nemzetvédelmi oktatásról és a kibervédelemről szóló dokumentumok felülvizsgálatát is. Csao úgy fogalmazott, hogy:

Jogi eszközökkel fogunk kiállni országunkért a nemzetközi színtéren, és határozottan megvédjük szuverenitásunkat, biztonságunkat és fejlesztési érdekeinket.

A vezető testületek döntéshozatala mellett ezek a napok arról is nagyon híresek még, hogy megszólalnak az ország legfontosabb irányítói is. Csütörtökön Hszi Csin-ping elnök szólalt meg a Népi Felszabadító Hadsereg és a Népi Fegyveres Rendőrség küldöttségének plenáris ülésén, ameyet a kínai állami televízió is közvetített. Hszi nagyon hasonló területekre helyezte a hangsúlyt, mint Csao Le-csi, ugyanis előterébe helyezte a kibervédelmet:

Ki kell építeni a kibertér védelmi rendszerét és javítani kell a nemzeti hálózatbiztonság fenntartásának képességét.

Ennél is fontosabb volt azonban, hogy a kínai elnök a tengeri hadviselés szerepére hívta fel a figyelmet.

Arra szólította fel a fegyveres erőket, hogy hangolják össze a tevékenységüket, felkészülve ezzel egy esetleges tengeri konfliktusra.

Hozzátette, hogy meg kell védeni a tengereken is az ország érdekeit. Ezzel összefüggésben áll, hogy a héten jött a bejelentés arról, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) haditengerészete hamarosan egy újabb repülőgép-hordozóval bővül. Ez Peking válasza arra, hogy az Egyesült Államok összesen öt hasonló hadihajót fog állomásoztatni a Csendes-óceán nyugati részén idén, ami jelzi Washington térségi priorizálását.

Megszólalt az elnökön túl Vang Ji kínai külügyminiszter is, aki konkrét fenyegetéseket is megfogalmazott Tajvannal kapcsolatban. Elmondta, hogy „aki a sziget függetlenségét támogatja, az a tűzzel játszik és megégeti magát”. Hozzátette, hogy Peking a „békés egyesülést” támogatja. Ezen felül leginkább a keleti nagyhatalom békés törekvéseit hangsúlyozta ki, így a Gázai övezetben és Ukrajnában is a békés megoldást szorgalmazzák.

️FM Wang Yi: Our policy is quite clearwe will continue to strive for peaceful reunification with the greatest sincerity. Our bottom line is also quite clearwe will never allow Taiwan to be separated from the motherland. pic.twitter.com/cTnXXgtB7o — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 7, 2024

Az elhangzottak néhány dologra engednek következtetni:

A kommunikációs panelekben Kína inkább a saját érdekeinek érvényesítésére és a békés megoldásokra hivatkozik, de a háttérben a tevékenység egyáltalán nem erre utal. Ez azt jelenti, hogy Peking folytatja az eddigi kettős kommunikációját, tehát úgy igyekeznek a saját hatalmi szempontjaik és befolyásuk kiterjesztését elérni, hogy közben sokkal inkább a saját érdekeik érvényesítésére hivatkoznak.

Hszi Csin-ping beszéde a kibervédelemről és a haditengerészeti fejlesztéséről szóló beszéde aggodalmakat keltett. Évek óta szó van ugyanis egy lehetséges invázióról Tajvan ellenében, amelyhez éppen ezek a képességek jelentik a legfontosabb alapját a támadásnak a légierő és a rakétahadsereg mellett. Ez utóbbiakról nem esett szó. A tengeri hadviselésre terelődő figyelem azonban a Tajpej mellett Manilában is aggodalmakat kelthet a Dél-kínai-tenger miatt.

A hadikiadások alacsony növelése éppen arra enged következtetni, hogy semmilyen váratlan eseményt nem terveznek Pekingben, hanem tartják magukat a korábban bemutatott hosszútávú tervekhez. A keleti nagyhatalom korábbi kommunikációja és a nyugati elemzők is későbbre datálták egy esetleges távol-keleti háború kirobbanásának időpontját, a legtöbben 2026 és 2030 közé teszik ezt.

Az ülések közben némi bizonytalanságot véltek felfedezni az elemzők a politikai elit viselkedésében, valamint a rendes ügymenettől eltérésben. Kínában az elmúlt években tapasztalható kilengések és instabilitás megkérdőjelezték Hszi Csin-ping vezetői helyzetét. Hagyományosan az ONGY előtt kerül sor a 200 fős Központi Bizottság ülésére, amely a KKP legfelsőbb szerve. Idén azonban eltértek a szokásrendről, amely vitát váltott ki a kínai belpolitikai elemzők között. Egyesek szerint a harminc éve nem látott lépés bizonytalanságot mutat Pekingben, mivel nem tudják meghatározni pontosan merre szeretnék terelni az ország gazdaságát. Ezzel szemben ennek a totális ellentétét állítók vannak, akik azzal érvelnek, hogy éppen a bizalmat mutatja a lépés az elnök felé, mivel ez azt jelenti, hogy bíznak az eddigiekben, nincs mit újat elmondani.

Az ülések még nem értek véget, ezért további fontos bejelentésekre még lehet számítani a hétfő estig, de drámai vagy mindent felülíró változás bejelentése már a meglepetés kategóriába esne.

Az ország következő évére ki lettek jelölve tehát az alapvető irányvonalak, de az az igazi kérdés, hogy ehhez mennyire lesz képes magát tartani a pekingi vezetés.

Címlapkép forrása: Fu Tian/China News Service/VCG via Getty Images