Háborúra készül Európa: szabályosan ömlenek a fegyverek a régióba

Friss számokat publikált a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a világ fegyvervásárlásairól: ezúttal a 2019 és 2023 közötti időszakot hasonlították össze a 2014 és 2018 közötti időszakkal. Nem véletlen esett ezekre a periódusokra a választás: 2014-ben annektálta Oroszország a Krímet, megindítva ezzel a modern történelem újabb „hidegháborúját,” 2022-ben pedig nyíltan megtámadta Moszkva Ukrajnát, hatalmas lendületet adva mindkét oldalon a fegyverkezésének.

Európa legnagyobb fegyverimportőre talán nem meglepő módon épp a megtámadott ország, Ukrajna volt: a SIPRI adatai szerint Kijev 6633%-kal növelte az elmúlt négy év során fegyverimportját, ezzel a globális fegyverértékesítés 4,9%-át tették ki. De egyébként szinte az összes európai ország növelte a fegyverbehozatalt: kivétel a „nyugati blokkban” Olaszország, Észtország, Görögország és Finnország (illetve a semleges Írország és Svájc), valamint Albánia és Montenegró. Keleten Oroszország, Grúzia és Azerbajdzsán fegyverimportja csökkent.

Fontos megjegyezni: a fegyverimport mennyisége nem azonos az állam által beszerzett fegyverek mennyiségével, így láthatjuk azt, hogy az oroszok fegyverimportja 54%-ot csökkent, miközben egyébként a saját hadiiparuk hatalmas nagyot fejlődött. Vagyis, nem törvényszerű, hogy adott országnak kevesebb fegyvere van, csak mert alacsonyabb a fegyverimportja, hiszen a saját hadiipar által előállított fegyverek mennyiségét nem vette a SIPRI figyelembe.

Magyarország fegyverimportja az elmúlt négy évben 747%-ot nőtt, köszönhető ez a honvédelmi- és haderőfejlesztési programnak.

A SIPRI elemzése megvizsgálja azt is, melyek a világ legnagyobb fegyverexportőr országai. Az élen az Egyesült Államok található: az amerikai fegyvergyárak most a világ teljes fegyverxportjának 42%-át teszik ki, ez nyolc százalékpontos növekmény a 2014 utáni időszakhoz képest. Oroszország részesedése közben gyakorlatilag feleződött: most már a globális fegyverexport alig 11%-át teszik ki, ezzel egy súlycsoportba kerültek Franciaországtól. Kína részesedése, 5,8%, nagyjából stagnált. A legkelendőbb portékának a piacon a páncélozott járművek bizonyultak, ezeket követték a katonai repülőgépek, majd tüzérségi rendszerek.

A világ legnagyobb fegyverimportőrei India, Szaúd-Arábia és Katar voltak, 9,8, 8,4 és 7,6%-os részesedéssel, őket követte negyedik helyen Ukrajna, mely ország a globális fegyverimport 4,9%-át tette ki, a korábbi 0,1%-ról.

A SIPRI egyébként egy térképet is csatolt az elemzéshez, Európával a fókuszban, ez itt tekinthető meg.

Talán jogosan felmerül az emberben a kérdés, hogy ha ez a táblázat nem mutatja a belföldi fegyvervásárlásokat, (tehát abszolút nem megállapítható az, hogy úgymond "nettóban" melyik ország hadereje vásárolja a legtöbb fegyvert), mégis mire jó ez az egész kimutatás.

Nagyjából a következő konklúziókra lehet jutni az adatokat elemezve:

az amerikai fegyvergyárak rendkívül jól járnak azzal, hogy a világban folyamatosan éleződik a feszültség,

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images