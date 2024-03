Össztüzet zúdított Ukrajna Oroszország területeire – Miért pont most robogtak át a határon Zelenszkij tankjai?

Ma hajnalban szinte példátlan támadást indítottak Oroszország ellen Ukrajna fegyveres erői: drónok tucatjai csaptak be fontos objektumok körül, „orosz partizánok” pedig nehézfegyverekkel átlépték az orosz államhatárt és egy falu „felszabadítását” is bejelentették. Elsőre biztos furcsa, hogy egy ilyen támadást láthatunk most, hogy sorra jönnek ki a cikkek arról, hogy Ukrajna egyre súlyosabb ember- és lőszerhiánnyal küzd, pedig az időzítés valószínűleg nem véletlen: a héten lesz az orosz elnökválasztás. Kérdés, mennyi értelme van hadianyagot és emberéleteket tenni egy ilyen akcióba, ha szinte biztosra vehető Vlagyimir Putyin orosz elnök győzelme egy olyan rendszerben, ahol még érdemi ellenzéki jelöltek sem indulhatnak.

Ma hajnalban szinte példátlanul komplex, összehangolt támadást indítottak Kijevből Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen: 50-60 drón csapott le az ország területén, lángra kapott több olajtároló, raktár, önkormányzati épület is a határ menti régiókban és azon túl. Hajnalban harcjárművek lépték át az orosz államhatárt: Kurszk és Belgorod régióba három irányból próbáltak meg betörni Ukrajna területéről fegyveresek.

Jahr drei der dreitägigen Sonderoperation zur Eroberung der Ukraine. Läuft. pic.twitter.com/JRyYNyy81w — Julian (Röpcke) March 12, 2024

Délelőttre az egyik támadásban résztvevő szervezet, a Szabad Oroszország Légió vagy Oroszország Szabadságáért Légió, be is jelentette a Szumitól keletre, Kurszk megyében található Tyotkino „felszabadítását.”

Az orosz védelmi minisztérium gyorsan közölte a támadás visszaverését, de ahogy ezen sorok íródnak, még mindig érkeznek hírek harcokról a határ mentén, Tyotkino térségében szinte biztosan vannak még „orosz partizánok.”

The village of Tetkino, Kursk region, is fully under the control of the Russian liberation forces.Putin's army is rapidly leaving the village, leaving behind positions and abandoning heavy equipment. pic.twitter.com/QSIIMJKm6Q — (of) March 12, 2024

Ilyen támadás utoljára tavaly májusban történt: ekkor a légió, illetve egy másik Kijevbarát szervezet, az Orosz Önkéntes Hadtest (RDK) Brjanszk és Belgorod régióba tört be, legalább három alkalommal. Az ügyből kisebb diplomáciai botrány is volt, mivel az „orosz partizánok” amerikai gyártmányú páncélosokkal is átlépték az orosz államhatárt. Ukrajna pedig azzal a feltétellel kapta meg az amerikai fegyvereket, hogy nem használja őket Oroszország saját területei ellen.

Az akkori behatolás célja egyértelműen az volt, hogy az ukránbarát „önkéntesek” eltereljék az orosz hadvezetés figyelmét azokról a szektorokról, melyekben az ukrán haderő ellentámadást készített elő. Mint ismert: az ukrán hadsereg Robotine, Bahmut és Makarivka-Sztaromajorszke irányába indult meg, mindössze pár kisebb települést szereztek csak meg.

Most az ukrán haderő sokkal nehezebb helyzetben van: szinte napi szinten jönnek értesülések, elemzések arról, hogy az ukrán hadsereg súlyos lőszerhiánnyal és katonahiánnyal küzd, nincs rá reális esély, hogy újabb, átfogó ellentámadás készül Ukrajna területi integritásának helyreállításáért.

Az is világos, hogy az „orosz partizánok” nem képesek és nem is akarnak Oroszország nemzetközileg elismert határain belül településeket hosszabb távon elfoglalni, megtartani, az ukrán hadvezetésnek pedig nem célja, hogy Oroszországtól területeket csatoljanak el. Sőt, az ukrán vezetők még azt is tagadják, hogy Kijev utasítására cselekednének az ukrán katonai gyakorlót, ukrán azonosítókat viselő, amerikai fegyverekkel harcoló „önkéntesek.”

Good morning from the Russian-Ukrainian border.Like all our fellow citizens, in the Legion we dream of a Russia freed from Putin's dictatorship. But we don't just dream: we work hard to realise those dreams.We will take back our land centimetre by centimetre from the regime. pic.twitter.com/Qj8SjBaxrU — (of) March 12, 2024

Ennek ismeretében talán értelmetlennek tűnik a mostani katonai akció, hiszen az eleve szűkülő erőforrásokkal rendelkező ukrán haderő látszólag céltalanul éget el még több erőforrást az orosz területek támadásával.

Lesz azonban a héten egy nagyon fontos esemény: március 15 és 17 között urnákhoz járul Oroszország lakossága, hogy megválasszák következő elnöküket.

Így máris világossá válik: az RDK és a Légió támadásainak egyetlen célja, hogy káoszt és bizalmatlanságot gerjesszenek Oroszországon belül, abban a reményben, hogy ezzel gyengíteni tudják a Putyin-kormány hatalmát.

There goes the regime.Putin's APC set fire to an apartment block with incendiary bullets. We could not just leave it at that and destroyed that very APC.The firefighters apparently fled from the settlement. pic.twitter.com/nolCViH6rB — (of) March 12, 2024

Nyilvánvalóan azt remélik, hogy ha bejárja az orosz közvéleményt a határ mentén lángoló települések képe, a menekülő orosz sorkatonákról készült videók, máris kevésbé jó szájízzel mennek majd az orosz választók szavazni a hétvégéhez közelítve.

Ezzel az elképzeléssel azonban adódhat pár gond, méghozzá az, hogy

az orosz média szigorú kontroll alatt van, az „átlagos” orosz választópolgárhoz aligha jutnak el majd a határ menti betörések hírei, az RDK-t és a Légiót az oroszok nagy része fasiszta hazaárulónak, terroristának tartja, az, hogy megtámadnak pár orosz települést, nem biztos, hogy bármilyen Kijev iránti szimpátiát, Putyinnal szembeni ellenérzést kelt. Főleg, ha nem is tudják megtartani ezeket a határ menti falvakat, így végeredményében ezekkel a műveletekkel újabb győzelmeket szállítanak az orosz reguláris erőknek, amelyek viszont azt tudják mondani, hogy „megvédték a hazát a fasisztáktól.” Az orosz választásokon nem indulnak olyan ellenzéki jelöltek, akik érdemi kockázatot jelentenének Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmára, az orosz választási hivatal minden rendszerkritikus, háborúellenes jelöltet kizárt. Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista meggyilkolása ráadásul elrettentő üzenet bárkinek, aki komoly rendszerellenes tevékenységet fontolgatna. Az orosz szavazatszámláló gépezet teljes mértékben a jelenlegi kormányhatalom kezében van, ráadásul a választások online is lehet szavazni, így gyakorlatilag kizárható, hogy akár a győzelem közelébe jut bárki, aki nem Vlagyimir Putyin jelenlegi elnök.

Így tehát, bár jót mulat a Nyugat, illetve Ukrajna azon, hogy az „orosz partizánok” ismét megszégyenítik az orosz határ őrzésével megbízott FSzB-t, illetve a térségben szolgáló, gyengén képzett sorkatonákat,

meglepő lenne, ha akár a háború szempontjából bármilyen stratégiai előnyt, akár az orosz választások menetére érdemi befolyással lévő változást sikerülne kicsikarni ezekkel a betörésekkel.

Címlapkép forrása: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images