Rendkívül nehéz időszakban jön az iszlám legfontosabb ünnepe - Kőkemény hónap vár emberek millióira

Vasárnap napnyugtakor világszerte kezdetét vette az iszlám vallás legszentebb ünnepe, az egy hónapig tartó Ramadán időszaka. A böjti időszak egyébként sem szokott konfliktusmentesen lezajlani Izraelben, a gázai harcok miatt azonban a zsidó és palesztin lakosság is a legrosszabbra készül. De mire is számíthatunk az elkövetkező hónapban és egyáltalán miről szól a Ramadán?

A böjti hónap minden évben okoz megpróbáltatásokat a híveknek, különösen az iszlám világ olyan területein, ahol éppen aktív harcok folynak, mint például Észak-Afrika vagy Szíria. Bár döntően muzulmán vallású regionális hatalmak (Irán, Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom, Indonézia) esetében valószínűleg idén is aránylag nyugodt időszaknak nézünk elébe, Izraelben korántsem ilyen bíztató a helyzet.

Mi az a Ramadán?

A ramadán során a hívők arra emlékeznek, hogy Allah átadta a Koránt Mohamed prófétának, aki a hagyomány szerint egy hónapra elvonult a Mekka mellett található Dzsabal al-Nur hegyen található Hira-barlangba elmélkedni.

A szaúd-arábiai Hira-barlang bejárata. Forrás: saudipics via Wikimedia Commons

Maga a Ramadán egyébként a nyugaton használt Gergely-naptárban nem kap fix helyet, mivel a tradicionális iszlám naptár a miénknél rövidebb. Az iszlám hittudósok a böjti hónap időpontját a hold láthatósága alapján határozzák meg.

A Ramadán időtartama alatt a híveknek napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, nemi élettől, az erőszaktól, illetve számtalan nehezebben behatárolható érzéstől, mint például az irigységtől. A kikötés alól a gyermekek, a terhes, vagy szoptató nők, a betegek, az idősek és a csatában harcolók (illetve a tradíció szerint az utazók, de ennek napjainkban egyre kisebb jelentősége van) felmentést kapnak, bár a betegeknek később pótolni kell a böjtöt, az időseknek pedig böjt helyett másokat kell segíteniük. Böjtölés mellett a hívők a szokásos esti ima után még egy ima, a taravih is helyet kap.

A Ramadán emellett szociális szempontból is fontos a híveknek. Hasonlóan a nyugati Szentestéhez, a böjti hónap során az iszlámban minden este igyekeznek megtartani egy nagyobb, étkezéssel egybekötött családi-baráti összejövetelt, az úgynevezett iftárt, a hónap végén (jelen esetben április 9-én napnyugtakor) hatalmas lakomát csapnak, mely során a szegényeknek is adakozniuk kell (tradicionálisan minden hívő, akinek másnapra van elég élelme köteles megsegíteni a rászorulókat).

Mit jelent az izraeli helyzet az iszlám hívői számára?

A gázai harcok miatti általánosan negatív közhangulat mellett két rendkívül komoly problémával is szembe kell nézniük a híveknek, egyrészt az övezetben, másrészt Izrael egyéb területein.

Gázában lényegében a Ramadán minden fontos elemével akadnak problémák:

Az egyébként is éhező gázai palesztinok azon része, akik nem vesznek aktívan részt a harcokban napkeltétől napnyugtáig böjtölni kötelesek, az esti iftárokon sem valószínű, hogy sok élelem kerülne az asztalra.

azon része, akik nem vesznek aktívan részt a harcokban napkeltétől napnyugtáig böjtölni kötelesek, az esti iftárokon sem valószínű, hogy sok élelem kerülne az asztalra. Mivel a bombázások során a gázai mecsetek döntő többsége használhatatlanná vált , a híveknek a szabad ég alatt, az övezet romjai között kell megejteni az esti taravihot.

, a híveknek a szabad ég alatt, az övezet romjai között kell megejteni az esti taravihot. Maga az adományozás pedig az elképzelhetetlen anyagi károk mellett fog rendkívül nehézkessé válni.

Maga a böjti hónap egyébként a harcok menetét érdemben valószínűleg nem fogja befolyásolni: a fegyveresek minden megkötés nélkül végezhetik a dolgukat a Ramadán alatt.

Izrael más részein ennyire ugyan nem katasztrofális a helyzet, de az ideálistól meglehetősen távol áll. Éppen tegnap kezdtek el szivárogni a hírek arról, hogy vasárnap este (sajnos az előzetes várakozásoknak megfelelően) dulakodások alakultak ki kelet-Jeruzsálemben az izraeli rohamrendőrök és az iszlám hívők között.

Ramadan in Jerusalem begins with Ben Gvirs police thugs preventing Palestinians from going to Al-Aqsa and beating them with batons as they pray outside. pic.twitter.com/Vs2UocnP3F — Dan (Cohen) March 11, 2024

Izrael már korábban jelezte azt, hogy korlátozni fogják az iszlám harmadik legszentebb helyének számító al-Aksza mecset, illetve általánosságban a Templom-hegy látogathatóságát.

Izrael részéről valamelyest érthető az óvatosság, hiszen a mostani feszült helyzetben az ünnepi hónapot kihasználó szélsőségesek könnyedén elvegyülhetnek a tömegben, ugyanakkor már hónapokkal ezelőtt biztosra lehetett venni, hogy összetűzések lesznek az izraeli rendfenntartók és a hívek között.

Az al-Aksza mecset helyzete egyébként is különösen kellemetlen: a Sziklamecsettől alig több, mint száz méterre fekvő templom melletti téren ideális esetben több százezer hívő is tud imádkozni, az izraeli, és környező országokban élő muzulmánok pedig igyekeznek is évről-évre élni ezzel a lehetőséggel, az izraeli hatóságok azonban az előzetes jelek szerint naponta mindössze néhány tízezer embert fognak beengedni a környékre.

Despite occupation barriers and obstacles, 35,000 worshippers have succeeded in reaching Al-Aqsa Mosque to perform Isha and Taraweeh prayers for the first night of Ramadan. pic.twitter.com/0rqVajIa2C — The (Resistance) March 11, 2024

A hónap hátralévő részében valószínűleg több, a vasárnap estihez hasonló jelenet is le fog játszódni, ugyanakkor azt sem lehet kizárni, hogy akár iszlamista, akár zsidó szélsőségesek próbálnak meg támadásokat indítani a másik vallás szent helyei ellen.

