Tekintélyt parancsoló hadsereget építenek fel a világ leggazdagabb államai – Itt meg mi készül?

A Közel-Keletet számos törésvonal feszíti, kezdve a vallási a feszültségektől, az etnikai különbözőségektől keresztül egészen a politikai érdekellentétekig. A számos vita több helyen is instabilitást eredményezett, évtizedes megoldatlan háborúk zajlanak. Példának okáért Líbia és Szíria több mint egy évtizede nem képes felülkerekedni az országokban dúló polgárháborún, Irakból és Libanonból folyamatosan nyugtalanító hírek érkeznek, ahol a militáns csoportok rendszeresen összecsapnak egymással, valamint a kiújuló izraeli-palesztin háború borzolja a kedélyeket a Közel-Keleten. A jemeni konfliktus, valamint Irán nem véletlenül maradt ki a felsorolásból, ezekről majd később.

Az Arab-félsziget államai csak a 20. században nyerték el a függetlenségüket, előtte a Brit Birodalom felügyelete alatt működtek, legkésőbb a Perzsa-öböl kisállamai szakadtak el Londontól az 1970-es évek elején.

A régió fejlődésében kimagasló szerepet játszott a hatalmas mennyiségben felfedezett kőolaj és földgáz, amely ettől kezdve meghatározta a terület világpolitikai jelentőségét is.

Bár a megalakulást követő évtizedek többnyire a Közel-Kelet más részeihez képest nagyjából nyugalomban teltek, az érdekellentétek miatt számos esetben feszültek egymásnak az egyre vagyonosabb olajmonarchiák is.

A régiót jellemző konfliktusok persze nagy hatást gyakoroltak az Arab-félsziget országaira is, fenyegetve érezték magukat a külső hatásoktól. Számos alkalommal indultak olyan mozgalmak vagy kezdtek el terjedni a helyi vezetésre veszélyes ideológiák, amelyek megkövetelték az óvatosságot:

Jellemző még a térségre, hogy a 20. századig egy rendkívül gyéren lakott, alacsony népsűrűségű régió volt, ahol a lakosság képzettsége elmaradt.

This is population density of the peninsula from the 60s. Even though we mostly hear about the Gulf, they are just a smaller fraction of the population of the Arabian Peninsula.But there is a reason that Yemen keeps coming up. pic.twitter.com/otxQckq1ZT