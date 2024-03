Egy egész országra vetett szemet Putyin: ez lehet az oroszok szövevényes mesterterve

A 33 843 km² (nagyjából egyharmad magyarországnyi) területű és 2,5 millió lakosú Moldovában két olyan régió is van, amely vagy de facto elszakadt az országtól, vagy szakadár törekvéseket folytat. A Szovjetunió 1991-es szétesése nyomán polgárháború tört ki az országban, ahol a több mint fele arányban oroszok és ukránok lakta, a Dnyeszter folyótól keletre található régió szeparatistái összecsaptak a központi kormányzat erőivel. Az orosz haderő beavatkozott, így a szeparatisták győztek, és egy Moszkva-csatlós bábállam jött létre.

A 4163 km² területű, mintegy 360 ezres lakosú (ebből 220 ezer orosz állampolgár) Dnyeszter Menti Köztársaság, más néven Transznisztria olyan, mint egy zárványban megmaradt mini-Szovjetunió: a főváros, Tiraszpol főterén hatalmas Lenin-szobor található, a szakadár köztársaság címerében és zászlajában vörös csillag és sarló-kalapács díszeleg. A Moldova nagyobb része és Ukrajna közrefogta területen mintegy 1500 orosz „békefenntartó” teljesít szolgálatot, akik nem annyira a békét őrzik, mint inkább Moszkva ellenőrzését biztosítják a terület fölött, egyben sakkban tartják Moldovát, amely ilyen viszonyok mellett a NATO-hoz nem is tudna csatlakozni. (A NATO-csatlakozás, szemben az EU-csatlakozással, egyébként nincs napirenden.)

Míg a Dnyeszter Menti Köztársaság Moldova keleti, a Gagauz Autonóm Terület az ország déli részén található, de nem egységes régió, négy kisebb-nagyobb területből tevődik össze. Összesen mintegy 140 ezren, többségében gagauzok lakják, egy török népcsoport, akik a török, az azeri és a türkmén nyelvhez hasonló gagauz nyelvet beszélik. Bár a nyelvnek ténylegesen nagyon kevés beszélője van, a Szovjetunió ideje alatt ugyanis nagyfokú oroszosítás zajlott le itt, így a gagauzok nagy többsége ma oroszul beszél. Sőt kizárólag oroszul, miközben Moldova hivatalos nyelve a román. Gagauziában a gagauz, az orosz és a román is hivatalos nyelv; a régió vezetőjének, a baskánnak a törvény szerint beszélnie kell gagauzul.

Gagauzia – Transznisztriához hasonlóan – szintén egy megmaradt mini-Szovjetunió: szinte minden felirat orosz, a tartomány tele van a szovjet korszakból származó utcanevekkel és emlékművekkel, többek között Lenin-szobrokkal. Az orosz nyelv anyanyelvi használata miatt a többségében az orosz ortodox egyház főségét elfogadó gagauzok hagyományosan jó viszonyt ápolnak Oroszországgal. Míg a külföldön dolgozó moldovaiak nagy része – kihasználva azt, hogy sokan román, így uniós állampolgársággal is rendelkeznek – Nyugat-Európában vendégmunkás, addig a gagauz munkavállalók célországa sokkal inkább Oroszország.

A GAGAUZOK NEM A ROMÁN NYELVŰ MOLDOVAI MÉDIÁBÓL TÁJÉKOZÓDNAK ELSŐDLEGESEN, HANEM AZ OROSZ SAJTÓBÓL, ÍGY A KREML-PÁRTI PROPAGANDA SZINTE AKADÁLYTALANUL TERJEDHET A TARTOMÁNYBAN.

Míg Moldova lakosságának nagyobb része az EU felé törekedne, a gagauzok EU-ellenesek, amit az orosz propaganda is erősít. Gagauzia még Európa egyik, ha nem a legszegényebb országában, Moldovában is a szegényebb, fejletlenebb régiók közé tartozik, és leginkább mezőgazdaságból él. A moldovai vezetés kevés eszközzel rendelkezik, hogy megakadályozza Gagauzia látványos elköteleződését Moszkva felé, habár az utóbbi időben célzott román nyelvi programok indultak, hogy az ország hivatalos nyelvének megtanulásával a lakosság ne csak az orosz nyelvű médiából tájékozódjon.

Február 28-án a transznisztriai vezetés hivatalos kérést intézett Oroszországhoz (pontosabban az orosz törvényhozás két házához), hogy segítsenek nekik a moldovai „nyomással” szemben. Az apropót az adta, hogy Chisinau azt követelte, a transznisztriai cégek fizessenek importvámokat a központi költségvetésbe. Bár korábban az is felmerült, hogy a Dnyeszter Menti Köztársaság kérheti felvételét az Oroszországi Föderációba, erre nem került sor.

A tiraszpoli kérésre Moszkva mind a mai napig nem adott hivatalos választ, és leginkább csak propagandaakciónak tekinthető. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter két nappal később a törökországi Antalyában elő is vette Transznisztria kérdését, és megismételte, hogy Oroszország a helyzetnek az úgynevezett 5+2-es formátumban történő – öt éve szünetelő – rendezését támogatja. Ebben a Dnyeszter Menti Köztársaság, Moldova, Ukrajna, Oroszország és az EBESZ vesz részt, valamint megfigyelőként az Európai Unió és az Egyesült Államok. Azonban a formátum felélesztése jelenleg nem reális, már csak azért sem, mert Ukrajna az orosz jelenlét miatt nem akar részt venni benne.

Lavrov megjegyezte, szerinte a „román állampolgárok által vezetett chisinaui rezsim” Romániához akarja csatolni Moldovát, és blokkolja a tárgyalási folyamatot. Az orosz külügyminiszter úgy vélte, a moldovai vezetés

pontosan követi a kijevi rezsim lépéseit minden olyan eltörlésében, ami orosz.

Az ukrajnai háború kirobbanása után fölvetődött, hogy Oroszország esetleg megszerezné a Dnyeszter Menti Köztársaságot, vagy akár Moldovát is megszállná. Könnyen elképzelhető, hogy Ukrajna sikeres elfoglalása után ez lett volna a következő lépés – voltak is ilyen értelmű orosz nyilatkozatok –, azonban Ukrajna ellenállása miatt ezek a valószínű tervek kudarcba fulladtak.

Mivel Moldova Románia és Ukrajna közé ékelődik be, és tengeri kijárata sincs, így az orosz erőknek először Odesszát, majd Odessza megyét kellene elfoglalniuk. Odessza bevételéhez partra szállásra is szükség lenne, a Fekete-tengeri Flotta erre azonban a jelenlegi állapotában képtelen. Vagyis

az ukrajnai háború jelenlegi állása mellett nincs esélye, hogy Oroszország elfoglalja Transznisztriát vagy akár egész Moldovát,

ezért inkább belső destabilizációs törekvésekkel próbálkozik.

Gagauziában tavaly májusban választottak új vezetőt, gagauz nyelven baskánt: a tisztséget egy akkor 36 éves nő, Evghenia Guțul nyerte el, aki győzelme után rögtön kijelentette, szorosabb kapcsolatokat szeretne ápolni Oroszországgal.

Guțul a mára már betiltott Șor Párt jelöltjeként nyerte a választást. A párt névadója, alapítója és vezetője Ilan Șor oroszbarát oligarcha, aki jelenleg Izraelben él szökésben. Șort összefüggésbe hozták egy 2012 és 2014 között folyt banki csalással, amit Moldovában „az évszázad rablásának” neveznek, és amelynek keretében a három legnagyobb moldovai bankból több mint 1 milliárd dollárnyi pénz tűnt el, ami az éves moldovai GDP egynyolcadát jelentette. Az oligarchát tavaly távollétében 15 éves börtönbüntetésre ítélték, az Egyesült Államok pedig szankciókat vetett ki rá.

A Șor Párt rendszeresen szervezett kormányellenes tüntetéseket Moldovában. A gyanú szerint a pártot közvetlenül Moszkvából támogatták, és fontos szerepet játszott a Moldova destabilizálására irányuló orosz törekvésekben.

Evghenia Guțul március elején az oroszországi Szocsiba utazott az ott rendezett Világifjúsági Találkozóra, és több orosz tisztviselővel is tárgyalást folytatott, mindenekelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A gagauz elnök március 6-án tájékoztatta Putyint a moldovai hatóságok szerinte „törvénytelen intézkedéseiről”, és azt állította, hogy Moldova szisztematikusan elveszi Gagauzia hatáskörét, korlátozza a költségvetést, megsérti a törvényes jogokat, instabilitást és destabilizációt provokál Gagauziában és egész Moldovában.

Guțul állítása szerint Putyin

megígérte, hogy támogatja Gagauziát és a gagauz népet a törvényes jogok, hatáskörök és pozíciók védelmében a nemzetközi színtéren.

Governor of Gagauzia, Eugenia Guțul, met with Russian president, Vladimir Putin, in the city of Sochi.She informed the Russian president about the general state of affairs in Gagauzia and the difficult relations with Chișinău.In response, Putin offered his country's pic.twitter.com/8hKWavWMlK