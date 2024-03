Csúnyán szakított Oroszországgal egyik legszorosabb szövetségese, és már a Nyugatnál kopogtat – Újabb háború a láthatáron?

Mióta tavaly szeptember 19-én és 20-án, Azerbajdzsán 24 óra leforgása alatt teljesen elfoglalta a hivatalosan a területéhez tartozó, de szinte teljes egészében örmények lakta Hegyi-Karabahot,

Örményország külpolitikai prioritásai gyors változáson mentek keresztül.

Jereván már Hegyi-Karabah azeri elfoglalása előtt is számos alkalommal panaszkodott Oroszországra, illetve a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű katonai szövetségre, hogy nem tesz semmit az örmény érdekek védelméért, de néhány hete Nikol Pasinján örmény miniszterelnök már azt jelentette be, hogy Örményország befagyasztja tagságát a KBSZSZ-ben.

Az azeriek és az örmények között már 1918 és 1920 között volt egy háború, részben Hegyi-Karabahért. Az akkor szovjet nemzetiségügyi népbiztosként tevékenykedő Joszif Sztálin 1921-ben önkényesen úgy döntött, hogy a zömmel örmények lakta régió a Szovjet-Oroszországhoz csatolt azeri szovjet tagköztársasághoz kerüljön. Hegyi-Karabah évtizedeken keresztül autonóm területként működött az azeri tagköztársaságon belül, de mivel Örményország is a Szovjetunió része volt, a területi vita egészen a kommunista birodalom felbomlásának idejéig komolyabban nem tört felszínre.

Az úgynevezett első hegyi-karabahi háború már a Szovjetunió felbomlása előtt, 1988-ban elkezdődött, és egészen 1994-ig tartott. Az örmény győzelemmel zárult háború eredményeként a függetlenedett Azerbajdzsán hivatalos területén belül létrejött a szakadár Hegyi-Karabahi Köztársaság, amelyet egyetlen állam, még Örményország sem ismert el. A szakadár örmény állam korábban döntően azeriek lakta területeket is megszerzett.

Bár hivatalos kapcsolat nem volt Örményország és a Hegyi-Karabahi Köztársaság között, Jereván de facto jelentősen támogatta a szakadár területet, már csak azért is, mert az örmény vezetők sorra hegyi-karabahi származású politikusokból kerültek ki. A status quo még hosszú-hosszú évtizedekig fennmaradhatott volna, ha időközben Azerbajdzsán meg nem gazdagszik jelentős olaj- és gázvagyonából, és nagyszabású fegyverkezésbe nem kezd.

Ennek meg is lett a gyümölcse: a 2020 őszén, másfél hónap alatt lezajló második hegyi-karabahi háború végén Azerbajdzsán a szakadár örmények által ellenőrzött területek jó részét elfoglalta. A háborúnak akkor Oroszország közbeavatkozása vetett véget, amely a Szovjetunió utódjaként továbbra is befolyással volt, legalábbis akart lenni a posztszovjet térségre (az oroszok ezt a térséget „közel-külföldnek” nevezik).

A Vlagyimir Putyin által nyélbe ütött fegyverszünet értelmében orosz békefenntartó katonákat vezényeltek Hegyi-Karabahba és környékére, akik első körben öt évig biztosították volna a fegyvernyugvást. A szakadár régió ellátását a megállapodás értelmében Örményország felől az úgynevezett Lacini-folyosó garantálta volna, és volt egy homályos egyezség arra vonatkozóan is, hogy Azerbajdzsán nagyobbik része, illetve az Örményországtól nyugatra található Nahicseván exklévája között összeköttetést hoznak létre – ezt Zangezur-folyosónak nevezik.

A fegyverszünet azonban nem volt hosszú életű: az ukrajnai háború kirobbanását követően, 2022 szeptemberében határincidensek törtek ki az örmény és az azeri hadsereg között, amelyek mintegy 300 ember halálát okozták pár nap leforgása alatt.

Az összetűzések világosan megmutatták, hogy Oroszország ereje jelentősen gyengült a térségben az ukrajnai háború kezdeti kudarcait követően,

már csak azért is, mert számos hegyi-karabahi békefenntartót az ukrajnai frontra vezényeltek.

Még az év decemberében azeri „környezetvédelmi aktivisták” blokád alá vonták a Lacini-folyosót, amivel megkezdődött Hegyi-Karabah szó szerinti kiéheztetése. Utólag már látható, hogy ez a 2023. szeptember 19-én és 20-án zajló villámháború előkészítése volt, melynek során végleg azeri uralom alá került Hegyi-Karabah. A vereséget követően azonnal megindult az örmény exodus: a 120 ezres örmény lakosság szinte egésze elhagyta a régiót.

Október 15-én Ilham Alijev azeri elnök felvonta az azeri zászlót a fővárosban, az egykor Sztyepanakertnek nevezett Xankəndiben. Az évtizedek óta várt győzelmet ünnepelve Azerbajdzsán novemberben katonai parádét tartott a városban, ahol az azeri államfő megtaposta a Hegyi-Karabahi Köztársaság Örményország lobogójához hasonló zászlaját. Március 5-én pedig buldózerek jelentek meg Xankəndiben, amelyek lerombolták az egykori szakadár köztársaság parlamentjét.

Örményország sokáig Oroszországot tekintette a garanciának arra, hogy tartósan fennmaradhat a Hegyi-Karabahi Köztársaság és az ősi örmény terület kulturális öröksége. Ez több évtizedes kényszerpályára térítette az országot, amelyet egészen 2018-ig jobbára hegyi-karabahi származású politikusok vezettek. Az örmény társadalomban ugyanakkor nyugatos folyamatok indultak el, ami idővel ellentmondásba került a sokak által korruptnak tartott vezetés oroszbarátságával.

2018-ban kitört Jerevánban a „bársonyos forradalom”, ami végett vetett az addigi elit uralmának, a miniszterelnöki székbe pedig egy volt újságíró és civil aktivista, Nikol Pasinján került. Moszkva természetesen ezt a forradalmat is a Nyugat által irányított „színes forradalmak” egyikének tartotta, ezért az új kormányfő hatalomra kerülését követően lazított Örményország iránti elköteleződésén. Pasinján abban is újat jelentett, hogy ő nem Hegyi-Karabahból származott, ami persze nem jelentette azt, hogy föl akarta volna adni a régiót – Hegyi-Karabah örménynek maradása Örményországban pártokon átívelő ügy volt.

Abban, hogy Oroszország lényegében magára hagyta Örményországot, szerepet játszhatott az, hogy „meg akarta bosszulni” Pasinján győzelmét, de az is, hogy eleve nem volt érdeke Örményország kedvéért összevesznie egy másik, erősebb posztszovjet állammal, Azerbajdzsánnal, illetve természetesen az ukrajnai háború miatt Moszkva kisebb erőkivetítésre volt már csak képes a dél-kaukázusi térségben. Oroszország azért is neheztelhetett Örményországra, mert éppen nem sokkal a Hegyi-Karabah elestét hozó háború előtt közös örmény–amerikai hadgyakorlat kezdődött.

Pasinján már a tavaly szeptemberi villámháború előtt is többször szemére vetette Oroszországnak, illetve a KBSZSZ-nek, hogy nem teljesítik az Örményország megvédésére tett ígéretüket. Moszkva válasza erre rendre az volt, hogy Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsán része, ezért ott nem is kell beavatkoznia.

Akárhogy is, 2023. szeptember 20-át követően az örmény vezetés és az örmény lakosság számára nyilvánvaló vált, hogy Oroszország segítségére nem lehet számítani, márpedig

Örményország jelenleg attól fél, hogy Azerbajdzsán étvágya megjött, és akár a nemzetközi jog által elismert örmény területekre is fájhat a foga,

például a legdélibb tartományra, Szjunikra, amely Azerbajdzsán nagyobbik része és nahicseváni exklávéja közé ékelődik. Ezért Pasinján elkezdte a távolodást Oroszországtól, és egyre határozottabb lépéseket tesz nyugat felé.

Örményország már 1994-es létrejötte óta tagja a „posztszovjet ellen-NATO-nak” is nevezett Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (oroszul: ODKB, angolul: CSTO), illetve 2014-es megalakulása óta az Európai Unió egyfajta eurázsiai tükörképeként létrehozott Eurázsiai Gazdasági Uniónak. Az utóbbihoz történő csatlakozással Örményország lényegében feladta az EU felé való közeledését, ugyanis 2013-ig hivatalosan tárgyalások folytak Brüsszel és Jereván között a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséghez (DCFTA) való csatlakozáshoz, melynek Ukrajna, Moldova és Grúzia is tagja.

Hegyi-Karabah azeri elfoglalása után azonban az inga látványosan elindult visszafelé, és Moszkva szövetségi rendszere helyett Örményország elkezdett a Nyugat felé tájékozódni.

Jereván korábban sem szakított teljesen a Nyugattal: tavaly február óta például egy EU-s civil ellenőrző misszió van jelen Örményországban, amely az Azerbajdzsánnal határos területek stabilitását felügyeli. Tavaly szeptemberben, közvetlenül Hegyi-Karabah azeri elfoglalása előtt pedig Örményország és az Egyesült Államok közös hadgyakorlatot tartott az előbbi területén.

Az elmúlt hetekben felerősödött Örményország távolodása Oroszországtól, illetve közeledése a Nyugathoz.

Az Oroszországtól való távolodás néhány fontosabb lépése:

Örményország tehát egyelőre a KBSZSZ-tagság felfüggesztését és a zvartnotsi repülőtéren dolgozó orosz határőrök (akik egyébként a hírhedt biztonsági szolgálat, az FSZB kötelékébe tartoznak) hazaküldését jelentette be. Az örmény felszólítás nem vonatkozott a török és az iráni határnál szolgálatot teljesítő orosz határőrökre, és ami Oroszország számára sokkal fontosabb, az örmény Gjumri városában lévő, 102-es számú orosz katonai bázis mintegy 3000 katonájára sem. A gjumri orosz katonai bázis biztosítja Oroszország katonai jelenlétét a Dél-Kaukázusban, ugyanakkor óriási terhet jelent Örményországnak a Nyugat felé való orientációjában.

Nemcsak az orosz katonai jelenlét miatt lenne nehéz, sőt lehetetlen Jereván számára egy majdnem teljeskörű szakítás Moszkvával. Örményország például az energia nagy részét Oroszországtól kapja, az örmény export 40 százaléka pedig Oroszországba irányul. De olyan függőségek is vannak, mint hogy az örmény államvasutak az orosz államvasutak 100 százalékos tulajdonában áll.

Sokan felteszik a kérdést, milyen lépésekre lenne képes Moszkva, hogy megállítsa Örményország eltávolodását, amely mögött orosz nézőpontból természetesen a Nyugat áskálódása áll. Bár Örményország jelentősége Oroszország számára messze alulmúlja Ukrajnáét, de még Belaruszét is, nagy presztízsveszteség lenne számára, ha a két nagy, Moszkva vezette nemzetközi szervezet, a KBSZSZ és az Eurázsiai Gazdasági Unió oszlopos tagja hagyná ott az orosz szövetségi rendszert.

Mivel a két ország nem határos egymással, Oroszország erejét pedig egyébként is jelentősen leköti az ukrajnai háború, egy katonai beavatkozásnak rövidtávon nagyon alacsony az esélye, de más eszközökkel Moszkva képes lehetne változást elérni Jerevánban.

A legkézenfekvőbb az a forgatókönyv, amellyel Moldovában is próbálkozik, jelesül a belső felforgatás, a Nyugat felé orientálódó vezetés megpuccsolása. Ebben azonban Moszkva dolgát egyértelműen megnehezíti az, hogy az örmény lakosság korábbi oroszbarátsága érezhetően átfordult. 2018-ban az örmények 84 százaléka politikai partnernek mondta Oroszországot, és csak 6 százalék vélte fenyegetésnek. Tavaly márciusban azonban már csak 50 százaléknyian gondolták politikai partnernek, 24 százaléknyian viszont fenyegetésnek. Az elmúlt egy évben minden bizonnyal tovább romlottak ezek a számok orosz szempontból.

Miközben távolodik Oroszországtól, Örményország egyre határozottabban közeledik a Nyugat felé. Ennek fontos lépése volt, hogy Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter március 8-án kijelentette, több külpolitikai lehetőséget is vizsgálnak az ország számára, ezek egyike pedig az európai uniós tagság kérvényezése. Korábban az örmény sajtóban arról jelentek meg hírek, hogy Nikol Pasinján azt tervezi, 2024 végén megindítja Örményország EU-s csatlakozási folyamatát.

Az Európai Parlament március 12-én elfogadott egy indítványt, amelyben azt írják: az Európai Parlament

elismeri és üdvözli azt a tényt, hogy Örményország határozottan hangsúlyozta azon óhaját, hogy erősítse az Európai Unióval fenntartott kapcsolatait és helyezze előtérbe azokat; úgy véli, hogy az Európai Uniónak pozitívan kell reagálnia, és teljes mértékben ki kell használnia ezt a potenciális geopolitikai változást, és segítenie kell Örményországot abban, hogy erősebben beilleszkedjen a demokráciák közösségébe.

Az Európai Parlament tehát egyértelműen kifejezte támogatását Örményország csatlakozási folyamatának megindítása felé – erre persze majd a tagállami vezetőknek is rá kell bólintaniuk, ha arra kerül a sor.

A csatlakozás, ha el is következik egyszer, nem a közeljövőben várható, mindenesetre miután a posztszovjet Ukrajna és Moldova, illetve Örményország északi szomszédja, Grúzia (Georgia) már uniós tagjelölt, Örményország esetleges tagjelöltsége sem tartozik a science-fiction kategóriájába.

A tagság, sőt már a jelöltség előtt is azonban számos akadály áll; a legnagyobb akadály természetesen az orosz kapcsolat, kiemelten a gjumri orosz katonai bázis és az Eurázsiai Gazdasági Unióban való tagság.

Bár a demokrácia és a jogállamiság állapota Örményországban határozottabban jobb, mint Grúziában, ezek az akadályok a kaukázusi szomszédénál is elérhetetlenebbé teszik a tényleges csatlakozást.

Az EU-s tagországok közül Örményország különösen Franciaországgal van jó viszonyban, ahol jelentősebb örmény diaszpóra él. India mellett Franciaország az az ország is, amely Örményország felfegyverzésében segít. Február 23-án Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter örmény kollégájával találkozott Jerevánban. Franciaország katonai éjjellátó távcsöveket adott Örményországnak, emellett szerződést írtak alá gépkarabélyok beszerzéséről, továbbá tárgyalásokat folytattak rövid hatótávolságú Mistral rakéták megvásárlásáról, valamint légvédelmi, tüzérségi és drón elleni rendszerekről is. Emellett egy francia és egy örmény katonai akadémia partnerséget kötött egymással, júliustól pedig francia védelmi tanácsadó segíti majd az örmény kormányt.

The Ministers of Defense of Armenia and the French Armed Forces signed new cooperation agreements in Yerevan.As for anti-aircraft missiles, if Armenia needs them, these missiles will also be at your disposal, said French Defense Minister Sebastien Lecornu.There will be pic.twitter.com/fCMpERndHI