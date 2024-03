Bekövetkezett Amerika rémálma: orosz katonák pózolnak a legendás páncélosukkal

Szinte minden orosz média lehozta azt a felvételt, amelyen orosz katonák egy kisebb csoportja megközelíti az egyik elsőként kilőtt, az Amerikai Egyesült Államok által Kijevnek adományozott M1 Abrams harckocsit.

Russian special forces reached an Abrams tank destroyed in the village of Berdychi and filmed a video from the inside. pic.twitter.com/UrJSeKmriQ