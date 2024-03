Híveitől kér adományt Trump, hogy megtarthassa a nevét viselő luxusfelhőkarcolóját

Donald Trump volt elnök szerdán rendkívüli kéréssel fordult a MAGA-mozgalmát (Make America Great Again) támogatókhoz: pénzügyi segítséget kért tőlük, ugyanis egyre közeleg annak a határideje, hogy ki kelljen fizetnie azt a 454 millió dolláros pénzbüntetését, amelyet egy üzleti csalási perben szabtak ki rá New Yorkban.

"EL A MOCSKOS KEZEKKEL A TRUMP-TORONYTÓL!"

- áll Donald Trump várható republikánus elnökjelölt üzenetében, amelyet szimpatizánsainak címzett a volt elnök. Erről a Republikánus Párt felé hajló bulvároldal, a New York Post számolt be. A levelet egy adománygyűjtő szervezet küldte ki, amely Trump kampányával és egy különálló kampányszervezettel áll pénzügyi kapcsolatban, utóbbi például az elnök jogi kiadásait is állja.

Az egyébként 2,6 milliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkező volt elnök arra kérte a támogatóit, hogy 20 dollártól 3300 dollárig terjedő, vagy akár ezeket meghaladó összegeket adományozzanak neki.

"Tehát mielőtt a nap véget érne, arra szólítok fel EGYMILLIÓ Trump-párti hazafit, hogy szálljon be és mondja azt: ÁLLÍTSÁK LE A TRUMP ELNÖK ELLENI BOSZORKÁNYÜLDÖZÉST!"

- állt az írásban.

Trumpra február közepén egy New York-i bíróság 454 millió dolláros pénzbüntetést rótt ki, mivel túlbecsülte saját és ingatlanvagyonának értékét, hogy jobb hitelfeltételekhez jusson. A volt elnöknek vagy saját zsebből kell kifizetnie a büntetés teljes összegét, vagy kezességi nyilatkozatot kell bemutatnia március 25-ig, azaz jövő hét hétfőig,

csak így tudja megakadályozni az ingatlanjainak a lefoglalását, amíg nem zárul le az ügyben benyújtott fellebbezése.

Bár Trump adománygyűjtő oldala utal az ügyre, de azt nem írja, hogy a pénzt a büntetés fedezésére fordítanák. Emellett az sem világos, hogy Trump jogszerűen felhasználhatná-e a begyűjtött összeget az ítélet kifizetésére, ugyanis egy szövetségi törvény megtiltja, hogy kampánypénzeket személyes kiadásokra használjanak fel. Ennek ellenére a volt elnök eddig is az adományai egy részéből fizette az ügyvédi költségeit, azt állítva, hogy jogi védelme a kampányához kapcsolódik.

Egy hétfői bírósági beadványban Trump ügyvédei eközben arra kérték a New York állami fellebbviteli bíróságot, hogy halasszák el az ítélet végrehajtását a kiszabott összeg "túlzó" mértéke miatt, és mivel mintegy 30 kezességgel foglalkozó cég megkeresése után sem találtak olyat, aki ezt vállalta volna. A teljes összeg helyett Trump pedig azt ajánlotta fel, hogy a fellebbezés lezárultáig egy kisebb, 100 millió dollár értékű kezeslevelet tudna letétbe helyezni. Érvelése szerint egyszerűen nem lehetséges a teljes összeg megtérítése, mivel

A KEZESSÉGET VÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM HAJLANDÓ 100 MILLIÓ DOLLÁR FELETTI NYILATKOZATOT KIADNI, ÉS CSAK KÉSZPÉNZT VAGY ÉRTÉKPAPÍROKAT FOGADNAK EL BIZTOSÍTÉKKÉNT, INGATLANOKAT NEM.

Ha pedig arra kényszerülne a volt elnök, hogy áron alul adja el ingatlanjait, állítása szerint az jelentős kárt pénzügyi okozna neki.

