Az utolsó akadály is elhárulhat az illiberális álom beteljesítésétől Magyarország szomszédjában: révbe érhet Orbán Viktor szövetségese

Szlovákia 1993-as függetlenedése után – a magyar rendszerhez hasonlóan – a parlamenti pártok dönthették el, hogy ki legyen az ország államfője. Ezt a rendszert még az ezredforduló előtt megváltoztatták, azóta a választópolgárok közvetlenül választhatják meg az ország elnökét. Az első ilyen államfőválasztást 1999-ben írták ki, egy elnöki ciklus öt évig tart. Egyvalaki maximum kétszer töltheti be a tisztséget, eddig Ivan Gašparovič volt az egyetlen, akit kétszer választottak meg, 2004-ben és 2009-ben.

Az elnökválasztás kétfordulós abban az esetben, ha az első körben nem sikerül egyik jelöltnek sem átlépnie a szavazatok 50 százalékát.

Erre eddig még nem volt példa, minden alkalommal szükség volt a második kör megrendezésére az országban. A második körbe csak a két legtöbb szavazatot szerző induló jut, ahol már a több szavazatot szerző jelölt számára egyenes út vezet az államfői székbe. A megmérettetésen az indulhat, aki képes a pozsonyi parlament 15 képviselőjének támogatását összegyűjteni, ők a pártjelöltek. A másik lehetőség, hogy valaki képes 15 ezer választó aláírását összegyűjteni, ők a polgári jelöltek. Minden egyes induló a kampánya során összesen 500 ezer eurót (körülbelül 197 millió forint) költhet el.

A korábbi államfőválasztások alkalmával előfordult, hogy az első körben győztes jelölt végül vereséget szenvedett a második fordulóban. Így járt Robert Fico, jelenlegi szlovák miniszterelnök – és Orbán Viktor magyar kormányfő szoros szövetségese – 2014-ben. Akkor az első körben a választók 28 százaléka döntött mellette, ezzel megnyerte a voksolást. Két héttel később viszont a korábban szétmorzsolódott ellenzékiek felsorakoztak Andrej Kiska mellett, ezért a második körben a független jelölt elsöprő (59,38 százalék – 40,62 százalék) győzelmet aratott Fico felett.

A jelenlegi államfőt, Zuzana Caputovát, 2019-ben választották meg az első az női elnöknek Szlovákiában.

Beiktatását követően liberális politikát folytatott, kiállt a kisebbségi jogok védelme mellett, támogatta az európai integrációt, valamint határozottan állást foglalt Ukrajna mellett az oroszok ellen vívott háborújában. A politikus népszerűnek számított a szlovák közéletben annak ellenére, hogy személye és környezete állandó támadásoknak volt kitéve. Már 2023 júniusában kijelentette, hogy nem fogja újra megmérettetni magát, döntését elsősorban személyes indokokkal magyarázta. Mandátuma 2024. június 15-ig tart, a szabályok értelmében a választások első fordulóját legkésőbb az új elnök beiktatása előtt 60 nappal meg kell tartani.

Összesen 11 jelölttel futott neki a kampánynak Szlovákia, köztük pártelnökök, korábbi miniszterek, valamint civilek is helyet kaptak.

Ők a jelöltek:

A hétfőn jelentette be Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, hogy visszalép az elnökjelöltségtől.

A legkisebb kormánypárt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke azzal indokolta döntését, hogy a választói preferenciák alakulása segített meghozni számára ezt a lépést, valamint szeretné, ha a nemzeti-konzervatív erők szavazatai nem oszlanának meg a választásoknál. Danko azt is elmondta, hogy Harabin már januárban megállapodtak abban, hogy a felmérésekben rosszabbul teljesítő jelölt vissza fog lépni az esélyesebb induló javára. Felmerülhet a kérdés, hogy az SNS a kormánykoalíció tagjaként miért nem az esélyesebb jelölt, Pellegrini mellett foglalt állást, ám erre maga Danko adta meg a választ még 2024 elején. Akkor pártelnök a jelöltséghez szükséges aláírások gyűjtése közben gyakran posztolt arról, hogy a parlament házelnöke nem eléggé elhivatott az indulással kapcsolatban, valamint a Hlas első emberének szexuális irányultságáról szóló pletykákat feszegette.

