Ukrán haditengerészet: újabb orosz hadihajóra mértek csapást

A közösségi médiában terjedő hírek szerint a hajót egy ukrán fejlesztésű Neptun hajó elleni rakétával találták el, ahogy két évvel ezelőtt a Moszkva cirkálót, az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője szerint a Konsztantin Olsanszkij jelenleg nincs harcképes állapotban.

️Ukraine claimed it hit Russian Project 775 Ropucha-class landing ship Konstantin Olshansky with a Neptune R-360 anti ship missile. After taking damage, the ship is now taken out of service while exact damage is being determined, navy spokesman Dmytro Pletenchuk said. The ship pic.twitter.com/dxqMx7viVQ