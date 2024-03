Videón a tűpontos találat: úgy néz ki, kiválóan működik élesben a GLSDB rendszer

A GLSDB lényegében egy frissen Ukrajnába szállított, kísérleti fázisban lévő fegyver, még az amerikai haderő sem használta soha élesben. A megoldás lényege, hogy egy alapvetően légi indítású bombát átalakítanak úgy, hogy az egy szárazföldi indítóból kilőhető legyen, illetve célkereső képességgel rendelkezzen. A fegyver elméleti hatótávolsága 150 kilométer, ami azt jelenti, hogy az ukránok mélyen a frontvonal mögé be tudnak majd vele lőni. Az eszköz nagy előnye, hogy kompatibilis az ukrán M142 HIMARS és M270 MLRS rakétaindítókkal.

Most friss találatot jelentettek az ukrán erők Zaporizzsja megyéből: egy házat lőttek szét egy GLSDB-vel, melyben állításuk szerint orosz drónkezelők tartózkodtak.

