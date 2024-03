Visszatérnek a Nyugat legádázabb ellenségei: aggasztó fenyegetéssel kell szembenéznie Putyinnak

2024. március 22-én, péntek este drámai események zajlottak az orosz főváros mellett található Krasznogorszkban. Felfegyverzett terroristák egy csoportja betört a Crocus City Hall nevű bevásárló- és rendezvényközpontba, majd válogatás nélkül tüzet nyitottak mindenkire. A támadásban – a jelenleg ismert számok alapján – legalább 139 ember vesztette életét, valamint további százak sérültek meg. A merénylet az utóbbi évtizedek messze legsúlyosabb terrorakcióját jelentette Oroszországban, ami súlyos hullámokat keltett az orosz közéletben. Az eseményekért az Iszlám Állam egyik ága vállalta magára a felelősséget, amely nemcsak Moszkvában, hanem az egész nyugati világban súlyos aggályokat ébresztett.

A múlt hét pénteki események bekövetkeztének megértéséhez érdemes régebbről indulni és az elmúlt évtizedben terjedő szélsőséges eszmék forrását megismerni. Maga az Iszlám Állam (IS) valamivel több mint egy évtizede jelent meg a világ köztudatában, akkor még Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) vagy Iraki és Szíriai Iszlám Állam (ISIS) néven. A nemzetközi figyelem akkor terelődött rájuk, amikor az egyre súlyosabb válságba süllyedő Szíria és Irak területén az iszlamista csoport elkezdett felemelkedni. Ekkoriban váltottak nevet is, és lettek egyszerűen Iszlám Állam.

A radikális nézeteket valló csoport egyre jobban megerősödött, nyugati szélsőségesek tömegei csatlakoztak hozzájuk, közben folyamatosan növelték az ellenőrzésük alatt álló területeket.

Először az Eufrátesz völgyében vontak ellenőrzésük alá kisebb településeket, majd később már több százezres városokra is szert tettek. A megállíthatatlannak tűnő terjeszkedésüknek több drámai pillanata is volt, kiemelkedik ezek közül a jeziditák (vagy jazidiak) elűzése Szindzsárból, a kétmilliós lakosságú Moszul bevétele, vagy a Kobani elleni hadművelet is. Az évtized közepére már hatalmas területeket tartottak ellenőrzésük alatt, amely a nemzetközileg elismert határokat is átlépte.

Az Iszlám Által ellenőrzött területek (pirossal) 2015-ben, a terrorszervezet legnagyobb kiterjedése idején. A kép forrása: Wikimedia Commons

Az iszlamista terroristák akkor kerültek igazán a világ figyelmének középpontjába, amikor a 2010-es évek közepén több merényletet is elkövettek a nyugat-európai nagyvárosokban, rengeteg halálos áldozatot követelve. A szervezet ugyanis aktívan toborzott a kontinens iszlámhívő közösségének fiataljai között, akik jelentős számban fogadtak hűséget a terrorszervezetnek. Sokan közülük a Közel-Keletre mentek harcolni, míg mások a nyugati országokban maradtak, ahol merényleteket követtek el a civil lakosság ellen. Különösen véres volt a 2015 – 2017 közötti időszak, amikor több nagyvárosban, számos áldozattal járó támadásokat hajtottak végre. A radikálisok sejtjei a tengerentúli területekre is eljutottak, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is végrehajtottak akciókat.

Ekkoriban az orosz nagyvárosok is érintettek voltak, számos véres merényletet követtek el az iszlamista terroristák.

A világra egyre nagyobb fenyegetést jelentő csoport visszaszorítására végül nemzetközi koalíció jött létre, felvonult ellenük Oroszország és Irán is, koordinálva a nyugati szövetségesekkel. Többéves harcban végül sikerült Irakban és Szíriában eljelentékteleníteni az Iszlám Államot, a szervezet teljesen azonban soha nem szűnt meg. A terroristák más módon is terjeszkedtek, az iszlám világ radikális csoportjai egyre gyakrabban fogadtak nekik hűséget, ezzel amolyan „franchise-hálózatot” hoztak létre. Több országban létrejött az Iszlám Állam helyi alcsoportja, amelyek helyben igyekeztek kihasználni a kormányzás gyengeségeit. Ez eleinte a terjeszkedést, később már inkább a fennmaradást szolgálta a fő vezetés számára, hiszen ezekre a kisebb csoportokra kisebb figyelem vetült, mint a közel-keleti fegyveresekre.

Feltűnik a színen az utód

Itt lehet visszakanyarodni a krasznogorszki mészárlás elkövető mögött álló mozgalomhoz. Az Iszlám Állam egyik legfontosabb leágazása az Iszlám Állam Horászán (Islamic State Khorasan – IS-K) lett, amely leginkább a közép-ázsiai térségben törekedett a hatalma növelésére. A tagjai gyakran a Közel-Keleten kiképzett harcosokból kerültek ki, akik néhány évnyi háború után visszatértek hazájukba, hogy ott terjesszék a szélsőséges eszméket. Az Iszlám Állam számos fegyverese érkezett a posztszovjet államokból. A Nemzetközi Radikalizáció Kutató Központ (International Centre for the Study of Radicalisation) 2018-as jelentése szerint közel 6000 fő ment Szíriába vagy Irakba a térségből. A pontos számokat az elemzők csak néhány esetben tudták meghatározni, de a becslések szerint Kazahsztánból 5-600, Kirgizisztánból 863, Tádzsikisztánból 1502, Türkmenisztánból 360-500 és Üzbegisztánból 1500-2500 harcos csatlakozott az IS-hez. Eddigre már a visszatérők száma is észrevehető volt, az ő ismert számuk meghaladta a 300-at. Fontos megjegyezni, hogy ekkor még nagyban tartottak a koalíciós hadműveletek a Közel-Keleten, ezért a hazatérők száma vélhetően később jelentősen növekedett.

Az IS-K létrejöttét 2015-ben jelentették be, fő műveleti területének pedig Irán egy részét, Afganisztánt, Pakisztánt és Közép-Ázsiát jelölték.

Megalakulásának kedvezett, hogy az amerikai csapatok jelenléte folyamatosan csökkent az afganisztáni háborúban, a szélsőséges tanokat hirdető vallási csoportok pedig folyamatosan erősödtek a régióban. Az elsődleges figyelem a tálibokra vetült, de az ő farvizükön más radikális mozgalmak is felemelkedtek. Az ekkor még csúcson lévő Iszlám Állam jelentős támogatást is nyújtott a terjeszkedéshez, valamint több kisebb helyi szervezet is beállt az IS-K-hoz. Ráadásul, ahogy egyre inkább szorongatták a terrorszervezetet a bázisterületen, úgy fordult át a vezetés figyelme a távolabbi leágazások felé.

US says it has intelligence that confirms the Islamic States claim of responsibility for the bloody massacre and argued it was led by an Afghanistan-based splinter cell, ISIS-K. https://t.co/DYDS3sdaMv — Sharon (K.) March 23, 2024

A horászáni csoport pedig folytatta, amit Szíriában és Irakban elkezdtek az iszlamisták. Terjesztették az eszméket, szigorú sária törvénykezést vezettek be az általuk felügyelt területeken, folyamatosan toborozták az új tagokat. A szervezet médiája olyan üzeneteket osztott meg, amely a korábbiakhoz hasonlóan nem törődtek a nemzetközi határokkal, regionális üzeneteket fogalmaztak meg:

Tudjátok, hogy az iszlám kalifátus nem korlátozódik egy adott országra. Ezek a fiatalemberek minden hitetlen ellen harcolni fognak, akár nyugaton, keleten, délen vagy északon.

Ennek mentén is építkeztek, folyamatosan növelték a befolyásukat Afganisztánban és Pakisztánban is. Olyan vitatott területeken is megvetették a lábukat, mint az atomhatalmak feszült helyzetének egyik okaként is ismert Kasmír, amelyre Iszlámábád és India is jogot formál.

A módszer minden alkalommal hasonló volt: olyan eszméket terjesztettek, amely aláásta a közbizalmat az állami szervezetekkel kapcsolatban, illegitim hatalomként beállítva őket.

Támadások sorozatával tovább gyengítették a hatóságok renoméját. A létszámukról eltérő becslések láttak napvilágot, amelyek idővel változtak. Eleinte néhány ezerre tették az IS-K tagjainak számát, később ez csökkent, de a beavatkozások nem szűntek meg. Fontos megjegyezni, hogy a szélsőségesek az Afganisztánban jóval erősebb – és nagyon hasonló üzeneteket megfogalmazó – tálibokkal is összetűzésbe kerültek, amely aláásta a növekedést. Mára a feltételezések szerint körülbelül 4-6000 tagja van az IS-K-nak. Az homályos, hogy pontosan milyen kapcsolatot ápolnak más, térségi terrorista mozgalmakkal.

Milliós muszlim diaszpórák az orosz nagyvárosokban

Az orosz főváros elleni támadás hátterének elemzéséhez érdemes egy rövid kitérőt tenni az oroszországi munkaerőpiac rövid áttekintéséhez. A Szovjetunió szétesését követően az újonnan létrejövő országokban rendkívül eltérően fejlett államszervezetek jöttek létre, amelyhez az erőforrások egyenlőtlen elosztása is hozzájárult. Különösen Belső-Ázsiában alakultak szerény lehetőségekkel bíró kormányok. Az itteni iszlám lakosságnak azonban a 2000-es években berobbanó orosz gazdasági fejlődés pont kapóra jött, ezért tömegesen vállaltak munkát különböző területeken az országban. A 2014-es egyoldalú krími annektálást követően visszaesés volt tapasztalható a migráns munkások számában Oroszországban, de még mindig milliós nagyságrendben dolgoztak itt.

Az orosz munkaerőpiac igényelte is az alacsonyan képzett, kevés szaktudással rendelkező dolgozókat, akik többnyire a legalacsonyabb bérekkel járó területeken vállaltak munkát.

Az elérhető jövedelem azonban még mindig magasabb volt, mint a származási országban elérhető kereset. A Kreml politikája is hozzájárul a bevándorláshoz, a posztszovjet államokból jelentős engedményekkel áramolhatnak Oroszországba dolgozni a munkavállalók. A legnagyobb kibocsátó régiónak Belső-Ázsia számít, milliós nagyságrendben érkeznek főleg az orosz nagyvárosokba innen. A legtöbben Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból mennek, létszámukat nagyjából 8-9 millió főre becslik az különböző szervezetek.

Az alacsony jövedelem miatt viszont többnyire a társadalom peremére szorulva élnek, jellemzően rossz körülmények között, szegregáltan a többségi társadalomtól. Tovább növelhette körükben a moszkvai vezetéssel kapcsolatos ellenérzéseket az ukrajnai háború, mivel a harctéren jelentős emberveszteséget szenvedő orosz haderő figyelme egyre inkább a belső-ázsiai munkások besorozása felé fordult. Ezek a tények is hozzájárulnak ahhoz, hogy

az Oroszországban élő külföldi muszlim munkavállalók körében egyre erőteljesebben tudnak terjedni az Iszlám Állam eszméi.

Ezzel érkezünk el a 2024. március 22-én elkövetett krasznogorszki terrortámadáshoz, amely után az orosz hatóságok tádzsik állampolgárokat azonosítottak tettesként. Nem sokkal a sokkoló merénylet után az IS-K is magára vállalta a felelősséget. Az akcióval a radikálisok bizonyították, hogy képesek kilépni a szűken vett bázisukról és egy nagyhatalom területén is nagyszabású akciót megszervezni, ami azonnal a világ egyik legveszélyesebb szervezetévé emelte.

The Islamic State in Khorasan, which is active in Afghanistan, Pakistan and Iran has set its sights on attacking Europe and beyond. U.S. officials say the group carried out the attack near Moscow on Friday, killing at least 137 people. https://t.co/pAUTGEkbL2 — The (New) March 26, 2024

Az ismételten felbukkanó iszlamista radikalizmus komoly feltörést okozhat a jövőben Moszkvának, mivel

Oroszországban – egyes becslések szerint – a lakosság körülbelül 10-15 százalékát teszik ki a muszlimok, és ebben még nincsenek benne az ideiglenes külföldi munkavállalók tömegei.

Azt is fontos megjegyezni, hogy ez a szám a jövőben csak tovább emelkedhet, mivel az iszlámhívők gyermekvállalási kedve jóval magasabb a többségi ortodox kereszténységet követőkénél. Az orosz hatóságok figyelmét az elmúlt két évben az ukrajnai háború kötötte le, de a mostani támadás egyértelművé tette Vlagyimir Putyin orosz elnök előtt, hogy az eddigieknél jóval komolyabb intézkedéseket kell tennie a szélsőséges eszmék visszaszorítása érdekében. A fenyegetés nagyon is létező, Moszkvának pedig komolyan kell vennie ezeket, akár még az Ukrajnában zajló háború kárára is.

Fontos hozzátenni, hogy más aggasztó fejlemények is vannak az iszlamista radikalizmus terjedésével kapcsolatban. Miután a koalíciós erők 2019. március 23-án bejelentették, hogy „legyőzték az Iszlám Államot, vége a kalifátusnak”, a nemzetközi figyelem erősen lankadni kezdett a terület felé. Ez pedig lehetőséget adott a térségi alvósejteknek, valamint az elbujdokolt radikálisoknak, hogy újra nekilássanak a szervezet újjáépítésének. A tevékenységük szépen lassan látható eredményeket is hozott. A szíriai kurd területeken máig számos korábbi harcos, valamint azok családtagjai raboskodnak, a fogolytáborok ellen pedig rendszeresen hajtanak végre akciókat, hogy kiszabadítsák a terrorista társaikat. A hasonló műveletek növekvő száma jelzi, hogy az Iszlám Állam a Közel-Keletről egyáltalán nem tűnt el, sőt, újra erősödőben van.

A fejlemény pedig aggodalmat kelthet az európai országokban is, mivel félő, hogy a nyugati alvó sejtek is felébredhetnek, vagy elindulhat újra a toborzás a szélsőséges iszlamista eszmékre nyitott fiatalok körében.

Címlapkép forrása: Huseyin Nasir/Anadolu Agency/Getty Images