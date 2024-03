Hiába a B terv, hatalmas bajban a nyugati hatalmat vezető jobboldal

Az Opinium felmérése szerint, amennyiben a brit Konzervatív Párt leváltaná vezetőjét, akkor sem menekülne meg a Munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmétől, sőt. Míg egy tory politikus esetében valamivel jobb eredménnyel számolhatnának, a többi felmerülő konzervatív képviselő esetében még nagyobb vereségbe futnának bele, mint egy Sunak vezette kampánynál.

Nincs kiút, a B terv sem elég

A várakozások szerint Rishi Sunak és a konzervatívok hatalmas vereséget szenvednek a következő általános választáson, így meglepő volna, ha ezt követően is ő maradna a toryk vezetője.

Felröppentek olyan pletykák, amelyek szerint Sunakot még a következő általános választás előtt leváltanák Penny Mordauntra, a Konzervatív Párt alsóházi frakcióvezetőjére, a 2021-es pártvezető-választás harmadik helyezettjére.

Az utódlásra esélyesnek tartott négy tory képviselő közül három még a jelenlegi miniszterelnöknél is rosszabbul teljesítene a Keir Starmer vezette Munkáspárttal vívott általános választási csatában - derült ki az Observer számára készített Opinium-felmérésből.

A közvélemény-kutatás során az Opinium március 20-22. között 1874 brit felnőtt kérdezett meg, és azt vizsgálta, hogy Sunak négy legvalószínűbb utódja, Penny Mordaunt alsóházi frakcióvezető, James Cleverly belügyminiszter, Suella Braverman volt belügyminiszter és Kemi Badenoch üzleti és kereskedelmi miniszter közül ki hogyan szerepelne Sunakhoz képest.

Rishi Sunak

Arra a kérdésre, hogy a szavazók egy Rishi Sunak vezette tory kormányt vagy egy Starmer vezette munkáspárti kormányt részesítenének-e előnyben, 29% válaszolta azt, hogy a Sunak által vezetett konzervatívokat választaná, míg 47% azt, hogy inkább a Starmer vezette munkáspártiakra voksolna: ez 18 százalékpontos különbséget jelent.

Kemi Badenoch

A Munkáspárt előnye 24 százalékpontra nőne egy most esedékes általános választáson, ha Kemi Badenoch állna a konzervatívok élén. Kemi Badenoch esetében 22% favorizálná az általa vezetett konzervatívokat, míg 46% a Munkáspártot.

Suella Braverman

Szintén 24 százalékpontos különbség mérhető egy esetleges Suella Braverman fémjelezte kampány során: a toryk 24%-os támogatottsággal bírnának, szemben a Munkáspárt 48%-ával.

James Cleverly

James Cleverly esetében 24% támogatná a konzervatívokat, ha a belügyminiszter állna a párt kampányának élén, a Munkáspárt pedig 45%-al számolhatna, tehát a 23 százalékpontos külünbség szintén rosszabb eredményt prognosztizál, mint a hivatalban lévő miniszterelnököt, Rishi Sunakot tekintve.

Penny Mordaunt

A legjobb eredményt az a Penny Mordaunt érte el. Mordaunt 2021-ben Liz Truss és Sunak után a harmadik helyen végzett a toryk vezetőválasztásán, Truss lemondását követő indulási szándéka azonban meghiúsult, mivel nem sikerült időben elnyernie 100 konzervatív képviselő támogatását, így Sunak hivatalos kihívó nélkül vált a toryk vezetőjévé és egyben brit miniszterelnökké. A korábbi – és egyben első női – brit védelmi miniszer 30%-kal számolhatna, a Starmer vezette Munkáspárt 45%-kal. A 15 százalékpontos különbség kisebb, mint a Sunak-vezetésnél, azonban ez még mindig jelentős munkáspárti többséget jelentene az alsóházban.

Baljós időközi választások

2023 és 2024 brit időközi parlamenti választási eredményei félelmetes képet festenek a konzervatívok helyzetéről.

2023. február. 9: West Lancashire

A Rosie Cooper munkáspárti képviselő lemondása miatt kiírt választáson a Munkáspárt jelöltje, Ashley Dalton 62,3%-kal tartotta meg a körzetet, szemben a konzervatív jelölt 25,4%-ával. Ez azt jelenti, hogy Dalton 10,2 százalékponttal jobb eredményt ért el, mint a 2019-ben 52,1%-ot szerző Cooper. A Mike Prendergastet jelölő konzervatívok pedig még ennél is nagyobb szavazatarányvesztést könyvelhettek el, miután 2019-es eredményükhöz képest 10,9%-al rosszabbul szerepeltek.

2023. július 20: Selby and Ainsty

Július 20-án három időközi parlamenti választásra is sor került az Egyesült Királyságban. Az egyik terület az észak-yorkshire-i Selby and Ainsty körzete volt, Nigel Adams, Boris Johnson korábbi miniszterelnök közeli szövetségesének lemondása miatt kellett választást kiírni. A Konzervatív Párt az ügyvédként dolgozó Claire Holmes-t, East Riding önkormányzati képviselőjét jelölte; a Munkáspárt Keir Mathert indította, aki korábban a Brit Iparszövetségnél, illetve a Munkáspárt parlamenti frakciója mellett dolgozott.

Keir Mather 21,4 százalékponttal növelte a munkáspárti szavazatarányt a körzet előző képviselőválasztásához képest, így 46%-ot szerezve nyerte el Selby and Ainsty mandátumát. A körzet friss képviselője 1998-ban született, és ezzel ő vált a brit parlament jelenlegi legfiatalabb tagjává, vagyis ő lett az úgynevezett "Baby of the House", az 1996-os születésű, szintén munkáspárti Nadia Whittome-ot váltva.

Az eredmény erős üzenetet küldött: a Munkáspárt Észak-Yorkshire biztos tory körzetnek számító vidékein diadalt tudnak aratni.

2023. július 20: Somerton and Frome

Somerton and Frome korábbi képviselője, a konzervatív David Warburton beismerte, hogy kokaint fogyasztott, és lemondott, így időköz választás kiírására volt szükség. Warburtont azzal is megvádolták továbbá, hogy nem kívánt módon közeledett két nő felé.

Míg 2010-ben még a Liberális Demokraták jelöltje nyerte el a körzet képviselői székét, 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben a Konzervatív Párt jelöltje győzött; 56%-os szavazatarányt elérve.

A toryk Faye Purbrickot, a Yeovil Városi Tanács és a Somerset Megyei Tanács tagját indították, a legnagyobb helyi kihívónak számító Liberális Demokraták pedig Sarah Dyke-ot, Blackmoor Vale Somerset megyei tanácsi képviselőjét jelölték.

Sarah Dyke 28,4 százalékponttal megnövelve pártja korábbi eredményét, a szavaztok abszolút többségét, 54,5%-ot szerezve nyerte el Somerton and Frome képviselői helyét.

Somerton and Frome-ban a toryk a hagyományosan konzervatív, "kék fal" néven ismert déli területeken álltak próba elé, és elbuktak. A Munkáspárt jelöltje 10,3 százalékponttal kevesebbet (mindössze 2,6%-ot ért el), mint a 2019-es munkáspárti jelölt. Ez a visszaesés rámutatott arra: a toryellenes munkáspárti szimpatizánsok a Liberális Demokraták esélyesebbnek vélt jelöltjére szavaztak.

2023. július 20: Uxbridge and South Ruislip

A legnagyobb izgalmakat a nyugat-londoni Uxbridge and South Ruislip, Boris Johnson volt konzervatív miniszterelnök korábbi körzetének választása okozta. Johnson júniusban jelentette be, hogy lemond képviselői mandátumáról, miután megkapta a parlamenti képviselőkből álló bizottság jelentését, amely azt vizsgálta, hogy hazudott-e a Parlamentnek a Partygate néven elhíresült botrányról.

A körzetben összesen 17 induló volt, de a Konzervatív Párt és a Munkáspárt mellett itt senki sem rúghatott labdába.

A tory színekben Steve Tuckewell indult, aki South Ruislip körzetet képviseli a Hillingdon London Borough Tanács tagjaként. A Munkáspárt Danny Beales-t, a Camdeni Tanács új otthonokért, munkahelyekért és közösségi beruházásokért felelős kabinettagját indította a presztízsértékű választókerületben.

Steve Tuckewell felülmúlta a – nem túl magas – várakozásokat, és 45,2%-ot szerezve elnyerte Uxbridge and South Ruislip képviselőségét (7,4 százalékponttal rosszabb eredmény elérve, mint 2019-ben Johnson), és megmentette Rushi Sunakot és a torykat attól a szégyentől, hogy mindhárom időközi választást elveszítsék.

A munkáspárti Danny Beales 6 százalékpontot javított pártja legutóbbi szavazatarányán, azonban a megszerzett 43,6% csak a szoros eredményhez volt elég.

Bár három párt is találhatott valami biztatót az eredményekben, igazán boldog július 20-án csak az lehetett, akinek a legkevesebb múlott rajta: a liberális demokraták. Sem a 3-ból 2 parlamenti mandátumot elveszítő, Rishi Sunak brit miniszterelnök vezette konzervatívok, sem a Keir Starmer vezette, kormányra készülő munkáspártiak nem lehetnek elégedettek, miután az ellenzék legnagyobb pártja nem érte el célját, az előzetes várakozásokkal ellentétben nem tudott szimbolikus jelentőségű győzelmet aratni Boris Johnson korábbi tory vezető és miniszterelnök választókörzetében.

2023. október. 10: Rutherglen and Hamilton West

A Glasgow melletti Rutherglen and Hamilton West brit parlamenti körzet időközi választásán a Skót Nemzeti Párt (SNP) jelöltje, Katy Loudon mellett Michael Shanks munkáspárti politikus számított esélyesnek. Az addig az SNP által birtokolt körzetet Shanks 58,6%-os szavazataránnyal szerezte meg, Loudon 27,6%-ával szemben. A konzervatívok jelöltje mindössze 3,9%-ot, a liberális demokraták indulója csak 2,9%-ot szerzett. Ez katasztrofális eredmény volt a válságban lévő SNP számára, hiszen a legutóbbi általános választás során még 44,2%-ot megszerezve vitték el a körzetet. A Munkáspárt a 2019-es 34,5%-os arányhoz képest viszont impozáns 24,1 százalékponttal szerepelt jobban,

megmutatva, hogy Skóciában is képesek lehetnek újra domináns szereplővé válni.

2023. október 19: Mid Bedfordshire

Nadine Dorries volt kulturális miniszter, Boris Johnson szövetségese lemondása után időközi választást rendeztek a kelet-angliai Mid Bedfordshire-ben is. A toryk Bedfordshire rendőrségi és bűnügyi biztosát, Festus Akinbusoye-t választották meg a párt jelöltjének. A Munkáspárt Alistair Strathernt, a Waltham Forest London Borough Council kabinetjének tagját indította, a Liberális Demokraták Emma Holland-Lindsay-t választották jelöltjüknek. A taktikai szavazás sokat említett fontosságát nem bízza a véletlenre a Munkáspárt, az arra való buzdítás már része is a mid bedfordshire-i kampánynak, sugallva, hogy a közvélemény-kutatások szerint a libdemek esélytelenek a körzetben, így a jelöltjükre való szavazat, elveszett szavazat, és a tory jelöltet segítik.

A toryk 28,7 százalékpontot rontva 31,1%-ot szereztek, a 12,4 százalékpontot javító és 34,1%-kal a körzetet elhódító Munkáspárttal szemben. A liberális demokraták is jelentős, 10,5 százalékpontos szavazatarány-növekedést értek el, azonban a 23,1% csak a harmadik helyre volt elegendő a körzetben.

2023. október 19: Tamworth

Október 19-én egy másik időközi választás is sor került, miután Chris Pincher korábbi konzervatív képviselő egy szexuális visszaélési botrányt követően lemondott Tamworth parlamenti választókerületében. Pincher távozása miatt a toryk Eddie Hughes konzervatív parlamenti képviselőt választották jelöltjüknek. Mivel Hughes a közeli Walsall North választókerület képviselője – amelyet a következő általános választásokra megszüntetnek –, győzelme egy újabb időközi választást váltott volna ki azzal, hogy megüresedett volna Walsall North képviselői helye.

Hughes azonban szeptember 7-én visszalépett a jelöltségtől, és végül Andrew Cooper lett a toryk indulója. A Munkáspárt Sarah Edwardsot választotta jelöltjének, aki a birminghami Moseleyből származik, és a Unite szakszervezeti tisztviselője, korábban pedig az Oxfam jótékonysági szervezetnél dolgozott.

A munkáspárti Edwards 45,8%-al, 23,9%-os szavazati aránnyal szerezte meg a tamworth-i képviselői helyet. 1945 óta ez volt a legnagyobb konzervatív többség, amelyet időközi választáson megdöntöttek; a konzervatívoktól a munkáspártiakhoz való átpártolás pedig 23,9%-os volt, ami 1945 óta a második legnagyobb arány.

2024. február 15: Wellingborough

Február 15-én két körzetben, köztük Wellingborough-ban került sor időközi választásra. A választás egy 2023 végén tartott visszahívási petíciót követett, amely eltávolította a hivatalban lévő konzervatív Peter Bone képviselőt, akit szexuális zaklatás miatt függesztettek fel a parlamentben. A konzervatívok Helen Harrisont, Peter Bone élettársát indították el, és elképesztő mértékű, 37,6 százalékpontos szavazatarány-csökkenést szenvedtek el, 24,6%-ot szerezve.

Az időközi választást Gen Kitchen, a Munkáspárt képviselője nyerte meg, 45,9%-ot szerezve. Ez 19,5 százalékponttal számított jobb eredménynek a munkáspártiak 2019-es eredményéhez képest.

A Dudley West körzet 1994-es időközi választása óta itt volt a legnagyobb átállás a konzervatívoktól a munkáspártiakhoz, és a második legnagyobb a második világháború óta. Ez volt egyben a Konzervatív Párt szavazati arányának legnagyobb visszaesése időközi választáson, és az 1948-as camlachie-i időközi választás óta a legnagyobb visszaesés bármely párt szavazati arányában.

2024. február 15: Kingswood

Február 15-én időközi választást tartottak a dél-gloucestershire-i Kingswood parlamenti választókerületben is. Ez azt követően történt, hogy Chris Skidmore konzervatív képviselő januárban lemondott, tiltakozásul az Egyesült Királyság kormányának azon döntése ellen, hogy több olaj- és gázipari engedélyt adjon ki.

A Munkáspárt Damien Egant választotta jelöltjének, akit 2018-ban Lewisham polgármesterévé választottak, 2023 júliusában már kijelölték, mint a következő általános választáson visszatérő, régiúj Bristol North East körzet képviselőjelöltje. 2023-ban Egan lemondott a polgármesterségről, hogy megpályázza a parlamenti mandátumot. A következő választással megszűnő Kingswood parlamenti helyét 44,9%-ot elérve szerezte meg, szemben a konzervatív Sam Bromiley 34,9%-ával.

2024. február 29: Rochdale

A rochdale-i időközi választásra Tony Lloyd munkáspárti képviselő halála miatt volt szükség. A Munkáspárt egykori képviselője, George Galloway jelentős győzelmet aratott az északnyugat-angliai Greater Manchester részét képező körzet voksolásán. Galloway 12.335 szavazatot (39,7%) szerzett meg, ami közel 6 ezer szavazattal több, mint amennyit a második helyezett jelölt kapott.

Az ellenzék vezető erejének számító Munkáspárt visszavonta jelöltje, Azhar Ali támogatását annak Izrael-ellenes megjegyzései miatt, amelyekért a végül negyedik helyen végző (7,7%) Ali bocsánatot kért. A harmadik helyen a Konzervatív Párt jelöltje, Paul Ellison végzett (12%), a második helyet pedig a függetlenként induló David Tully (21,3%) szerezte meg. Galloway a Dolgozók Pártja tagjaként térhetett vissza az alsóházba, ahol 1987 és 2010, valamint 2012 és 2015 között képviselt három különböző körzetet.

A konzervatívok ebben a parlamenti ciklusban tíz helyet veszítettek el időközi választások során.

A 2019. decemberi választás óta megtartott 22 időközi választásból mindössze 4 esetben diadalmaskodtak, és ebből egyetlen egyszer, a ciklus legelső időközi választásán, a 2021. május 6-án tartott hartlepooli szavazáson sikerült mástól elhódítaniuk egy körzetet.

Mikor jöhet a brit parlamenti választás, és mi várható?

A gazdasági mutatók, különösen a munkanélküliséget és az inflációt kombináló Misery Index (nyomor-index), a megélhetési költségek folyamatos válságát mutatják, és a közelmúltban bekövetkezett recessziót tükröző, borús képet festenek; azonban Sunaknak nem maradt sok ideje maradt lépéseket tenni és hatni a közhangulatra. A következő brit parlamenti választást a törvények szerint

legkésőbb 2025 januárjában meg kell tartani,

és a várakozások szerint Rishi Sunak miniszterelnök még az idei évre jelöl ki időpontot.A Munkáspárt saját felmérése szerint a 2019-ben még a Konzervatív Pártot támogatók egyértelmű többsége, 61%-a támogatja a Great British Energy nevű új állami vállalat létrehozására vonatkozó tervét, amely a baloldali párt szerint biztosítaná az ország energiafüggetlenségét és csökkentené az árakat.

Bár korábbi terveikhez képest, miszerint évente 28 milliárd fontot költenének zöld beruházásokra, visszafogottabb átalakításra készül Keir Starmer pártvezető és Ed Miliband árnyék-energiaminiszter, kommunikációjuk szerint céljuk az, hogy az Egyesült Királyságot „tiszta energia szuperhatalommá” tegyék.

Miliband biztatónak nevezte, hogy a 2019-es toryk közül most már sokan támogatják a Munkáspárt energia- és zöld politikáját, és kiemelte:

A Konzervatív Párt ellenállása egy köztulajdonban lévő energiavállalattal szemben rövidlátó és önpusztító. Még a saját szavazóik is tudják, hogy abszurd, hogy más országok kormányai profitál az energiarendszerünkből, miközben a brit családok az egyre magasabb számlákkal küzdenek.

A konzervatívok közel olyan alacsony szintre zuhantak a BBC közvélemény-kutatási aggregátora szerint, mint ahogy 2022 októberének végén, nem sokkal Lizz Truss bukása után álltak (22%).

Peter Barnes vezető politikai elemző kiemelte: Truss miniszterelnöksége alatt hirtelen és drámai mértékben csökkent a konzervatívok népszerűségi mutatója, amihez a Munkáspárt támogatottságának gyors növekedése párosult.

Az elmúlt hónapokban a toryk támogatottsága fokozatosan csökkent (24%), a munkáspártiaknál pedig nem igazán tapasztalható jelentős változás (44%). Az egyetlen párt, amely emelkedett, a Reform UK, amely most 12%-on áll – ez a legmagasabb szint azóta, hogy a párt a legutóbbi parlamenti választások után elhagyta a Brexit Párt nevet.

A Sky News aggregátora szerint a Munkáspárt (43%) 19,3 százalékpontos előnnyel vezet a konzervatívok (23,7%) előtt, és szintén a Reform UK támogatottságának emelkedését mutatja.

After a flurry of polls today, the poll tracker puts Labour on a 19-point lead over the Conservatives, with Reform risingLab 43.0 (40-46)Con 23.7 (18-27)Reform 12.0 (8-16)Lib Dems 10.2 (9-12)Green 5.7 (3-8)SNP 3.0 (2-4)Read more here: @SkyNews — Will (Jennings) March 28, 2024

A The Times-nak március 19. és 20. között készített YouGov-felmérés alapján a toryk a 20%-ot sem érik el, csak 4 százalékponttal előzve a 15%-os támogatottsággal bíró Reform UK-t; míg a Munkáspárt 44%-on tanyázik.

Labour lead at 25 points in latest YouGov poll for The Times CON 19 (-1) LAB 44 (=) LIB DEM 9 (=) REF UK 15 (+1) GRN 8 (+1) Fieldwork 19 - 20 March pic.twitter.com/2TRnsrQCe0 — Lara (Spirit) March 21, 2024

Az országos közvélemény-kutatások csak részben képesek megmutatni, mi várható az általános választáson, mivel a brit választási rendszer csak egyéni választókörzetekre épít. Azonban a New Statesman parlamenti képviselői helyeket becslő modellezése szerint

A MUNKÁSPÁRT 416 (+214), A KONZERVATÍV PÁRT 161 (-204), A LIBDEMEK 27 (+16), A TÖBBI PÁRT ÖSSZESEN 46 (-26) KÉPVISELŐVEL RENDELKEZNE A HOUSE OF COMMONSBAN.

A kormányzó többséghez legalább 326 parlamenti képviselőre van szükség.

Az Electoral Calculus becslése alapján 451 munkáspárti képviselő jutna be a parlamentbe, míg a konzervatívok csak 113 mandátumot sikerülne megszerezniük. Kalkulációjuk szerint helyet szerezne 44 liberális demokrata, 2 zöld, illetve a skót nacionalista SNP 18, továbbá a walesi nacionalista Plaid Cymru 4 jelöltje, míg a Reform UK nem számolhat képviselői mandátummal.A toryk tehát nem tudtak új irányt venni, sőt. A történelmi mértékű vereség már jóideje elkerülhetetlennek tűnik, azonban egyre lejjebb és lejjebb csúsztak az időközi választási vereségekkel. Hamarosan újabb megmérettetés vár a pártokra: a május 2-án helyhatósági választásokra kerül sor Angliában és Walesben.

Meglepő volna, ha Penny Mordaunt a parlamenti választási győzelem legcsekélyebb reményének hiányában, pusztán marginális különbség eléréséért ambicionálná a párt vezetésének átvételét. Sunak vereségét követően jóeséllyel pályázhatna posztjára, és a várható munkáspárti győzelmet követően

Mordaunt árnyék-miniszterelnökként irányíthatná a 2010 után először ellenzékbe szoruló Konzervatív Pártot.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images