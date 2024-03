Olyan válsággal kell megküzdenie Zelenszkijnek, amire egyáltalán nem tudják a választ Ukrajnában

Ukrajnában az alkotmánynak megfelelően ma, azaz március 31-én kellene megtartani a következő elnökválasztást. Az ország azonban a háborús állapot miatt nem tud eleget tenni ennek, ami komoly gondokat okoz a kormány legitimitását illetően. Kijev előtt olyan kihívások állnak, amelynek egyáltalán nem biztos, hogy a közeljövőben meg tudnak felelni. Az pedig egyelőre nem is látható, hogy mikor kerülhet sor az eseményre.

Ukrajnában még az orosz invázió előtt világos volt, hogy mikor kellene megrendezni a következő választásokat. A parlament összetételéről 2023. október 29-én kellett volna dönteniük a választásra jogosultaknak, míg az elnökválasztás első fordulóját ma kellene megtartani. (Ukrajnában az államfő személyéről kétfordulós rendszerben döntenek. A második körbe az első fordulóban a két legtöbb szavazatot kapó jelölt juthat, kivéve, ha valaki már az első körben megszerzi az összes leadott voks legalább 50 százalékát.) Erre azonban nem került sor, és egyelőre nem is látható, hogy mikor lehetne eleget tenni az alkotmányos kötelességnek.

Tavaly ősszel, a parlamenti választások elhalasztásánál a közbeszéd tárgya volt Ukrajnában, hogy az elnökválasztást miképpen lehetne megtartani, erre viszont nem találták meg a megfelelő válaszokat.

A voksolások elmaradása komoly legitimációs dilemmába sodorja Ukrajnát. Egyrészt a háborús környezetben a szavazást megelőző kampányidőszak, valamint a politikai figyelem elterelődése különösen kitetté tenné a külső beavatkozásoknak, másrészt viszont a kormány lejáró mandátumának kérdése szintén támadási felületet jelenthet Kijev ellen a demokratikus értékek semmibevételének vádjával. Ez utóbbi Oroszországnak lehetőséget jelent az információs hadviselésre, míg a Nyugaton felveti a demokratikus deficit problémáját az ukrán elnök személyével kapcsolatban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kiemelte, hogy ő egyáltalán nincs ellene annak, hogy háborús körülmények között is választásokat tartsanak az országban. Ehhez viszont olyan feltételeket szabott, ami egyelőre megugorhatatlan feladatnak tűnik az ukrán hatóságok számára: feleljen meg a legmagasabb szintű demokratikus normáknak, valamint semmilyen módon ne érje hátrány emiatt Ukrajna nemzetvédelmi erőfeszítéseit. Számos civil szervezet is egyetért abban, hogy csak akkor lehet voksolást tartani, ha már a körülmények nem adottak egy biztonságos esemény megtartásához. Az elnök hozzátette, hogy nem szeretné, hogy Ukrajna túl sokáig választások nélkül maradjon, és dolgoznak azoknak a körülményeknek a megteremtésén, amelyek minél gyorsabban lehetővé tesznek egy elnökválasztást az országban.

Kijevet a külföldi támogatói is nyomasztják, hogy tegyen eleget a demokratikus kötelezettségeinek.

2023 májusában Tiny Kox, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke „szabad és tisztességes választások” megtartására szólította fel Ukrajnát. Később, augusztus 23-án Lindsay Graham amerikai republikánus szenátor kijevi látogatásán jelentette ki, hogy mindenképp meg kell tartani jövőre a szavazást, háború ide vagy oda. Hozzátette, hogy ezzel Kijev „meg tudná mutatni a világnak, hogy szabad és tisztességes ország”.

Az amerikai embereknek tudniuk kell, hogy Ukrajna megváltozott. A múltban egy nagyon korrupt ország volt... Úgy gondolom, itt az ideje, hogy Ukrajna megtegye a következő lépést a demokráciává válás útján, ami a 2024-es választások megtartása

– mondta az amerikai szenátor.

Lindsey Graham, az amerikai Repuclikánus Párt szenátora. A kép forrása: Wikimedia Commons

A felvetésre ingerült választ kapott Zelenszkijtől, aki azt reagálta, hogy Kijevben akkor tartanak választásokat, amikor azt ők maguk eldöntik. 2024 márciusában a szenátor megváltoztatta az álláspontját a korábbiakról.

Megmászhatatlan problémahalom

A feladat bonyolultságát jelzi, hogy olyan kihívások sorozatát kellene leküzdeniük jelenleg, amely minimum hónapokat, de akár éveket is igénybe vehet, miközben Kijevre a háború nyomása is folyamatosan nehezedik. Négy olyan kiemelkedő terület van, ahol szükség lenne megoldásokat találni:

Jogi fenntartások: ahhoz, hogy mégis kinyilváníthassák a szavazásra jogosultak a véleményüket, először számos törvényt kellene megváltoztatni az országban. Ezzel teremtenék meg a jogi lehetőséget egy választás kiírásához a jelen helyzetben. Ukrajnában hadiállapotot kellett bevezetni az orosz támadást követően, ez a jelenlegi dilemmák fő forrása. Az ország alkotmányában nem szerepel, hogy ezen időszakban alatt nem lehet választást tartani, viszont a hadiállapotról szóló törvényben igen. További fejtörést okozhat a jogalkotók számára, hogy az alkotmány viszont kifejezetten tiltja, hogy módosítsák az alkotmányt, vagy a legfontosabb törvényeket a hadiállapot ideje alatt. Ahhoz, hogy ezt a gordiuszi csomót feloldják legálisan, egyetlen veszélyes lehetőség van: átmenetileg feloldani a hadiállapotot, addig meghozni a szükséges törvényváltoztatásokat. Egy ilyen lépés azonban kifejezetten veszélyes, mivel az átmeneti időszakban a fronton harcoló katonáknak lehetőségük lenne elhagyni az állásaikat legálisan. Külön kihívást jelent, hogy a hadiállapot a szólásszabadságra vonatkozóan is megfogalmaz korlátozásokat.

További fejtörést okozhat a jogalkotók számára, hogy az alkotmány viszont kifejezetten tiltja, hogy módosítsák az alkotmányt, vagy a legfontosabb törvényeket a hadiállapot ideje alatt. Egy ilyen lépés azonban kifejezetten veszélyes, mivel az átmeneti időszakban a fronton harcoló katonáknak lehetőségük lenne elhagyni az állásaikat legálisan. Külön kihívást jelent, hogy a hadiállapot a szólásszabadságra vonatkozóan is megfogalmaz korlátozásokat. Biztonsági dilemmák: jelenleg Ukrajna majdnem 20 százalékát tartja megszállás alatt Oroszország, valamint számos település szenvedett komoly károkat az ukránok ellenőrizte területeken is. Ez azt jelenti, hogy több helyen egyszerűen nincs meg a szükséges infrastruktúra, hogy ott egy választást megrendezzenek. Az állandó orosz bombázás miatt a választási tisztviselők és megfigyelők biztonsága sem lenne garantálható. Különösen igaz ez a frontvonalon harcolók katonák esetében, mivel a lövészárkokban gyakorlatilag lehetetlen lenne megoldani a biztonságos választás lehetőségét. Zelenszkij azt javasolta a felvetésre korábban, hogy a választások megtartásának nyugati támogatói osztozzanak a kockázatokban is. A nagyszabású orosz támadások ráadásul azt is elérhetik, hogy a választásokat felfüggesszék, vagy teljesen leállítsák, ami súlyos legitimációs válságot okozna Ukrajnában. A biztonsági kérdések része az is, hogy pontosan hogyan lehetne mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító, a szólásszabadságot garantáló elnökválasztást tartani úgy, hogy ezt az orosz propaganda ne akarja a maga oldalára kihasználni.

Zelenszkij azt javasolta a felvetésre korábban, hogy a választások megtartásának nyugati támogatói osztozzanak a kockázatokban is. A biztonsági kérdések része az is, hogy pontosan hogyan lehetne mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító, a szólásszabadságot garantáló elnökválasztást tartani úgy, hogy ezt az orosz propaganda ne akarja a maga oldalára kihasználni. Pénzügyi akadályok: egy voksolás megszervezése még nyugodt, békés körülmények között is jelentős összeget emészt fel, a mostani körülmények pedig megsokszoroznák ennek az árát. Zelenszkij korábban kijelentette, hogy „nem akar hitelből választásokat tartani”. Ennél sokkal fontosabb, hogy Kijev igyekszik a lehető legtöbb pénzt a túlélését jelentő katonai eszközökre költeni, vélhetően ezt a keretet kellene megvágnia az ukrán kormánynak, ha szeretnének választást rendezni. Erről az elnök azt mondta, hogy: Sajnálom, nem kérek semmit, nem fogok hitelből választásokat tartani, nem fogok pénzt elvenni a fegyverekből, és azt sem fogom választásokra adni. Az ukrán Központi Választási Bizottság 2023-as számításai szerint az elnökválasztás körülbelül 196,7 millió dollárba kerül, míg a parlamenti választásokhoz körülbelül 135,9 millió dollárra lenne szükség. 2024-re Kijev 43,7 milliárd dollárnyi bevétellel számolt, valamint 82,3 milliárd dolláros kiadással, a választás nélkül.

2024-re Kijev 43,7 milliárd dollárnyi bevétellel számolt, valamint 82,3 milliárd dolláros kiadással, a választás nélkül. Szervezési kihívások: több millió ukrán állampolgár menekült külföldre az invázió megindulását követően, akiket szinte lehetetlen lenne elérni. Az UNHCR adatai szerint körülbelül 6,5 millió ukrán hagyta el az országot, közülük 1,2 millióan mentek Oroszországba, vagy Belaruszba. Ez azt jelenti, hogy majdnem egy országnyi menekült számára kellene kiépíteni az infrastruktúrát szerte a világon, ami szinte megugorhatatlan kihívást jelent. Az is problémás, hogy nincsenek megbízható adatok arról, hogy pontosan kik hagyták el az országot és hol élnek most. Emiatt a választási névjegyzékek összeállítása sem lehetséges aggályok nélkül. Az egyre komolyabb emberhiánnyal küzdő haderő sem engedheti meg magának, hogy a frontvonalon harcolók elhagyják az állásaikat a voksolás ideje alatt. Felmerült a levélszavazás lehetősége, viszont ezzel kapcsolatban Ukrajnának nincsen tapasztalata, valamint olyan biztonsági aggályok merülnek fel a jelen helyzetben, hogy az később alááshatja az eredmények hitelességét. Hasonló dilemma merül fel az elektronikus úton leadott voksok esetében, amihez az infrastruktúra sem áll készen egyelőre.

Kiemelten fontos kérdés a témában, hogy pontosan hogyan lehetne mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító, a szólásszabadságot garantáló elnökválasztást tartani Ukrajnában úgy, hogy ezt az orosz propaganda ne akarja a maga oldalára kihasználni. A kampányban a társadalom gyakran polarizálódik, ez pedig kecsegtető lehetőséget jelentene az oroszoknak megosztani az ukránokat. A választási szakértők akkor látnak reális esélyt, hogy meg lehessen rendezni egy parlamenti vagy elnökválasztást, ha a konfliktus egy nyugodtabb szakaszába lép, amikor a harcok intenzitása csökken. Korábban már volt erre példa Ukrajnában, miután a 2014-ben kirobbanó donbaszi összecsapások elcsendesedtek.

Most hasonlóra egyáltalán nincsenek jelek, sőt, egyre inkább a konfliktus elmélyüléséről szólnak a hírek. Ez azt jelentheti Kijev számára, hogy még tovább húzódik egy választás kiírása.

A nemzetközi jog elfogadottnak tartja, hogy háborús időszakban a regnáló kormány mandátumát meghosszabbítsák, így fogalmaz az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve, a Velencei Bizottság is. Hasonlóra már volt is példa az európai történelemben, a második világháború idején például az Egyesült Királyságban sem rendeztek választásokat. Ellenpéldaként jelenik meg, hogy az Egyesült Államokban a polgárháborúk idején is szavazhattak az emberek az elnök személyéről.

Ki nyerne ma?

Végül felmerül a kérdés, hogy milyen eredmények születhetnének, ha megrendeznék most a választásokat. A felmérések arról tanúskodnak, hogy Volodimir Zelenszkijnek jó esélye lenne, ha újra megmérettetné magát.

Az elmúlt időszak azonban fenyegető eredményeket hozott számára, mivel a korábbi 84 százalékos népszerűsége egy év alatt 62 százalékra olvadt 2023 decemberére.

A csökkenés nagyban köszönhető annak, hogy az elnök komoly vitába keveredett Valerij Zaluzsnijjal, az Ukrán Fegyveres Erők korábbi főparancsnokával. A katonai vezető társadalmi támogatottsága nem csökkent, 88 százalékos volt tavaly év végén. Külön pikantériáját adja a vitának, hogy sokan úgy tekintettek Zaluzsnijra, mint Zelenszkij lehetséges következő kihívójára. Kettejük csatározásaiból végül az elnök jött ki győztesen, leváltotta a főparancsnokot, majd kinevezte londoni ukrán nagykövetnek.

Why is the Presidential Office sending Zaluzhny to London? https://t.co/QKCyYdwiVj — The (Ukrainian) March 14, 2024

Azt nehéz megmondani, hogy az ukrán belpolitikában milyen törésvonalak és feszültségek vannak, mivel a jelenlegi helyzetben igyekeznek ezeket a felszín alatt tartani. Az is a kormányt helyezi előtérbe, hogy lehetősége van korlátozni az ország egységét veszélyeztető hangokat. Az elmúlt két év eseményei pedig jelentős érdekellentétet halmozott fel az országban, elég csak az utóbbi időszakban felpörgő korrupciós ügyek elleni harcra gondolni. Közben annyi világos, hogy ameddig Zelenszkij népszerűsége az egekbe szökött az orosz inváziót követően, köszönhetően a védelmi erőfeszítéseinek, addig a mögötte álló politikai erő nem követte őt, a többség nincs jó véleménnyel a Nép Szolgája pártról. A fontosabb politikai szereplők között azonban egyetértés van, hogy csak akkor tartsanak választást az országban, ha a helyzet megnyugtatóan rendeződik. Egy tavaly novemberi felmérés szerint ezzel az ukránok 80 százaléka is egyetért.

Összességében a jelenlegi ukrán elnök mindenképpen esélyesként futna neki egy esetleges választásnak, de az ellenfelek pontos ismerete nélkül nehéz megítélni, hogy pontosan mennyien támogatnák őt. A kérdés megválaszolása pedig az egyre távolabbi jövőbe látszik csúszni, mivel szinte minden a háború alakulásától függ. Az pedig éppen nem Kijevnek és a választások megtartását támogató hangoknak kedvező irányba tart.

