Eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedte el Erdoğan – Érik a fordulat Törökországban?

Vasárnap önkormányzati választásokat tartottak Törökországban, amelyeken az ellenzék vezető ereje, a Köztársasági Néppárt (CHP) egyértelmű győzelmet aratott. Nemcsak hogy megszerezte vagy megtartotta Törökország öt legnagyobb városának polgármesteri székét – köztük Isztambulét és Ankaráét –, de a párt a rá összesen leadott szavazatok arányával is megelőzte Recep Tayyip Erdoğan török elnök pártját, az AKP-t. Míg a CHP történelmi győzelmet ünnepelhet, az államfő fordulópontról beszél, kérdés azonban, mit jelent majd ez az eredmény Erdoğan elvileg még több mint négy évig tartó hatalmára nézve.

İmamoğlu újra győzött Isztambulban

Törökország holnaptól a demokrácia új korszakába lép. 2024. március 31-e az a nap, amikor a demokratikus erózió véget ért, és a demokrácia elkezdett helyreállni

– mondta híveinek Ekrem İmamoğlu, Törökország legnépesebb városa, Isztambul újraválasztott polgármestere. A régi-új városvezető szerint a választók egyértelmű üzenetet küldtek Erdoğannak, hozzátéve, hogy aki nem érti a nemzet üzenetét, az végül veszíteni fog.

İmamoğlu 51,2 százalékos eredményt ért el Isztambulban, miközben az AKP jelöltje, Murat Kurum jelentősen lemaradva 39,6 százalékot szerzett.

Türkiye, Istanbul mayoral election today:ANKA Haber Ajansı parallel count (99.9% ballot boxes opened)İmamoğlu (CHP-S&D): 51.2% (-4.6)Kurum (AKP~NI): 39.6% (-0.1)Altınöz (YRP-*): 2.6% (+0.4)Danış Beştaş (DEM-G/EFA): 2.1% (+0.4)Karamahmutoğlu (ZP-*): 2.1% (n.a.)+/- vs. pic.twitter.com/MB0gQxzeBy — Europe (Elects) April 1, 2024

Isztambul nemcsak azért fontos, mert 15 milliós lakosságával Törökország (és egyben Európa) legnépesebb városa, és az ország lakosságának 18 százalékát adja, hanem mert Erdoğan számára személyesen is jelentős városról van szó. A jelenlegi elnök Isztambulban született, és gyorsan felfelé ívelő politikai karrierje is innen indult, amikor 1994-ben a város polgármesterévé választották. Erdoğan 1998-as távozását követően is iszlamista polgármesterek uralták a várost, egészen 2019-ig, amikor előbb áprilisban, majd – miután meg kellett ismételni a választást – júniusban İmamoğlu győzelmet aratott.

Az 53 éves İmamoğlu üzletemberből lett politikus, hívei és ellenfelei is karizmatikus személyiségnek tartják, és

a legtöbben már most az ellenzéki CHP államfőjelöltjének várják a 2028-ban esedékes elnökválasztáson.

İmamoğlu politikai üzeneteiben gyakran szerepel a demokrácia és a jogállam helyreállításának ígérete, ami nemcsak a világiasabb Isztambulnak, de az egész országnak szóló üzenet.

İmamoğlu mostani egyértelmű győzelméhez természetesen ezek a szlogenek nem lettek volna elégségesek, az is kellett, hogy ne csak a mérsékelt, liberálisabb, világi választókat tudja megszólítani, hanem a konzervatívabb, vallásos rétegeket is. Emellett az Erdoğant nem túlzottan kedvelő kurdok is többségében rá szavaztak.

Ekrem İmamoğlu, Isztambul újraválasztott polgármestere a győzelem éjszakáján. Forrás: Chris McGrath/Getty Images

Országos szinten is jól szerepelt az ellenzék

Nemcsak Isztambult tartotta vagy szerezte meg a CHP a vasárnapi választásokon, hanem a tíz legnépesebb városból hatot, köztük az öt legnépesebbet. Így Isztambul mellett Ankara, Izmir, Bursa, Adana és Antalya városát is ellenzéki polgármesterek vezethetik a következő öt évben. Az AKP olyan bástyáit is elveszítette, mint Adıyaman, Afyonkarahisar és Zonguldak. A CHP a 81 nagyvárosból eddig 21-ben adott polgármestert, a következő öt évben viszont 35 városvezetője lesz. Ankarában a CHP-párti Mansur Yavaş 60,4 százalékot szerzett, míg AKP-s ellenfele mindössze 31,7 százalékot.

Türkiye, Ankara mayoral election today:Anadolu Ajansı parallel count (99.93% ballot boxes opened)Yavaş (CHP-S&D): 60.4% (+1.8)Altınok (AKP~NI): 31.7% (-2.0)Kılıç (YRP-*): 3.1% (+0.9)Soral (ZP-*): 1.5% (+0.7)Yıldırım (İYİ~RE): 0.9% (+0.1)Kışanak (DEM-G/EFA): 0.8% (+0.3) pic.twitter.com/PXVfc78XVZ — Europe (Elects) April 1, 2024

Ha a CHP, illetve az AKP jelöltjeire leadott voksokat országosan összesítjük,

az ellenzéki párt 37,7 százalékot szerzett, míg az AKP 35,49 százalékot.

Ha területileg nézzük, a CHP főleg a nagyvárosokban és a tengerparti területeken szokott jól szerepelni, míg az AKP Anatólia belső, vidékies részein. Az ellenzék azonban most a belső-anatóliai régiókban is a szokásosnál jobb eredményeket ért el. A CHP 1977 óta nem szerepelt olyan jól, mint most.

Amióta Erdoğan 2002-ben hatalomra került, pártja még nem szenvedett vereséget országos összesítésben, így joggal történelminek mondható a kudarca. Mindezt úgy, hogy az államfő mögött áll az egész államapparátus, amelyet nem fél használni, ha a hatalmáról van szó, emellett a média jelentős része is a kezében van. Az ellenzéki győzelem ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy bár a választás fairnek nem volt nevezhető, a pártok közötti szabad verseny adott volt.

Erdoğan elismerte pártja vereségét

Március 31-e nem a vég, hanem egy fordulópont számunkra

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy ki fogják javítani a hibákat.

Kérdés, milyen változást hozhat ez a vereség Erdoğan hatalmát tekintve, kevesebb mint egy évvel elnökválasztási győzelme után, és több mint négy évvel a 2028 tavaszán esedékes új választás előtt. Sokan azt várták, hogy egy győztes önkormányzati választás után Erdoğan módosít majd az alkotmányon, hogy 2028-ban újraindulhasson az elnöki székért, de a mostani eredmények megtorpedózhatják ez irányú terveit.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök a választás estéjén. Forrás: Yavuz Ozden/ dia images via Getty Images

Elemzők Erdoğan pártjának rossz szereplését elsősorban annak tudják be, hogy

az államfőnek a tavalyi elnökválasztás után megkezdett gazdaságpolitikai fordulat ellenére sem sikerült stabilizálnia a török gazdaságot.

A hivatalos infláció még mindig 67 százalék volt februárban, hozzáértők szerint a pénzromlás valódi mértéke azonban a 100 százalékot is elérheti az előző év hasonló időszakához képest. A gazdasági helyzet valószínűleg elbizonytalanította Erdoğan szavazóit, akik közül sokan távolmaradásukkal tüntettek.

Sok kormánypárti szavazó kiábrándult abból, hogy bár folyamatosan Erdoğanra szavazott, nem tapasztalt semmiféle valódi javulást az életszínvonalában

– mondta Bark Esen isztambuli politológiaprofesszor.

Az AKP-t iszlamista oldalról is éri kihívás: a csak 2018-ban alapított Új Jóléti Párt (YRP) máris a harmadik helyet szerezte meg összesítésben 6,19 százalékkal. Az YRP azért támadja Erdoğant, mert szerintük nem lép fel elég határozottan a Gázában offenzívát folytató Izraellel szemben. Holott a török elnök tett néhány elég erős kijelentést az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban.

Fellobbant az erőszak a kurd területeken

Az ország délkeleti részén élő kurd kisebbség évtizedek óta Törökország egyik legjelentősebb belső problémáját jelenti, és a szíriai polgárháborúba is elsősorban az ottani kurdok miatt avatkozott be Erdoğan, tartva attól, hogy a szíriai kurd fegyveres erők sikerei a törökországi kurdok függetlenségi törekvéseit is újra felkeltik.

Az ország keleti részén fekvő Van városában a vasárnapi választáson a kurdbarát DEM párt jelöltje, Abdullah Zeydan fölényes győzelmet aratott: 55,5 százalékos eredményt ért el az AKP-s jelölt 27,2 százalékával szemben. Ennek ellenére a helyi választási bizottság mégsem neki, hanem AKP-s ellenfelének adta a polgármesteri mandátumot. Kedden több száz tüntető gyűlt össze délkelet-törökországi városokban és Isztambulban, azt kiáltozva, hogy puccs történt Vanban. Egyes településeken gumikat égettek, összecsaptak a rendőrökkel, és fegyverropogást is lehetett hallani.

Thousands protest in Van, Turkey against an 'electoral coup'The Kurdish winner was replaced with the candidate from Erdoğan's AKP, who won half as many votes, hours after the election.Erdoğan on election night: pic.twitter.com/IApTzbueg9 — dokuz8NEWS (@dokuz8news) April 3, 2024

A CHP is megszólalt, mondván, a választási bizottság döntése a vani polgárok akaratának figyelmen kívül hagyása. Egy másik városban, Sanliurfában, ahol a DEM jelöltje 33,2 százalékot kapott az AKP-s jelölt 30,72 százalékával szemben, a helyi választási bizottság úgy döntött, szabálytalanságok miatt meg kell ismételni a választást.

A helyzet azonban egy harmadik településen, Siirtben eszkalálódott a legtovább, ahol kedd este az AKP-szimpatizánsok összecsaptak egy másik kurd párt, a DEVA támogatóival. (A DEVA azon hat párt egyike volt, amelyek tavaly összefogtak Erdoğan ellen.)

Öt ember megsérült az összecsapásokban, egyikük – a DEVA polgármesterjelöltjének testvére – később belehalt a sérüléseibe. A hatóságok csütörtökig kijárási tilalmat rendeltek el az összecsapások által érintett városrészben, Pervariban.

Végül Van városában szerdán fordult a kocka: a török legfelsőbb választási tanács felülírta a helyi választási bizottság döntését, és a kurdbarát DEM párt jelöltjének, Abdullah Zeydannak adta a polgármesteri mandátumot.

Címlapkép: A CHP hívei ünneplik Ekrem İmamoğlu győzelmét a választás estéjén. Forrás: Ozan Guzelce/ dia images via Getty Images