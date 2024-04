Szabályosan szétverik az ukránok Oroszország büszkeségét - Mégis mi történik itt?

Az orosz-ukrán háború bő két éve alatt alig telt el olyan hónap, amikor nem érkeztek hírek az orosz Fekete-tengeri Flottát ért veszteségekről. Cirkálórakétákkal lőtt kikötők, Bayraktar és Magura drónok keserítik meg az orosz tengerészek életét, sőt, az ukránok a mai napig állítják, hogy a flotta előző parancsnoka, Viktor Szokolov életét vesztette egy tavaly szeptemberi támadásban. De mekkora az orosz flotta tényleges vesztesége? Nézzük.

Az orosz offenzíva két évvel ezelőtti megindulásakor a Fekete-tengeri Flotta hajói aránylag biztonságban érezhették magukat, hiszen az ukrán hadiflotta az első támadások során megsemmisült, Kijev pedig az akkori információk szerint nem rendelkezett potens hajóelhárító rendszerekkel.

Valószínűleg Moszkvát is meglepetésként érte az, hogy az ukránok nemhogy vissza-visszalövögettek az orosz hadihajókra, de szépen lassan kiemelt célponttá is előléptek: a nagy méretű, drága és nehezen pótolható fegyverek ellen intézett támadások remek sajtót biztosítanak Kijevnek.

A flotta fénykorában

Az orosz Fekete-tengeri Flotta a háború kezdetén az átvezénylésekkel és az Ukrajnától a Krím megszállásakor zsákmányolt Grujza-M és Flamingo járőrcsónakokkal együtt 120 különféle méretű és rendeltetésű vízi járművel rendelkezett, azonosítani legalábbis ennyit lehetett.

Egy Grujza-M osztályú járőrhajó. A Krím megszállásakor Moszkva több ilyen járművet is zsákmányolt Ukrajnától. Harci bevetésben azóta nem vettek részt. Forrás: Ministry of Defense of Ukraine via Wikimedia Commons

Ez az állomány ugyanakkor teljes egészében sosem volt bevethető állapotban: öt hajó a háború elején éppen nagygenerálon esett át, harci cselekményekben azóta nem vettek részt. A javítás alatt álló hajók ráadásul pont a komolyabb tűzerővel rendelkező járművek közül kerültek ki. A Novorisszijszk Kilo-osztályú tengeralattjárót a Baltikumban szervizelték, de a Bora, a Muromec, a Povorino és a Pavel Derzsavin korvettek is javítás alatt voltak a háború kitörésekor, utóbbit ráadásul ukrán források szerint tavaly októberben egy Magura-drón el is találta, bár erre bizonyíték nincs.

A flotta aktív hajóinak egy része ráadásul nem is tartózkodik a Fekete-tengeren, és mivel Törökország lezárta a Boszpuruszt a hadihajók előtt, így nem is valószínű, hogy visszatérnek. A Grigorovics admirális rakétás fregatt a legtöbb forrás szerint az Atlanti-óceánon tartózkodott 2023-ban, nyolc további hajó pedig a Földközi-tengeren rekedhetett. A Földközi-tengeren veszteglő hajók között egy Kilo-osztályú tengeralattjáró, egy korvett, egy hírszerzőhajó, három könnyű járőrhajó, egy aknaszedő és egy logisztikai/szállítóhajó található.

Vannak továbbá olyan járművek is, amelyek helyzetéről és állapotáról semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Ide tartozik két Natja-I-es tengeri aknaszedő hajó, a Turbiniszt és a Zsukov, három ősöreg Szonja-osztályú part menti aknaszedő, legalább két Ukrajnától zsákmányolt Flamingo járőrhajó és két szintén ukrán Gjurza-M típusú könnyű tüzérségi hajó. Ezen kívül gyakorlatilag semmit nem tudunk az Ekvator hírszerző-hajóról, a Kojda logisztikai/szállítóhajóról, illetve a Fekete-tengeri Flottához tartozó 176. Expedíciós Kutató Hajóraj két járművéről, a Sztvorról és a Cselekenről.

Mint minden flottában, úgy a fekete-tengeriben is szolgálatot teljesít ráadásul számos olyan jármű, ami egyáltalán nem harctéri használatra lett kitalálva.

A Kommuna mélytengeri mentőhajó az orosz haditengerészet legrégebbi, még szolgálatban lévő járműve: 1915-ben avatták fel. Jelenleg a Fekete-tengeri Flotta kötelékében teljesít szolgálatot. Forrás: Wikimedia Commons

Jelen esetben ezek a hajók három alakulat, a 9. Támogató Dandár, a 145. Hajómentő különítmény, vagy a már említett 176-os kutatócsoport kötelékében dolgoznak. A tudományos munkát végző hajóraj már említett két hajóján kívül a Seliger és a Donuzlav is épségben van. Ahogy a 9-esek logisztikai és szervízhajói is. A hajómentő különítmény négy Projekt 22870-es vontatóhajóból áll, ezek közül egyet, a Vaszili Beh-et 2022 június 17-én az ukránok egy Harpoon-rakétával a Kígyó-sziget közelében elsüllyesztették, a másik három hajó a jelek szerint rendben van.

A veszteségek

Az orosz flottának 2022 februárjában tehát kevesebb, mint 80, aktív harctéri cselekményekre bevethető hajó állt rendelkezésére, ez a szám ugyanakkor továbbra is brutális tengeri fölényt biztosított Moszkva számára.

Az orosz flottát érő első komolyabb támadásra nem is kellett sokat várni: március 24-én Bergyanszk kikötőjében rakétatalálat miatt kiégett és elsüllyedt a Szaratov Alligator-osztályú deszanthajó, és megrongálódott a Novocserkaszk Ropucsa 2-es deszanthajó.

Video of the Black Sea Fleet's Saratov Project 1171 large landing ship on fire in the port of Berdyansk and two Project 775-class large landing ships departing port. At least one of the two is also on fire. https://t.co/5ogDVTpkC3 — Rob (Lee) March 24, 2022

Az ukránok szerint az orosz hadihajók elleni második komolyabb támadás 2022. április 3-án indult meg, amikor az Essen Admirális nevű rakétás fregattot eltalálták egy Neptun hajóelhárító „cirkálórakétával”. Moszkva állítja, hogy a hajónak semmi baja, bizonyíték azonban semelyik fél álláspontjára sincs:

a károkról nem készültek megbízható felvételek, de arról sem, hogy az Essen a támadás időpontja után mozgolódott volna.

A flotta az első igazán nagy pofont 2022. április 14-én kapta meg, amikor lángra kapott a flotta zászlóshajója és egyetlen cirkálója, a Moszkva. A hadihajó másnapra elsüllyedt. Az oroszok szerint a zászlóshajón baleset történt, ezért gyulladt ki, másnap pedig egy vihar miatt fordult fel. Az Ukránok ezzel szemben állítják, hogy Neptun hajóelhárító rakétával találták el a flotta büszkeségét.

A következő hónapban csak kisebb veszteségek érték a flottát: egy Szerna típusú könnyű deszanthajójukat egy Bayraktar kilőtte a Kígyó-szigetnél, egy Raptor-járőrhajó pedig hasonló támadásban könnyebb károkat szenvedett. A nyári időszak ezt követően jobbára eseménytelenül telt, csak a fentebb már említett Vaszili Beh vontatóhajó süllyedt el.

A Raptor-járőrhajókból ugyanakkor Moszkvának mostanra valószínűleg csak egy darabja maradt, Kijev dátumozás nélkül ugyan, de hat különböző kilőtt Raptorról közölt felvételeket, a Fekete-tengeri Flottában pedig nagyjából 7-10 ilyen apró jármű teljesített szolgálatot.

2022. október 29-én a szevasztopoli kikötőt érte dróntámadás, a Moszkva elvesztése után zászlóshajóvá előléptetett Makarov admirális fregatt kisebb, az Ivan Golubec aknaszedő nagyobb károkat szenvedett. Az év hátralevő részében már csak egy Szerna deszanthajó süllyedt el Csornomorszkénél.

Ezt következően nagyjából fél évig csendes volt a Fekete-tenger. Májusban az ukránok sikertelen dróntámadást indítottak az Ivan Hursz hírszerzőhajó ellen, illetve saját állításuk szerint elsüllyesztettek egy Gyugon-osztályú könnyű partraszálló hajót, így egészen augusztus 4-ig kellett várni Kijev következő bizonyítottan sikeres akciójára, amikor egy Magura-drónnal elkapták az Északi-tengeri Flottától átvezényelt Olenegorszkij Gornyak Ropucsa-deszanthajót. A jármű nem süllyedt el, de komoly javításokra szorul.

A 2023-as év legnagyszabásúbb akciójára szeptember 13-a és 14-e között éjszaka került sor.

Az ukrán drónok megrongálták a Szamum és a Szergej Kotov korvetteket, Storm-Shadow cirkálórakéták pedig gazdasági totálkárt okoztak a Rosztov-na-Donu tengeralattjáróban és a Minszk Ropucsa II-es deszanthajóban.

Images have leaked (presumably by shipyard workers) of the Russian Improved Kiloclass attack submarine Rostov na Donu (B-237), hit by a Ukrainian cruise missile strike in the Sevastopol Shipyard drydocks.Damage is catastrophic. pic.twitter.com/0gltI6M8qq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2023

Október 12-én az egyébként javítás alatt álló Pavel Derzsavin korvettet rongálta meg egy Magura tengeri drón, így valószínűleg ez a jármű is hosszabb időre kiesett a harcokból. November 4-én újabb komoly ütést kapott a Kreml, ekkor a Karakurt osztályba tartozó Aszkold rakétás korvettet küldte hullámsírba egy Storm-Shadow. Ebben a hónapban az Aszkoldon kívül egy könnyű deszanthajó is elsüllyedt, azt egy Magura találta el Csornomorszkénél.

Russian Karakurt-class corvette Project 22800 «Askold» targeted by,presumably, SCALP missiles. Kerch, 4th of November 2023. https://t.co/UrtZ9xCgUp — Special (Kherson) November 6, 2023

A tavalyi év utolsó bizonyított vesztesége egy újabb Ropucsa volt: a 2022-ben egyszer már eltalált Novocserkaszk december 26-án süllyedt el rakétatalálat következtében.

Az idei év első vesztesége az Ivanovec könnyű rakétás korvett volt, február 1-én egy Magura-drónraj nyílt vízen támadta meg és süllyesztette el, két héttel később, február 14-én pedig a Cezar Kunyikov Ropucsa II-es jutott hasonló sorsra, éppen névadója 1943-as halálának évfordulóján.

Earlier today, off the coast of Crimea, Ukrainian forces successfully attacked and sunk the Russian Navys Project 12411 Tarantul-III class corvette Ivanovets.Multiple Ukrainian USVs scored hits, causing catastrophic damage. pic.twitter.com/8v026SpM0d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2024

A márciusi hónapban ismét nagyszabású akcióknak lehettünk szemtanúi. Március 5-én a Szergej Kotov másodszorra is szembekerült a Magurákkal, ezúttal el is süllyedt. 24-én a Jamal és az Azov deszanthajók ellen indítottak rakétákat az ukránok, de a károk minimálisak maradtak. Az egyébként Kijevtől zsákmányolt, szintén Ropucsa osztályú Konsztantin Olsanszkij 26-án az ukránok szerint szintén találatot kapott, de a károkról nem érkeztek felvételek, a sokat emlegetett szupermodern Ivan Hursz azonban úgy néz ki, hasonló támadások következtében most valóban megrongálódott.

/1. Today, the Ukrainian Navy released a statement that during the recent missile attack on Sevastopol, the Russian Yury Ivanov-class intelligence ship (Project 18280) - Ivan Khurs, also came under attack. Now, satellite images have appeared confirming the fact of a direct hit https://t.co/KxMfgj3Y39 — Special (Kherson) March 26, 2024

A flotta most

A veszteségek összeírása után a Fekete-tengeri Flotta bizonyítottan aktív és frontszolgálatra tervezett állománya pillanatnyilag a következőképpen néz ki:

Három rakétás fregatt, köztük a javításon átesett zászlóshajó, a Makarov admirális.

17 különböző funkciójú korvett, bár ezek közül három, a Mercury, az Amur és a Tucsa új hajó, még nem vettek részt bevetésen.

Négy Kilo-osztályú dízelüzemű tengeralattjáró.

Négy, nyílt vízen is bevethető aknaszedő hajó.

Legalább két, könnyű, szabotázsakciók elhárítására tervezett járőrhajó egy a Gracsonok egy pedig a Raptor szériából.

Három Szorum-osztályba tartozó fegyveres vontatóhajó.

Nyolc nagy méretű deszanthajó, öt a ropucsa-osztályból, kettő az Alligatorból és egy az Ivan Grenből.

A Pirazovje hírszerző hajó.

Végezetül pedig legalább hat, többségében Szerna-osztályú könnyű partraszálló hajó.

Összesen tehát legalább 48 frontszolgálatra tervezett, ugyanakkor különböző funkciókat ellátó hajó áll egészen biztosan a Fekete-tengeri Flotta rendelkezésére. Ehhez még hozzájön az a nagyjából egy tucatnyi egyéb vízi jármű, melyek feladata a hajók utánpótlása, mentése és javítása.

A Moszkva elsüllyedése óta a Makarov Admirális Grigorovics-osztályú rakétás fregatt a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója. Forrás: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons

Bár az ukrán partok közelében állomásozó orosz hadihajók az elmúlt bő két évben valóban arcpirító veszteségeket szenvedtek el, megingathatatlanul pontos listát lényegében lehetetlen összállítani: Kijev gyakran olyan hajókat is felír erre a listára, melyekről később kiderül, hogy csak minimális károkat szenvedtek el, ahogy Moszkva is gond nélkül képes azt állítani egy-egy hadihajóról, hogy semmi baja, miközben felvételek bizonyítják ennek ellenkezőjét.

A háború jelen szakaszában a Fekete-tengeri Flottára aránylag kis szerep hárul, valószínű, hogy Kijev az év hátralévő részében újabb támadásokat fog indítani a hajók ellen, mivel egy aránylag olcsó Magura-drónnal nemcsak rendkívül drága fegyvereket tudnak megsemmisíteni, de mindezt rettentő látványosan is, ez pedig jó hatással lehet mind a katonák moráljára, mind a nyugati támogatók hozzáállására.

Moszkva ezzel szemben mostanra biztosan elkezdett dolgozni a felszíni drónok elleni hatékonyabb védekezésen, ahogyan az is valószínű, hogy igyekeznek az értékes eszközöket minél távolabb tartani a Magurák fő „vadászterületének” számító Krím-félszigettől.

Címlapkép: az orosz flotta büszkesége, a Szlava-osztályba tartozó Moszkva rakétás cirkáló. A címlapkép forrása: Wikimedia Commons